Channel 4 News: Brutální boje a vraždění nepolevují v Gaze ani v Libanonu

16. 10. 2024

čas čtení 7 minut

Moderátor, Channel 4 News, úterý 15. října 2024, 19 hodin: V úterý došlo k dalším prudkým bojům na severu Gazy, kde bojovníci Hamásu bojují proti izraelským silám, civilisté se jako vždy dostali do křížové palby.

Pracovníci OSN pro lidská práva obvinili Izrael z odříznutí severní Gazy. Izraelské jednotky se přesunuly z východu, z okolí Džabalíje. A obě strany hlásí intenzivní boje na západ od tohoto uprchlického tábora, takže oblast zůstává obklíčená. Izraelci tvrdí, že se snaží potlačit bojovníky Hamásu, kteří se tam přeskupují. Paraic O'Brien je nyní v Jeruzalémě.



Matte, ještě než začneme mluvit o Gaze, když jsem s vámi mluvil z Izraele, zmínil jsem, že izraelský kabinet se v posledních večerech sešel, aby projednal plán odvety proti Íránu. Vzpomeňte si, když Írán před dvěma týdny vyslal na Izrael tu palbu balistických raket. Dnes večer se vláda neschází. A to možná proto, že jednání skončilo. Izraelci vědí, na co se zaměří, a vědí, že když včera Benjamin Netanjahu mluvil s Joem Bidenem, řekl mu, že Izraelci se zaměří na vojenské objekty v Íránu, ale rozhodně ne na ropná nebo jaderná zařízení.





To je důležité, protože to do jisté míry rozptýlí obavy ve Washingtonu i ve světě, že by se z toho mohla stát mnohem větší válka mezi Íránem a Izraelem, která by se protáhla do USA. V tomto ohledu tedy region asi udělal malý krok zpět z okraje propasti, ale v Gaze to tak v posledních 48 hodinách nevypadá. Je to hrubý způsob, jak to říct, ale pokud je měřítkem toho všeho počet mrtvých, pak je Gaza stále epicentrem toho všeho. Všechny cesty v tomto konfliktu mezi mnoha zeměmi vedou zpět do Gazy. Včera v noci se na severu města Gazy proháněli záchranáři mezi pozůstatky čerstvého pekla dalšího izraelského útoku.





Byli v pekařství, čekali ve frontě půl hodiny a cestou zpět z obchodu na ně Izrael zaútočil





Přijíždí na místo. Tito lidé byli zabiti. Rodiny prchají opačným směrem. Jedna žena právě přišla o několik synovců, viní z toho Hamás.









Jiná žena přišla o syna, viní Izrael. Mrtvoly přivezené do nemocnice k identifikaci neštěstí osvětluje mobilní telefon.









Muž oslovuje dav, ptá se, proč musel můj bratr zemřít? "Nemám nikoho jiného. Zdá se mi to?"





Izraelská armáda nařídila lidem, aby se evakuovali ze severu města Gazy, protože obnovila svůj deklarovaný cíl vykořenit Hamás.





A díky novým videím, která byla zveřejněna teprve včera, chce vojenské křídlo Hamásu, aby ho svět stále považoval za životaschopnou bojovou sílu operující v těchto čtvrtích.





Hamás je z vojenského hlediska stínem svého dřívějšího já. Ale pokud bylo součástí zvěrstev ze 7. října přilákat spojence v jiných zemích, Hamásu se to podařilo.





Včera večer Benjamin Netanjahu hovořil s Joem Bidenem o svém plánu odvetného útoku poté, co byla před dvěma týdny na Izrael odpálena palba íránských raket. Podle amerických představitelů Netanjahu americkému prezidentovi sdělil, že cílem chystaného útoku budou vojenské cíle v Íránu, nikoli ropná nebo jaderná zařízení, což je závazek, který má rozptýlit obavy z totální války mezi Izraelem a Íránem.





Ne náhodou dnes USA potvrdily, že do Izraele nyní dorazili vojáci a součásti sofistikovaného amerického protiraketového systému, aby posílili obranu proti íránské reakci. Kalibrovaná odveta je módní slovo.





Ale zpět tam, kde to všechno začalo v Gaze, takto zní "kalibrovaný útok" od Gazy až po Libanon, kde Izrael pokračuje v úderech po celé zemi, protože se zaměřují na členy Hizballáhu, kteří se přesunuli mimo své tradiční oblasti. Zástupce vůdce Hizballáhu dnes promluvil k národu a slíbil pokračovat v boji. Naše mezinárodní redaktorka Lindsey Hilsumová je v hlavním městě Bejrútu. Lindsay?





Reportérka: Matte, libanonský premiér Nadžíb McCarthy dnes řekl, že mluvil s Američany a ti ho ujistili, že Izrael hodlá zmírnit své útoky zde v Libanonu. Zatím tomu nic nenasvědčuje, ale přes noc došlo k několika úderům, zejména v údolí Bekaa.





Navíc jsme slyšeli, že izraelští vojáci začínají odminovávat oblast, kde se stýká Sýrie, Libanon a Izrael. To je na východě. A naznačuje se, že by mohli zvažovat nebo se připravovat na přesun přes hranici do Libanonu z východu i z jihu, takže to také vzbuzuje obavy.





V Libanonu nic nenasvědčuje tomu, že by válka polevila. Včera v noci Hizballáh vypálil rakety na Izrael. Vědí, že většina z nich bude sestřelena, ale pokaždé, když jedna proletí, považují to za vítězství. Za úsvitu stoupal nad jiholibanonským městem Tyre kouř a izraelské jednotky vztyčovaly v Libourne vlajku, což bylo triumfální gesto vůči Hizballáhu, který dnes zopakoval, že nepřestane bojovat před příměřím v Gaze.





"Byli jsme požádáni, abychom zastavili válku a vzdálili se od hranic na více než 10 kilometrů, abychom neprovokovali Izrael, ale trvali jsme na příměří v Gaze.“





O 1000 kilometrů východněji ve svatém městě Karbalá v Iráku uspořádali pohřeb generála Abbáse Nilofara Ušana. Vysoce postaveného člena íránských Revolučních gard, kterého minulý měsíc v Bejrútu zabili Izraelci po boku vůdce Hizballáhu Hasana Nasralláha. Smuteční hosté drželi vlajky iráckých šíitských milicí, které jsou zástupcem Íránu, stejně jako Hizballáh, to je válka, která se odráží v celém regionu.





„Poselství světu je, že nás spojuje především naše víra. Stojíme proti sionistickému nepříteli, který porušuje všechny mezinárodní normy. Vidíme, jak zabíjí děti a ženy od Gazy až po Libanon.“





Druhý pohřeb téhož muže se konal v Teheránu za účasti Ishmaela Khaniho, šéfa expediční složky Revolučních gard, který byl sám v jednu chvíli také považován za mrtvého. Tato masová shromáždění mají Izraeli a USA ukázat, že Islámská republika a její zmocněnci zůstávají neohrožení. Navzdory ztrátám Hizballáhu a hrozbám Izraele, že v příštích dnech na Írán znovu zaútočí. V převážně křesťanské vesnici Aitu na severu Libanonu může být takový vzdor méně vítaný. Ještě dnes ráno z ní záchranáři vyhrabávali těla poté, co ji včera zasáhl izraelský úder. Rodiny sem uprchly z jižního Libanonu, aby se dostaly do bezpečí.





"Přišli jsme o všechno," říká tento muž. "Naše oblečení, naše úspory, naše osobní věci. Nic nám nezbylo."





V celém Libanonu a regionu se lidé, kteří s těmito boji nemají nic společného, ocitli mezi silami, které nemohou ovlivnit. Sledují, jak je vše, co za celý život vybudovali, během okamžiku zničeno, a bojí se, o kolik to může být horší.























