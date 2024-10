Německý automobilový průmysl v krizi?

Samotný automobilový průmysl volá o pomoc od politiků: Jedná se především o finanční pomoc, například při rozšiřování infrastruktury, investicích a zlevňování cen energií a mzdových nákladů.

Strany projednávají různé formy podpory, např. SPD projednávala návrh nového výkupního bonusu pro elektromobily podle vzoru šrotovného oblíbeného v době finanční krize. Každý, kdo se vzdá spalovacího motoru a koupí si elektromobil, by měl dostat státní prémii 6000 eur na nová auta a 3000 eur na ojetá auta.

Takové nákupní bonusy jsou mezi ekonomy obecně kontroverzní, protože z nich mají prospěch lidé s vyššími příjmy, kteří je obvykle nepotřebují. Nízko a normálně vydělávající si nový elektromobil, který aktuálně stojí přes 30 000 eur, i s nákupním bonusem, jen stěží pořídí.

Jiný model je například ve Francii. Lidé s nízkými příjmy, kteří musí denně dojíždět do práce alespoň 15 kilometrů, si mohou půjčit elektromobil za méně než 100 eur měsíčně.

Trestná cla na čínská auta Před pár dny EU rozhodla, že Evropská komise může uvalit represivní cla na dovoz čínských elektromobilů, jak uzná za vhodné. Hlasování mezi 27 členskými státy bylo mimořádně těsné. Pro cla hlasovalo 10 zemí, 5 proti, včetně Německa. Většina z 12 zemí se zdržela hlasování.



Evropská komise chce zavést další cla ve výši 7,8 až 35,3 procenta, protože šetření Unie ukázalo, že čínští výrobci dostávají neférové ​​státní dotace, které mají být kompenzovány. Tarify budou platit od listopadu. Dosud platilo pouze jednotné dovozní clo ve výši 10 procent.

Německé automobilky nejsou z represivních cel vůbec nadšené. Za prvé se obávají odvetných opatření z Číny, která jim ztíží jejich tamní důležité podnikání, a za druhé to domácím výrobcům neusnadňuje výrobu levnějších aut pro evropský trh.





Uvolněte limity CO2.





Pokud němečtí výrobci dostatečně rychle nepřecházejí od elektromobilů, měli by dostat více času. CDU/CSU prosazuje tento přístup. Ta navrhuje odložit limity vozového parku, které budou platit od příštího roku. Ráda by také zvrátila celoevropský zákaz spalování od roku 2035.





Studie lobbistické organizace Transport & Environment ukázala, že z evropských výrobců v roce 2023 pouze Volvo již splnilo limity pro rok 2025. Z německých automobilek je blízko jen BMW, nejdále to měly ještě Volkswagen a Mercedes-Benz. Plán na posunutí limitních hodnot o dva roky podporuje kromě CDU/CSU i FDP.





Nicméně: Limity byly oznámeny už v roce 2019, takže automobilky měly šest let na to, aby se na ně připravily.





Více investic do infrastruktury.





Ekonomové věří, že by místo toho mohlo pomoci, byly vládní investice do infrastruktury. Spolková vláda chce ve skutečnosti do roku 2030 v Německu postavit milion veřejných dobíjecích stanic, ale zatím projekt stále pokulhává. V současné době existuje přibližně 112 000 nabíjecích míst.





Zatímco na tom prvním musí zapracovat sami automobilky – a čínští konkurenti už umí dodávat výrazně levnější modely – stát by mohl nejlépe protlačit trh s více dobíjecími stanicemi. Dojezd elektromobilů se s vylepšováním technologie baterií zvyšuje, ale s dobrou sítí dobíjecích stanic by to už nebyl velký problém.













(Shrnutí připravil Milan Lelek)