Zbankrotované koncepce, které přivedly Izrael k 7. říjnu

11. 10. 2024

Jak se spojily čtyři vzájemně související způsoby myšlení, aby zanechaly židovský stát na milost a nemilost nepřátelům, vysvětluje ve svém eseji Shany Mor. Jak se spojily čtyři vzájemně související způsoby myšlení, aby zanechaly židovský stát na milost a nemilost nepřátelům,

Je tomu rok, co se ozbrojeným silám nejméně 3 000 mužů podařilo proniknout přes nepřátelskou hranici, obsadit pevnou a mobilní obranu, obsadit vojenské základny a na dlouhé hodiny obsadit široký pás izraelského území, na kterém procházeli dům od domu a vesnici po vesnici, zabíjeli, pálili, mrzačili, znásilňovali a unášeli. Pro Izrael to bylo jak selhání zpravodajských služeb, tak selhání v boji. Spiknutí zahrnující tolik bojovníků a tak pečlivou a nacvičenou akci by nemělo být vojenskou rozvědkou přehlédnuto, a teritoriální invaze, dokonce i s prvkem překvapení, by měla být úspěšně odražena stálou armádou dlouho předtím, než hrůzy oné soboty dosáhly svého nezměrného dna.

Tento esej se nebude zabývat ani zpravodajskými informacemi, ani bojovými neúspěchy. Vyvození lekcí v obou těchto oblastech by mělo být dostatečně jednoduché. Za těmito omezenými taktickými selháními jsou však širší pojmové rámce, kterých se v letech vedoucích k 7. říjnu energicky držely a které dosud nebyly zcela opuštěny. Tyto mentální modely nebyly jen produkty nevědomosti nebo aplikací předsudků. Byly to komplexní pojmové sady nástrojů pro asimilaci nových informací a zpracování politických dilemat. 7. října zcela selhaly. Jejich upřímné zhodnocení je klíčové pro jakoukoli poválečnou politiku.

Taktické poučení je relativně snadné, protože od nás nevyžaduje, abychom se vzdali kognitivních koncepcí, ve kterých bychom mohli mít velkou morální investici. Může dojít k personální investici, ale personál může být nahrazen, zejména po krizi. Špatné nápady jsou jiné. Jejich odstranění často znamená odloučení od něčeho, co je pro nás zásadní.

Dokonce i nazývat je "špatnými nápady" je nespravedlivé. Neúspěšné koncepce popsané v tomto eseji nevedly ke katastrofě proto, že by byly zjevně špatné, ale spíše proto, že se zdálo, že fungují, nebo alespoň představovaly uklidňující zástěrku pro ty, kteří chtěli věřit, že fungují, po tak dlouhou dobu.

Až do okamžiku, kdy se zhroutily.

V tomto eseji se budu zabývat čtyřmi vzájemně souvisejícími kategoriemi chybného myšlení ve čtyřech rozšiřujících se kruzích chyb. Zřejmým výchozím bodem je dlouholetý izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Nemůže se vyhnout zodpovědnosti za největší bezpečnostní fiasko Izraele v historii. Jeho selhání jsou však jen částí příběhu. Je nemožné jim porozumět, aniž bychom pochopili ideologický aspekt chybných odhadů jeho vlád ohledně Gazy, zejména způsob, jakým určitá pravicová náboženská ideologie pokřivila politické priority Izraele v posledních patnácti či více letech – a především v posledních dvou.

Ukončit pitvu konceptuálních slepých uliček by bylo pro některé ideologicky přitažlivé a pro jiné ideologicky děsivé, ale bylo by to analyticky nedostatečné. Ani Netanjahu jako člověk, ani mesiášský osadnický sionismus nemohou vyprávět celý příběh. Třetí soubor pojmů charakterizuje přístup k řešení arabsko-izraelských konfliktů u lidí a myšlenek, které jsme si zvykli nazývat "zastánci mírového procesu". Tyto myšlenky – odtržené od staletí uznávané praxe zprostředkování konfliktů – jsou milovány establishmentovými liberály na Západě, kteří se považují za skutečné přátele Izraele a židovského lidu, a jejichž opakovaná selhání, jak se zdá, nemají žádný vliv na trvanlivost těchto myšlenek.

Ale ani bludy vyznavačů mírového procesu nemohou samy o sobě uspokojivě vysvětlit selhání, které přivedlo Střední východ v uplynulém roce do tak katastrofické války. K tomu se musíme podívat na čtvrtou sadu neúspěšných koncepcí, a to koncepce širšího mezinárodního společenství, od OSN až po všechny různé samozvané humanitární organizace, které zaměřily své úsilí v arabsko-izraelské aréně na metody, které konflikt spíše zhoršují, než zmírňují, a které podněcují násilí, místo aby ho omezovaly. Společným výsledkem úsilí mezinárodního společenství je vytvoření jedinečné formy vlády, skutečné nové kategorie ústavy, která existuje pouze kolem izraelských hranic, kde nestátní milice uplatňují určitý druh suverenity, která jim ponechává kontrolu nad zbraněmi, ale bez jakékoli institucionální zodpovědnosti za sociální zabezpečení, vzdělání, potraviny nebo veřejné služby a bez jakékoli morální zodpovědnosti nezabíjet své sousedy nebo dokonce chránit životy svých vlastních občanů.

I. Muž

Benjamin Netanjahu byl izraelským premiérem třináct z posledních patnácti let. Ve 28 z 30 let před válkou 7. října, od doby, kdy v roce 1993 převzal Likud, až do běsnění Hamásu, byl vždy buď vůdcem opozice, premiérem nebo vysoce postaveným ministrem vlády. Jeho přítomnost dominovala izraelské politice a diktovala její agendu, když přetvářel pravicovou izraelskou politiku a když jeho středoví a levicoví oponenti strávili ve stejných letech (s pozoruhodnou výjimkou počátku 21. století) nepřiměřené množství času přetvářením své vlastní politiky v opozici vůči němu.

Základní kontury postoje Izraele vůči Hamásu, Gaze, Palestincům a arabskému světu 6. října jsou katalogem Netanjahuových přání, obav, nadějí, iluzí a otálejících pokušení. Jeho přístup k národní bezpečnosti byl po celou dobu charakterizován podezřívavostí a skepticismem vůči arabským sousedům Izraele a mezinárodnímu společenství, nerozhodností a odkládáním izraelských akcí a mystickou vírou v důležitost poselství před politikou. Ale to nejsou osobnostní vady. Každý z nich ve skutečnosti představuje základní politickou orientaci, která definuje politiku na všech frontách.

Nemyslel si, že se Jásir Arafat skutečně odvrátil od terorismu a přiklonil se k usmíření, a věřil, že kdokoli to neviděl, byl beznadějně naivní nebo ještě horší. Věřil, že on sám může vidět hrozbu íránských jaderných ambicí, ale když se naskytla možnost vojenského úderu, zhruba v období 2010-12, nemohl se rozhodnout jej provést. Jeho hlasitý odpor k jaderné dohodě z roku 2015 se neprojevil v účinné diplomacii, ale spíše v okázalém projevu v Kongresu, který nedokázal změnit americkou politiku, i když udělal příznivý dojem na budoucí spojence Izraele v Perském zálivu.

Na západním břehu Jordánu Netanjahu upřednostňoval zachování statu quo, zejména poté, co se zdálo, že neúspěšné kolo vyjednávání v roce 2014 potvrdilo všechna jeho nejhorší podezření jak ohledně palestinských partnerů, tak ohledně amerických zprostředkovatelů. Chvílemi se zdálo, že jeho postoj k pokračující okupaci Západního břehu Jordánu nejvíce připomíná někoho, kdo zaparkoval své auto v zóně zákazu parkování a každých pár minut vystoupí, aby se podíval, jestli na čelním skle není oznámení o pokutě. Nevidět nic připíchnutého pod stěrači ve skutečnosti nepřináší žádné užitečné informace. Neřekne vám to, jestli tam strážník nebude celé hodiny, nebo jestli se nějaký objeví za minutu. Ani vám neřekne, zda byste měli své auto přesunout. Teprve nalezení parkovacího lístku vám poskytne nové informace, a to už není vůbec užitečné.

Netanjahu nevěří nepřátelům Izraele, sotva věří přátelům Izraele a považuje za lehkomyslné a povrchní nadšení izraelských elit pro mírová jednání, mezinárodní záruky a údajné "nové známky umírněnosti", které se objevují každých několik let. Proto nikdy nevěřil tvrzením Obamovy administrativy a jejích mediálních satelitů, že turecký Recep Tayyip Erdogan reprezentuje nový umírněný politický islám. A nikdy ani na vteřinu nevěřil, že arabské jaro bylo něčím jiným než tím, že jedna despotická elita nahradila druhou. Nemýlil se v Arafatovi, nemýlil se v Erdoganovi a nemýlil se ani v Arabském jaru. Mít pravdu, když se všichni ostatní mýlili, být za hlupáka, když byli všichni ostatní nadšení, a zejména víra, že plynutí času mu poskytne jakési osvobozující ospravedlnění, jsou ústředním bodem jeho pojetí sebe sama.

Totéž platí o odkladání. V roce 2020 nastalo krátké období, kdy Netanjahu prosazoval šílený plán anexe částí Západního břehu Jordánu. Podrobnosti nebyly nikdy k dispozici a celá věc byla opuštěna, jakmile byly uzavřeny normalizační pakty s Bahrajnem a SAE. Bylo to poprvé, kdy Netanjahu předložil svůj vlastní návrh týkající se nejexistenčnějšího politického hlavolamu Izraele, budoucnosti Západního břehu. Ve všech ostatních ohledech a v každé jiné době se téměř úplně vyhnul zaujetí jakéhokoli postoje nebo dělání čehokoli, co by změnilo status quo.

Pokud existuje argument pro to, aby Izrael uplatnil právní nárok na část nebo celý Západní břeh Jordánu jako plně izraelské území, Netanjahu zřejmě věří, že diplomatická cena je nyní příliš vysoká. Pokud existuje důvod pro stažení ze všech nebo většiny území za účelem nějaké mírové dohody, Netanjahu zřejmě věří, že pustit se do konfliktu s Palestinskou samosprávou pod jejím současným vedením nestojí za stinné stránky.

Ale jaká je potom alternativa? Čekat na... umírněnější palestinské vedení ochotné potvrdit legitimitu Izraele jako židovského státu? Kolaps hášimovského režimu v Jordánsku a zcela jiného palestinského partnera? Generační posun směrem k umírněnosti palestinské veřejnosti, prosazovaný proamerickými monarchiemi Perského zálivu, které uzavírají separátní mírové dohody s Izraelem? Budoucí válku? Změnu mezinárodních norem? Vlnu židovské imigrace, která převrátí demografickou rovnováhu?

Ať už je to cokoli, Netanjahu není zasažen jen rozhodovací paralýzou nebo línou prokrastinací. Dostal se k moci s přesvědčením, že není ten správný čas, a v každém rozhodovacím uzlu od té doby objevil nové důvody, proč prostě není ten správný čas. Pořád vystrkuje hlavu a na čelním skle státu nevidí žádný lístek s pokutou za nesprávné parkování, a tak se vrátí a slíbí, že to bude dál kontrolovat. To platí na Západním břehu a platí to i v otázce, se kterou se v roce 2009 vrátil k moci: Potřebu postavit se íránskému jadernému programu. Po léta se mu za jeho nerozhodnost vysmívali experti v Izraeli i v zahraničí, jejichž předpovědi často vyvolávaly představu "tsunami" toho či onoho druhu, která se měla kvůli Bibiho nedbalosti přehnat přes Izrael.

Metafora tsunami se v určitém okamžiku změnila z útoku na Netanjahua na sarkastickou zmínku o Kasandrách mezi opozičními politiky a nespokojenými bývalými ministry z jeho vlastních kabinetů. 6. října mohlo být toto slovo stále sarkastickou pointou.

Co se týče zpráv, Netanjahuova kariéra byla nepřetržitým cvičením ve veřejné diplomacii, jeho vybroušená angličtina byla používána k tomu, aby zapůsobila ani ne tak na zahraniční publikum jako na domácí izraelské publikum. Jeho schopnost (skutečná nebo imaginární) prosazovat Izrael – v OSN, Kongresu USA a jinde – se stala náplní skutečného strategického uvažování. A stejně jako v případě skepticismu a odkládání, zkušenost mu neustále dávala špatná ponaučení – dokud neudeřila katastrofa.

Totéž platí i pro domácí politiku. V Netanjahuově mysli hořká porážka ve volbách v roce 1999 (56 % ku 44 % pouhé tři roky poté, co se dostal k moci s těsným rozdílem) posílila stejné přesvědčení, které do něj vtiskly roky proizraelské obhajoby v zahraničí: Problémem jsou liberální média. V neúspěšných volbách v roce 2015 se naučil apelovat na svou základnu přímo reklamami na Facebooku a zprávami na WhatsAppu s neustálým, ale popíratelným proudem pomluv, hněvu a narážek.

Skepticismus, odkládání a posedlost sdělovacími prostředky – to je způsob, jakým Netanjahu dělá politiku. Tyto věci jsou tím, jak dělá politiku. Jsou tím, jak zpracovává události a formuluje činy. Nejsou to žádné výstřednosti, ale spíše základní principy, posílené léty politického úspěchu i občasným kritickým zkoumáním politického selhání.

A jsou jádrem Netanjahuova přístupu k problému Gazy od doby, kdy se vrátil do úřadu v roce 2009, týdny po první válce v Gaze (v Izraeli nazývané Operace Lité olovo), když vyhrál kampaň založenou na slibu "svrhnout režim Hamásu". Netanjahu neměl žádný osobní zájem na úspěchu stažení z Gazy, protože odpor k tomu dal jasně najevo rezignací z vlády Ariela Šarona v té době, a od té doby to stále opakuje. Jeho návrat k moci po deseti letech a návrat pravice k moci po třech letech byly vnímány jako veřejné pokárání strategie jednostranného stahování, která během tří let vlády Kadimy a Strany práce vedla k bezprecedentní raketové palbě jak z jižního Libanonu, tak z Gazy, tedy z území, která Izrael jednostranně opustil na začátku téhož desetiletí.

Netanjahu nehodlal plýtvat politickým kapitálem na to, aby stažení fungovalo. Nehodlal zahájit žádné dobrodružství v územním stažení – ani jednostrannou akcí, ani bilaterálním vyjednáváním, ani mezinárodním zprostředkováním. Nevěřil, že by úsilí o podporu usmíření mezi vládou Hamásu v Gaze a vládou OOP na západním břehu Jordánu – které by mohlo obnovit něco jako legitimní vládu v Gaze a obnovit mezinárodní mechanismus pro správu přechodu Rafáh mezi Gazou a Egyptem, jak se předpokládalo v dohodách doprovázejících stažení – by mohlo uspět, pokud by se o to pokusil. Nevěřil, že by Izrael měl co dělat v tom, aby to podporoval. Domníval se, že Obamova administrativa byla naivní, pokud jde o ochotu proamerických arabských států činit byť jen drobná gesta směrem k normalizaci (to byla pravda v krátkodobém horizontu) a o dobré úmysly údajně umírněné Palestinské samosprávy vedené prezidentem Mahmúdem Abbásem.

Tento základní skepticismus podporoval neustálé odkládání. Současný stav, kdy proti sobě stály dvě diplomaticky impotentní palestinské vlády, byl výhodný. Zmrazil veškeré realistické vyhlídky na dvoustátní řešení. Nezmrazil však žádné vyhlídky na bilaterální jednání, včetně diplomatického tlaku na izraelské ústupky. Dvakrát se Netanjahu za Obamovy administrativy nabízel k ústupkům, poprvé v roce 2009, když prohlásil, že akceptuje palestinský stát, a později v roce 2014 při rozhovorech o konečném statusu, kterým předsedal John Kerry. V obou případech to, co "zachránilo" Netanjahua před tím, aby musel jít dále, bylo, jak se dalo očekávat, palestinské odmítání.

Závislost na zprávách změnila situaci, kterou zdědil, nikdy ji neobhajoval a neměl ponětí, jak se z ní dostat do něčeho jako žádoucího stabilního stavu. Ani Netanjahu, ani nikdo jiný na izraelské pravici či levici, ani žádná významná mezinárodní postava si nikdy nemysleli, že palestinský problém bude snazší, když Hamás bude kontrolovat jedno palestinské území, včetně mezinárodní hranice, a Fatah bude kontrolovat druhé pod celkovou izraelskou svrchovaností. Ale strašlivé uspořádání se stalo něčím, co se mělo udržovat, vysvětlovat a věřit v to.

Netanjahu věřil, že hrozba Hamásu je omezena na Gazu. Hamás byl na Západním břehu poražen IDF v roce 2002 a nedokázal získat zpět pozici, kterou ztratil před dvaceti lety díky nepřetržité izraelské přítomnosti v této oblasti, stejně jako zdráhavé bezpečnostní spolupráci Palestinské samosprávy. Byl účinně odstrašen, a to nejen od zahájení vojenských ofenzív, ale dokonce i od obnovení destruktivní sebevražedné bombové kampaně v 90. letech a na počátku nového tisíciletí. Poučil se ze dvou obtížných válek pod Netanjahuovým vedením v letech 2014 a 2021, o nichž Netanjahu a lidé kolem něj upřímně věřili, že nějakým způsobem dosáhly toho, čeho jiné vojenské ofenzívy nedosáhly, aniž by kdy adekvátně vysvětlil rozdíl.

Zaškatulkování Hamásu do chaosu, který si sám vytvořil, znamenalo, že nemohl podstupovat žádné velké riziko, a znamenalo to, že celá palestinská věc byla v patové situaci, ne-li v šach matu, což uvolnilo Izrael k tomu, aby usiloval o otevření se represivním arabským režimům v Perském zálivu.

Nic nesymbolizuje neúspěšnou Netanyahuovu koncepci – žádná část nereprezentuje dokonaleji za celek – než kufry katarských peněz dopravené do Gazy pod jeho bedlivým dohledem a s jeho výslovnou podporou. To bylo důmyslné uspořádání, které spojilo celou jeho vizi zmrazení statu quo na Západním břehu, udržení Gazy nad vodou, ale zastrašení a připoutání aktérů Perského zálivu k oběma koncům jeho dlouhodobých regionálních priorit. Skončilo to jako nejhorší ze všech chybných kalkulací.

Za prvé šlo o naprosto chybný odhad toho, kam palestinská politika směřuje a jaké jsou záměry a cíle Hamásu. Katarské dolary nezapletly Hamás do křehké sítě vládnutí a závislosti; umožnily jí připravit se na válku pod mezinárodním patronátem. Za druhé, byl to špatný odhad regionální politické dynamiky. Monarchie Perského zálivu jsou jistě unavené vetem, které palestinské odmítání uvalilo na jejich vlastní diplomatické potřeby, a dvě z nich, Bahrajn a Spojené arabské emiráty, dokonce podepsaly mírové smlouvy s Izraelem. Katar by mohl otevřít dveře izraelským fotbalovým fanouškům, pokud by to byla cena za pořádání mistrovství světa, ale v konečném důsledku má svou vlastní agendu, kterou globálně prosazuje otevřeně antisemitská mediální síť a arzenál měkké síly sportovních klubů, mediálních akvizic, dotovaných akademických pozic a příspěvků nevládním organizacím a politickým mozkovým trustům nalevo i napravo.

Za třetí, a to s tím souvisí, byl to špatný odhad závazků americké regionální politiky. USA neměly problém s přesunem vojenských prostředků, aby odradily Hizballáh od dobrodružství v týdnu, kdy válka vypukla. Ale neexistovala žádná skutečná kapacita pro jakýkoli druh americké akce proti dvěma svým spojencům, Turecku a Kataru, kteří na své půdě ukrývali teroristické vedení Hamásu. V případě Kataru, "hlavního spojence mimo NATO", kde USA udržují obrovskou vojenskou základnu, neexistovalo žádné předstírání hrozeb, i když se válka protahovala, protože neexistovala žádná americká vůle je uskutečnit, pokud by je Katařané ignorovali.

Za čtvrté a naposledy, byl to také špatný odhad domácí politiky. V polarizované společnosti, kde lidé zjišťují, jaké jsou jejich názory na letní čas, na základě sociálního a politického tábora, ke kterému patří, byly katarské peníze něčím, co Bibi nemohl prodat veřejnosti nebo dokonce ani svým nejvěrnějším voličům. Zápach pochybnosti a korupce kolem toho nahrával nejhoršímu přesvědčení o něm mezi jeho domácími politickými oponenty, zatímco mezi jeho příznivci o něm nevytvořil jediný pozitivní obraz. Bylo to rozhodnutí přijaté s rozpaky v reálném čase, které se po 7. říjnu stalo trvalým symbolem nejen selhání Izraele, ale i bludů Bibiho jako politika a vůdce.

II. Ideologie

Diskuse o neúspěšných "koncepcích", které by se zaměřovaly pouze na premiéra, by skončila jako nedostatečná, protože politické selhání nevyplývalo jen z jeho osobnosti nebo dokonce z jeho světonázoru. Kdyby tomu tak bylo, jeho nedostatky by bylo snadné odhalit a napravit. Neúspěšná koncepce však nebyla jen jeho a kognitivní neřesti nespočívaly jen v přílišném spoléhání se na skepticismus, odkládání a vysílání zpráv. Neúspěšná koncepce, která přivedla Izrael ke katastrofě 7. října, měla zřetelnou ideologickou složku. A tou ideologií je pravicový náboženský osadnický sionismus.

Dlouhý pochod hnutí osadníků na Západním břehu Jordánu byl generačním projektem, který vyústil v to, co by se dalo nejlépe nazvat uchvácením státu. Začalo to doopravdy v roce 1974 během ilegálního tábora v Sebastiji, poblíž Nábulusu. S ohledem na argument na konci tohoto eseje je pozoruhodné, že to, co zlomilo vůli izraelské vlády a IDF odstranit ilegální tábor osadníků posedmé po šesti úspěšných odsunech, bylo schválení nechvalně známé rezoluce "Sionismus je rasismus" Valným shromážděním OSN v roce 1975.

Diskutovat o hnutí osadníků na Západním břehu a jeho dopadu na politiku ve smyslu uchvácení státu znamená naznačovat dvě věci. Za prvé, že politické priority hnutí nereprezentují priority většiny izraelské veřejnosti nebo nějaké rozumné seskupení různých zájmů a tužeb. Za druhé, že výsledkem je pokřivení politiky státu způsobem, který je v rozporu s jeho skutečnými strategickými zájmy, ale ve prospěch konkrétního zájmu, který způsobil jeho uchvácení.

Když mluvím o "osadnickém hnutí" a ideologii "pravicových náboženských osadníků", nemluvím o motivech všech Izraelců, kteří se rozhodli žít svůj život za Zelenou linií, ani o všech izraelských lídrech, byrokratech a intelektuálech, kteří podporovali, z mnoha důvodů (z nichž mnohé jsou vzájemně protichůdné) růst izraelské civilní přítomnosti na územích okupovaných v roce 1967. Nemyslím tím ani každého Izraelce s plnovousem a kipou, který žije v Efratu nebo Arielu a volí Likud nebo Národní náboženskou stranu. Spíše mám na mysli specifický soubor ideologických a teologických závazků, které učinily z osídlení Západního břehu nejvyšší náboženskou a národní prioritu v rámci komplexní rekonceptualizace izraelské suverenity, sionismu a dokonce i judaismu samotného.

Zhruba půl milionu Izraelců žije v osadách na Západním břehu Jordánu (nepočítaje v to anektované oblasti Jeruzaléma), ale většina z nich nejsou ideologickými přívrženci hnutí, o kterém zde mluvím. Izraelské vlády umožnily a dokonce povzbuzovaly izraelské civilisty, aby se usadili na Západním břehu Jordánu téměř okamžitě poté, co byl v roce 1967 dobyt na Jordánsku. Někdy to byla priorita a někdy to byl výsledek politické setrvačnosti. Motivy byly smíšené a často si protiřečily. Usadit Izraelce v blízkosti staré linie příměří mělo vést k situaci, kdy budoucí vyjednávání o stažení ze Západního břehu Jordánu (a ostatně i z Gazy) ponechá Izraeli výhodnější hranici. Usídlení Izraelců dále podél nové hranice s Jordánskem (a Egyptem) mělo zajistit určitý druh bezpečnostního perimetru, ačkoliv nikdy nebylo jasně zjištěno, jak to zapadá do prvního motivu. Usazování Izraelců uprostřed, kolem historických měst na Západním břehu Jordánu, ale téměř nikdy uvnitř, kolem měst s hlubokým náboženským a symbolickým významem pro Židy – a kde velká koncentrace arabské populace znamenala, že žádné osídlení nemohlo nikdy realisticky dosáhnout jakéhokoli druhu demografické dominance – ve skutečnosti nemělo na své straně bezpečnostní koncepci (kromě úplného zabránění budoucímu stahování), zažehlo však vášně nově probuzeného náboženského národního zápalu, zejména v době stagnace a izraelské otupělosti po šoku z jomkipurské války v roce 1973.

Tento zápal a ideologie, která dala vzniknout osadníkům, učinily z osadnického hnutí něco víc než jen sektorový zájem třímající efektivní vyjednávací sílu při prosazování svých úzkých cílů, jako jsou například učitelské odbory s vyššími platy nebo mocný průmysl "vylepšující" ekologické předpisy ve svůj prospěch. Je to ambiciózní ideologický program, daleko za hranicemi běžného politického lobbingu, jehož cílem je znovu ustavit stát na jeho vlastních teologických základech.

V tomto ohledu jsou cíle osadnického hnutí kvalitativně odlišné od jakéhokoli jiného úzkého sektorového zájmu v izraelské politice (zřejmým srovnáním jsou zde samozřejmě Haredim). Jeho prostředky jsou však také kvalitativně odlišné, a to ze dvou důležitých důvodů. Za prvé, po desetiletí se snažilo dosáhnout institucionálního uchvácení, o které žádná srovnatelná skupina v Izraeli nikdy neusilovala, natož aby toho dosáhla, a dosadila předvoj náboženských osadníků do klíčových pozic v armádě, médiích, akademické obci a jinde. Podobným způsobem využilo osadnické hnutí otevřený proces primárek v Likudu, aby zajistilo obrovské nadměrné zastoupení v největší pravicové straně v parlamentu.

Za druhé, jeho vyjednávací pozice byla nezměrně posílena problémy premiéra se zákonem. Každý pravicový lídr, který se snaží vytvořit koalici, se obvykle snaží získat většinu tím, že se obrací buď ke středu, nebo k malým stranám na krajní pravici. Oba typy potenciálních partnerů vědí, že existují limity požadavků, které mohou předložit, protože premiér je může vždy odložit a vydat se opačným směrem. Netanjahuova trestní vyšetřování a případná obvinění však vedla k jeho účinnému bojkotu centristickými stranami, který trvá devět let a byl přerušen pouze během mimořádných událostí v podobě COVIDu a v prvních týdnech války 7. října, v obou případech bezelstným Bennym Gantzem. Takový bojkot znamená, že potenciální partneři na krajní pravici nemají absolutně žádné obavy z toho, že by na vládní politiku kladli nadměrné požadavky, pokud jde o osidlování, protože premiér nemá kam jít.

Výsledky toho všeho by zaplnily celé svazky, ale pro naše účely je lze ilustrovat jednou vesnicí a jednou fotografií. Židovská vesnice Homeš se nachází na severu Západního břehu Jordánu, nedaleko Džanínu. Její převážně sekulární obyvatelé ji začali opouštět po vypuknutí druhé intifády v roce 2000. Během stahování z Gazy v roce 2005 Ariel Šaron také evakuoval Homeš spolu se třemi dalšími osadami v okolí. To nepředstavovalo zvláštní dilema: Homeš neměla žádný skutečný náboženský nebo bezpečnostní význam. Po stažení se sektor Džanín (někdy nazývaný severní Samaří) stal největší oblastí Západního břehu Jordánu, kde neexistovala izraelská civilní přítomnost. Ve skutečnosti byl sektor Džanín něco jako anomálie. V Gaze nebyli žádní izraelští civilisté ani izraelská armáda. Zbytek Západního břehu, s výjimkou sektoru Džanín, měl izraelskou vojenskou a civilní přítomnost. Džanín a oblast kolem něj na severu Západního břehu byly výjimečné: Žádní izraelští civilisté, ale plná svoboda jednání pro izraelskou armádu.

Výsledky v letech (zhruba 2005–2020), kdy se tato anomálie udržovala, byly nepochybné. Severní část západního břehu Jordánu byla nejmírumilovnější a nejvíce prosperující palestinskou oblastí a zaznamenala nejmenší ztráty na straně izraelských bezpečnostních sil, nejméně násilí proti izraelským civilistům a nejmenší hrozbu jako základna pro teroristické nebo raketové útoky na Izrael. Klíčovou roli sehrály také investice a obchod z blízkých arabských komunit v severním Izraeli. Žádní osadníci, které by bylo třeba chránit, znamenalo žádné kontrolní stanoviště, žádné stupňující se násilí ze sporů o zabírání půdy nebo pastvu. Prvotní obavy, které vzbuzuje rozhraní mezi osadami a Palestinci – u Izraelců, že jsou bojovnou menšinou v moři násilného nepřátelství, a u Palestinců, že jejich půda bude postupně zabrána zahraničními kolonisty – v této části Západního břehu neexistovaly, i když samotný konflikt nebyl vyřešen a okupace pokračovala.

Snahy o opětovné osídlení Homeše začaly téměř okamžitě po stažení, nejprve pod záminkou výletů nebo náboženských poutí. IDF obecně umožňovala izraelským civilistům přicházet na místo za tímto účelem, ale kdykoli se pokusili zůstat, armáda je jemně vykázala. Rok 2020 ale přinesl dvě významné změny. COVIDové výluky znamenaly, že tok peněz od izraelských arabských investorů a nakupujících přecházejících na sever Západního břehu Jordánu vyschl. A nový centristický ministr obrany, který se snažil nevyprovokovat nevraživost pravice, aby nezhatila jeho slibovanou rotaci v úřadu premiéra, zaujal k neustálým pokusům o přesídlení Homeše mnohem laxnější přístup. Zájezdy a festivaly se časem staly náboženským seminářem s některými obyvateli na plný úvazek. Když zde byl zavražděn osadník, převládla zvrácená logika celého osadnického hnutí.

Nelegální osada nemůže být evakuována během nábožensky nařízeného období smutku; to by znamenalo podlehnout terorismu. Další stovky lidí se objevily z jiných osad, aby vyjádřily solidaritu. Hrozba pro jejich bezpečnost však zůstávala a byla, pokud vůbec něco, akutnější, takže tam muselo být vysláno více vojáků na jejich ochranu, musely být postaveny zátarasy a tak dále. Sektor Džanín, kdysi nejklidnější část Západního břehu, se spolu s nedalekým Nábulusem rychle stal nejen ohniskem potyček mezi osadníky, armádou a palestinskými militanty, ale také epicentrem nové vlny terorismu namířené proti Izraelcům ve středním Izraeli.

Nová vlna násilí, která začala v roce 2020, stále rostla a rostla, lhostejná k vnitřnímu politickému dramatu Izraele v těchto letech. V místech, kde téměř dvě desetiletí po rozhodující porážce různých palestinských milicí, které se pustily do sebevražedné druhé intifády, vládl napjatý klid, se tento klid rozpadal.

Porážka Palestinců ve druhé intifádě a tektonické posuny v arabské politice po neúspěšném arabském jaru otevřely Izraeli skutečné diplomatické příležitosti. Ty již vyústily v Abrahámovské dohody. Aby však Izrael mohl tyto příležitosti plně využít, potřeboval lídry oddané prosazování strategických zájmů státu. Jsou to roky, možná desetiletí, co Izrael měl vedení, které by bylo schopno odložit stranou zvláštní prosby osadnického hnutí a sledovat tyto zájmy racionálně. V době, kdy se krajní pravice dostala k moci po Netanjahuově návratu v roce 2022, už to nebyly ani zvláštní prosby. Hovor přicházel zevnitř domu.

Stručně řečeno, Izrael se na frontě v Gaze nechal ukolébat k sebeuspokojení nejen kvůli přemíře důvěry ve své odstrašování a nejen kvůli neřestem svého premiéra, ale také proto, že obojí bylo živeno a posilováno komplexním ideologickým světonázorem, který staví osadnické akce na Západním břehu nad uvažované zájmy státu.

A to nás přivádí k fotografii pořízené v noci 5. října 2023, která představuje všechny způsoby, jakými Izrael náměsíčně kráčel vstříc katastrofě, která se odehrála sotva o 36 hodin později.

V centru obrázku je mladý krajně pravicový politik, který vstoupil do Knesetu přesně osm měsíců před 7. říjnem, po vytvoření Netanjahuovy poslední koalice. Jmenuje se Cvi Sukot a v morbidním nádechu nominativu determinismu bude jeho nejpamátnějším příspěvkem k izraelské historii suka, kterou postavil a před kterou stojí a usmívá se na této fotografii.

Vlajka, kterou drží, reprezentuje stát, v jehož armádě nikdy nesloužil a jehož bezpečnostní a policejní síly ho musely mnohokrát zadržet pro podezření z teroristických trestných činů, podněcování a žhářství. Ve spirále násilí na severu Západního břehu Jordánu v roce 2023 se útoky a protiútoky často soustředily kolem Huwary, palestinské vesnice, přes kterou vede hlavní silnice k osadám obklopujícím Nábulus. Po únorové vraždě dvou osadníků vtrhl židovský dav do Huwary, spálil majetek a zabil nejméně jednoho Palestince, podněcován vůdci parlamentní kandidátky, která přinesla Sukot do Knesetu. Po dalším útoku v Huwaře během svátku Sukot (svátek), Sukot (muž) vztyčil suku (stavbu) uprostřed vesnice.

Nelze vykouzlit lepší reprezentaci toho, co osadnické hnutí udělalo se symboly sionismu a judaismu, než tento posvátný stánek, používaný k oslavě radostného svátku zaměřeného na rodinu, umístěný uprostřed zbídačené arabské vesnice obklopené obchody s kotlety a automechaniky, v popředí s usmívající se vizáží politika nesoucího vlajku s dlouhým rejstříkem a bez záznamu o tom, že by kdy prováděl něco, co by se dalo nazvat skutečnou prací. A nelze vykouzlit lepší reprezentaci toho, co osadnické hnutí udělalo s izraelskou bezpečnostní koncepcí, než tento usmívající se politik, který nikdy nesloužil ani den v IDF, když stál před svým svatokrádežným svatostánkem, střeženým uniformovanými muži IDF, hodiny předtím, než byly tisíce rodin z kibuců ponechány napospas smrti.

Toto je snímek Izraele, který byl vytržen ze spánku 7. října v 6:29. Tento obrázek rezonuje mezi Izraelci způsobem, jakým by to tisíce úvodníků levicových intelektuálů v Harecu nikdy nedokázaly, a spojuje jak násilné přivlastňování si židovských symbolů, tak nehorázně špatnou alokaci armádních zdrojů. Ráno po pořízení tohoto snímku byl pátek 6. října, přesně 50 let od překvapivého útoku, který zahájil Jomkipurskou válku. Sukot končil a se západem slunce začínala Simchat Tóra, poslední svátek v měsíci překypujícím svátky.

Když se onoho šabatu snesla na Izrael tma, Sukotova huwarská suka se tyčila vysoko, střežena mladými vojáky, kteří trávili sváteční víkend ochranou suky před palestinskými militanty a s prokazatelně menším elánem Palestince z Huwary před osadníky. Té noci, kdy elitní bojovníci Hamásu Nuchba prováděli poslední přípravy na svůj ranní útok, IDF nasadila na Západní břeh Jordánu 32 bojových praporů, ne aby ho chránily před "východní frontou" v konvenční válce, ale aby chránily populaci osadníků. Kolem celého Pásma Gazy, od egyptských hranic až ke Středozemnímu moři, činil počet praporů 2 - slovy dva.

III. Postup

Politické selhání tak úzce spojené s osobností premiéra a tak očividně vycházející z koherentních a komplexních ideologických preferencí by mělo přinést snadné vítězství politické opozici sešikované proti těmto ideologickým preferencím. Ale nějak se to prostě nestalo. Promeškají izraelské středové a levicové strany jedinečnou příležitost prosadit své argumenty? Nebo se děje něco jiného? Izraelská politická opozice je velmi přesná, pokud jde o identifikaci první skupiny selhání, těch, která jsou spojena s osobou a osobností premiéra Netanjahua, ale spíše zdrženlivá ohledně druhé skupiny, těch, které jsou spojeny s pravicovou osadnickou ideologií.

Mezi liberálními "kritiky Izraele", kteří plní úvodníky hlavních amerických novin, je tato zdrženlivost ještě podivnější. Není nouze o osobní útoky na Netanjahua ze strany podcastových hvězd Obamovy administrativy, které často znějí, jako by věřily, že Netanjahu, nikoliv Hamás drží Izraelce jako rukojmí v temných tunelech. Ale otevřený cíl větších ideologických a koncepčních selhání zůstává většinou nepovšimnut.

Ani Netanjahu, ani nejhlasitější zastánce osadnické ideologie masakr ze 7. října samozřejmě nespáchali. To udělal Hamás v akci, která byla u palestinské veřejnosti navzdory svým smrtícím důsledkům nesmírně populární a která byla zcela v souladu s ideologií Hamásu a vyjádřenými a zjevnými preferencemi arabských nepřátel Izraele v průběhu dekád konfliktu. Někdy je absurdní, kam až lidé na Západě zacházejí, aby se vyhnuli diskusi o neskrytém ideologickém programu, který pohání nepřátele Izraele. Možná je to součástí neochoty zabývat se ideologickými základy neschopnosti Izraele adekvátně se 7. října bránit.

Ale nemyslím si, že to je celý příběh.

Radikálnější hlasy se nesnažily asimilovat své předchozí normativní závazky způsobem, který by také koherentně vysvětlil události ze 7. října. Pokud zvěrstva Hamásu vyvolala nějaké pochybnosti, ty byly rychle vyřešeny tím, že byl Izrael přetvořen v ještě podstatnější zlo. To je důvod, proč se zjevně absurdní tvrzení o genocidě stalo součástí argotu protiizraelských posedlostí jen několik dní po sedmém říjnu, dlouho předtím, než Izrael zahájil jakoukoli útočnou operaci v Gaze.

Pro izraelské liberály a mírové poradce na Západě však každé zúčtování s politickými selháními, které přesahuje rámec postavy premiéra Netanjahua, vyvolává příliš mnoho nepříjemných problémů. Ideologií, která motivovala koncepční selhání Izraele, mohl být pravicový náboženský osadnický sionismus, ale jeho realizace byla zcela mírová, vypůjčená z metod a sebeospravedlňování z let z Osla a myšlenek davu z Osla, které přetrvávaly dlouho poté, téměř slovo od slova.

Netanjahuova záliba ve skepticismu, odkládání a vysílání zpráv vedla k tomu, že v Gaze živil Hamás a zaslepila ho vůči hrozbě, kterou představoval. Lhostejnost osadnické pravice k regionálním a strategickým zájmům Izraele, když se soustředila pouze na svou mesiášskou misi osídlit Západní břeh a přetvořit sionismus tak, aby ospravedlnil vládu židovské menšiny, ji vedla k tomu, že pojala vládu Hamásu v Gaze jako "aktivum" – slovy Becalela Smotriče, vůdčí politické postavy hnutí – a pustila se do provokativních akcí, které se nevyhnutelně setkaly s palestinským násilím (a sníženou mezinárodní legitimitou Izraele).

Ale implementace politiky zaměřené na tyto cíle byla mírovým procesem. Vláda Hamásu v Gaze se udržovala péčí o jeho autonomii, přiváděním zahraničních peněz a "zatěžováním" vlády zodpovědností za vládnutí.

Bludy o vládě Hamásu v Gaze v desetiletí před rokem 2023 znějí děsivě podobně jako bludy o Arafatově režimu v letech před rokem 2000.

Vláda Hamásu nad Gazou a jeho závislost na Izraeli, Egyptě a různých mezinárodních agenturách podle tohoto argumentu znamená, že Hamás má co ztratit a nikdy by neriskoval, že o to skutečně přijde. To samozřejmě zahrnovalo cenné příjmy Gazanů přicházejících do Izraele za prací, mnozí z nich v zemědělských komunitách, které se 7. října staly místy masakrů, jejichž počet v měsících před útokem narostl na desítky tisíc. Jelikož bylo iracionální to všechno zahodit, u Hamáse se mohli spolehnout na to, že nepodnikne žádnou akci, která by to udělala. Jednalo se o známé převyprávění iluzí o vznikajícím státu, které pro Palestince v 90. letech vytvořil proces z Osla. Poté, co Palestinská samospráva získala autonomii, volby, ozbrojené síly, pasy, razítka, ambasády, masivní mezinárodní investice a ekonomickou spolupráci, mezinárodní letiště a další, by to nikdy všechno nezahodila pro sebevražednou válku. Dokud se tak nestalo.

Noví vládci Gazy se po převratu v roce 2007 zajímali více o vládnutí než o prosazování svých fantastických cílů zničit Izrael a nahradit ho jednotným islamistickým režimem. Potřebovali odklidit odpadky a zaplnit výmoly a revoluce musela počkat. Jelikož jejich střednědobým cílem bylo svrhnout Fatah i na Západním břehu, měli další motivaci demonstrovat efektivní vládnutí. Pakt o usmíření by z nich koneckonců mohl udělat další kandidáty v palestinských volbách. I to bylo opakováním klamného řečnění z 90. let, kdy se vždy objevovaly nové umírněné hlasy, aby se ukázalo, že jsou k nerozeznání od těch starých.

Důsledkem klamu vládnutí bylo automatické znevažování eliminacionistické rétoriky. Hamás nikdy nezmírnil své vražedné řeči o Izraelcích nebo Židech, a ty se projevily zejména v roce 2018 při pokusech prolomit plot v Gaze, za jejichž zastavení byl Izrael všeobecně odsuzován. Ale stejně jako v letech procesu z Osla se považovalo za nesofistikované brát něco z toho vážně. Násilná antisemitská rétorika je jen chvástání pro konzumaci zaostalou veřejností, nikdy není vyjádřením skutečných záměrů nebo přesvědčení. Izraelci, kteří se obávali podněcování k násilí, podpory terorismu nebo antisemitismu v oficiálních mediálních orgánech a školních textech, byli odmítnuti jako postrádající nuance nebo hledající výmluvy, aby neučinili vlastní ústupky.

Tento konkrétní klam následoval svého předchůdce z mírového procesu do nepůvodního extrému. Hamás, jak nám bylo řečeno kolem roku 2017, ve skutečnosti aktualizoval svou chartu a již nevolal po likvidaci Izraele. Ale stejně jako v roce 1998 to bylo většinou zbožné přání, protože k žádnému takovému případu by nemělo být zapotřebí důkladného kritického čtení, aby se dospělo k rozhodnutí; přesto ti, kteří to udělali, byli běžně obviňováni ze zlého úmyslu.

A i kdyby všechny tyto předpoklady byly nějakým způsobem mylné – že Hamás se nestaral o to, že má co ztratit, že se ve skutečnosti více nezajímal o vládnutí a že jeho rétorika nebyla chvástáním – nemuseli jsme se obávat, protože podpora arabských režimů spojených s USA byla pojistkou proti avanturismu. V 90. letech to byl umírněný vliv Egypta Husního Mubaraka a Jordánců, který znamenal, že Arafat nemohl proměnit těžce vybojovanou autonomii v základnu pro plně ozbrojené povstání proti Izraeli; v roce 2010 to byli samozřejmě Katařané – sponzoři tolika spravedlivých akademických a nevládních institucí a šiřitelé tak úlisné progresivní propagandy, že člověk téměř zapomíná, jaký druh režimu doma ve skutečnosti provozují – kteří byli zdrojem tohoto ujištění.

Další králičí noha mírového procesu byla připomínka toho, že Izrael je mnohem silnější než Palestinci, a že jakákoli hrozba, kterou právě teď představují, nebyla strategická, ale spíše svého druhu nepříjemnost. Sebevražedné atentáty v éře Osla nebo raketové útoky Hamásu v Gaze nebyly existenčním problémem, a v každém případě si Palestinci v obou případech byli natolik vědomi mocenského rozdílu mezi nimi a Izraelem, že byli účinně zastrašeni.

Politika v Gaze vůči Hamásu nepřehrála jen několik platinových desek z let v Oslu. Dokonce přinesla několik menších hitů, jako je přesvědčení, že Izrael musí spolupracovat s jednou teroristickou skupinou odhodlanou k jeho zničení, aby odvrátil hrozbu menší, ale mnohem radikálnější skupiny, která funguje jako druh opozice. Na konci 90. let pomáhal Fatah Izraeli vypořádat se s hrozbou Hamásu. Na počátku 20. let to byl Hamás, kdo údajně pomáhal Izraeli vypořádat se s Islámským džihádem.

Poslední sebeklam může znamenat o něco méně pro veřejné mínění jako celek, ale je akutně pociťován vzdělanými Izraelci ze střední třídy, kteří hovoří několika jazyky. Byl to záložní klam, ten, který se měl spustit, pokud by se ukázalo, že všechny ostatní bludy jsou mylné. Tvrdil, že i kdyby se ukázalo, že všechny ostatní hýčkané zásady jsou falešné – že Hamás se nezajímal jen o vládnutí, že jeho eliminacionistická rétorika nebyla jen chvástáním, že se nenechal zastrašit, že jeho patroni spojenci v USA nebyli zárukou, že se udrží na uzdě – i kdyby navzdory tomu všemu Hamás zatáhl Izrael do války, celý svět by viděl, že Izrael je v právu a podporoval by ho.

Ale stejně jako v případě Arafata a druhé intifády se to jednoduše nestalo. Raketová palba Hamásu, která začala v roce 2001, pokračovala i po posledním izraelském stažení z Gazy, ale nějakým způsobem se na ni začalo vzpomínat jako na reakci na částečnou blokádu uvalenou v roce 2007. Vypuknutí války v letech 2008, 2012, 2014 a 2021 nikdy neskončilo rozhodující vojenskou ofenzívou, ale spíše příměřím a obviněním – proti Izraeli. Ani samotný masakr ze 7. října nepřinesl Izraeli kredit u mezinárodního společenství; jeho "právo na sebeobranu" bylo příležitostně zmiňováno, ale jakákoli ofenzivní vojenská akce k uskutečnění tohoto práva byla okamžitě považována za překročení červené čáry nebo porušení imaginárního řádu založeného na pravidlech, přestože neporušila žádné pravidlo nebo precedens pro válčení v posledním půlstoletí kdekoli na světě.

Koncepce mírového procesu považuje jakékoli vypuknutí násilí v arabsko-izraelském konfliktu za výraz křivdy ze strany Izraele. Představuje si řešení problémů, které chce mít, spíše než konflikt, který skutečně existuje. Jedním z komických projevů tohoto jevu po 7. říjnu byl tlak některých západních zemí reagovat na masakr uznáním palestinského státu.

Odložme stranou perverzní motivační strukturu, kterou to vytváří – odměňování vražedného násilí spíše než mírových jednání. Základním faktem je, že dnes neexistuje palestinský stát, a že tomu tak není proto, že by nebyl uznán. Je to proto, že v každém okamžiku historie během celého století konfliktu to byli Palestinci, kdo odmítal možnost založení takového státu, pokud to znamenalo smířit se s existencí židovského státu v sousedství. Performativní "uznání" spravedlivých západních vlád je založeno na stavu, který již existuje, a kterému zlý Izrael brání. Prázdný akt se stává způsobem, jak pošťouchnout Izraelce, který nedělá nic pro pokrok palestinského státu, ohledně něhož Palestinci znovu a znovu a znovu ukazují, že ho nechtějí a nejsou připraveni jej založit. Implicitně si také představuje, že pogrom ze 7. října byl pochopitelnou, i když politováníhodnou reakcí na nevyslyšenou stížnost na absenci palestinské státní příslušnosti, spíše než výrazem stejných důsledných preferencí, které vedly tolikrát odmítnutí státnosti.

Ale jak jsem vysvětlil jinde, mírová koncepce mediace ignoruje všechna konvenční pravidla vyjednávání a diplomacie, nemluvě o zdravém rozumu, a nezměnila se navzdory faktu, že důsledně selhává.

Nejexemplárnějším příkladem tohoto selhání je řada diplomatických iniciativ po neúspěchu v Camp Davidu a po vypuknutí druhé intifády. Ve všech, ať už v Tabě nebo v Ženevě, ať už prostřednictvím neformálních vyjednavačů nebo mezinárodních zprostředkovatelů, ať už při rozhovorech nebo rezolucích Rady bezpečnosti OSN, jsou Palestincům nabízeny lepší podmínky, než jaké odmítli, a Izraelcům horší podmínky, než se kterými dříve souhlasili. Z toho vyplývá, že předchozí iniciativy selhaly a násilí vypuklo, protože Palestincům to prostě nebylo dost.

Představa této metody v jakémkoli jiném druhu konfliktu ukazuje, jak je zvrácená. Nabízení lepších podmínek straně, která odmítla předchozí kompromis, uchýlila se k násilí v naději, že si zajistí lepší výsledek a byla poražena ve válce, kterou zahájila, podněcuje nejhorší chování ze všech stran. Poražená strana nemá žádnou motivaci souhlasit, protože další prohra jen vylepšuje její pozici. Vítězná strana má motivaci souhlasit, ale status quo konfliktu jí dává lepší pozici než navrhovaný kompromis.

Alternativou k realistickému kompromisu v konfliktní situaci není nerealistický kompromis; je to vůbec žádný kompromis. Všechny různé iniciativy podniknuté od roku 2000 upevnily status quo a poskytly oběma stranám zvrácené pobídky. Popírání toho, co bylo po celou dobu základním arabským nárokem vůči Židům na Blízkém východě – židovský stát by neměl být vytvářen, a jakmile jednou vznikne, měl by být zničen – znamenalo, že jak Izraelci, tak lidé na Západě si představovali, že se správnou kombinací územních ústupků, veřejných prací a rostoucí životní úrovně by mohla být palestinská křivda vyřešena.

Pro Netanjahua šlo o udržení statu quo, který mu politicky vyhovoval. Pro osadníky to bylo o tom, aby si udrželi otevřenou cestu pro dlouhodobé ambice na Západním břehu a v Izraeli. Pro ideology mírového procesu šlo o živení fantazie neméně odtržené od reality: Že exploze nenávisti namířená proti Židům na celém arabském Středním východě ve 20. století nebyla patologií, ale jen neartikulovanou výzvou k nápravě skutečné křivdy.

IV. Ústava

Jakýkoli slabikář o Pásmu Gazy za poslední půlstoletí se obvykle zmíní, že je to jedno z nejhustěji obydlených míst na světě, že jeho obyvatelstvo se skládá převážně z lidí registrovaných jako uprchlíci a že jeho lidé jsou chudí a potřebují masivní mezinárodní pomoc, aby přežili. Všechny tyto popisy jsou většinou pravdivé, ale obvykle se nezmiňuje, že jsou přímým výsledkem, zamýšleným nebo nezamýšleným, práce sítě mezinárodních institucí a organizací.

Nikdo z obyvatel Gazy by se podle oficiální definice OSN nekvalifikoval jako uprchlík: "Uprchlík je někdo, kdo byl nucen uprchnout ze své země kvůli pronásledování, válce nebo násilí." Ti, kteří uprchli z jedné části Palestiny během války v letech 1947–1949 do jiné, jsou považováni za vnitřně přesídlené osoby ("někdo, kdo byl nucen uprchnout ze svého domova, ale nikdy nepřekročil mezinárodní hranici"). Tato definice se vztahuje jak na Araby, kteří uprchli z Isdudu do Gazy (40 kilometrů), když egyptská armáda ustoupila na jih, tak na Židy, kteří uprchli z Kalji do Šefajim (asi 80 kilometrů), když postupovala jordánská legie. Arabové, kteří uprchli z Palestiny do Libanonu, by se podle standardních definic OSN jistě počítali mezi uprchlíky, ale ne jejich potomci. Mnoho dalších uprchlo do Jordánska nebo do míst, která Jordánsko obsadilo, ale jakmile se rychle stali jordánskými občany, byli podle standardních právních definic považováni za "rehabilitované" a již nebyli uprchlíky.

Gaza však nemá žádné uprchlíky. Ne tu malou hrstku lidí, kteří stále žijí, kteří žili na území dnešního Izraele před rokem 1948, a určitě ne jejich děti, vnoučata a pravnoučata. Představa, že Palestinec žijící na palestinském území pod palestinskou vládou je nějakým způsobem uprchlíkem z Palestiny, je smrtícím výmyslem, prací Agentury OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA).

Gaza, navzdory často opakovanému tvrzení, není nejhustěji obydleným místem na světě, ani její vysoký počet obyvatel není jen výsledkem vysídlení, ke kterému došlo ve válce v roce 1948, na jejímž konci byla celková populace Pásma (200 000, přibližně stejně jako Reno, Rochester nebo Richmond) asi desetinou toho, co je nyní (2 000 000, přibližně stejně jako metropolitní oblasti Clevelandu, Nashvillu nebo Indianapolisu). Vysoký populační růst je přímým důsledkem radikálně pronatalistické sociální politiky samotné UNRWA. Míra porodnosti v Gaze byla během desetiletí od příchodu UNRWA trvale nejméně o 50 % vyšší než v kterémkoli sousedním arabském státě v regionu.

A jeho obyvatelstvo bylo v průběhu desetiletí mnohem vzdělanější než v kterémkoli blízkém arabském státě, a to i díky UNRWA. O to pozoruhodnější je chudoba v Gaze. Jedná se o území se vzdělaným obyvatelstvem a před opuštěním židovských osad v roce 2005 bylo čistým vývozcem zemědělských produktů. Skutečnost, že území se všemi základy hospodářského úspěchu potřebuje mezinárodní pomoc – často převáženou přes zemi (Egypt), která je ve skutečnosti chudší –, aby udrželo své obyvatelstvo nad vodou, je politickou volbou, politickou volbou učiněnou téměř výhradně mezinárodním společenstvím prostřednictvím jeho různých mechanismů řízení palestinské situace, v neposlední řadě prostřednictvím UNRWA.

Politika to možná úplně nevystihuje. Výstižnější by bylo použít slovo ústava. Gaza má zvláštní ústavu. Vojenské a policejní pravomoci jsou svěřeny Hamásu, teroristické organizaci doktrinálně oddané likvidaci Izraele a vraždění Židů a podporované, stejně jako Hizballáh v Libanonu a Húsiové v Jemenu, Islámskou republikou Írán.

Další kompetence podobné státům leží mimo kompetenci faktických vládců Gazy. Vzdělávání a sociální péče jsou z velké části převzaty UNRWA, jedinou agenturou pro uprchlíky na světě, která má zakázáno rehabilitovat nebo přesídlovat vysídlené osoby, které má v péči. Investice UNRWA je obrovská. (Pro srovnání, UNRWA zaměstnává přes 30 000 lidí, aby se vypořádali s méně než 6 miliony "uprchlíků", z nichž téměř žádný nesplňuje minimální požadavky pro to, aby byl započítán jako uprchlík UNHCR, oficiální agenturou OSN pro uprchlíky, která zaměstnává pouze 20 000 lidí, aby se vypořádali s téměř 45 miliony skutečných uprchlíků.) Přivedla Palestince na vyšší úroveň celkového vzdělání než kterákoli srovnatelná arabská země, a přesto ekonomika Gazy neprodukuje nic hodnotného a její obyvatelé žijí ve vynucené chudobě. Generace za generací vychovává Palestince, aby věřili, že nejsou doma, že jejich současná bydliště jsou dočasná a že spravedlnosti bude učiněno zadost, když fantazie o "návratu" vymaže židovskou přítomnost v regionu a vrátí je do ráje, který byl jejich údělem před rokem 1948. Stejně jako nikdo nikdy neumyl pronajaté auto, žádná populace 2 000 000, jakkoli vzdělaná a dobře podporovaná, nikdy neinvestovala do místní ekonomiky místa, o kterém se domnívá, že je jen dočasným útočištěm.

Ústava Gazy také nepočítá se skutečným zemědělským sektorem. Potraviny se v Gaze nepěstují ani se s nimi neobchoduje se sousedy Gazy. Jsou dopravovány humanitárními agenturami, obvykle přes přechod s Egyptem – zemí, která je ve všech ohledech chudší než Gaza. Historicky bylo zemědělství hlavním pilířem místní ekonomiky a opuštěné farmy židovských osad, ze kterých se Izrael stáhl v roce 2005, byly vývozci. Péče o živobytí a výživu obyvatelstva je však delegovanou pravomocí ústavy v Gaze, jejíž vládní orgány vyrábějí rakety a kopou tunely, ale nemusí se zabývat takovými maličkostmi, jako je vzdělání, zdravotnictví a výživa, protože tyto kompetence jsou odpovědností jiných.

Něco podobného platí o veřejných službách. Izrael je zodpovědný za zajištění dodávek elektřiny a čisté vody, a to i po dobu 24 let, kdy Hamás využívá Gazu jako základnu k odpalování raket na nedaleká izraelská města, což je situace, která nemá v análech válečnictví obdoby. Pouhá hrozba ukončení této absurdity v říjnu 2023 byla důvodem k falešným obviněním Izraele z "genocidy".

Ústava v Gaze je projevem lidského experimentu v oblasti vládnutí, který je stejně významný a hodný studia jako ten, který vzešel z ústavního konventu ve Filadelfii v roce 1787, avšak z opačných důvodů. Nejedná se však o lokální výtvor, ale spíše o produkt akcí podniknutých sítí vládních a nevládních organizací, které označujeme jako "mezinárodní společenství".

Člověk je v pokušení říci, že na světě neexistuje nic, co by se podobalo ústavě v Gaze, ale není tomu tak. Existují ne méně než tři příklady tohoto ústavního modelu – velmi částečná suverenita držená organizací, která je nyní, nebo alespoň v minulosti byla považována za mezinárodní teroristickou organizaci, kde klíčové funkce podobné státu jsou outsourcovány na OSN a mezinárodní společenství – to vše do 50 kilometrů od hranic Izraele. A mají společné ještě něco: Svou legitimitu zakládají výhradně na odmítnutí židovského státu a na víře, že jednoho dne bude kosmický zločin jeho vzniku zvrácen.

Dalšími dvěma jsou samozřejmě protostát řízený Fatahem na Západním břehu a Hizballáhem ovládaný stát ve státě v jižním Libanonu. Mezi těmito třemi režimy jsou samozřejmě obrovské rozdíly, v neposlední řadě to, že Fatahem řízený protostát na Západním břehu Jordánu, známý jako Palestinská samospráva, se v některých záležitostech aktivně zapojuje do bezpečnostní spolupráce s IDF, zatímco další dva jsou zapojeny do ostré války proti nim. Nikde jinde nic podobného neexistuje a všechny jejich společné rysy vyplývají z konkrétního postoje a shovívavosti, kterou mezinárodní společenství poskytuje nepřátelům Izraele. Je těžké si vzpomenout na nějaký precedens po roce 1945, kdy by nestátní milice získaly pravomoc omezené suverenity nad kusem území, a skutečnost, že tři nejpozoruhodnější příklady jsou seřazeny kolem Izraele a že všechny tři zahrnují milice, které byly po desetiletí zakázanými teroristickými skupinami (a dvě stále jsou), je výmluvný.

Příklad Hizballáhu na severní hranici Izraele slouží k vyvrácení velké části propalestinských apologetů týkajících se Hamásu a zároveň odhaluje mnohé o základní hnací pružině Palestiny – nikoli osvobození jednoho národa, ale eliminace jiného.

Hizballáh samozřejmě není palestinský, ale libanonský a šíitský. Jeho důsledná schopnost mobilizovat tolik mezinárodních organizací a aktérů za svými zájmy ukazuje, že nejde ani tak o propalestinské hnutí, které by hrálo na sympatie k palestinskému utrpení, jako spíše o protiizraelské hnutí. Libanon a Izrael nemají žádný územní spor. Hizballáh "neodporuje okupaci". Izrael "neodpírá státnost" Libanoncům, jak je často obviňován z toho, že to dělá Palestincům, lidmi, kteří nevědí nebo se nestarají o to, že Palestinci odmítají státnost při každé příležitosti od 30. let, pokud by to znamenalo smíření se s židovským státem v sousedství. Naopak, Izrael by si velmi přál, aby Libanon uplatňoval svou suverenitu až k hranicím.

V Libanonu neexistuje žádná "humanitární krize", která by mohla vysvětlit tamní radikalizaci. Stejně tak neexistuje blokáda Libanonu, která by mohla vysvětlovat, proč nejmocnější politická strana a ozbrojená síla v Libanonu tak dychtí jít do války s Izraelem. Právě naopak, raketový arzenál Hizballáhu je hrozivější než arzenál Hamásu právě kvůli absenci blokády Libanonu ve stylu Gazy.

Ústavy Hizballáhu v jižním Libanonu, Fatahu na Západním břehu a Hamásu v Gaze lze nejlépe popsat jako protisuverénní vládnutí, a přes všechny rozdíly mezi nimi jsou všechny výtvorem mezinárodního společenství a jeho jedinečného přístupu k arabskému konfliktu s Izraelem. Tyto ústavy jsou anti-suverénní ve dvou významech, vnitřním a vnějším. Vnitřně vykonávají stabilní politickou a vojenskou moc bez plné suverenity a bez jakékoli odpovědnosti, která přichází s plnou suverenitou. A navenek je ideologickým základem celého jejich politického projektu popření suverenity židovského státu, vedle kterého žijí.

Ani jedna z těchto forem anti-suverenity není považována za normativně přitažlivou v jakémkoli kontextu, který nesouvisí s židovským státem. Ve všech třech případech to bylo stažení z okupovaného území – ať už provedené v prozatímních dohodách, jednostranně, nebo jako součást odmítnutých pokusů o nastolení míru – co upevnilo kvazi-suverénní moc anti-suverénní autority a vystupňovalo její nároky vůči Izraeli. To je v ostrém kontrastu s opakovaným tvrzením, důsledně vyvráceným, že stažení Izraele zmírní nároky nepřátel Izraele, sníží násilné hrozby vůči Izraeli a mobilizuje globální veřejné mínění k podpoře Izraele.

Dohoda z Táifu z roku 1990 ukončila libanonskou občanskou válku a vedla k vyřazení a odzbrojení všech libanonských milicí – s výjimkou Hizballáhu. Od té doby až do současné války vedl Izrael s Hizballáhem tři miniválky v letech 1993, 1996 a 2006, z nichž každá byla intenzivnější a více smrtící než ta předchozí. Všechny tři byly doprovázeny křiklavými obviněními proti Izraeli ze strany západních nevládních organizací a mezinárodních organizací, stejně jako enormním tlakem na přijetí příměří, které upevnilo roli Hizballáhu jako legitimní ozbrojené síly uvnitř suverénního státu. To bylo zjevně špatné pro Izrael, ale ještě horší to bylo pro Libanon, který bez zvláštní role Hizballáhu manévroval na cestě k normální státnosti.

Přesně stejný scénář byl použit v miniválkách v Gaze v letech 2009, 2012, 2014 a 2021. Mezi těmito dvěma sériemi vojenských konfrontací byla izraelská ofenzíva na Západním břehu Jordánu v roce 2002 proti džihádistickým milicím odpovědným za vlnu sebevražedných atentátů, která začala v roce 1994 a zintenzivnila se v roce 2001. Tam, jakkoliv je to zvláštní, neexistovalo žádné mezinárodně vynucené příměří. Divoká obvinění z masakru v Džanínu, který se nestal, nebo ze znesvěcení izraelského náboženství v Betlémě, které se nestalo, vzrušila zahraniční tisk a různé organizace na ochranu lidských práv. Ale navzdory tomu, že globální veřejné mínění bylo rozhořčeno proti Izraeli, IDF se nezastavily, dokud nebyla mise dokončena. Teroristická infrastruktura Hamásu, Islámského džihádu a dokonce i Tanzimu vedeného Fatahem se ani po více než dvou desetiletích nevzpamatovala.

V Libanonu tři války a tři příměří formalizovaly status Hizballáhu jako legitimního mezinárodního aktéra způsobem, jakého žádný nestátní aktér nedosáhl přinejmenším od dob Východoindické společnosti před dvěma sty lety. Neformální dohody v roce 1993 se v roce 1996 staly multilaterální dohodou, která se v roce 2006 stala rezolucí Rady bezpečnosti OSN č. 1701. V této rezoluci Izrael souhlasil s úplným stažením na jih k mezinárodní hranici výměnou za to, že se síly Hizballáhu přesunou na sever od nárazníkové zóny určené OSN. Spřátelené vlády hlasitě slibovaly, že přesunou své vlastní síly do Libanonu, aby prosadily rezoluci. Došlo ke stažení Izraele; slíbené síly nikdy nedorazily. Hizballáh zůstal v jižním Libanonu a následujících osmnáct let strávil budováním přesně toho druhu raketového arzenálu dlouhého doletu, v jehož získání Hamásu zabránila blokáda.

Bezpečnostní koncepce takového příměří je stejně jedinečná jako obecné konstituční a institucionální koncepce. Od Izraele se očekává, že přijme přítomnost ozbrojených milicí určených k jeho zničení, buď proto, že Izrael je tak silný, že by mohl čelit jakékoli hrozbě, nebo proto, že čelit hrozbě nyní by bylo příliš nákladné. Znamená to, že odstrašení, které má Izrael uplatňovat proti svým nepřátelům, je čistě teoretické. Říkám tomu avokádový model odstrašení. Podmínky pro izraelskou vojenskou akci jsou vždy nedozrálé - a pak už je příliš pozdě.

Avokádové odstrašování bylo pravidlem vůči Hizballáhu v Libanonu po roce 2006, stejně jako bylo pravidlem za Arafata a Hamásu na Západním břehu Jordánu v 90. letech a po roce 2000. A nikde nebyl princip avokáda dodržován více než v Gaze. Rakety Hamásu byly něčím, co se Izrael musel naučit tolerovat nebo dokonce akceptovat, že si to zaslouží. Zápalné bomby, seslané balóny, které spálily tolik úrodné izraelské zemědělské půdy během předchozích pěti let, byly příliš malou provokací, než aby si zasloužily izraelskou reakci. Pokusy militantů Hamásu prolomit plot v roce 2018 jste měli chápat jako protest proti spravedlivému obětování Palestinců, a nikoli jako bezpečnostní hrozbu (jak jasně ukázal 7. říjen) pro izraelské komunity nedaleko Pásma. Jakákoliv izraelská preventivní akce proti rostoucímu arzenálu raket a tunelů byla, jak se vždy tvrdilo, přehnanou reakcí na zveličenou hrozbu.

Když v letech 2008, 2012, 2014 a 2021 vypukly války, konsensus se náhle změnil. Nyní byla jakákoli akce, kterou by Izrael mohl podniknout k odstranění této hrozby, příliš nákladná a nepraktická. Hamás byl příliš zakořeněn na tomto území, jeho rakety byly příliš četné a jakákoli invaze by měla za následek příliš mnoho obětí.

Pokud je vojenská síla příliš silná na to, aby čelila hrozbě včas, a příliš nákladná na to, aby se s ní vypořádala později, a pokud jsou izraelské ekonomické páky omezeny na částečnou blokádu, která stále nechává Izrael na háku kvůli vodě a elektřině, pak bychom neměli očekávat, že může skutečně odradit od jakékoli agresivní akce proti ní. Jak se skutečně ukázalo, byl to případ Arafatovy Palestinské samosprávy a nepřátel, které toleroval na Západním břehu během let procesu v Oslu a během druhé intifády, Hizballáhu v Libanonu a léna Hamásu v Gaze.

Avokádové odstrašení je zastřešující bezpečnostní koncepcí. Jeho podporou je džihádistická strategie lidských obětí. Proizraelské hlasy někdy zveličují používání lidských štítů nepřáteli Izraele, a to jednak proto, že to snižuje morální zodpovědnost Izraele za civilní oběti, a jednak proto, že je to v souladu s ďábelským obrazem džihádistů. Lhostejnost Hamásu k masivním civilním obětem na jeho vlastní straně není zdaleka tak ojedinělá, jak bychom si mohli myslet. Mnoho tyranů v historii se chovalo ve válkách podobně. V případě izraelských válek je jedinečné, jak moc mezinárodní společenství motivuje lidské oběti jako strategii.

Vezměme si šablonovitá prohlášení zahraničních úřadů po celém světě, kdykoli Izrael postihne nějaká teroristická násilnost nebo něco jiného. "Podporujeme právo Izraele na sebeobranu a připomínáme Izraeli, že musí dodržovat mezinárodní humanitární právo," vypadá standardní znění. Ale tato formulace se zřídka používá pro jiné země a nikdy se nepoužívá pro samotné západní země, ačkoli žádná z nich se nesnaží rozlišovat bojovníky od nebojujících a jejich rejstříky – v Afghánistánu, Mali, Iráku, Panamě – jsou v tomto ohledu mnohem horší než izraelské.

Struktura pobídek, kterou to vytváří, je jasná. Lidská oběť v tomto případě nepředstavuje výraz nihilismu nebo cynismu; dává to taktický smysl v pravidlech, která mezinárodní společenství stanovuje pro konflikty zahrnující Izrael.

Všechny tyto koncepce se zhroutily 7. října 2023. Avokádové odstrašení ve skutečnosti nic neodstraší. Zanechá za sebou hromadu shnilého avokáda. Motivace ke strategii lidských obětí vede, nepřekvapivě, k přijetí strategie lidských obětí.

Kus území spravovaný ve prospěch svých obyvatel, i když špatně spravovaný, bude investovat do zemědělství, aby nakrmil své obyvatelstvo, bude obchodovat se svými sousedy, aby zlepšil životní úroveň, a využije svých přirozených výhod pro svou vlastní bezpečnost a prosperitu. Kus území, jehož základní kompetence vládnutí jsou přeneseny na vražedný džihádistický kult a mezinárodní "pomocnou" organizaci, která je stejně oddána tvrzení, že lidé, kterým vládne, na tomto území pobývají pouze dočasně, a eschatologii, která fantazíruje o kosmické spravedlnosti, která je přesídlí do sousední země obydlené uzurpátorským národem dotčeným hříchem, nic z toho nezpůsobí.

Území s takovou ústavou nemůže skončit o moc lépe než Pásmo Gazy. Můžeme vinit horlivost (nebo bědovat nad "hněvem") Hamásu, jak chceme; ani jedno není v historii výjimečné. Výjimkou jsou globální investice do režimu, který živí absolutně nejhorší lidské politické pudy, zatímco aktivně potlačuje vše, co by mohlo skutečně zlepšit životy lidí, jejichž "osvobození" údajně podporuje.

Celá diskuse by byla pouze akademická, kdyby neúspěšné koncepce, které vedly ke katastrofě ze 7. října, přestaly být relevantní. Ale všechny čtyři jsou stále s námi. Netanjahu nadále odkládá formulování jasného postoje a nadále podřizuje národní bezpečnostní politiku potřebě politického poselství a nedostatku důvěry jak ve své domácí rivaly, tak v potenciální mezinárodní partnery. Jeho vláda neučiní strategické rozhodnutí o budoucnosti Gazy, protože takové rozhodnutí bude nutně zahrnovat strategické rozhodnutí o Západním břehu Jordánu a každé takové rozhodnutí riskuje odcizení se osadnické ideologii, na níž jeho křehká koalice spoléhá, aby přežila.

Diplomatické úsilí nejbližších spojenců Izraele se ustálilo na prázdném sloganu "práva Izraele na sebeobranu", spíše než na povinnosti Izraele tuto válku vyhrát. Vyjednávání o příměří skončila opakováním stejných chyb jako při vyjednávání o palestinské autonomii a konečném statusu. Požadavky na Izrael byly vzneseny jeho spojenci ještě před zahájením jednání (nevstupovat do Rafáhu, zajišťovat dodávky a logistiku pro režim Hamásu), což radikálně odradilo od jakýchkoli ústupků ze strany samotného Hamásu. Neúspěchy v rozhovorech byly vždy považovány za izraelské neúspěchy, což dále motivovalo Hamás k tomu, aby nikdy nedosáhl dohody. V žádném okamžiku v uplynulém roce se neobjevily žádné náznaky, že by Hamás měl skutečný zájem o dohodu, jakkoli velkorysou, o propuštění všech rukojmích. Listopadové příměří poskytlo Hamásu příležitost zbavit rukojmí, kteří představovali morální a logistickou zátěž. Nikdy neprojevil ani tu nejmenší ochotu jít dál.

Mezinárodní společenství, UNRWA a různé lidskoprávní organizace na každém kroku jednaly jako multiplikátor síly pro Hamás a Hizballáh. Obzvláště skličující je zneužívání orgánů mezinárodní spravedlnosti po roce 1945, které byly uneseny, aby chránily džihádistické vrahy ze 7. října před porážkou, která je jejich nevyhnutelným údělem. Pokud máme mít nějakou naději, že se poučíme z onoho strašlivého dne, natož že unikneme nekonečnému a krvavému konfliktu, musíme tyto mentální modely demontovat.

Zdroj v angličtině: ZDE

