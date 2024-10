Jupiterova Velká rudá skvrna vykazuje neočekávané změny velikosti

11. 10. 2024

Astronomové pozorovali legendární Jupiterovu Velkou rudou skvrnu (VRS), anticyklónu dostatečně velkou na to, aby pohltila Zemi, po dobu nejméně 150 let. Ale vždy se objeví nová překvapení – zvláště když se na ni Hubbleův vesmírný teleskop NASA podívá zblízka.

Nová pozorování známé červené bouře pomocí HST, shromážděná 90 dní mezi prosincem 2023 a březnem 2024, odhalují, že VRS není tak stabilní, jak by se mohlo zdát. Nedávná data ukazují, že VRS se chvěje jako miska želatiny. Kombinované snímky z HVT umožnily astronomům sestavit časosběrný film proměnlivého chování VRS.

"I když jsme věděli, že se její pohyb v zeměpisné délce mírně mění, neočekávali jsme, že její velikost bude oscilovat. Pokud je nám známo, nebyla dosud identifikována," říká Amy Simon z Goddard Space Flight Center v Greenbeltu, Maryland, hlavní autorka článku publikovaného v The Planetary Science Journal.

"Je to opravdu poprvé, co jsme měli správnou obrazovou kadenci VRS. S vysokým rozlišením HVT můžeme říci, že VRS se definitivně vtlačuje dovnitř a ven ve stejnou dobu, kdy se pohybuje rychleji a pomaleji. To bylo velmi neočekávané a v současné době neexistují žádná hydrodynamická vysvětlení."

HVT monitoruje Jupiter a další planety vnější sluneční soustavy každý rok v rámci programu OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy) vedeného Simonem, ale tato pozorování byla z programu věnovaného VRS. Pochopení mechanismů největších bouří ve sluneční soustavě zasazuje teorii hurikánů na Zemi do širšího kosmického kontextu, který by mohl být aplikován pro lepší pochopení meteorologie na planetách obíhajících kolem jiných hvězd.

Simonův tým použil HVT k přiblížení VRS pro detailní pohled na její velikost, tvar a případné drobné barevné změny.

"Když se podíváme blíže, vidíme, že se spousta věcí mění ze dne na den," řekl Simon. To zahrnuje pozorování v ultrafialovém světle, která ukazují, že zřetelné jádro bouře se stává nejjasnějším, když je VRS ve své největší velikosti ve svém oscilačním cyklu. To znamená menší absorpci zákalu v horních vrstvách atmosféry.

"Jak se VRS zrychluje a zpomaluje, tlačí proti větrnému tryskovému proudění na sever a na jih od ní," říká spoluautor studie Mike Wong z University of California v Berkeley. "Je to podobné jako u sendviče, kde jsou plátky chleba nuceny se vyboulit, když je uprostřed příliš mnoho náplně."

Wong to postavil do kontrastu s Neptunem, kde se tmavé skvrny mohou divoce pohybovat v zeměpisné šířce bez silného tryskového proudění, které by je udrželo na místě. Jupiterova Velká rudá skvrna je držena na jižní šířce, uvězněná mezi tryskovými proudy, v rozsahu pozemských teleskopických pozorování.

Tým pokračoval ve sledování zmenšování VRS od začátku programu OPAL před 10 lety. Předpovídají, že se bude neustále zmenšovat, než získá stabilní, méně protáhlý tvar. "Právě teď přeplňuje své pásmo zeměpisné šířky vzhledem k větrnému poli. Jakmile se smrští uvnitř tohoto pásu, vítr ji bude skutečně držet na místě," řekl Simon. Členové týmu předpokládají, že velikost VRS se pravděpodobně ustálí, ale prozatím ji HVT pozoroval pouze po dobu jednoho oscilačního cyklu.

Vědci doufají, že v budoucnu by další snímky s vysokým rozlišením z HVT mohly identifikovat další Jupiterovy parametry, které naznačí základní příčinu oscilace.

Zdroj v angličtině: ZDE

