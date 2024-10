Vedoucí představitelé USA a Evropy jsou pobouřeni útoky na mírové jednotky OSN

11. 10. 2024

čas čtení 10 minut

USA uvedly, že vyzvaly Izrael, aby zajistil bezpečnost jednotek Unifil



Evropští představitelé „pobouřeni“ izraelskými útoky na mírové jednotky OSN v Libanonu

Moderátor České televize označil příslušníky Unifilu za "sralbotky". To je úroveň České televize:

Sralbotkové, kteří léta nedělají to, kvůli čemu v Libanonu jsou, a divže nepanáčkují před teroristy, aby snad neměli problém. A teď je máme mít za hrdiny? Chápu to správně? https://t.co/AEFPis8ji0 — Martin Jonáš (@MartinJonas19) October 10, 2024

Vedoucí představitelé Francie, Itálie a Španělska vydali společné prohlášení, v němž odsoudili nedávné útoky izraelské armády na mírové jednotky OSN v Libanonu.



Tyto útoky jsou „neospravedlnitelné“ a představují „závažné porušení závazků Izraele“ podle mezinárodního humanitárního práva, uvádí se v prohlášení. Dále se v něm uvádí:



Připomínáme, že všechny mírové jednotky musí být chráněny, a znovu vyjadřujeme uznání za trvalé a nepostradatelné nasazení jednotek/personálu Unifil v této velmi náročné situaci.



Francie, Itálie a Španělsko tvoří největší evropské přispěvatele do mise Unifil, pokud jde o personál.



Ve společném prohlášení vyzvaly k okamžitému příměří a uvedly, že počítají s „izraelským závazkem k zajištění bezpečnosti OSN a dvoustranných mírových misí v Libanonu, jakož i mezinárodních organizací působících v regionu“.







Vedoucí představitelé Francie, Itálie a Španělska vydali společné prohlášení, v němž odsoudili nedávné útoky izraelské armády na mírové jednotky OSN v Libanonu.Tyto útoky jsou „neospravedlnitelné“ a představují „závažné porušení závazků Izraele“ podle mezinárodního humanitárního práva, uvádí se v prohlášení. Dále se v něm uvádí:Připomínáme, že všechny mírové jednotky musí být chráněny, a znovu vyjadřujeme uznání za trvalé a nepostradatelné nasazení jednotek/personálu Unifil v této velmi náročné situaci.Francie, Itálie a Španělsko tvoří největší evropské přispěvatele do mise Unifil, pokud jde o personál.





Hizballáh varoval Izraelce, aby se nepřibližovali k objektům izraelské armády v obytných oblastech na severu země.



V prohlášení v arabštině a hebrejštině, o němž informovala agentura AFP, Hizballáh uvedl, že „izraelská nepřátelská armáda využívá domy osadníků v některých osadách“ na severu Izraele.



Nejméně 30 Palestinců bylo zabito při izraelských úderech v Džabalíji, sděluje agentura civilní obrany Gazy



Agentura civilní obrany Gazy uvedla, že v pátek bylo při izraelských úderech ve městě Džabalíja a v uprchlickém táboře na severu Gazy během dne zabito nejméně 30 lidí.



Nejméně 12 lidí, včetně žen a dětí, bylo podle agentury zabito při zásahu, ke kterému došlo před 21:40 místního času.



Před tímto incidentem ředitel agentury uvedl, že 18 lidí bylo zabito při několika izraelských úderech, včetně zásahů osmi škol v táboře Jabalia, které sloužily jako útočiště pro vysídlené osoby, uvedla agentura AFP.



Při pátečních izraelských úderech v Gaze zahynulo nejméně 61 Palestinců, z nichž téměř polovina byla zabita v severní čtvrti Džabalíja, která je největším z uprchlických táborů v Gaze. Nejméně 15 obětí na životech v Džabalíji od pátečního úsvitu si vyžádaly izraelské údery namířené na různé oblasti, včetně školy poskytující útočiště vysídleným osobám, uvedla oficiální palestinská tisková agentura Wafa. Desítky Palestinců byly údajně zraněny, když bezpilotní letoun IDF zahájil palbu na školu ukrývající vysídlené osoby v uprchlickém táboře Džabalíja.



Podle nejnovějších údajů ministerstva zdravotnictví z pátku bylo od začátku války před rokem izraelskou armádou v Gaze zabito nejméně 42 126 Palestinců. Údaje byly zveřejněny před posledními izraelskými údery v pátek, mimo jiné v Džabalíji na severu Gazy.



Tisíce Palestinců jsou uvězněny v uprchlickém táboře Džabalíja na severu Gazy, uvedla charitativní organizace Lékaři bez hranic/Médecins Sans Frontières, včetně pěti jejích zaměstnanců, kteří se „obávají o své životy“. „Nikdo se nesmí dostat dovnitř ani ven - každý, kdo se o to pokusí, je zastřelen,“ uvedla koordinátorka projektu MSF Sarah Vuylsteke. Charitativní organizace vyzvala izraelské síly, aby zastavily nucené vysídlování a zastavily „totální válku proti obyvatelům Gazy“.



Dva příslušníci mírových sil OSN byli zraněni poté, co izraelská armáda v pátek podruhé během několika dní ostřelovala sídlo mise OSN v Libanonu. Dva srílanští příslušníci Prozatímních sil OSN v Libanonu (Unifil) byli zraněni, když IDF zahájily palbu poblíž mírové základny v Naqouře. Srílanské ministerstvo zahraničí útok „důrazně“ odsoudilo. Izraelská armáda uvedla, že její vojáci se zaměřili na to, co považovali za hrozbu v blízkosti základny. Dva indonéští příslušníci mírových sil Unifil byli ve čtvrtek lehce zraněni, když byli vyhozeni z pozorovací věže, kterou zasáhla střela izraelského tanku, a dvě další stanoviště Unifil se dostala pod palbu. Unifil v pátek uvedl, že buldozer IDF převrátil zábrany na pozici OSN 1-31 poblíž modré linie v Labbouneh.



Incidenty na pozicích Unifilu vyvolaly rozhořčení zemí, které do jeho řad přispívají vojáky sloužící jako mírové jednotky. Downing Street uvedla, že britský premiér Keir Starmer byl „zděšen“ zprávami o tom, že Izrael úmyslně střílel na mírové jednotky v Libanonu. Ve společném prohlášení vedoucích představitelů Francie, Itálie a Španělska se uvádí, že útoky jsou „neospravedlnitelné“ a představují „závažné porušení závazků Izraele“ podle mezinárodního humanitárního práva. Španělský premiér Pedro Sánchez vyzval mezinárodní společenství, aby zastavilo prodej zbraní Izraeli. Italská premiérka Giorgia Meloniová odsoudila střelbu jako „nepřijatelnou“. Francouzské ministerstvo zahraničí si předvolalo izraelského velvyslance kvůli incidentu, při němž izraelské jednotky zahájily palbu na tři pozice mírových sil OSN.



V pátek izraelský nálet zabil dva libanonské vojáky a tři další zranil v jižní provincii Bint Džbejl, což vyvolalo další obavy z eskalace izraelské kampaně. Libanonská armáda se do bojů mezi Izraelem a Hizballáhem nezapojila a stáhla své jednotky z hranice mezi oběma zeměmi, když Izrael minulý měsíc zahájil invazi.



Za posledních 24 hodin bylo v Libanonu zabito nejméně 60 lidí a 168 jich bylo zraněno, uvedla v pátek tamní jednotka pro řešení krizí. Podle libanonského ministerstva zdravotnictví se nejnovějším údajem celkový počet lidí zabitých v Libanonu za poslední rok zvýšil na 2 229 mrtvých a 10 380 zraněných. Jednotka krizové reakce rovněž informovala o 57 leteckých útocích a incidentech ostřelování za uplynulý den, které se většinou soustředily na jihu Libanonu, jižní předměstí Bejrútu a údolí Bekaa. Úřad OSN pro lidská práva uvedl, že od začátku konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem před rokem bylo v Libanonu zabito více než 100 zdravotníků a záchranářů.



Při izraelských náletech na centrum Bejrútu zahynulo 22 lidí a 117 bylo zraněno, když v noci na čtvrtek zasáhly hustě obydlenou obytnou čtvrť v centru libanonské metropole. Jednalo se o nejsmrtelnější úder na libanonské hlavní město od začátku bojů mezi Hizballáhem a Izraelem před rokem. Podle analýzy střepin nalezených na místě útoku, kterou provedl deník Guardian, byla při útoku použita munice americké výroby. Libanonský Červený kříž uvedl, že „během několika minut vyslal sanitky a dobrovolníky k ošetření a převozu zraněných a pátrací a záchranné týmy pracovaly po celou noc“ v Bejrútu ve čtvrtek večer.



Americký prezident Joe Biden prohlásil, že žádá Izrael, aby v konfliktu s Hizballáhem nezasahoval mírové jednotky OSN. Americký ministr zahraničí Antony Blinken uvedl, že v Asii panuje hluboké znepokojení nad vyhlídkou rozšíření konfliktu na Blízkém východě, americký ministr obrany Lloyd Austin řekl, že hovořil se svým izraelským protějškem Yoavem Gallantem a vyzval k „zajištění bezpečnosti jednotek Unifil“. Podle Pentagonu Austin během čtvrtečního hovoru potvrdil železnou podporu právu Izraele na obranu.



Generální tajemník OSN António Guterres sdělil Izraeli, že útoky na mírové síly jsou nepřijatelné. „Za dobu svého působení ve funkci generálního tajemníka jsem nikdy neviděl tak dramatický příklad smrti a ničení, jakého jsme svědky zde,“ řekl v pátek Guterres. „V Libanonu vidíme obrovskou tragédii. A musíme udělat vše pro to, abychom se vyhnuli totální válce.“ Izraelský ministr zahraničí Israel Katz počátkem tohoto měsíce prohlásil Guterrese za personu non grata a obvinil ho z „poskytování podpory teroristům“ poté, co generální tajemník vyzval k příměří v Gaze.



Abbás Arakčí, íránský ministr zahraničí, prohlásil, že Teherán nebude váhat podniknout „silnější obranné akce“, pokud Izrael podnikne odvetu za raketový útok z minulého týdne. Arakči uvedl, že raketový útok Íránu na Izrael byl v souladu s jeho právem na sebeobranu podle mezinárodního práva a následoval po velké zdrženlivosti, protože usiloval o příměří ve válce mezi Izraelem a Hamásem v Gaze.



Philippe Lazzarini, vedoucí organizace OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům v celém regionu (Unrwa), uvedl, že lidé v Gaze si zvykli, že se při operacích IDF pohybují „jako kuličky“. Obával se, že obyvatelé jižního Libanonu čelí stejné situaci. „Jednou z obav je, že se opakuje situace podobná té, kterou jsme dosud viděli v Gaze,“ řekl v pátek.





Představitelé OSN vyjádřili obavy, že izraelská ofenzíva a příkaz k evakuaci v severní Gaze by mohly ovlivnit druhou fázi očkovací kampaně proti dětské obrně, která má začít příští týden. Na severu Gazy izraelská armáda v posledních dnech pokračuje v ofenzivě a vysílá své jednotky do Džabalíje, největšího z osmi historických uprchlických táborů v Gaze, a do nedalekých měst Bejt Hanún a Bejt Lahíja.







Zdroj v angličtině ZDE

0