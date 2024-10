Alex Salmond, bývalý první ministr Skotska, zemřel ve věku 69 let

13. 10. 2024

Salmond zkolaboval po sobotním projevu v Severní Makedonii



Ve věku 69 let zemřel Alex Salmond, bývalý první ministr Skotska, který dovedl Skotsko na pokraj nezávislosti.



Salmond byl prvním ministrem Skotska od roku 2007. Z této funkce odstoupil poté, co se mu v referendu v roce 2014 nepodařilo zajistit nezávislost, a předal ji své zástupkyni Nicole Sturgeonové.



Salmond zkolaboval po sobotním projevu v Severní Makedonii.

Po jeho úmrtí Salmonda v sobotu chválili všichni čelní britští politikové jako "velkou osobnost".

Salmond zahájil své druhé působení v čele SNP v roce 2004 a v roce 2007 si zajistil moc ve skotském parlamentě v Edinburku. Následovalo drtivé vítězství ve skotských parlamentních volbách v roce 2011, které předcházely hlasování o nezávislosti.



Salmond byl velkou, ale konfliktní osobností, která si vysloužila kritiku za to, že měl pořad v ruském státním kanálu RT. Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 z tohoto kanálu odešel.



V roce 2018 odstoupil z SNP po obvinění ze sexuálního zneužívání žen v době, kdy byl prvním ministrem, v roce 2013. Po dlouhých soudních sporech byl v roce 2019 zatčen a obviněn ze 14 trestných činů.



V roce 2020 byl zproštěn všech obvinění ze sexuálních útoků, když byl po šesti hodinách jednání poroty shledán nevinným z 12 obvinění z pokusu o znásilnění, sexuálního napadení a neslušného obtěžování. Porota dospěla k unikátnímu skotskému verdiktu „neprokázáno“ v případě jednoho obvinění ze sexuálního útoku s úmyslem znásilnit. Další obvinění byla stažena.



Následné vyšetřování ve skotském parlamentě, které se týkalo postupu skotské vlády v souvislosti s prvními stížnostmi na obtěžování, vedlo k velkému rozkolu v SNP, přičemž někteří vysoce postavení představitelé Salmonda podpořili a obvinili ho, že se stal obětí honu na čarodějnice uvnitř strany.



V roce 2021 pak založil stranu Alba, která se postavila proti SNP za její neúspěch při prosazování druhého referenda, ale nepodařilo se jí dosáhnout volebního úspěchu.



Salmond prý zvažoval návrat do první linie politiky při příštích volbách do skotského parlamentu v roce 2026, přičemž se spekulovalo, že by mohl kandidovat na regionální kandidátce na severovýchodě Skotska.





Když Salmond nedávno přemýšlel o výsledku referenda, řekl, že po vyhlášení prvního výsledku v noci hlasování o skotské nezávislosti začal psát svou řeč o prohře . Kampaň „ano“ prohrála hlasování v poměru 45 % ku 55 %.







