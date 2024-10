Britská vláda reaguje na izraelský útok na nemocnici al-Aksá sankcemi proti... Íránu!

15. 10. 2024

Na koho jiného bychom měli uvalit sankce?

Ironický komentář britské autorky Laury K., který je až příliš blízko faktům.



Právě jsem měla mimořádnou schůzku s BBC a týmem sira Keira Starmera v Downing Street, abychom koordinovali naši reakci na izraelský útok na nemocnici Al-Aksá, který byl tak šokující, že byl označen za rozhodující moment prezidentství Joea Bidena.



Po pečlivém prozkoumání záběrů, na nichž se ve stanech hoří pacienti nemocnice na kapačkách, jsme dospěli k závěru... je to naprosto v pořádku.



Naprosto. Kurva. Fajn.

Je to tak v pořádku, že Starmer vytáhl Emily Thornberryovou, aby obcházela televize a připomínala všem, že válečné zločiny páchají „obě strany“, přičemž těmi stranami jsou Írán a Hizballáh. Thornberryová dokonce Izrael ani nejmenovala a zmateně naznačila, že Írán a Hizballáh jsou ve válečném stavu.



Izrael je zjevně jen nevinnou obětí, která se krčí uprostřed a diví se, proč ostatní strany nepřestanou páchat genocidu. Chudák Izrael.



Britského ministra zahraničí Davida Lammyho situace tak rozčílila, že rychle uvalil sankce na Írán, a není mi jasné, jestli to znamená, že teď stojí na straně Hizballáhu. Nemám ponětí, co to vykládáme, protože jsem během našeho setkání projížděla Instagram, takže na to kašlu, prostě si něco vymyslím a budu doufat, že jste tak hloupí, že si nesrovnalostí nevšimnete...



Včera íránské Revoluční gardy (tedy, vlastně ne ony, Izrael!) vypálily rakety na lidi, kteří leželi v nemocnici na lůžkách ve stanech, protože Írán už v sebeobraně nemocnici vybombardoval a zbytky nemocnice neměly dost místa pro zraněné...



Počkat, prý se bombardování nemocnic nepočítá jako „sebeobrana“, když to dělá Írán, takže to musel být brutální akt agrese.



Děsivé je, že jsme viděli postavy svíjející se v plamenech, jak zaživa uhořeli nevinní civilisté na přístrojích. Tito lidé byli již jednou bombardováni, aby byli převezeni na nejméně bezpečné místo v Gaze - do nemocnice - a tam znovu bombardováni.



Malý chlapec bezmocně křičel z postranní linie, když sledoval, jak je jeho otec spalován. Pokud ten chlapec projeví hněv, až vyroste, pravděpodobně ho nazveme teroristou, ale dnes předstíráme soucit, protože jsme hodní.



Silný obraz se podařilo zachytit, když devatenáctiletý mladík v zoufalství natáhl ruku z plamenů, když jeho tělo opustil život. Tento okamžik vyrval srdce každému, kdo byl jeho svědkem, kromě lidí v britské vládě, kteří jen pokrčili rameny.



Mladík se jmenoval Ša'ban. Překvapí vás, že Ša'ban byl člověk s nadějemi a sny stejně jako vy. Byl to pohledný mladý muž s jemnou tváří, která se nepodobala stereotypu vrčícího palestinského divocha, který si zaslouží vše, co dostane. Byl to milý a inteligentní chlapec, jehož matka na něj byla nesmírně hrdá a po jeho boku se zaživa upálila pro projekt Velkého Izraele. Možná jsme vás poslední rok přesvědčovali, že Palestinci necítí lidské emoce, a dokonce ani bolest, ale to byla možná lež.



Naštěstí vás dnes smí zajímat, že Palestinci jsou brutálně zabíjeni, protože předstírám, že raketu poslal Írán a všechno, co Írán dělá, je špatné. Tento masakr nemohl udělat Izrael, protože všechno, co dělá Izrael, je dobré, a ani já, s veškerými svými propagandistickými schopnostmi, bych nemohla předstírat, že tento masakr byl dobrý.



Bohužel mám před sebou ještě půlku této zprávy a netuším, jak se s tím vypořádat, takže si jen zapálím cigaretu... Dobrá, už jsem se sebrala. Proběhneme to a pak možná začnu brát drogy.



Premiér Netanjahu rozumně pohrozil generálnímu tajemníkovi OSN a vysvětlil mu, že ho požene k osobní odpovědnosti, pokud nestáhne všechny jednotky UNIFIL z Libanonu. A to i přesto, že generální tajemník nemá pravomoc jednat, protože o tom rozhoduje Rada bezpečnosti OSN.



Pobouří vás, že jednotky UNIFIL se stále staví do cesty kulkám, bombám a chemickým zbraním IDF, což by si IDF nikdy nepřály. Těm pitomým zasraným mírovým silám se dokonce podařilo vdechnout izraelský bílý fosfor.



Ještě horší je, že přítomnost UNIFIL na hranicích brání Netanjahuovi, aby z jižního Libanonu udělal druhou část Gazy. IDF proto podnikly nálet na několik základen UINIFIL a jednu z nich zničily, protože předstíráme, že Hizballáh tyto základny využíval, stejně jako se Hamás schovával pod nemocnicemi v Gaze. Nezáleží na tom, že to není pravda, podstatné je, že Netanjahu je připraven vyhlásit UNIFIL válku. Vyhlásit válku OSN je věc, kterou by udělal zcela normální národ.



Pochopte prosím, že Izrael si může dělat, co chce, protože je to národ truchlící poté, co mu Hizballáh zavraždil čtyři děti, zatímco si plánoval hezký den s útočnými puškami. Ty děti mohly být dospělí lidé, kteří strávili poslední rok pácháním válečných zločinů, ale my je považujeme za cennější než snědou (pětiletou) ženu středního věku, Hind Radžábovou.



Osobně je pro mě mnohem snazší soucítit s Izraelci, protože jejich barva pleti je o něco bližší té mé. Dokonce i moje nemesis ve Sky TV, Kay Burleyová, to zřejmě cítí stejně a navzájem se nenávidíme. To vysvětluje, proč Kay nedokázala skrýt svou bolest, když informovala o útoku dronu, který připravil o život izraelské dětské vojáky, krátce poté, co IDF kobercově bombardovaly civilisty v Bejrútu. Bez ohledu na naši politiku v mainstreamových médiích se shodneme na tom, že skutečnými oběťmi jsou Izraelci.

