Mírové jednotky OSN v Libanonu kritizují „zjevně úmyslný“ útok izraelských sil

17. 10. 2024

Poznámka redakce: Ve svém zpravodajství týkající se izraelského vraždění v Gaze a v Libanonu přinášejí britské listy mainstreamový západní pohled. Materiály, které čtete v Britských listech, jsou doslova zahlceny britské i mezinárodní sdělovací prostředky. Mezinárodní novináři se v konfliktu na Blízkém východě systematicky věnují osudu obětí izraelského vraždění. To nejsou žádné okrajové informace, ale zcela objektivní, mezinárodně převažující mediální postoj. Česká republika je celosvětově absolutní výjimkou v tom, že jen mechanicky přebírá izraelskou propagandu.



V posledních už to nejsou jen média systematicky poukazující na izraelská zvěrstva, ale už i čelní mezinárodní politikové. Kde je Fiala a Lipavský?



***



Šabán al-Dalú, devatenáctiletý Palestinec, který v pondělí uhořel ve svém provizorním stanu, když Izrael bombardoval nemocniční komplex mučedníků al-Aksá v Deir el-Balah, by se dnes dožil 20 let.



V nové reportáži pro Drop Site News hovořil novinář Abubaker Abed z Gazy s al-Dalúovou rodinou o jejich synovi.



„Jeho život byl během války jen práce. Vstával brzy ráno, přinášel vše potřebné pro svou rodinu a nakupoval veškeré potřeby pro provizorní stánek s falafelem. Byl srdcem a nadějí své rodiny. Když si chtěl někdy najít oddech, odpočinul si a asi hodinu plaval v moři a pak se hned vrátil do práce,“ řekl al-Dalouův bratranec.



Al-Dalou, který studoval na univerzitě al-Azhar v Gaze, kterou Izrael zničil, by se dnes dožil 20 let. Abed uvádí, že al-Dalou se předtím, než při izraelském náletu uhořel, ucházel o studium na univerzitách v Kataru, Irsku a Velké Británii - s tím, že jeho kapačka byla stále spojena. Al-Dalou přežil předchozí izraelský nálet na mešitu 6. října a každý den trávil hodiny studiem ve svém stanu, zatímco se zotavoval ze zranění.



„Jeho ztráta je neuvěřitelně obrovská,“ řekl al-Dalouův strýc Mohammed al-Dalou a dodal: “Je to obrovská ztráta: „Zanechal po sobě horu bolesti a vzpomínek.“

Unifil v prohlášení uvádí, že jednotky IDF střílely na strážní věž při přímém zásahu; WHO varuje před rizikem vypuknutí epidemie cholery poté, co byl v Libanonu potvrzen její případ



Unifil: V souvislosti se zprávou o situaci v Libanonu, která byla zveřejněna v dubnu 2015, se objevila zpráva, že se v Libanonu objevilo několik tisíc lidí: IDF střílely na strážní věž poblíž jižního Libanonu.



Izraelské síly střílely na strážní věž Prozatímních sil OSN v Libanonu (Unifil) ve vesnici Kafer Kela na jihu Libanonu, informovala ve středu mírová skupina OSN.



Unifil ve svém prohlášení na Twitteru napsal:



Dnes ráno pozorovali příslušníci mírových sil na stanovišti poblíž Kafer Kela tank Merkava IDF, který střílel na jejich strážní věž. Dvě kamery byly zničeny a věž poškozena. Opět jsme svědky přímé a zjevně úmyslné palby na pozici Unifilu.



Dále se uvádí:



Připomínáme IDF a všem aktérům jejich povinnost zajistit bezpečnost personálu a majetku OSN a vždy respektovat nedotknutelnost prostor OSN.



V posledních týdnech izraelské síly mnohokrát střílely na stanoviště Unifilu v Libanonu, poškodily věže a zároveň zranily nejméně pět příslušníků mírových sil a násilně vnikly na základnu. Unifil rovněž označil jednání IDF za „šokující porušení“.



Izrael vyzval Unifil, aby se ze svých základen stáhl, na což mírové síly odpověděly: „Zůstáváme,“ a připsaly svou přítomnost na základě mandátu Rady bezpečnosti OSN.







Izraelské síly údajně vtrhly do uprchlického tábora Jazalone na Západním břehu Jordánu a nasadily slzný plyn, informuje Al-Džazíra. Jedna mladá dívka byla údajně ošetřena kvůli problémům s dýcháním.



Katarský premiér, šejk Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, uvedl, že v posledních třech až čtyřech týdnech neproběhly žádné rozhovory s žádnou stranou o příměří v Gaze, informuje agentura Reuters. „Pokud jde o vyhlídky na jednání... v podstatě v posledních třech až čtyřech týdnech neprobíhá vůbec žádná konverzace ani angažovanost a pohybujeme se jen ve stejném kruhu za mlčení všech stran,“ řekl.





V prohlášení zveřejněném ve středu Hizballáh uvedl, že zaútočil „v 18.50 hodin ... na okupované město Safed salvou raket“ v rámci „obrany Libanonu a jeho lidu“. Hlášený útok je třetím útokem během 24 hodin, který byl podle Hizballáhu odpovědí na izraelské nálety po celém Libanonu, při nichž v posledních týdnech zahynulo více než 2 300 lidí.



Světová zdravotnická organizace varovala, že riziko šíření cholery v Libanonu je „velmi vysoké“ poté, co byl v zemi postižené konfliktem zjištěn případ akutní a potenciálně smrtelné infekce, informuje agentura AFP. WHO upozornila na riziko šíření cholery mezi stovkami tisíc lidí, kteří byli vysídleni poté, co Izrael vystupňoval svou kampaň proti Hizballáhu.



Při izraelském úderu na obecní budovu v jiholibanonském městě Nabatieh dnes zahynulo 16 lidí a 52 jich bylo zraněno, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví a uvedlo konečný počet obětí. Libanonský premiér Nadžíb Mikátí již dříve smrtící izraelské údery odsoudil s tím, že byly záměrně zaměřeny na zasedání obecního zastupitelstva.



Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) v Gaze zveřejnila následující údaje o svých záchranných akcích uprostřed izraelských útoků na její zaměstnance a dobrovolníky v uplynulém roce:



- 34 zaměstnanců a dobrovolníků PRCS bylo násilně zadrženo a zmizelo.



- 34 zaměstnanců a dobrovolníků PRCS bylo zraněno při výkonu služby.



- Zařízení PRCS byla 75krát zničena nebo poškozena.



- 29 sanitek PRCS bylo vyřazeno z provozu.



Izraelské síly se během své smrtící války v Gaze běžně zaměřují na záchranáře a zdravotníky. V květnu vydala organizace Human Rights Watch zprávu, ve které zjistila, že izraelské síly útočí na známá místa humanitárních pracovníků v celém úzkém pásmu.



„Tento vzorec útoků navzdory řádnému informování izraelských orgánů vyvolává vážné otázky ohledně odhodlání a schopnosti Izraele dodržovat mezinárodní humanitární právo,“ uvedla HRW.





Bratr dospívajícího palestinského studenta výpočetní techniky, který uhořel při požáru vyvolaném izraelským úderem na areál nemocnice v Gaze, popsal, jak se snažil zachránit svého zraněného sourozence, když plameny zachvátily stany.



„Slyšel jsem zvuk bombardování, podíval jsem se ven a viděl jsem vedle našeho stanu velmi černý kouř,“ řekl Mohammed al-Dalou v rozhovoru s agenturou Reuters na místě úderu v Deir al-Balah, kde mezi stále stojícími stany ležela ohořelá zem a pokroucené trosky.



Sedmnáctiletý Dalou řekl, že vyběhl ze stanu a viděl, jak jeho otec vytahuje z plamenů mladší sourozence. Když se snažil dostat ke svému staršímu bratrovi Šabanovi, lidé ho zadrželi, řekl.



Další tři lidé zemřeli, včetně Dalouovy matky, 37leté Ala'a Abdel Nasser al-Dalou. „Nedokážu popsat ten pocit. Viděl jsem, jak přede mnou hoří můj bratr a moje matka,“ řekl Mohammed.



Záběry pořízené svědky na mobilní telefony ukazují devatenáctiletého Šabana, který byl ošetřován kvůli zranění, jak leží na zádech na posteli a zběsile mává rukama, než ho pohltí plameny. Záběry, které od pondělního útoku zhlédly miliony lidí po celém světě, vyvolaly další pobouření v době, kdy Izrael čelí ostrým obavám svých spojenců z vedení války v Gaze.





Zástupce OSN pro Palestinu dnes vystoupil na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN.



Rijád Mansúr řekl mezinárodnímu společenství, že „je čas jednat“ v souvislosti s rostoucím znepokojením nad nedostatkem pomoci, která se dostává k Palestincům na místě:





Globální nezisková charitativní organizace ActionAid vydala následující prohlášení své koordinátorky regionálních kampaní v Bejrútu Sabine Abiaadové:



Žijeme v neustálém strachu, nejsme si jisti, kdy dojde k dalšímu útoku, což vede k úzkosti a depresi. Je mi čtyřicet let a zažila jsem všechny fáze války v Libanonu. Nyní se ocitám tváří v tvář bolestnému déjà vu, když mi moje dcera, která je v pubertě, a můj dvanáctiletý syn kladou stejné otázky, jaké jsem kdysi kladla své vlastní matce: „Přežijeme? Staneme se terčem útoku? Budeme zabiti? Vrací se mi stará traumata a dítě ve mně, které zažilo dřívější konflikt v Bejrútu, má stále strach. Snažím se je uklidnit a říkám jim, že bychom měli být vděční, protože stále máme svůj domov. Ale hrozba je všude - visí nám nad hlavou dnem i nocí jako neustálá neviditelná tíha, která nám nikdy nedovolí cítit se skutečně bezpečně.



Konflikty a psychický tlak narušují každý aspekt našeho každodenního života, zanechávají nás v neustálém boji, abychom se přizpůsobili nepředvídatelným podmínkám, nejistotě a vytvářejí neustálý stav duševní únavy.



Od doby, kdy Izrael před několika týdny zahájil útoky na Libanon, bylo při izraelských náletech po celém území země zabito více než 2 300 lidí. Dalších 1,2 milionu lidí bylo nuceně vysídleno po celé zemi, protože Světová zdravotnická organizace varuje před rostoucím rizikem cholery.





Kromě varování před rizikem šíření cholery v Libanonu poté, co zde byl zjištěn jeden případ, WHO vyzvala Izrael, aby zajistil nezbytné podmínky pro dokončení očkování dětí v Gaze proti dětské obrně poté, co se více než 150 000 dětí dostalo požadované druhé dávky.



Navzdory pokračujícím izraelským vojenským operacím na tomto území se v pondělí rozběhlo druhé kolo očkovací kampaně proti dětské obrně, jejímž cílem je zasáhnout více než 590 000 dětí mladších 10 let.



„Celkový počet dětí, které obdržely druhou dávku vakcíny proti dětské obrně v centrální části Gazy po dvou dnech očkování, je 156 943,“ uvedl generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na X spolu s videem ukazujícím očkovací úsilí WHO. „Očkování pokračuje i dnes. Zároveň 128 121 dětí dostalo doplňky vitaminu A.



„Vyzýváme k tomu, aby byly i nadále dodržovány humanitární pauzy. Vyzýváme k příměří a míru,“ dodal.



Celkový počet dětí, které po dvou dnech očkování obdržely druhou dávku vakcíny proti #polio v centrální #Gáze, je 156 943. Očkování pokračuje i dnes.



Zároveň 128 121 dětí dostalo doplňky vitamínu A.



