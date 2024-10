Scholz oznámil nový balíček pomoci pro Ukrajinu poté, co Putin odmítl vyjednávat

14. 10. 2024

Německo, Belgie, Dánsko a Norsko vyčlení Ukrajině do konce roku vojenskou pomoc ve výši 1,4 miliardy eur, uvedl německý kancléř Olaf Scholz na setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Berlíně. Toto prohlášení přišlo uprostřed zpráv, že Vladimir Putin odmítl jednat se Scholzem o zprostředkování řešení situace na Ukrajině. Německo, Belgie, Dánsko a Norsko vyčlení Ukrajině do konce roku vojenskou pomoc ve výši 1,4 miliardy eur, uvedl německý kancléř Olaf Scholz na setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Berlíně. Toto prohlášení přišlo uprostřed zpráv, že Vladimir Putin odmítl jednat se Scholzem o zprostředkování řešení situace na Ukrajině.

Kancléř upřesnil, že finanční prostředky budou přiděleny na systémy protivzdušné obrany Iris-T a Skynex, samohybné protiletadlové kanóny Gepard, houfnice, protiletadlová děla, útočné drony, radarové vybavení a dělostřelecké granáty. "Tato podpora vypovídá o dvou věcech. Za prvé, Ukrajina se na nás může spolehnout. Za druhé, je to jasný signál Putinovi: Nebude možné ztrácet čas. Ukrajinu nepřestaneme podporovat," uvedl Scholz.

Scholz také potvrdil, že země G7 hodlají Ukrajině přidělit 50 miliard dolarů ve formě půjček, které budou pokryty zisky ze zmrazených aktiv ruské centrální banky.

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková 11. října uvedla, že Putin odmítl se Scholzem diskutovat o zprostředkování na Ukrajině. "Odmítá přijmout mír a nadále vysílá signály ve prospěch války a ničení. V těchto dnech nechce ani mluvit s německým kancléřem po telefonu," řekla Baerbocková.

Německé noviny Die Zeit již dříve s odvoláním na zdroje v německé vládě napsaly, že Scholz zvažuje telefonický rozhovor s Putinem před summitem G20 v Brazílii.

Na začátku září Scholz vyzval k urychlení ukončení války na Ukrajině a k zahájení jednání o mírové dohodě s Ruskem. Zdůraznil také, že ruští zástupci by měli být pozváni na druhou mírovou konferenci o Ukrajině, která by se měla konat do konce roku.

Italské noviny La Repubblica zase s odvoláním na zdroj uvedly, že německá kancléřka vyvíjí mírový plán založený na principech minských dohod. Iniciativa přitom podle publikace "nevylučuje možnost převodu části ukrajinských území do Ruska". Ukrajina však opakovaně prohlásila, že nebude zvažovat mírové možnosti s územními ústupky.

Volodymyr Zelenskyj 9. října řekl, že situace na frontě otevírá možnost ukončení války na Ukrajině do roku 2025. "Máme šanci posunout se směrem k míru a stabilitě v říjnu, listopadu a prosinci. Situace na bojišti poskytuje příležitost k rozhodným akcím k ukončení války nejpozději do roku 2025," zdůraznil.

Ukrajinský velvyslanec v Turecku Vasyl Bodnar mezitím uvedl, že Kyjev plánuje uspořádat nový mírový summit do konce letošního roku a doufá v účast Ruska, přičemž vyloučil možnost přímých jednání s Moskvou na tomto setkání.

