Zkorumpované stanice technické kontroly (STK)?

14. 10. 2024 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 4 minuty

V médiích se objevují informace, že při namátkových silničních kontrolách emisí moc aut neprojde. Pak se všichni dohadují, o čem to vlastně vypovídá. Více se tím má zabývat jakýsi zrecyklovaný kontrolní úřad ministerstva dopravy. Když tohle poslouchá člověk, který celý život tak či onak přemýšlí o stavu životního prostředí, měl by být asi nadšený, že do toho někdo konečně sáhnul. Kouřící plečky zmizí ze silnic a bude líp! Jenže je to opravdu tak jednoduché? Nechci se vůbec zastávat STK, pokud opravdu některé z nich podvádějí, ale dělaly by to, kdyby... ? V médiích se objevují informace, že při namátkových silničních kontrolách emisí moc aut neprojde. Pak se všichni dohadují, o čem to vlastně vypovídá. Více se tím má zabývat jakýsi zrecyklovaný kontrolní úřad ministerstva dopravy. Když tohle poslouchá člověk, který celý život tak či onak přemýšlí o stavu životního prostředí, měl by být asi nadšený, že do toho někdo konečně sáhnul. Kouřící plečky zmizí ze silnic a bude líp! Jenže je to opravdu tak jednoduché? Nechci se vůbec zastávat STK, pokud opravdu některé z nich podvádějí, ale dělaly by to, kdyby... ?

Není tohle celé náhodou špatná vizitka vedení státu (resp. postupně za sebou jdoucích mnoha vedení státu), které nedokázalo v době 35 let(!) po „podnikatelské“ revoluci zařídit pro méně movité občany ani jedno cenou lidové auto? Tedy cenově přístupné obdobně jako ojetiny, které ale spíš budou mít problém s emisemi? Aby chudí lidé prostě nešli pro STARÉ, třeba i zbytečně velké auto, ale koupili si ideálně NOVOU a úspornou maluchu? Samozřejmě pokud jim malé auto stačí - to ale postačí mnoha lidem, pokud dobře promyslí svůj způsob provozu a současně je přesvědčí cena... a samozřejmě také, zejména na periferiích (ve vesnicích), jde o druhé auto do rodiny.





Podle dostupných údajů je průměrné stáří osobních aut na našich silnicích cca 16 let. To logicky znamená, že tam musí jezdit řada dvacetiletých i starších „pleček“. U těch udržet normované emise asi bude trochu sci-fi(?) Nelze nepřemýšlet o tom, zda něco zásadního brání státu, aby situaci zvrátil. Tedy, aby se pokusil nějakým způsobem dostat na trh lidová auta cenou srovnatelná řekněme s průměrnými ojetinami starých aut. Portfolio jeho možností přece sahá od vypsání výhod pro takového výrobce, který zřídí fabriku v Česku, až po její vybudování státem jako státního podniku. Podle třeba předem zveřejněného pravidla: „Pokud to neudělá pro lidi (tedy pro nás pro všechny) podnikatelský sektor, uděláme to my = stát, pak ale ať firmy nebrečí!“





Nedokážu pochopit, proč v zemi, kde jsme za totáče (který si vůbec neidealizuju) dokázali vyrábět vlastní solidní auto Škoda Favorit, které bylo řekněme v rámci celé Evropy jakýmsi průměrem; nikdo neumí (nechce?) udělat levnou maluchu. Když pomocí elektrického pohonu je to o tolik jednodušší, a po mnohých cenových sníženích trakčních baterií by u miniauta mělo být i významně levnější, než naplňování nejnovějších emisních norem EURO u aut spalovacích.





Dokonce si myslím, že pokud by stát chtěl dotáhnout vyčištění našich silnic od aut, která nesplňují emise, jen dokonalou funkcí STK, možná dostane i „chudé“ lidi do ulic. Ti by asi požadovali trochu chytřejší řešení než je zákaz provozu jejich „starého a kouřícího“ auta.





Vlastně jsme se tu asi dobrali zjištění co je to vhodný lidový vůz. Bude to minimalistické plně elektrické auto, které si díky nízké ceně bez většího zaváhání půjde koupit málo movitý člověk namísto spalovací ojetiny, která dříve či později bude bude mít nějaký problém s emisemi.





Přemýšlím, zda jsme někdy od ministra dopravy vůbec slyšeli kritiku neschopnosti automobilek, vyrábějících auta v Česku, vyrobit skutečně lidové auto. Tak jako, že by se podivil, že to žádná automobilka neumí a pak by si třeba s jejich vrcholnými zástupci o tom podrobně popovídal na obrazovce veřejnoprávní televize.





Pane ministře dopravy co myslíte? Kolik by mělo stát v Česku cenou lidové osobní auto, aby pomohlo co nejrychleji obnově tuzemského vozového parku? Váš jeden měsíční plat? Nebo dva? Nebo deset? Rád si někde přečtu či poslechnu Váš názor, včetně toho, zda máte nějaký plán (kromě zesílených kontrol funkce STK), jak celé věci pomoci?





Jen velmi ploše uvažující člověk si může myslet, že stáří a nekvalitu českého vozového parku výrazně a rychle zlepší pouze kvalitnější provoz STK.

