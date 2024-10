"Jak Hamás pronikl do Evropy"

18. 10. 2024

Extremistická skupina Hamás si vybudovala rozsáhlou síť aktivistů, kteří financují její aktivity a zasévají protiizraelskou nenávist po celém kontinentu, píše Olivia Reingoldová z amerického serveru The Free Press.

Tento server se sám charakterizuje těmito slovy:

"Náš server zdokumentoval, jak ideologické ovládnutí americké medicíny a práva ohrožuje naše zdraví a naše práva; odhalil, jak školy indoktrinují i naše nejmenší děti v přesvědčení, že rasismus je všude a že biologické pohlaví neexistuje; vysvětlil, jak jsou zranitelní teenageři tlačeni do experimentální změny pohlaví a jak naši vědci z oblasti veřejného zdraví selhali při „sledování vědy“; přinesl vám šokující zprávy z celého světa, včetně nových kanadských zákonů o eutanazii, které umožňují, aby depresivní teenagery zabíjel stát..." Jinými slovy, server bojuje proti neexistujícím slaměným panákům...



Článek je typickou součástí izraelské propagandy, která tvrdí, že Izrael plně respektuje mezinárodní právo a jeho zdokumentované válečné zločiny jsou důsledkem celosvětové zaujatosti proti Izraeli. Celý svět je zaujat proti Izraeli, všichni neizraelští novináři jsou prolhaní a zejména protiizraelsky zaujatá je Velká Británie, britští politikové a veškeré britská média, konstatoval ve čtvrtek v poledne v rozhlase BBC izraelský generál, který navrhl, aby byly ze severní Gazy deportováni všichni Palestinci a kdo odmítne odejít, je to Hamás a tomu se nebudou poskytovat potraviny a nechá se umřít hladem. Veškeré analýzy izraelských válečných zločinů od OSN, od Amnesty International, od International Crisis Group, od Human Rights Watch i od Mezinárodního trestního soudu jsou lživé, protože co Izrael činí, dobře činí a jakákoliv kritika proti němu je jen hamásovským spiknutím. - Není samozřejmě vyloučeno, že se Hamás možná snaží ovlivňovat světové veřejné mínění, ale to, že se Izrael dnes mezinárodně považuje za darebácký stát a že jsou zdokumentovány jeho zločiny, těžko může být připisováno úspěchu Hamásu. Svět tak nefunguje.



Od 7. října, kdy teroristé z Hamásu zavraždili více než 1 200 lidí za jediný den, rozvířily Evropu protiizraelské – a antisemitské – nálady. V Nizozemsku se cizinci zaměřili na Židy a označovali je nadávkami jako "vrah dětí" a "špinavý Žid". Během léta britští voliči zvolili čtyři protiizraelské politiky, z nichž všichni považují odvetnou válku židovského státu proti Hamásu za "genocidu" – přičemž jeden z nich dokonce zpochybnil zprávy, že teroristé znásilňovali své ženské oběti.

V úterý European Leadership Network, nezisková proizraelská advokační skupina, vydala zprávu – poprvé sdílenou s The Free Press – která pomáhá vysvětlit původ této rostoucí nenávisti. Uvádí se v ní, že rozsáhlá síť úředníků a aktivistů napojených na Hamás po celé Evropě používá "civilní frontu" charitativních a neziskových organizací, aby naplnila kapsy této teroristické skupiny.

Zpráva nazvaná "Hamás v Evropě" identifikuje pět evropských zemí, kde je Hamás nejaktivnější mimo Gazu: Velká Británie, Německo, Itálie, Nizozemsko a Belgie. Stovky stran podrobně popisují historii nejméně tuctu jednotlivců s vazbami na Hamás, kteří žijí v Evropě, zatímco získávají finanční prostředky, lobbují a vystupují v médiích jménem této teroristické skupiny.

Zde jsou pouze tři osoby zdůrazněné ve zprávě.

Mohammad Hannoun, dvaašedesátiletý rodák z Jordánska, kterého zpráva popisuje jako "epicentrum italských aktérů operujících nebo sympatizujících s Hamásem", poslal v posledních deseti letech této teroristické skupině nejméně 4 miliony dolarů prostřednictvím Charitativního sdružení solidarity s palestinským lidem. Americké ministerstvo financí nedávno uvedlo, že tato organizace se sídlem v Itálii, kterou Hannoun založil v roce 1994, "zdánlivě získává finanční prostředky pro humanitární účely, ale ve skutečnosti pomáhá financovat vojenské křídlo Hamásu". Pouhé tři dny po 7. říjnu loňského roku řekl Hannoun italskému novináři, že invaze Hamásu do Izraele byla "sebeobranou". Hannoun, který žije v severoitalském městě Janov, pomáhá propagovat protiizraelská shromáždění po celé středomořské zemi na své facebookové stránce, často zveřejňuje příspěvky o tom, co nazývá "nacisticko-sionistickou genocidou v Palestině".

Majed Al-Zeer, který byl USA a Izraelem označen za operativce Hamásu, je podle zprávy "duchovním otcem aktivit spojených s Hamásem" ve Velké Británii a Německu. V roce 1996 Al-Zeer, dvaašedesátiletý britsko-jordánský občan, založil Palestinské návratové centrum, které lobbuje v britském parlamentu a má zvláštní status v OSN, který umožňuje svým členům účastnit se setkání a "mobilizovat podporu pro palestinskou věc ve Velké Británii i v zámoří". V roce 2010 Izrael prohlásil Palestinské centrum pro návrat za "nezákonné sdružení" a uvedl, že "je součástí hnutí Hamás". I když německé úřady identifikovaly Palestinské návratové centrum jako pravděpodobnou zástěrku pro aktivity Hamásu, Al-Zeer nadále žije a organizuje protiizraelská shromáždění v Berlíně, kam se v roce 2014 přestěhoval z Velké Británie.

Amin Abou Rashed, kterého nizozemské úřady zatkly loni za údajné zaslání asi 6 milionů dolarů Hamásu, se "schovává za politiku" a "údajné humanitární úsilí" k "propagaci ideologie Hamásu" prostřednictvím údajných charitativních organizací, jako je nyní zaniklá nadace Al-Aksá. Podle této zprávy získal Rašíd azyl v Nizozemsku v roce 1992 a byl vyfotografován s nyní již zesnulým vůdcem Hamásu Ismailem Haníjou a dalšími představiteli teroristické skupiny.

European Leadership Network dokázala propojit tyto charitativní organizace a jednotlivce s Hamásem prostřednictvím veřejně dostupných informací, jako jsou příspěvky na sociálních sítích a registrace neziskových organizací. Mark Sachs, ředitel European Leadership Network se sídlem v USA, mi řekl, že "většina světa nemá absolutně ponětí, co se jim odehrává přímo pod nosem".

"Je nezbytné, abychom se my na Západě začali probouzet a uvědomili si, jak hluboce je tato infrastruktura zakořeněna a jak sofistikovaný je Hamás ve využívání výhod Západu," řekl Sachs.

Američtí regulátoři odhadují, že od začátku roku 2024 dostává Hamás od těchto podvodných skupin, z nichž většina se nachází v Evropě, až 10 milionů dolarů měsíčně, uvádí americké ministerstvo financí.

"Hamás využil utrpení v Gaze k získávání finančních prostředků prostřednictvím falešných a krycích charitativních organizací, které falešně tvrdí, že pomáhají civilistům v Gaze," uvedlo minulý týden americké ministerstvo financí. "Hamás považuje Evropu za klíčový zdroj získávání finančních prostředků a udržuje si zastoupení po celém kontinentu po mnoho let, částečně proto, aby získal finanční prostředky prostřednictvím falešných charitativních organizací."

Pro Sachse jsou zjištění zprávy důkazem, že chapadla Hamásu se rozšířila daleko za hranice Blízkého východu.

"Mnoho Američanů má tendenci dívat se na Hamás a myslet si, že když jsou primárně v Gaze, je to izolovaná a zaostalá skupina jednotlivců," řekl Sachs, bývalý ředitel AIPAC, největší americké proizraelské lobbistické skupiny. "Je to všechno, jen ne tohle – je to sofistikované, je to globální a mají operativce po celé Evropě a Spojených státech, kteří aktivně pracují proti zájmům Západu."

"Stejně jako ostatní evropské země, Itálie také sloužila jako vhodná platforma pro získávání finančních prostředků, lobbování a poskytování nepřímé podpory aktivitám Hamásu a Muslimského bratrstva po celá desetiletí kvůli nedostatečným reakcím a vymáhání ze strany evropských a místních úřadů," uvádí zpráva.

USA se připojily ke svým evropským protějškům v tvrdých zásazích proti operativcům Hamásu, naposledy oznámily na výročí 7. října, že uvalí sankce jak na Hannouna a Al-Zeera, tak na Charitativní sdružení solidarity s palestinským lidem, které nazvaly "falešnou charitou".

Zpráva European Leadership Network ukazuje, jak pět zemí v Evropě dovolilo, aby se skupiny napojené na Hamás rozpustily, jakmile byly označeny za teroristické, a reorganizovaly se pod stejným vedením s novým názvem. Jedním z příkladů je Charitativní asociace solidarity s palestinským lidem, která vznikla z Unie dobra – koalice charitativních organizací, o nichž američtí regulátoři prohlásili, že "podporují členy Hamásu a rodiny teroristických operativců" poté, co v roce 2008 zmrazily jejich aktiva. "Mají neškodně znějící jména," řekl Sachs o síti neziskových organizací. "Ale to jsou podniky Hamásu."

Zdroj v angličtině: ZDE

