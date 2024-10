Skotská národní strana vyloučila svého poslance za „naprosto odporný“ výrok ke konfliktu mezi Izraelem a Palestinci

14. 10. 2024

Poslanec John Mason napsal: „Kdyby chtěl Izrael spáchat genocidu, zabil by desetkrát více lidí“.



Jeden z poslanců SNP byl vyloučen ze strany kvůli výroku o konfliktu mezi Izraelem a Hamásem, které jeho strana označila za „naprosto odporné“.



John Mason, poslanec za Glasgow Shettleston, v srpnu na sociálních sítích napsal: „Kdyby chtěl Izrael spáchat genocidu, zabil by desetkrát tolik lidí.“

Reagoval tak na slova bývalé poslankyně za SNP Sandry Whiteové: „Víme, v co Izraelci doufají, že v Gaze už páchají genocidu,“ a dodala, že ‚jsou masakrovány nevinné děti‘.



Ian Blackford, bývalý předseda SNP ve Westminsteru, byl jedním z těch, kteří Masonův výrok kritizoval a na Twitteru mu napsal: „Nejste vhodný pro veřejnou funkci. Jste trapný a nehodíte se k tomu, abyste kohokoli zastupoval.“



V nedělním příspěvku na Twitteru Mason prozradil, že byl kvůli tomuto svému výroku ze strany vyloučen.



„Jsem velmi zklamán, že jsem byl vyloučen z SNP kvůli svému výroku o Izraeli, Gaze a o tom, zda došlo ke genocidě,“ uvedl v příspěvku.



„Nadále věřím, že bychom měli být schopni tolerovat ve straně různé názory, pokud jsme všichni oddáni skotské nezávislosti.“



Po srpnovém rozhodnutí o jeho vyloučení mluvčí strany uvedl: „Lehkovážně bagatelizovat smrt více než 40 000 Palestinců je zcela nepřijatelné.



„V SNP nemůže být pro tento druh netolerance místo.“



V rozhlasovém rozhovoru se Mason po rozhodnutí o svém vyloučení postavil za své výroky.



V příspěvku na Facebooku rovněž napsal, že jeho „hlavním přáním ve vztahu k Izraeli a Gaze je, aby došlo k mírovým rozhovorům, vyjednávání a nakonec k míru“.



Dodal: „V Izraeli, v Gaze i mimo ni již přišlo o život příliš mnoho lidí, a jak jsem řekl, když jsem mluvil v parlamentu, mnoho lidí má pocit, že Izrael přešel z pozice sebeobrany do snahy o pomstu.



„Osobně si však nemyslím, že se Izrael pokusil spáchat, spáchal nebo páchá genocidu.



„Určitě mají možnost zabít mnohem více Palestinců, než kolik jich zabili. To však neznamená, že již nyní není ztrát na životech příliš mnoho.“



