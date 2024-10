Zpráva: USA zvažují zahájení leteckých úderů proti Íránu, aby podpořily izraelský útok

10. 10. 2024

čas čtení 2 minuty

Spojené státy diskutovaly o možnosti podpořit očekávaný útok Izraele na Írán zpravodajskými informacemi nebo vlastními leteckými údery, uvedla v úterý televize NBC News, která citovala dva nejmenované americké představitele. Zpráva uvádí, že vysocí američtí vojenští představitelé diskutovali o zahájení „velmi omezených“ leteckých úderů proti cílům na území Íránu nebo mimo zemi, ačkoli američtí představitelé sdělili, že zpravodajská podpora Izraele je pravděpodobnější variantou, píše na webu Antiwar Dave DeCamp.

Podle zprávy dosud nebylo přijato žádné konečné rozhodnutí o americké akci a američtí představitelé uvedli, že Izrael neinformoval USA o svých konkrétních plánech na úder proti Íránu v reakci na íránskou raketovou palbu, která minulý týden zasáhla Izrael.

Írán vypálil na Izrael téměř 200 balistických raket v reakci na několik izraelských eskalací v regionu, včetně atentátu na politického šéfa Hamásu Ismáíla Haníju 31. července v Teheránu. V návaznosti na to USA uvedly, že budou spolupracovat s Izraelem, aby Írán za útok čelil „přísným následkům“.

NBC uvedla, že američtí představitelé se obávají, že by Izrael mohl zahájit svůj útok, zatímco izraelský ministr obrany Joav Gallant se ve středu v Pentagonu setká s ministrem obrany Lloydem Austinem. Po zveřejnění zprávy však byla Gallantova cesta do USA zrušena.

Izraelská média uvedla, že cesta byla odložena, protože izraelský premiér Benjamin Netanjahu chce hovořit s prezidentem Bidenem a požaduje, aby se izraelský bezpečnostní kabinet dohodl na plánu útoku na Írán dříve, než Gallant zamíří do Washingtonu.

Izraelci zvažují několik typů cílů, které by mohli v Íránu zasáhnout: vojenskou a zpravodajskou infrastrukturu, protivzdušnou obranu a energetická zařízení. Na základě zpráv z médií Izrael neplánuje při prvním útoku zasáhnout íránská jaderná zařízení, ale mohl by tak učinit, pokud by Írán úder opětoval a situace by se změnila v plnohodnotnou válku, což je podle izraelských představitelů pravděpodobné.

Ceůý text v angličtině ZDE

0