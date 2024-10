Channel 4 News: Pokračující vraždění Izraele v Gaze a v Libanonu je strašlivou výčitkou Joeu Bidenovi

11. 10. 2024

čas čtení 8 minut

Tyto záběry nejsou jen strašlivou výčitkou válčícím stranám, ale i americkému prezidentovi





Moderátor z Jeruzaléma, Channel 4 News, čtvrtek 10. října 2024, 19 hodin:





Ve válce, která v Gaze nepolevuje, zahynulo při náletu na školu 28 lidí, zatímco se dnes večer schází izraelský válečný kabinet, aby rozhodl, co nebo koho bude bombardovat v Íránu. Celý region se připravuje. Dobrý večer z Jeruzaléma. Zde se připravují na nejposvátnější den židovského kalendáře, Jom Kipur, Den smíření, nálada je klidně rozjímavá.

Ale na politické a válečné scéně je o smíření jen málo důkazů. Při bombardování školy v Gaze izraelskou armádou dnes zemřelo 28 lidí. Pokračující utrpení v této oblasti však mohou zastínit události mezi Izraelem a Íránem. V době, kdy vysíláme, zasedá izraelský válečný kabinet, aby údajně schválil úder na Írán v reakci na salvu téměř 200 íránských balistických raket z minulého týdne. Bude to jaderný, ropný nebo vojenský úder? Může to být vůdčí osobnost? Tato volba určí, kam bude tato válka směřovat dál.





V Izraeli a jeho okolí probíhá mnoho konfliktů, některé probíhají, jiné začínají, a soupeří o chmurnou pozornost. Dnes večer se schází izraelský válečný kabinet, aby rozhodl o cílech v Íránu.





Ale v Gaze bylo po izraelském útoku na školu zabito nejméně 28 Palestinců a desítky dalších byly zraněny. Došlo také k úderu na uprchlický tábor Džabalíja. Vyplývá to z údajů palestinských zdravotnických úřadů.





Izraelská armáda tvrdí, že zasáhla velitelské a kontrolní centrum teroristů uvnitř budovy školy. Svědci však uvedli, že útok zasáhl setkání humanitárních pracovníků.







Šest lidí bylo zabito a 15 dalších bylo zraněno při samostatném úderu na kliniku v Gaze a tábor Džabalia, který jsem právě zmínil a který je již pět dní nepřetržitě bombardován. Tam byli zabiti další čtyři lidé.





Izrael prohlásil, že mezi mrtvými jsou i bojovníci Hamásu a Islámského džihádu, a upozorňujeme, že jde o mimořádně znepokojivé záběry v této reportáži našeho zahraničního zpravodaje Jonathana Rugmana.













Na jejich tvářích je vyryto trauma z dalšího izraelského náletu.









Dnes ráno byla zasažena tato škola ukrývající uprchlíky. Hledají se těla uvězněná pod spadlým betonem a mnozí z přeživších se stále vzpamatovávají z šoku. „Seděli jsme, když bomba dopadla,“ říká tento muž. „Podívejte se, co se nám tady děje“.





Izraelci tvrdí, že mířili na teroristy Hamásu, kteří tyto civilisty používají jako lidské štíty, což neodpovídá na tuto otázku: Kam jinam měli tito lidé jít?









„Byly tady děti,“ říká tento chlapec, ‚ale ty byly rozřezány na kusy," říká tento chlapec.





Nejméně 28 lidí bylo zabito a více než 50 zraněno. Tyto záběry nejsou jen strašlivou výčitkou válčícím stranám, ale i americkému prezidentovi, který znovu vyzval izraelského premiéra, aby se vrátil k diplomacii.





Můžete slyšet, jak ředitel nemocnice prosí o zrušení tohoto příkazu, aby tyto dětské oběti náletů mohly zůstat v bezpečí.





Ale mnoho měsíců diplomacie a výzev ke zdrženlivosti se všude proměnilo v trosky.





Podívejte se, tato žena přežila, ale dalších šest lidí bylo zabito při útoku na tuto bývalou kliniku ve městě Gaza dnes, ve stejný den, kdy vyšetřování OSN uvedlo, že Izrael se dopustil válečných zločinů, když záměrně útočil na zdravotnická zařízení.





To vše v oblasti, kde je uvězněno asi 400 000 Palestinců. navzdory izraelskému rozkazu k evakuaci, aby mohla začít nová ofenziva proti Hamásu na území, o které Izraelci už nejméně jednou bojovali.





„Byly zabity malé děti, říká tato žena. Jejich rodiče byli zabiti. Dejte nám řešení. Přísahám, že už toho mám dost.“





Dnes odpoledne si další nálet vyžádal 4 mrtvé v severní Gaze. Izraelci si nenechali ujít příležitost zničit Hamás. Stále jsou zde uvězněni členové rodin, říká tento záchranář. A my nemáme žádné vybavení, abychom je dostali ven.





A takto nyní vypadá severní Gaza z izraelské strany. Toto znetvořené panorama, pomník diplomatického selhání v obludném měřítku.





Moderátor: To byl Jonathan Rugman. Před chvílí se v centru libanonského hlavního města Bejrútu ozvaly hlasité výbuchy. Bylo slyšet, jak létají nad městem, zprávy tvrdily, že Izrael míří na předního dalšího, měl bych říct, předního představitele Hizballáhu. No, pojďme se teď živě podívat do Bejrútu na naši mezinárodní redaktorku Lindsey Hilsumovou.









Reportérka: No, můj dosavadní závěr je, že jsem cítila štiplavý kouř, když jsme jeli z letiště do hotelu, protože ty čtyři výbuchy se staly během poslední hodiny. Nejsou na jižním předměstí, což je, víte, místo, kde se odehrála většina útoků. To je bašta Hizballáhu, ovšem Hizballáh už tam samozřejmě není.

Všechny tyto útoky se odehrály v centru města a v okruhu několika bloků. Podle našich informací zemřelo šest lidí, z toho tři poměrně vysoce postavení velitelé Hizballáhu, takže to ukazuje, jak Izrael sleduje tyto lidi jednotlivě, jak se pohybují a snaží se dostat do bezpečí.





To nebyl jediný útok.





O den dříve Izraelci zničili kamery na kontrolním stanovišti UNIFIL. UNIFIL jsou mírové síly OSN. Bohužel, v současné době není příliš mnoho míru, který by bylo možné udržet. Nereagují ani na Izraelce, ani na Hizballáh. Jsou tam však jako pozorovatelé.





Izraelci záměrně odstranili kameru, aby nikdo neviděl, co se děje. Pak došlo k útokům na jednu z jejich pozorovacích věží. Dva vojáci byli zraněni. UNIFIL je v současnosti směsicí španělských, indonéských a indických vojáků OSN.





Jak jsem pochopila, dnes došlo také k izraelským útokům v údolí Bekaa, pravděpodobně zaměřeným na lidi Hizballáhu nebo jeho. Tamní solární zařízení, takže to byl další den plný smrti a ničení tady v Libanonu.





Moderátor: Lindsay, když izraelská armáda, pozemní síly, před necelým týdnem poprvé vstoupily na území Libanonu, působily na každého, kdo je chtěl poslouchat, dojmem, že tam budou jen krátce. Myslíte si, že se z té krátké doby mohla ve skutečnosti stát velmi dlouhá doba a že se jednalo o další potenciální izraelskou okupaci jižního Libanonu?





Reportérka: Podívejte, žádný plán nepřežije kontakt s nepřítelem, že? Takže mohou říkat, že přijdou na krátkou dobu a pak odejdou. Jejich cílem je vytlačit Hizballáh přímo od hranic, říkají, aby se izraelští občané mohli vrátit do svých domů na druhé straně hranice. Ale pokud nezůstanou, co zabrání Hizballáhu, aby se znovu vrátil? No, oni by řekli, že se snaží Hizballáh oslabit natolik, že to nebude schopen udělat.





Ale tohle není první izraelská okupace Libanonu, že? Je to čtvrtá za posledních 50 let. A vždycky říkají, že přijdou a pak odejdou. A zjistí, že to pro ně nefunguje, takže nakonec zůstanou a pak dochází k plíživým misím a možná bychom si měli vzpomenout, že když přišli v roce 1980 a zůstali tam už si nepamatuji kolik let. 16 let. Proto vznikl Hizballáh, aby se postavil Izraeli. Takže to není jen rozšiřování invaze. Samotná mise se nakonec úplně změní, kdykoliv Izraelci napadnou Libanon.

Lindsey, Právě jste dorazila do libanonského hlavního města. Měla jste spoustu času na přemýšlení. Jaký je váš dosavadní závěr o tamní situaci, kam ta konkrétní válka směřuje?