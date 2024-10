Místo aby se ruská opozice sjednocovala proti společnému nepříteli, rozpadá se

11. 10. 2024

Mezi Rusy probíhá občanská válka, ale je špatná, protože zahrnuje konflikty mezi těmi, kteří jsou v opozici vůči Vladimiru Putinovi, spíše než mezi nimi jako skupinou a vůdcem Kremlu, který je příčinou neštěstí jejich země, říká Leonid Gozman. Mezi Rusy probíhá občanská válka, ale je špatná, protože zahrnuje konflikty mezi těmi, kteří jsou v opozici vůči Vladimiru Putinovi, spíše než mezi nimi jako skupinou a vůdcem Kremlu, který je příčinou neštěstí jejich země,

V zahraničí pobývá mnoho ruských opozičně naladěných emigrantů. Tito lidé rádi nenávidí ostatní, jako jsou oni sami, protože to ospravedlňuje jejich nečinnost a dává jim to pocit důležitosti. Proto se jim nedaří ničeho dosáhnout. Tato nenávist, často kvůli zcela vymyšleným věcem, působí proti tomu, co říkají, že jsou a o co jim údajně jde.

Ale tento vzorec má hluboké důsledky pro budoucnost. Pokud si uvědomíte, že pouze ty, kteří stáli vedle vás na demonstraci, byli ve vězení nebo pomáhali ukrajinské armádě, máte za vlastní a zbytek berete jako nepřátele, pak nakonec budete muset nastolit okupační režim – a jeho výsledek nebude o nic lepší než toho, který jsme zavedli teď.

Občanské války nekončí vojenským vítězstvím jedné ze stran, ale národním usmířením. A pokračující občanská válka v Rusku nevykazuje žádné známky toho, že by se a to buď pro její bezprostřední účastníky, nebo pro zemi jako celek, vyvinula tímto směrem. Výsledkem je, že katastrofy se budou vršit na katastrofy a všichni zúčastnění budou předpokládat, že to je chyba někoho jiného.

Je třeba uznat, že všichni Rusové jsou v tom společně a že kromě těch, kteří spáchali skutečné zločiny jako Putin, jsou to ne nepřátelé, ale spojenci. Pokud to ruská opozice v emigraci nedokáže, měla by zapomenout na Rusko a připojit se k nějakému jinému národu.

