"Nejhorší možný scénář pro Rusko." Saúdský princ odmítá jet k Putinovi na summit BRICS a vyhrožuje kolapsem cen ropy

16. 10. 2024

Líbánky Ruska se Saúdskou Arábií, klíčovým partnerem Kremlu na ropném trhu, se možná chýlí ke konci. Líbánky Ruska se Saúdskou Arábií, klíčovým partnerem Kremlu na ropném trhu, se možná chýlí ke konci.

De facto držitel saúdského trůnu, korunní princ Muhammad bin Salmán, nepřijal pozvání k účasti na summitu BRICS, který se bude konat 22. až 24. října v Kazani.

O tom, že Kreml chce vidět bin Salmána na summitu, který úřady označily za "nejvýznamnější zahraničněpolitickou událost" v ruské historii, informoval v září ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Rijád to však odmítl. "Saúdská Arábie vyšle ministra zahraničí," řekl Ušakov, když komentoval přípravy na summit minulý týden. Jaký je důvod princova rozhodnutí, Ušakov neupřesnil, nicméně upřesnil, že západní země vyvíjejí tlak na ruské "partnery" a vyhrožují důsledky v případě cesty do Kazaně.

Saúdská Arábie, která se k sankcím nepřipojila, zůstala po začátku války klíčovým spojencem Kremlu na ropném trhu. Administrativa Joea Bidena sice na podzim 2022 přesvědčila Saúdy, aby zvýšili produkci, která by nahradila embargované ruské barely, ale bin Salmán zůstal věrný spojenectví s Putinem a naopak snížil dodávky o 2 miliony barelů denně.

Cílem bylo udržet kotace blízko 100 dolaru za barel. O dva roky později se však nálada v Rijádu začala měnit. Království se obává poklesu svého podílu na trhu a má v úmyslu přejít na politiku zvyšování produkce, i když to znamená tolerovat nízké ceny po dlouhou dobu, sdělily zdroje obeznámené se situací Financial Times na konci září. Saúdskoarabský ministr energetiky princ Abdalazíz bin Salman uvedl, že některé země kartelu OPEC+, zejména Kazachstán a Irák, nedodržují své kvóty, a pohrozil, že cena barelu by mohla spadnout na 50 dolarů.

Pro Rusko je to nejhorší možný scénář, poznamenává Luke Cooper, výzkumný pracovník na London School of Economics: Kolaps cen ropy na úroveň let 2014-16 výrazně zkomplikuje Putinovi "financování jeho válečné mašinérie". Do rozpočtu na letošní rok vláda zahrnula ropu za 70 dolarů a očekává přibližně stejnou cenu (69,7 dolaru) v příštím roce.

Saúdská Arábie, na rozdíl od Ruska, může snadněji přežít s levnou ropou, vysvětluje Cooper: Pole v Arabské poušti jsou mnohem blíže k povrchu než sibiřská ložiska v permafrostu, a proto jsou náklady na saúdské barely nižší. Kromě toho může Rijád snadno a rychle zvýšit produkci a kompenzovat cenové ztráty prostřednictvím objemů.

Bin Salmán Putinovi jasně ukázal, jak se to stane v roce 2020, kdy se Rusko uprostřed pandemie rozhodlo odstoupit od dohody OPEC+. Saúdská Arábie zvýšila produkci na 12 milionů barelů denně, oznámila rekordní slevy za 30 let a snížila ceny ropy na úroveň 90. let (méně než 10 dolarů za barel Brentu). O několik měsíců později byl Kreml nucen kapitulovat, vrátit se k dohodě a podle nových podmínek nejvíce snížit produkci.

"Na rozdíl od saúdské ropy není výroba ruské ropy levná. Proto je (Rusko) špatně připraveno na situaci nízkých cen," poznamenává Cooper. "To vysvětluje ruskou logiku vojenské eskalace, která vyžaduje rychlé úspěchy na bojišti – než ceny ropy klesnou."

Saúdská Arábie nyní těží 8,9 milionu barelů denně, což je nejnižší produkce od roku 2011. Od prosince začne království každý měsíc přidávat na trh 83 tisíc barelů denně a do konce prosince 2025 zvýší dodávky o 1 milion barelů denně. Podle zdrojů FT by růst produkce mohl probíhat rychleji, pokud by země OPEC+ nedodržovaly kvóty.

