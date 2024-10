Nejméně dalších 22 mrtvých při čtvrtečním izraelském útoku na Bejrút

11. 10. 2024

Vysoký představitel Hizballáhu Wafiq Safa se údajně stal terčem leteckého útoku, který zranil více než 100 lidí



Izraelské údery na centrum Bejrútu zabily 22 osob, 117 osob bylo zraněno



Počet obětí čtvrtečních izraelských náletů na centrum Bejrútu vzrostl na 22, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví.



Kromě toho bylo podle něj zraněno 117 lidí.



Podle zpráv jeden z úderů zasáhl spodní polovinu osmipatrového obytného domu v oblasti Ras al-Nabaa.



Druhý úder, v oblasti Burdž Abi Hajdar, zřítil celou budovu, kterou zachvátily plameny.



Izraelská armáda, která v posledních týdnech často zasahuje jižní předměstí Bejrútu, ale údery v centru Bejrútu jsou vzácné, se bezprostředně nevyjádřila.





Izraelská armáda potvrdila, že vojáci stříleli v oblasti základny mírových sil OSN v Libanonu



Unifilní síly uvedly, že izraelské jednotky ve středu a ve čtvrtek střílely na pozice používané jejich mírovými jednotkami v Libanonu.



Dva příslušníci mírových sil byli zraněni, když izraelský tank střílel na strážní věž v hlavním sídle sil v Ras al-Naqoura, zasáhl věž a způsobil jejich pád, uvedl Unifil. Podle zdroje OSN nedošlo při dalších dvou incidentech k žádným obětem.



Izraelské obranné síly (IDF) ve svém prohlášení uvedly, že bojovníci Hizballáhu operují uvnitř a v blízkosti civilních oblastí v jižním Libanonu, včetně oblastí poblíž stanovišť Unifilu.



Izraelská média uvedla, že cílem náletů v centru Bejrútu byl dnes večer Wafiq Safa, jeden z nejvyšších politických představitelů Hizballáhu a vedoucí jeho styčné a koordinační jednotky.



S odvoláním na zdroj v Hizballáhu uvedl televizní kanál al-Mayadeen napojený na Hizballáh, že pokus o atentát na Safu se nezdařil.



Spojené státy jsou hluboce znepokojeny zprávami, že izraelské síly střílely na pozice mírových sil OSN v jižním Libanonu, a naléhají na Izrael, aby o těchto incidentech poskytl podrobné informace, uvedl ve čtvrvtek ve Washingtonu mluvčí Rady národní bezpečnosti Bílého domu. Mluvčí uvedl: „Chápeme, že Izrael provádí cílené operace v blízkosti modré linie s cílem zničit infrastrukturu Hizballáhu, která by mohla být využita k ohrožení izraelských občanů. Při provádění těchto operací je zásadní, aby neohrožovaly bezpečnost mírových sil OSN.L



Dříve během dne Izrael varoval libanonské civilisty, aby se nevraceli do svých domovů na jihu země a vyhnuli se tak újmě v důsledku bojů.



Unifil, mírové síly OSN v Libanonu, uvedly, že dva z jejich příslušníků byli zraněni při incidentu, kdy izraelský tank střílel na strážní věž v hlavním sídle sil v Ras al-Naqoura, zasáhl věž a způsobil jejich pád. Při dalších dvou incidentech nedošlo k žádným obětem, uvedl zdroj OSN.



Jak jsme již dříve informovali, Unifil uvedl, že „jakýkoli úmyslný útok na příslušníky mírových sil je závažným porušením mezinárodního humanitárního práva“, a dodal, že s izraelskou armádou sleduje situaci.



Hizballáh uvedl, že ve čtvrtek vypálil raketovou salvu na izraelské síly, které se snažily stáhnout oběti z oblasti Ras al-Naqoura, a byly přímo zasaženy.



Libanonská jednotka pro řešení krizí uvedla, že za posledních 24 hodin bylo zabito 28 lidí a 113 jich bylo zraněno. . Podle ministerstva se tak celkový počet zabitých a zraněných za poslední rok konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem v Libanonu zvýšil na 2 169, uvedla agentura AP.



Francie uvedla, že po útoku na mírové jednotky OSN v Libanonu čeká na vysvětlení ze strany Izraele, a dodala, že je povinností zajistit jejich bezpečnost.



Mírová mise OSN v Libanonu (Unifil) uvedla, že je „znepokojena“ a „hluboce znepokojena“ činností izraelské armády v oblasti, kde sídlí mírové jednotky. Unifil uvedl, že sleduje kroky izraelské armády poté, co podle něj vojáci IDF úmyslně stříleli na pozice OSN a dva příslušníci mírových sil byli zraněni a hospitalizováni.



Když se začaly objevovat zprávy o obětech, bylo slyšet, jak se k místu leteckých úderů v centru Bejrútu řítí sanitky. Nemocnice Al-Makassed, rovněž v centru Bejrútu, údajně přijala řadu mrtvých a zraněných.



Snímky z místa jednoho z náletů ukazovaly zřícený bytový dům, podobně jako scény z náletů v Dahíji na jižním předměstí Libanonu. Obyvatelé nedostali varování, aby budovu evakuovali, jak to Izrael vydává před svými téměř nočními nálety na Dahiyeh.



Izrael „doporučuje“, aby se mírové síly OSN v jižním Libanonu, Unifil, přesunuly na sever, uvedl velvyslanec země při OSN.





Danny Danon, izraelský velvyslanec při OSN, to uvedl v prohlášení, o němž informovala agentura Reuters:





Z těchto útulků dosáhlo 822 plné kapacity. Celkový počet vysídlených osob v Libanonu činí 1,2 milionu.







Zdroj v angličtině ZDE

Naše doporučení je, aby se Unifil přesunul o 5 km severněji, aby se vyhnul nebezpečí, protože boje se zintenzivňují a situace podél modré linie zůstává v důsledku agrese Hizballáhu nestabilní. uvedlo ve čtvrtek ministerstvo zdravotnictví země. uvedla agentura AP. Ve zprávě se uvádí, že asi 1 000 středisek - včetně vzdělávacích komplexů, odborných ústavů, univerzit a dalších institucí - poskytuje útočiště 186 400 lidem vysídleným v důsledku izraelské ofenzívy v Libanonu.