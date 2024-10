Má na „dobrou smrt“ právo jen zvíře nebo i člověk?!

11. 10. 2024 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 3 minuty



Tady můžete přidat svůj podpis pod petici za zavedení eutanazie v Česku, tedy pokud přejete lidem zdevastovaným vlastním zdravím DOBROU SMRT: https://proeutanazii.cz/cz/ . Také (níž na stránkách) najdete několik videí z různých jednání na tohle téma, včetně zcela jasného vyjádření našeho současného prezidenta pro nějakou formu zavedení EUTANÁZIE.







Soudím, že není právem politiků zvažovat, zda vůbec nějaký způsob „asistované sebevraždy“ je vhodné řešení. Jejich úkolem a povinností je v zájmu nepřiměřeně trpících (typicky třeba terminální stádium rakoviny nebo neúnosná kvadruplegie) najít spolu s odborníky co nejdříve co nejbezpečnější metodu této dobré smrti a uzákonit ji. Zda ji pak někdo využije či nikoli je pouze a jen věcí DOTČENÉHO ČLOVĚKA.

Hlavně v rámci diskuse nedopustit, aby PŘEDSUDKY jakéhokoli druhu (včetně třeba církevních), byly tím, co celou problematiku zbourá. Pokud snad někdo takový blok má, je jeho svaté právo eutanázii nevyužít. Nikdo mu ji nutit nebude, ale ať on nebrání jiným, kteří ji chtějí a potřebují využít v jejich nepochybně humánním právu.

Pan Heřmánek (na kterého reagoval prezident), který nejspíš díky neexistující oficiální metodě „eutanázie“ v Česku, ukončil svůj život sebevraždou zcela nehumánní a neasistovanou, přivodil nepochybně svým činem problémy mnoha dalším lidem. Proč u nás stále panuje taková absurdní situace?!

Milí politici, nechali byste svého láskou zahrnovaného třeba psa nebo koně trpět až do úplně posledního konce, kdy se bude klepat v poledním tažení, bude mít v moči krev, bude sténat... a to i přes využití dostupných léků proti bolesti? Chci věřit, že ne! A člověka v tomto stavu trpět necháte?! Umožněte tedy, prosím „dobrou smrt“ i KAŽDÉMU KRITICKY TRPÍCÍMU ČLOVĚKU, KTERÝ O TO PODLE VAŠÍ BUDOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY RELEVANTNĚ POŽÁDÁ.

Měl bych k tomu jedno doporučení proti zneužívání – složení nevratné finanční jistiny ve výši jednotek tisíc korun, aby si z toho někdo třeba nedělal legraci.

Tohle není o politických hrátkách, tohle je o naději nešťastných – chápete?

Jsem vděčný panu prezidentovi, že tohle téma po smrti Karla Heřmánka připomněl a vyjádřil se zcela jasně pro zavedení přiměřeného způsobu eutanázie v Česku. Kdyby tím skutečně způsobil, že bude nějaká forma legislativního řešení v ČR přijata, i kdyby snad už nezařídil nic dalšího podobně významného, nebyl tu zbytečně. Nyní však není slyšet ve veřejném prostoru žádný jeho hlasitý apel k dotažení věcí do konce.





Pozn. JČ: Odpůrci eutanázie vždycky poukazují na to, že by se mohlo stát, že nemocní budou prostě odsuzováni k smrti proti své vůli. Jakýkoliv zákon umožňující eutanázii by přirozeně musel zajistit, aby se to nemohlo stávat.



