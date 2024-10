Channel 4 News: Američané vyhrožují Izraeli, ale myslí to vážně?

Moderátor, Channel 4 News, středa 16. října 2024, 19 hodin: Izraelské bombardování Libanonu se zintenzivňuje, zatímco zvláštní koordinátor OSN varuje, že utrpení civilistů dosáhlo nebývalé úrovně. Dobrý večer. Možná je to zatím nejpřísnější varování Ameriky Izraeli, která kritizuje politiku hladovění a naznačuje, že americká podpora by mohla být přerušena, pokud se k lidem v Gaze nedostane humanitární pomoc. Tři týdny před americkými volbami však dává Izraeli čtyři týdny na to, aby to napravil. Izrael pokračoval v bombardovací kampani a míra pomoci, kterou do Gazy vpustil, představuje jen malý zlomek toho, co je potřeba. Izraael pokračoval v bombardování Libanonu, obnovil nálety na Bejrút a zabil starostu města Nabatea a dalších 15 lidí na jihu země. V Británii Keir Starmer prohlásil, že se zabývá myšlenkou sankcí proti dvěma extrémnějším ministrům izraelské vlády. Je to skutečný diplomatický nátlak, nebo jen slovní projev?

Poté, co USA daly Izraeli 30 dní na to, aby zlepšil přístup do Gazy, byly obnoveny dodávky pomoci přes hranice. Přední humanitární pracovník uvedl, že základní zásoby v Gaze docházejí. Podle Světového potravinového programu se k hladovějícím obyvatelům pásma skutečně dostalo jen 14 kamionů s pomocí, jak zjišťoval náš zahraniční zpravodaj Paraic O'Brien, a měli bychom vás varovat, jeho reportáž obsahuje mimořádně znepokojivé záběry od samého začátku: Poté, co USA daly Izraeli 30 dní na to, aby zlepšil přístup do Gazy, byly obnoveny dodávky pomoci přes hranice. Přední humanitární pracovník uvedl, že základní zásoby v Gaze docházejí. Podle Světového potravinového programu se k hladovějícím obyvatelům pásma skutečně dostalo jen 14 kamionů s pomocí, jak zjišťoval náš zahraniční zpravodaj Paraic O'Brien, a měli bychom vás varovat, jeho reportáž obsahujeod samého začátku:





"Proč?"

Tento mladý muž je v bezvědomí, ale žije, i když je záhadou jak. Dnes ve dvě hodiny ráno zasáhli Izraelci tento dům ve městě Gaza. Ramaz Abu Nasser právě vyhrabal svého bratra z trosek.





„Stále jsme odstraňovali trosky. Viděl jsem svého bratra. Tady je jeho krev. Byl zasypaný troskami. Začal křičet. Srdce se mi roztrhlo na kusy a začala jsem plakat. Tolik jsem brečel, když jsem ho vykopával.“









Rodina uvnitř opustila obří městský uprchlický tábor v Džabalii na severu, východně od města, a přišla sem. Lidé opustili Džabalíju, protože izraelská operace v této čtvrti se zintenzivňuje, je tam deklarovaným cílem IDF vykořenit Hamás. Z trosek vyhrabávají děti. Tito lidé, opět bez domova, se nejspíš připojí k frontám na humanitární pomoc, jako je tato v Chán Júnisu, dále na jihu.





Včera se na veřejnost dostal dopis izraelské vládě z USA. V podstatě se USA domnívají, že Izrael nejenže nedělá dost pro to, aby se pomoc do Gazy dostala, ale že jí brání. A pokud to Izrael nevyřeší, může být americká vojenská pomoc zastavena. V části amerického dopisu se uvádí, že Izrael v září znemožňoval nebo bránil téměř 90 % humanitárního pohybu mezi severní a jižní částí Gazy. Připouští zlepšení na začátku letošního roku, ale uvádí, že od té doby se množství pomoci snížilo o více než 50 %. Množství pomoci, které se do Gazy dostalo v září minulého roku, bylo nejnižší ze všech měsíců za poslední rok.





Novináři do Gazy nesmějí. Dnes jsme se dostali co nejblíže k izraelské hranici. Ze severu pásma se valí kouř a ozývají se zvuky bojů.





Bidenova administrativa je již nějakou dobu velmi frustrovaná z Izraelců kvůli jejich neschopnosti nebo neochotě dodávat dostatečnou úroveň humanitární. pomoci do Gazy, tento dopis je důležitý, protože velmi veřejně vyjadřuje tuto nespokojenost.





Ale změní to něco? Teoreticky má nyní Izrael 30 dní na to, aby zlepšil své výsledky, pokud jde o dodávky humanitární pomoci, a pokud tak v této lhůtě neučiní, mají USA možnost vojenskou pomoc stáhnout. To je teorie. V praxi je však ve Washingtonu velmi malá chuť, aby se tak stalo, a také to třicetidenní období se nachází uprostřed amerických prezidentských voleb, kdy se vše může změnit.





Po dvou týdnech bez pomoci do Gazy včera opět začala přes přechod Erez, i když pomalu a je to komplikované. Nákladní auta, která projíždějí těmito branami, jsou prohlážena a vykládána na odstavné ploše. Uvnitř se včera dostalo na nástupiště 28 kamionů, ale jen 12 jich prošlo do Gazy. A předtím v podstatě nic.





Od 1. října do včerejška se tam nedostalo ani jedno jídlo.





Dneska Izraelci řekli, že přejelo 50 kamionů, což je pravda. Ale World Food Programme nám řekl, že přes samotný prostor pro uskladnění smělo projet jen 14 kamionů, které se skutečně distribuovaly uvnitř Gazy.





No, tady v Dolní sněmovně sir Keir Starmer vyzval Izrael, aby do Gazy vpustil mnohem více pomoci, a zmírnil tak podle něj hrozivou humanitární situaci. Britský premiér rovněž uvedl, že zvažuje uvalení sankcí na dva izraelské ministry z krajně pravicových ultranacionalistických stran. Izraelský ministr financí Bezalel Smotrich aas naznačil, že hladovění civilistů v Gaze by mohlo být ospravedlnitelné, zatímco ministr národní bezpečnosti Ben Gvier označil násilné osadníky na Západním břehu Jordánu za hrdiny.





„Zabýváme se tím, protože jsou to samozřejmě odporné výroky, spolu s dalšími opravdu znepokojivými aktivitami na Západním břehu, ale i v celém regionu, humanitární situace v Gaze je zoufalá. Počet mrtvých přesáhl 42 000 a přístup k základním službám je stále mnohem obtížnější a Izrael musí podniknout všechny možné kroky, aby zabránil civilním obětem a umožnil přísun pomoci do Gazy v mnohem větším objemu.“





Moderátor: No a v Libanonu bylo při pokračujících izraelských náletech na jihu země zabito nejméně 25 lidí. Nejnovější informace nám poskytne naše mezinárodní redaktorka Lindsey Hilsumová, která se k nám připojuje z Bejrútu. Lindsey.





Reportérka: Krishnane, dnes večer se zdá, že diplomatický tlak na Izrael se zvyšuje. Na tom zasedání Rady bezpečnosti OSN americká velvyslankyně použila velmi odlišný jazyk než dosud, řekla že politika hladovění je strašná a nepřijatelná. Hovořila o možném porušení obojího amerického i mezinárodního práva. Americký ministr zahraničí Anthony Blinken se opět dotazuje na izraelskou politiku den po té. Co se stane na konci této války v Gaze? Jak to bude probíhat? To se Netanjahuovi nebude líbit. A pak tady v Libanonu, teď se na té jižní hranici stále bojuje. Hizballáh stále ostřeluje Izrael, ale přes noc a po celý dnešek probíhaly rozsáhlé izraelské údery a tiskový mluvčí Bílého domu právě řekl, že USA jsou proti leteckým úderům na hustě obydlená předměstí Bejrútu. No, přes noc došlo přesně ke dvěma takovým náletům, zatím nevíme, kolik lidí bylo zabito, a po celé zemi další údery. Nejde jen o zabíjení lidí. Nejde jen o to, že více než milion 1,2 milionu lidí opustilo své domovy v Libanonu. Jde o to, že tyto údery, tato válka trhá tuto společnost na kusy.







Izraelští vojáci vznesli obvinění v rámci toho, co označují za teroristickou infrastrukturu, vůči Libanonci, který žil ve vesnici Mark Beebe. V jižním městě Nabatea, kde dnes při izraelských náletech zahynul starosta a nejméně patnáct dalších lidí, není z čeho jásat.





Izraelský premiér říká, že Izrael vytvořil pro Libanonce příležitost, aby si vzali svou zemi zpět od Hizballáhu, podobně jako kdysi jeden americký důstojník ve Vietnamu, který řekl, že zničili město, aby ho zachránili.





Dnes ráno jsme vyjeli na kopec severně od Bejrútu do vesnice Misra. Výhled z domu poblíž vrcholu musel být krásný, než ho v neděli zasáhl nálet. Byl to domov prominentní šíitské rodiny, ke které se nedávno připojili příbuzní prchající z jihu. Bomba, která dopadla ve 2:15 odpoledne, zabila 16 lidí.





„Tlak bomby odhodil mou ženu o 4 metry.“





Jeden ze sousedů se objevil v pyžamu, stále v šoku, stále se snaží pochopit, co se stalo. Tak co teď cítíte?





"Ne, je to velmi špatné. Je to velmi špatné pro všechny. Všechny domy tady. Je to můj dům. Jsou to moje květiny. . Každý den jim dávám vodu. Co budeme dělat?







Proč myslíte, že se zaměřili na tento dům, na tuto vesnici?





Nejspíš si myslí, že tu byl Hizballáh.





Místní představitelé Hizballáhu si z ruin udělali politickou svatyni. Sousedé přesně nevědí, kdo byl na návštěvě, ale tvrdí, že muž z domu nebyl bojovník.





Víte, já v hloubi duše věřím. Je to velmi čistý člověk. Jeho děti jsou čistý člověk. A proč?







Pravděpodobně špatné informace. Ale víte, tohle je Izrael, Izrael, velká země, a oni mají, víte, technologie, víte, to není možné, aby to udělali špatně.









V této vesnici žijí křesťané vedle šíitů. Až dosud to nebyl problém, ale napětí roste. Bomba zranila i některé členy sousední křesťanské rodiny, Violette, které šrapnel zlomil loket, je plná lásky ke své pratetě, vyučené zdravotní sestře.





Na tomto krásném místě žijí už více než 40 let. Myslíte si, že to způsobuje problémy mezi jednotlivými komunitami?





Ano, myslím, že tady je kostel a vedle mešita, doufám, že ne. A doufám, že to, co se děje, nepovede ke konfliktům.





Doufám, že ne, ale obáváte se, že by mohlo?





Víte, vždycky je tu ten strach, a my jsme spolu žili tak dlouho, takže doufám, doufám, že ne.





Moderátor: Nyní se ke mně z Washingtonu připojuje bývalý major americké armády Harrison Mann. V létě rezignoval kvůli svým hlubokým pochybnostem o americké podpoře Izraele během jeho kampaně v Gaze. Děkujeme, že jste se k nám připojil. Když se podíváte na dnešní výhrůžku amerického ministerstva zahraničí a ministra obrany, jak se to shoduje s realitou, vzhledem k tomu, že je obranná a zpravodajská komunita v Americe zapletena do izraelské politiky?





Harrison Mann: Nemyslím, že je to výhrůžka. Myslím, že to tak bylo interpretováno a viděli jsme titulky, které šly až do té míry, že Bidenova administrativa prý vyhrožuje zbrojním embargem, ale skutečné znění dopisu říká, že Spojené státy mohou zvážit postup podle svých vlastních zákonů, pokud Izrael do 30 dnů neudělá pořádek. Chtěl bych tedy nejprve jasně říci, že v tomto dopise ani v prohlášeních Bidenovy administrativy není žádný závazek, že Spojené státy skutečně změní svou politiku vůči Izraeli, pokud Izrael neprovede doporučení uvedená v tomto dopise.





Myslím, že je to přesto významný dokument, ne proto, že by nutně změnil míru americké podpory Izraeli v tuto chvíli, ale proto, že je to opravdu neobvykle explicitní záznam závazku administrativy jak ohledně porušování amerických zákonů, pokud bude pokračovat ve vyzbrojování Izraele, tak i k množství informací, které mají o tom, jak Izrael brání americké pomoci hladovějícím civilistům tam.





V dopise je velmi podrobný seznam požadavků a doporučení, a ty můžete opravdu vyslovit jen tehdy, pokud chápete všechny způsoby, kterými Izrael brání pomoci, ale nemyslím si, že tato hrozba je v souladu s dalším velkým rozhodnutím, které administrativa učinila tento týden, a to vysláním 100 amerických vojáků s baterií protivzdušné obrany Thad do Izraele. Takže si nemyslím, že to skutečně představuje významný záměr změnit úroveň naší podpory.









Harrison Mann: Ano. Ano, rozhodně. A mohu vám říci, že od října, víte, když jsem začal uvažovat o rezignaci, jsme v komunitě zpravodajských služeb viděli, že přijímáme podobnou formulaci, jakou používalo ministerstvo obrany, tedy že přijmeme věrohodná ujištění izraelské vlády, že naše zbraně nebo v mém případě naše zpravodajská podpora nepřispěje k válečným zločinům nebo porušování mezinárodního humanitárního práva, a politika přijímání jejich věrohodných ujištění se dodnes nezměnila, navzdory mnoha a mnoha hrozbám, že bychom s tím mohli skutečně něco udělat.





Harrison Mann: Jsou. V kruzích obrany, zahraniční politiky a národní bezpečnosti je mimořádně velká, přinejmenším pluralitní skupina lidí, kteří si myslí totéž. Když jsem rezignoval, zjistil jsem, že v mé kanceláři v DIA je spousta lidí, kteří to cítí stejně. A myslím si, že existence tohoto dopisu vlastně naznačuje, že existují lidé, kteří chtějí, aby se tyto informace dostaly ven, protože i když je možná určen k uklidnění některých kritiků, je také docela usvědčující pro Bidenovu administrativu.





Moderátor: Když se teď podíváte na jakési diplomatické plány, které Spojené státy zřejmě podporují a které jsou v podstatě jakýmsi plánem Emirátů, který palestinská samospráva odmítla, jsou tyto iniciativy považovány za seriózní diplomatické iniciativy?







Harrison Mann: Ne, myslím tím, že tyto plány začaly kolovat den poté, co jsem je díky své práci mohl vidět v říjnu a listopadu loňského roku, a nikdy nebyly zcela v souladu s realitou. Myslím si, že Emiráty mají skvělý způsob, jak získat body u americké administrativy tím, že slíbí, že budou nápomocní. Ale oni vědí, že to nikdy nebude realizováno. Jak chcete mít v Gaze další zahraniční vojáky, když Hamás stále existuje? A právě teď vidíme, že Izrael není schopen Hamás plně porazit. Takže si opravdu myslíme, že se Spojené arabské emiráty přihlásí k tomu, aby jejich vojáci bojovali proti Hamásu nebo ho hlídali? Pochybuji o tom a pochybuji ani o tom, že to má vedení Emirátů v úmyslu. Podotýkám, že v tomto nejnovějším plánu chybí někteří z původních partnerů pro tento druh společných, arabských mírových sil. Dříve v něm bylo Maroko. Bývala v něm Saúdská Arábie a myslím, že se diskutovalo i o Egyptě. Takže to signalizuje určitý nedostatek zájmu. Nebo nedostatek naděje na spolupráci s USA v této oblasti ze strany dalších tradičních arabských partnerů.





Zraněni bombou, která jim nebyla určena. Nikdo tady nevidí izraelské údery jako způsob, jak přetvořit Libanon, jen to, že by jejich šrapnely mohly roztrhat zemi na kusy.Pracoval jste v obranném zpravodajství, je tedy skutečností, že americká podpora Izraele je fakticky bezpodmínečná?Takže tento dopis se zdá být pokusem říci, že americká administrativa konečně nebude izraelskou politiku tolerovat, ale bylo by to poprvé, kdy by to skutečně dotáhla do konce, jste vy takový osamělý jedinec, výjimka, která potvrzuje pravidlo? Nebo existují i další lidé jako vy, na které jste narazil a kteří sdílejí pochybnosti o USA?Harrisone Manne, děkuji vám za váš čas.