Izrael chce odsoudit Američana k trestu smrti za novinářskou činnost

12. 10. 2024

Foto: Jeremy Loffredo



Musí být potrestán za to, že řekl pravdu o Izraeli



Ironický komentář britské autorky Laury K. který je bohužel, jako obvykle, nepříjemně blízko faktům. Tentokrát jde ale o opravdu závažnou věc.



Izraelská armáda zatkla amerického novináře Jeremyho Loffreda. Jeho poslední video, zveřejněné na Twitteru, informuje o škodách, které Írán způsobil strategickým lokacím Izraele, p nichž mainstreamová média neinformovala. Nyní Musk zablokoval jeho účet.

(Podle nejnovějších zpráv byl Loffredo propuštěn, ale nesmí opustit Izrael.)



Bude to pro vás nepříjemná zpráva, ale musím vás informovat, že se v Izraeli pokouší dělat novinařinu řada teroristů. To vyvolalo obavy, že by se pravda mohla dostat k veřejnosti a ta by mohla být informována o tom, co se skutečně děje. Vím, že se nad tím nedá přemýšlet...



Po nedávném raketovém útoku Íránu, který byl nejděsivější věcí v dějinách, ale také trapně ubohý a obrovsky neúspěšný, Izrael rozumně rozhodl, že nikdo nesmí informovat o pravdě. Bohužel se několik jedinců rozhodlo, že je jejich právem zamořit vám mysl fakty a důkazy. Bude to pro vás nepříjemná zpráva, ale musím vás informovat, že se v Izraeli pokouší dělat novinařinu řada teroristů. To vyvolalo obavy, že by se pravda mohla dostat k veřejnosti a ta by mohla být informována o tom, co se skutečně děje. Vím, že se nad tím nedá přemýšlet...Po nedávném raketovém útoku Íránu, který byl nejděsivější věcí v dějinách, ale také trapně ubohý a obrovsky neúspěšný, Izrael rozumně rozhodl, že nikdo nesmí informovat o pravdě. Bohužel se několik jedinců rozhodlo, že je jejich právem zamořit vám mysl fakty a důkazy.





Oficiálně schválená verze událostí zní, že téměř všechny íránské rakety byly zachyceny železnou kopulí, ty, které vybuchly, nezpůsobily žádné škody a Írán se ztrapnil tím, že se vůbec pokusil zaútočit na Izrael, ale zároveň je to tak obrovská hrozba, že musí být atomově zničen. Jen idiot v tom může vidět rozpor.



Bohužel se několik takzvaných novinářů rozhodlo navštívit místa dopadů raket a ukázat vám, co se skutečně stalo. Tito lidé měli tu drzost říkat vám, abyste věřili vlastním očím a uším, místo abyste si nechali naprogramovat mozek od chytrých lidí, jako jsem já.



Jeremy Loffredo a jeho terorističtí přátelé našli nevybuchlou raketu poblíž sídla Mosadu a ukázali ji, jak jen tak leží na silnici. Loffredo nechutně poukázal na to, že Mossad umístil své velitelství mezi civilní infrastrukturu, jako by to bylo nějak relevantní. Jen si představte, že by raketa dopadla poblíž velitelství britské rozvědky MI5 a novináři by se rozhodli, že máte právo to vědět. Zřejmě bychom museli znovu zavést trest smrti pro takové novináře.



Loffredo to nějak dokázal ještě zhoršit. Zmínil, že velitelství Mossadu se nachází poblíž nemocnice, což naznačuje, že případné oběti by mohly být považovány za lidské štíty. Co je to za zrůdu, která by použila takový jazyk? Copak Loffredo neví, že Izraelci jsou lidské bytosti?



Loffredo a jeho komplicové byli naštěstí chyceni IDF a před odvozem na vojenskou základnu byli samozřejmě zbiti a se zavázanýma očima. Jak jinak by mohla jediná demokracie na Blízkém východě někoho zatknout? Zatímco většina teroristů byla nepochopitelně propuštěna bez obvinění, Loffredo je naštěstí zadržován. V Izraeli prý probíhá kampaň za to, aby byl poslán na to znásilněné místo v Negevské poušti.



Země, která za poslední rok zavraždila 128 novinářů, ukázala, že je lepší než všechny ty arabské země, když obvinila člověka z novinařiny a nechala ho za zločin informování o pravdě odsoudit na doživotí, nebo dokonce k trestu smrti.



Loffredovo zpravodajství vysílaly stanice jako PBS, nicméně pouze Loffredo je potrestán, protože se nám nelíbí Šedá zóna a konečně máme záminku k popravě jejích novinářů. Toužím po dni, kdy to budeme moci udělat i na Západě. Dokud se nepostaráme o odtajněnou Velkou Británii, nemůžeme se rozumně nazývat demokracií, že?



Osobně nechápu, proč by se nějaký novinář cítil nepohodlně, kdyby opakoval izraelskou autorizovanou verzi událostí. Pro kariéru je mnohem lepší zamlčovat přípravu na třetí světovou válku a možné vyhynutí lidské rasy. Stačí říct: „Jo, tu školu určitě odpálila zbloudilá raketa Hamásu“ nebo „Jasně, Izrael odstřelil to batole, ale Izrael má právo se bránit“. Vidíte, jak to bylo snadné? Každý, kdo nedokáže lhát ve prospěch Izraele, u mě nemá žádné sympatie.



Pokud Izrael nechce, aby lidé věděli, že rakety dopadají na Tel Aviv, je to proto, že tato informace není ve veřejném zájmu. Nesmíte znát pravdu o Izraeli, protože pravda by Izrael znemožnila.



Jistě budete souhlasit s tím, že novináři, kteří se nepodřídí izraelským cenzurním požadavkům, by měli být do konce života uvězněni, nebo dokonce posláni do cely smrti. Jeremy Loffredo musí být co nejpřísněji potrestán za to, že řekl pravdu o Izraeli. Je na čase z něj udělat exemplární případ, aby se už nikdo nikdy nedopustil podobné chyby.



Pokud jste Američané, v žádném případě nevolejte na americké velvyslanectví v Izraeli na telefonní číslo +011-972-2-630-4000 nebo jim nepište na e-mailovou adresu JersusalemACS@state.gov a nepožadujte Loffredovo propuštění, protože byste se tak stali slušným člověkem, kterému záleží na novinářské svobodě a lidských právech, a to už přece neděláme, nebo ano?

