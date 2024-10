Tusk chce pozastavit právo na azyl

17. 10. 2024 / Tomasz Oryński

čas čtení 13 minut

Uplynul rok od voleb v roce 2023, které mnozí považovali za poslední bitvu o záchranu demokracie v Polsku. Ačkoli byla PiS odstavena od moci, věci se nevyvíjejí tak dobře, jak někteří očekávali, a mnoho Poláků je zklamáno stylem vlády, který představil Donald Tusk.

Je pravda, že mnoho věcí, které byly dříve nemožné, se nyní podaří. Například politická aktivistka, která byla za vlády PiS obtěžována policií, konečně mohla policisty a státní zástupce, kteří za to nesou osobní odpovědnost, pohnat před soud. Dříve to nebylo možné, protože dokumenty se záhadně ztrácely. Sama vláda se také snaží postavit funkcionáře minulého režimu před soud. PiS ovšem nemá žádné důvody k obhajobě svého jednání, a tak hledá formální kličky. Jako když se Marcin Romanowski, který byl zodpovědný za údajnou zpronevěru peněz z Fondu spravedlnosti (opakující se téma v tomto seriálu), snažil schovat za imunitu, kterou mu udělily orgány Evropské unie, a ten poté, co mu byla tato imunita Evropskou unií odebrána, nyní tvrdí, že ho prokurátoři obviňují i z jiných věcí, a proto prý rozhodnutí EU o odebrání imunity jaksi pozbývá platnosti.

Zpronevěra peněz z Fondu spravedlnosti je možná největším finančním zločinem v polských dějinách. Novinářská vyšetřování odhalují stále nové a nové způsoby, jakými byly ze státní kasy pomocí této instituce vysávány veřejné peníze. A to neznamená, že by byla nouze o další případy údajných zpronevěr. Stačí se podívat na tento úryvek z dnešního webu Oko.press, kde se v celé sekci „vyšetřování“ objevují pouze články o tom, jak PiS zneužívala veřejné prostředky:





Někdy šlo o dobře vytvořený dopravní pás dopravující veřejné peníze do soukromých rukou, jako když vláda vytvořila zvláštní fond na sponzorování pochybných nadací vedených jejími kumpány a „vlasteneckými organizacemi“, což jim umožnilo používat peníze daňových poplatníků na nákup nemovitostí bez jakýchkoliv omezení. Někdy ale šlo jen o rozhazování peněz kvůli pýše, hlouposti a naprosté neúctě k veřejným prostředkům aktivisty PiS - jako v případě bývalého ombudsmana pro práva dětí, který si kupoval luxusní auta - psali jsme o tom v jedné z předchozích kapitol - nebo předsedkyně notoricky podfinancovaného stavebního inspektorátu, která za dva roky utratila přes 60 000 zlotých za make-up.(Je to 360 000 Kč).



A někdy to není jiná možnost než prostě čirá hloupost. Jako když nově vytvořený „Institut myšlenkového dědictví národa“ (Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej), jedna z nesmyslných institucí vytvořených PiS zřejmě jen proto, aby jejich kumpáni měli nějaká příjemná místa a přístup k veřejným penězům , koupil klavír Ignacyho Paderewského za pouhých 300 000 zł. Až na to, že to nebyl Paderewského klavír, což nikoho nepřekvapilo - je velmi dobře zdokumentováno, na jaké klavíry Ignacy Paderewski hrál, jaké kusy vlastnil, a Bösendorfer z roku 1850 mezi nimi nebyl. Dokonce i vlastní vládní znalec odmítl dát definitivní odpověď, když byl požádán o posudek (možná proto, že vláda požádala znalce rukopisů z Národní knihovny a ten jim jednoduše řekl: „To nemohu říct, musíte si sehnat někoho, kdo se vyzná v hudebních nástrojích“).

Ale myslím, že i tento odborník by dokázal rozpoznat padělek, kdyby se rozhodl klavír osobně prozkoumat. Protože kvůli písařské chybě - nebo záměrnému falšování - bylo v dokumentech uvedeno výrobní číslo klavíru 4219, zatímco ve skutečnosti to bylo číslo 24219. Tato chybějící číslice vše mění, protože naznačuje, že klavír byl vyroben v roce 1927. Takové klavíry mají dnes hodnotu 10 až 30 000 zl.

Proč se ale vůbec rozhodli tento klavír koupit? Paderewského nástroje jsou dobře zdokumentovány a jeho klavíry, jak Steinway & Sons, tak Érard, již vlastní Národní muzeum Polska a jeho celesta je vystavena v Historickém muzeu v Lausanne... Přesto tvrdí, že to stálo za to. Možná, že tenhle klavír Paderewski skutečně nevlastnil, ale to, že ho koupili, „povzbuzuje mladé lidi, aby se dali na hudbu“.

Je zřejmé, že postavit před soud všechny lidi zodpovědné za zpronevěru nebo prostě špatné hospodaření s veřejnými prostředky za vlády PiS bude trvat roky a roky. Zatím není situace jednoduchá, protože nejprve je třeba naléhavě rozplést justici zamořenou nezákonně jmenovanými soudci a prokurátory loajálními PiS. A to se ukazuje jako obtížnější, než mnozí očekávali. Když nová vláda de facto silou přebírala veřejnoprávní média, byla již kritizována i lidmi z demokratické části politické scény. Žádná dobrá varianta neexistuje - použil jsem přirovnání k situaci, kdy vyprošťovací vůz vyprošťuje nákladní auto, které uvízlo v příkopu u silnice převrácené. V žádném případě to nelze udělat elegantně, bude to nepřehledné a vrakoviště by muselo být umístěno pod úhlem, který by za normálních okolností v nejlepším případě znamenal pokutu za parkovací přestupek.

Náprava justičního systému je delikátnější proces, a přesto je vzhledem k povaze věci důležitější udělat vše podle předpisů - aby to v budoucnu nemohlo být napadeno. Zde nový ministr spravedlnosti Adam Bodnar hledá vodítko u mezinárodních institucí a někdy jejich názor není přesně takový, v jaký doufal. Například nedávné stanovisko Benátské komise uvádí, že soudce jmenované nezákonnou Národní soudní radou nelze odvolat hromadně pouhým aktem: každý jednotlivý případ takového soudce by měl být vyšetřen individuálně. Tento názor sdílí i Helsinská nadace pro lidská práva.

To samozřejmě některé politiky PiS málem přivedlo k orgasmu, i když postoje, které musí zaujmout, aby to mohli použít, jsou tak krkolomné, že by je jistě nenašli ani v Kámasútře. Sebastian Kaleta, jeden z hlavních inženýrů „reforem“ PiS, jejichž cílem je nastolit stranickou kontrolu nad justicí, napsal na Twitteru dlouhou úvahu, v níž tvrdí, že Benátskou komisi nemá cenu poslouchat, protože vůbec netuší, o čem mluví (koneckonců se velmi důrazně vyjádřila, že to, co PiS dělala s justicí, je naprosto nepřijatelné), ale protože kritizují Adama Bodnara, možná by stálo za to jim tentokrát naslouchat, i když PiS samozřejmě nebude tuto organizaci brát vážně, na rozdíl od Tuskovy vlády, která si jejího názoru váží, což by je mělo zcela diskvalifikovat, protože nikdo, kdo poslouchá Benátskou komisi, by neměl být brán vážně. ..

Ale zatímco nová vláda se snaží rozplétat škody a hodně mluví o zavádění nových standardů do politiky, její činy se nezdají být tak rozhodné. Vyšlo najevo, že už nyní rozdává útulné posty svým vlastním kamarádíčkům, například ve státem vlastněné společnosti Národní loterie. Některé jejich kroky sice nejsou technicky vzato nezákonné, ale zároveň vrhají stín na morální nadřazenost, kterou si Donald Tusk nárokoval, jako když se zjistilo, že oba členové dvojice jeho poslanců žádají o příspěvek na bydlení - přestože jde o manželský pár, který žije společně, a manželka vlastní dům jen na okraji Varšavy. Tvrdí, že tolik peněz potřebují, protože byt, který si pronajímají, je v „prestižní lokalitě“, a proto stojí tolik, že ani dva příspěvky plně nepokryjí náklady na nájem.

Tuskův sklon k siláckému mikromanagementu v reakci na protesty veřejnosti vedl také k ostře kritizovanému kroku. Když jistá firma začala prodávat alkoholický nápoj ve vymačkávacích vaničkách, velmi podobných těm, které používají výrobci dětské výživy, zajiskřilo to v médiích poté, co to předseda parlamentu Szymon Hołownia označil za „čiré zlo“, když poukázal na to, že tento obal může naznačovat, že výrobek je určen dětem (už se těším, až se dozví, že alkohol se už nabízí ve stejných plechovkách jako šumivé nápoje nebo že se dají koupit čokolády s alkoholovou náplní!) Společnost popřela, že by to byl její záměr, a stáhla výrobek z trhu, a přesto byl šéf Národního centra proti závislostem, vysoce uznávaný odborník, nucen dát výpověď - přestože mu nikdo nebyl schopen říct, co přesně by měl s tímto výrobkem dělat, protože zkoušení nových druhů obalů, v nichž se prodávají alkoholické nápoje, není nezákonné.

Zatímco však Tuskova vláda takto zakopává o vlastní nohy, když se snaží zavděčit veřejnosti, mnohem hůře se jí daří naplňovat očekávání veřejnosti v záležitostech, které jsou skutečně důležité. Dlouho očekávané změny zákonů týkající se práv LGBT osob uvízly v bahně (s výjimkou drobné změny postupů usnadňujících změnu pohlaví u soudů - v Polsku musí transgender osoba žalovat vlastní rodiče - i když ti její změnu podporují - nebo stát - pokud jsou rodiče po smrti). Ale změna je opravdu nepatrná - postup zůstává zachován, jen se zkrátí čekací lhůty a osoba, která formálně žaluje své rodiče, bude nyní moci sedět vedle nich v soudní síni. Politici už nemluví o právu na potrat nebo rovnosti manželství - pod záminkou, že prezident Andrzej Duda to stejně bude vetovat. Je však zřejmé, že Andrzej Duda bude vetovat jakékoli změny právního systému, které by se snažily zrušit změny právního systému provedené stranou PiS, a přesto to jaksi není dostatečně dobrý důvod, aby se vláda vzdala práce v této oblasti.

Nevládní organizace pro transparentnost Panoptykon, která zkoumá záležitosti digitálních zbraní a vládního dohledu, varuje, že pokud jde o tyto oblasti, nedochází k žádným změnám a že Tuskova parta zřejmě nemá vůbec žádný zájem na zrušení změn zákona provedených jejich předchůdci, které umožňují vládě v podstatě bez jakéhokoli dohledu špehovat vlastní občany. Nečiní také nic proti propagandistické roli, kterou hrají sociální média (pokud nepočítáme masové hnutí provládních aktivistů na sociálních sítích vedené Romanem Giertychem - viz minulá kapitola). S širokou kritikou se setkalo i propuštění vysoce respektovaného šéfa vládní instituce, která se zabývá výzkumem záležitostí AI.

Největším zklamáním je však pro mnohé obrat vlády v otázce uprchlické krize na běloruských hranicích. Ještě před dvěma lety Donald Tusk prohlašoval: „jednou z největších lumpáren, která se v Polsku stala, byla záměrná operace, jejímž cílem bylo dát rovnítko mezi účinné vymáhání práva, včetně dodržování azylových práv, a ochranu polské hranice a mezi nemilosrdné zacházení s těmi lidmi, těmi ženami, těmi uprchlíky, kteří potřebují pomoc, aby přežili“. Podobně dnešní ministr spravedlnosti Adam Bodnar před necelým rokem poskytl rozhovor mému polskojazyčnému podcastu Lewackie Pitolenie, kde byl velmi neoblomný v tom, že ti, kteří na hranicích špatně zacházejí s uprchlíky a upírají jim právo podat žádost o azyl, by měli být konfrontováni s plnou silou justičního systému. Označil to za hrubé porušování lidských práv a zašel tak daleko, že jejich chování přirovnal k nejhorším zločinům dvacátého století.

Obrátil jsem se na ministra Bodnara s žádostí o komentář. Jeho tisková služba se mě pokusila odmítnout s tím, že „problematika hranic není v působnosti ministerstva spravedlnosti“, a když jsem na tom trval, požádala mě o telefonní číslo s příslibem, že mě ministr Bodnar bude kontaktovat osobně - což se nestalo. Zato se mi ozval jiný politik vládnoucí koalice: Franek Sterczewski, poslanec, který byl v počátečních fázích uprchlické krize velmi aktivní, a to až do té míry, že se osobně snažil prolomit policejní kordon, aby doručil humanitární pomoc uvízlým lidem, se cítil mým tvrzením na Twitteru, že nic nedělá, dotčen a poslal mi DM, ve kterém mi sděluje, že „dělají, co mohou“ a že „vede parlamentní tým pro migraci“ a „bojuje za systémové obvinění“.

Je mi líto, že to musím říct, ale zdá se, že musí bojovat s vlastním šéfem, protože Donald Tusk právě nedávno oznámil, že chce umožnit úplné pozastavení práva na azyl - což bude zřejmě v rozporu s mnoha mezinárodními smlouvami, které Polsko podepsalo. Pokud mi říkáte pravdu, pane Sterczewský, obávám se, že se schyluje k opravdu velké válce.

