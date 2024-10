Channel 4 News: Další rozsáhlé, děsivé vraždění páchané izraelskou armádou, tentokrát v centru Bejrútu. Izrael prostě vraždí civilisty

12. 10. 2024

Podle zprávy Českého rozhlasu je drtivá většina českých občanů proti návrhu francouzského prezidenta Macrona, aby Západ Izraeli přestal dodávat zbraně. Češi ale za to nemohou, že jsou zoufalým způsobem dezinformováni. Česká média je neinformují, jak drastickým způsobem Izrael porušuje mezinárodní právo a jak ve svém údajném boji proti Hamásu a Hezbolláhu masově vyvražďuje civilisty v Gaze i v Bejrútu. Je to jeden z řady šokujících příkladů, jak mimo je česká veřejnost v důsledku mediálních dezinformací. (Jiný příkladem je tupý antikomunismus, brutálně zkreslující českou historii, jak o tom nyní semináře na Glasgow University.)



Channel 4 News přinesly v pátek večer tuto další otřesnou reportáž z centra Bejrútu po brutálním izraelském útoku, který zabil 22 naprosto nevinných lidí a více než 100 jich zranil. A Češi chtějí, aby Izraeli Západ dál dodával zbraně?



Prosím, podívejte se na tuto reportáž. Je to otřesné. Český překlad níže. (JČ)





Moderátor z Jeruzaléma, Channel 4 News, pátek 11. října 2024, 19 hodin:



22 mrtvých poté, co Izrael podruhé během dvou týdnů zasáhl cíle v centru Bejrútu, kde pronásleduje všechny vůdce Hizballáhu. Uznává Izrael nějaké hranice? Dobrý večer z východního Jeruzaléma. Izrael si dnes večer připomíná Jom Kipur, nejposvátnější svátek judaismu, kdy vládne tiché rozjímání. Zatímco v centru Bejrútu není klid, protože se odklízejí trosky po dvou náletech na obytné bloky, Izrael tvrdí, že se zaměřil na jednoho z mála velitelů Hizballáhu, kteří jsou stále naživu.





Objevují se zprávy, že vyvázl, ale zemřelo 22 lidí, včetně celé osmičlenné rodiny. Je velmi neobvyklé, že Izrael udeřil tak blízko centra libanonského hlavního města. Mezitím, co Blízký východ čeká, jak Izrael odpoví na íránskou raketovou palbu, se setkali íránský a ruský prezident. Mohlo by se Rusko, které ve své válce na Ukrajině do značné míry spoléhá na íránské zbraně, nechat zatáhnout i do tohoto rozvíjejícího se konfliktu?





Libanonský premiér uvedl, že 22 lidí, kteří byli zabiti při včerejších náletech v centru Bejrútu, byli všichni civilisté. Izrael se k útokům, které si vyžádaly také více než 100 zraněných, přímo nevyjádřil. Včerejší noční údery zasáhly dvě různá místa v blízkosti libanonského Národního muzea a v blízkosti francouzského velvyslanectví. V souvislosti s nejsmrtelnějším útokem v centru města za více než rok je v Bejrútu naše mezinárodní redaktorka Lindsay Hilsumová. Lindsay?









Reportérka z Bejrútu: V Libanonu to bylo smrtících 24 hodin, podle zdejšího ministerstva zdravotnictví je 60 mrtvých a 168 zraněných. To v celé zemi a teď jich může být víc, protože slyšíme, že v údolí Bekáa probíhá bombardování právě teď. Byl někdo z těch lidí z Hizballáhu? Možná, pravděpodobně, ale strašná spousta z nich byli civilisté. Izrael by řekl, že Hizballáh používá lidi jako lidské štíty. Na tom může být něco pravdy, protože Hizballáh je nyní rozptýlen, určitě v okolí Bejrútu.









Ale co máte dělat, když jste obyčejný libanonský civilista? Hizballáh nezastavíte. Rozhodně nemůžete zastavit Izrael. To jsme zjistili, když jsme se vydali na místo jedné z největších bomb, které na Bejrút spadly.









Co na tomto místě v předchozích okamžicích dělali lidé? Jedli večeři, dívali se na televizi, ukládali děti ke spánku? Teď se na ně jejich sousedé dívají v šoku. Mrtvoly byly včera večer odvezeny. Prach, trosky, vše, co zbylo z domů v části města, o které lidé doufali, že je bezpečná. Škody jsou tu obrovské, a to přímo v centru Bejrútu, což je podstatné, protože členové a představitelé Hizballáhu se nyní rozprchli ze svých tradičních oblastí a představte si, jaké napětí to vyvolává. Kdo by chtěl hostit někoho z Hizballáhu, když ví, že ho Izraelci sledují a zasahují.









Dnes ráno ti, jejichž stěny bytů byly rozbity jako přední část domečku pro panenky, zjišťovali, co se dá zachránit. Izraelci věděli, koho se snaží zasáhnout, a rozhodli, že životy těch, kteří se náhodou nacházejí poblíž, jsou cenou, kterou stojí za to zaplatit. Nutná oběť. Vedlejší škody. Všechny eufemismy, které zakrývají zabíjení nevinných lidí a ničení jejich domovů.





Ať už jsme předtím čelili čemukoli, tohle se nepodobalo ničemu jinému. Slyšela jsem, jak matka a otec křičí a řvou. Nepopsatelně, naprosto nepopsatelně. Upřímně nepopsatelné."





"Nechápu, co se to děje. Nevím, co se děje. Neexistuje pro nás žádná spravedlnost."





Izraelci jsou tu pořád. Slyším drony, vidíte je?“ “Ano.





Lidé opouštějí to, o čem mnozí doufali, že bude útočištěm. Čtvrtina obyvatel Libanonu byla vysídlena z jihu do Bejrútu a uvnitř města.





„Nikdo nemohl uvěřit, že by udeřili v centru Bejrútu. Všichni lidé, kteří utekli z jihu, z Baalbeku a vesnic, přišli do Bejrútu. Nečekali jsme, že stejný útok bude i tady. Stejně jako v ostatních čtvrtíchi to byl obrovský úder.“





Další úder dopadl o několik ulic dál. Všichni jsou rozhněváni na Izraelce, někteří i na Hizballáh, jiní jsou jen zmatení.





„Je to zločin. Je mi líto těch dětí. Je to příliš. Strach, strach, strach. Necítili jsme to, dokud to nebylo přímo nad námi.“





Izraelské ministerstvo také pokračovalo v útocích na jihu země, včetně střelby na vojáky mise OSN UNIFIL. Izrael se snaží donutit mírové síly, aby se stáhly z jižního Libanonu, protože chce mít volnou ruku.









Mluvčí UNIFIL: „Odvrácení takového útoku by konflikt pouze prohloubilo. Nejsme tu proto, abychom to dělali. Samozřejmě. Existují pravidla nasazení, ale musíme se také velmi pragmaticky dívat na to, co by se mohlo stát, kdybychom se zapojili do této palby.“





Takže jste sedící kachny.





„Nejsme sedící kachny, jen jsme tam. Naším úkolem není bojovat. Úkolem je pokusit se najít. Řešení a a dohody.“





Izraelské obranné síly zveřejnily záběry svého náčelníka generálního štábu, který navštívil vojáky v jižním Libanonu. Pohrozil, že Hizballáh neutralizuje, pokud se v oblasti přeskupí.





„Pokud někdo uvažuje o obnově těchto vesnic, bude vědět, že nemá cenu budovat teroristickou infrastrukturu, protože IDF je opět neutralizují.“

Reportérka: "Neutralizují." To je další vojenský eufemismus. Nejen Hizballáh, ale i stále více libanonských civilistů ví až příliš dobře, co to znamená.









Teď ty mírové síly OSN, možná toho moc nezmůžou ani na zastavení Izraelců, ani na zastavení Hizballáhu. Jsou však očima a ušima mezinárodního společenství a v OSN panují velké obavy, že budou nuceni se stáhnout.









Čekáme, co udělá Izrael. Očekáváme, že Izrael zaútočí na Írán kdykoli, protože Írán zaútočil na Izrael před deseti dny a protože Írán je hlavním sponzorem Hizballáhu. Pokud se nyní Írán může spolehnout na vojenskou i diplomatickou podporu Ruska, pak se dostáváme do velmi nebezpečného okamžiku, protože USA nejsou jen spojencem Izraele, USA považují Írán za svého hlavního nepřítele v tomto regionu. Takže si myslím, že můžeme říci, že to není jen nebezpečný okamžik zde v Libanonu. Je to okamžik nebezpečí pro celý region. A vlastně by se dalo říci, že i pro celý svět.

Moderátor: Lindsay, moc vám děkuji za toto poněkud chmurné zhodnocení situace.

Pojďme si promluvit s analytikem Alím Rizkem, který se k nám připojuje také z Bejrútu. Začněme Libanonem a Hizballáhem. Kde všechny tyto útoky ze strany Izraelců zanechávají Hizballáh a jeho budoucnost. A kde zanechaly Libanon?









Ali Rizk: No, pokud jde o to, kde zanechají Hizballáh, myslím, že o tom není pochyb. Hizballáhu byly zasazeny nebývalé rány, zejména zavražděním jeho vůdce Hasana Nasralláha. Ale nemyslím si, že by to nutně znamenalo, že Hizballáh je v posledních dnech na dně, jen za jeden den se Izraelci pokusili o několik pozemních vpádů a při těchto střetech bylo zabito 80 izraelských vojáků.





Jak říkám, utrpěl několik velmi těžkých ran, ale zdaleka není poražen. Ve skutečnosti se asi před třemi hodinami konala tisková konference mediálního mluvčího Hizballáhu, na které dlouze vysvětloval, že toto je pouze začátek konfrontace, která probíhá.





Soudě podle toho, co z toho, co teď vidím, si myslím, že nás teď čeká poměrně dlouhá konfrontace, pokud jde o to, co jste říkal o tom, kam to vede Libanon. Jak jste ukázali ve své reportáži, Izraelci zasáhli centrum Bejrútu nebo oblast poblíž centra Bejrútu.





To znamená, že se Izraelci zaměřují v podstatě všude, kde nevybíravě bombardují libanonské civilisty, a to není nic neobvyklého. Izraelci to dělali opakovaně, dělali to v Gaze v roce 1996, došlo k masakru v Coroně, kdy bombardovali libanonské civilisty, kteří se ukrývali v protiatomovém krytu OSN, a nyní to posunuli do nových výšin. Zaměřují se na mírové síly OSN, jak jste také zmínili ve své zprávě.





A myslím, že to také vyvolává mnoho podezření ohledně toho, co Izrael zamýšlí. Chce udržet oči a uši mezinárodního společenství mimo, aby se mohl dopouštět dalších excesů a pokračovat v činech, které jsou v rozporu s mezinárodním právem, mezinárodními zákony?





Slyšel jste Lindsay. Byla docela znepokojená vyhlídkou na setkání íránského prezidenta s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a skutečností, že Rusko má v tomto konfliktu zájen.. Máte stejné obavy jako ona?





Ali Rizk: Myslím, že tuto možnost nelze zcela vyloučit. Nejsem si jistý, jak silně Rusové zasáhnou. Mám na mysli vojenskou intervenci v době, kdy už se Rusové na Ukrajině angažují. Myslím si, že to může být trochu obtížné, možná to zachází trochu příliš daleko, ale Rusové mohou poskytnout jiné formy vojenské podpory. Íránci jim poskytli vojenskou podporu a Rusové mohou poskytnout,možná zbraně, které by se mohly velmi hodit, když dojde na izraelské nálety. Takže existují různé formy podpory, které mohou Rusové poskytnout, ale aby se Rusko vojensky angažovalo, to si myslím, že je trochu přitažené za vlasy.





Moderátor: A jenom na závěr a velmi stručně, myslíte si, že je to největší okamžik nebezpečí, který jsme v tomto konfliktu zatím od 7. října viděli?





„Ozval se oslepující záblesk jako blesk. Slyšeli jsme zvuk vybuchující rakety.Diplomacie. V tuto chvíli se nic nehýbe, ale dnes se íránský prezident setkal s Vladimirem Putinem. To teď lidi ve Washingtonu znepokojí, Rusko Írán podporuje a oba státy mají silné vojenské spojenectví.Takže pokud jde o pozemní operace, Hizballáh stále dokazuje, že je silou, se kterou je třeba počítat. Ve skutečnosti zvýšil svou palebnou sílu na Haifu. Takže si myslím, že Hizballáh nebyl nutně poškozen natolik, jak je vykreslován.Myslím, že je to tak. Je přesné říci, že jak jste zmínil ve své zprávě, Izraelci zkoumají, na co udeří. A je zajímavé, že Američané neřekli neudeřit. Mluví o tom, co zasáhnout, co nezasáhnout, a myslím si, že to Izraelcům poskytuje krytí, aby mohli pokračovat. Těsně předtím, než jsem začal tento rozhovor, jsem četl prohlášení amerického ministra obrany Lloyda Austina, který řekl, že Izraelci by měli rychle jít diplomatickou cestou. Pentagon, vojenský establishment, se k tomu nyní vyjadřuje poměrně hlasitě. Je to začátek určitého obratu v americkém přístupu, pokud jde o to, jak Izrael zkrotit? Na to si musíme počkat.