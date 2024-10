Thatcherová nenařídila vybombardování Severního Irska

14. 10. 2024

Z diskuse v rozhlase BBC: "Tento týden je výročí pokusu Irské republikánské armády zavraždit Margeret Thatcherovou a její ministry při pobytu v jihoanglickém Brightonu. Thatcherová byla atentátem otřesená, ale nenařídila vybombardování Severního Irska a jeho srovnání se zemí."



* * *



Pro takovouto míru ničení civilní infrastruktury v omezené válce proti teroristické organizaci neexistuje vojenské ospravedlnění. Lze pouze konstatovat, že Izrael usiluje o to, aby se Gaza stala zcela neobyvatelnou. Nyní je to již tak zřejmé.



There is no military justification for this level of destruction of civilian infrastructure in a limited war against a terrorist organisation. One can only conclude that Israel seeks to make Gaza completely uninhabitable. It’s now that obvious.



