Odvážná Thunbergová

14. 10. 2024

čas čtení < 1 minuta

Greta Thunberg: Německo umlčuje aktivisty a vyhrožuje jim za to, že protestují proti genocidě a okupaci Palestiny. Německá policie tvrdí, že je to antisemitismus požadovat, aby Izrael přestal bombardovat děti, a říkat, že i Palestinci si zaslouží bezpečnost, svobodu a spravedlnost. Můžete-li, projevte svou podporu studentskému hnutí a táboru v Dortmundu, i všude jinde, kde lidé čelí represi za to, že protestují proti genocidě, kterou provádí Izrael a jeho totálním útokům. My se nenecháme umlčet.

I love this woman.

How brave she is, she doesn't fear anything or anyone. pic.twitter.com/DIf1TNIE2v — Sara Rey (@SaraReyi) October 12, 2024







