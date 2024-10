Trump varuje, že demokraté chtějí zakázat krávy a okna v budovách

14. 10. 2024

Donald Trump v e vysoce senilním a nekohorentním vystoupení mluví o tom, že demokraté chtějí zakázat krávy a okna v budovách. Tohle už je za hranou. Retweetujte, aby to viděl každý Američan a věděl, že Trump je nemocen.

BREAKING: In a stunningly senile and incoherent moment, Donald Trump is talking about how Democrats want to ban cows and windows in buildings. This is deeply unserious stuff. Retweet to make sure every American sees this and knows Trump isn’t well. pic.twitter.com/ceMNQASSsf