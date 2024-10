Krize v Gaze a konec lidských práv: Selhání mezinárodního práva

10. 10. 2024

Rok nevýslovného násilí, které pokračuje v izraelských útocích proti Gaze a které se nyní přelévá i do Libanonu, vyvolává přetrvávající otázky o účinnosti mezinárodního práva a globálního vládnutí. Tváří v tvář těmto flagrantním porušením mezinárodního práva, od Ženevských úmluv až po humanitární pravidla určená k ochraně civilistů, svět paralyzovaně přihlíží. Bezmocnost Organizace spojených národů (OSN) a dalších mezinárodních orgánů zpochybňuje, zda jsou globální instituce schopny takovým tragédiím zabránit nebo pohnat agresory k odpovědnosti. Odpověď je jasná: mezinárodní právo a organizace selhaly, soudí Hilal Cibik na webu Informed Comment.

Již více než rok izraelské okupační úřady provádějí v Gaze a na Západním břehu Jordánu stále agresivnější vojenské operace. Byly zabity desítky tisíc palestinských civilistů, celé čtvrti byly srovnány se zemí, nemocnice vybombardovány a základní infrastruktura zničena. Blokáda Gazy se prohloubila a miliony lidí tak zůstaly bez přístupu k nezbytným potřebám, jako je dostatek vody, potravin a lékařské péče. Nejde jen o válku, ale o systematické ničení národa - podle mnoha vědců a organizací na ochranu lidských práv jde o genocidu.

Co je možná nejvíce skličující, je reakce mezinárodního společenství - nebo její nedostatek. Navzdory rozsáhlé dokumentaci válečných zločinů, včetně útoků na civilisty, kolektivních trestů a nepřiměřeného použití síly, nedošlo k žádnému významnému zásahu. Izrael svým jednáním hrubě porušuje mezinárodní právo, včetně čtvrté Ženevské úmluvy, která zakazuje úmyslné útoky na civilisty a vyzývá k ochraně osob na okupovaných územích. Odsouzení ze strany světových institucí však bylo převážně symbolické a bez důsledků.

Libanon: Konflikt se rozšiřuje

Nyní, když Izrael rozšiřuje své vojenské tažení do Libanonu a zaměřuje se na Hizballáh, přerostla krize v regionální konflikt. Libanonské civilní obyvatelstvo, které se již potýká s hospodářským kolapsem a politickou nestabilitou, nyní čelí děsivé vyhlídce tváří v tvář izraelským útokům. Stejně jako v Gaze a na Západním břehu Jordánu se civilisté ocitli v křížové palbě a mezinárodní právo se tváří v tvář agresi opět jeví jako bezmocné.

Rozšíření konfliktu vyvolává širší geopolitické obavy. Blízký východ je již dlouho sudem střelného prachu a nekontrolované vojenské akce Izraele hrozí, že region uvrhnou do ještě většího chaosu. Navzdory těmto hrozivým důsledkům však mezinárodní společenství zůstává do značné míry pasivní a nabízí pouze výzvy ke zdrženlivosti a diplomacii, které vyznívají naprázdno, protože chybí skutečná odpovědnost.

Kolaps mezinárodního práva

Tato probíhající krize odhaluje hluboké nedostatky mezinárodního právního systému. Pokračující porušování mezinárodního humanitárního práva ze strany Izraele, od nelegálního osídlování po nepřiměřenou vojenskou sílu, zpochybňuje samotné základy uspořádání po druhé světové válce. Mezinárodní právo je navrženo tak, aby takovým zvěrstvům předcházelo, avšak pokud jeho mechanismy nedokážou pohnat mocné aktéry k odpovědnosti, stává se mrtvou literou.

Úloha mezinárodních organizací, zejména Organizace spojených národů, je v tomto selhání klíčová. OSN, která byla založena za účelem prevence válečných hrůz a podpory lidských práv, se stala symbolem neúčinnosti. Rezoluce OSN odsuzující izraelské činy se setkávají s vetem mocných členských států, především Spojených států, což činí tuto instituci bezmocnou. Rok co rok je Rada bezpečnosti paralyzována, a přestože Valné shromáždění OSN přijímá rezoluce odsuzující násilí, nemají žádnou právní váhu.

Nedávná prohlášení generálního tajemníka OSN, která vyzývají k příměří a mírovým jednáním, jsou obdivuhodná, ale zdaleka neřeší základní problém: nedostatečné prosazování práva. Pokud nelze mezinárodní právo vymáhat vůči mocným státům, zejména pokud se jedná o geopolitické zájmy, ztrácí v očích světa důvěryhodnost. Mezitím Izrael prohlásil generálního tajemníka OSN za „personu non grata“. Izraelský ministr zahraničí Israel Katz prohlásil, že Guterres, kterého označil za protiizraelského, „podporuje teroristy, násilníky a vrahy“.

V písemném prohlášení zveřejněném ministerstvem zahraničí se uvádí, že Guterres byl prohlášen za „personu non grata“, protože výslovně neodsoudil íránský raketový útok na Izrael. Katz rovněž tvrdil, že Guterres stojí na straně Hamásu, Hizballáhu, Húsíů a nyní i Íránu, který označil za „matku světového terorismu“. Dodal, že Guterres se zapíše do dějin OSN jako „černá skvrna“. Jak je vidět, Izrael požaduje nejen značnou podporu jednotlivých států, ale také podporu od mezinárodních organizací.

Selhání politické vůle

Problém však přesahuje institucionální selhání. Ve své podstatě krize odráží nedostatek politické vůle světových lídrů upřednostnit lidská práva a spravedlnost před strategickými aliancemi a národními zájmy. Postavení Izraele jako blízkého spojence Spojených států a dalších západních mocností jej chrání před významnými důsledky. Tato politická realita podkopává mezinárodní právo a vytváří svět, kde pravidla platí pouze pro slabé, zatímco mocní jednají beztrestně. S tím, jak klesá důvěra veřejnosti v mezinárodní organizace, klesá i víra v účinnost mezinárodního práva. Tato eroze má dlouhodobé důsledky nejen pro palestinský lid, ale i pro globální stabilitu. Pokud svět dopustí, aby precedent nekontrolovaného násilí a bezpráví pokračoval, mohou následovat další konflikty a slabin mezinárodního systému mohou využít další autoritářské režimy. Jak tedy dál?

Současná situace vyžaduje více než prázdnou rétoriku a nezávazné rezoluce. Má-li mezinárodní právo zůstat silou spravedlnosti, musí být důsledně prosazováno bez ohledu na politická spojenectví. To vyžaduje zásadní revizi globálních institucí, jako je OSN, které se musí stát demokratičtějšími a méně závislými na právu veta mocných států. Mezinárodní soudy, jako je Mezinárodní trestní soud (ICC), musí být zmocněny k vyšetřování a stíhání válečných zločinů bez politických zásahů. Svět si nemůže dovolit nečinně přihlížet humanitární katastrofě, která se odehrává v Palestině a která nyní hrozí zachvátit i Libanon. Světoví lídři se musí povznést nad své národní zájmy a jednat ve jménu spravedlnosti, a to nejen kvůli palestinskému lidu, ale i kvůli integritě samotného mezinárodního práva. Nastal čas pro rozhodné kroky a svět nesmí dopustit, aby uplynul další rok násilí a beztrestnosti.

Narušení důvěry veřejnosti

Mezinárodní právo, zejména humanitární právo, má chránit lidská práva, předcházet zvěrstvům a podporovat mír a spravedlnost v celosvětovém měřítku. Organizace jako Organizace spojených národů (OSN), Mezinárodní trestní soud (ICC) a různé mezinárodní smlouvy mají poskytovat mechanismy pro vyvození odpovědnosti. Pokud však tyto instituce nejsou schopny - nebo ochotny - prosazovat svá pravidla, důvěra veřejnosti v ně klesá.

To, že Izrael může bez následků napadat Palestince a běžně porušovat mezinárodní právo, vysílá světové veřejnosti zprávu, že tyto zákony jsou bezzubé. Neschopnost pohnat mocné státy k odpovědnosti vytváří dojem, že mezinárodní právo je uplatňováno selektivně, což podkopává jeho legitimitu. Lidé ztrácejí důvěru v tyto instituce, když vidí, že globální mocnosti mohou jednat beztrestně, což vede k cynismu vůči celému mezinárodnímu řádu. Toto narušení důvěry může být velmi škodlivé. Občané na celém světě mohou začít věřit, že mezinárodní organizace nejsou schopny chránit lidská práva nebo vyjednávat o ukončení válek. Ztráta důvěry v tyto orgány oslabuje jejich autoritu a ztěžuje jim mediaci budoucích konfliktů, poskytování humanitární pomoci nebo zprostředkování mírových dohod.

Globální krize lidstva

Když mezinárodní právo selhává, netrpí jen bezprostřední oběti konfliktů. Rozpad těchto systémů může vést k širší globální krizi lidstva. Nekontrolované porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva přispívá k cyklu násilí, vysídlování a nestability, který postihuje miliony lidí. Například uprchlické krize často pramení z konfliktů, při nichž se nerespektuje mezinárodní právo, což nutí celé populace opustit své domovy a hledat bezpečí. Pokud navíc mezinárodní organizace nejsou schopny účinně zasáhnout, dodává to odvahu dalším státům nebo aktérům, aby nerespektovali mezinárodní normy, což vytváří nebezpečný precedent. To může vést k šíření konfliktů a porušování lidských práv, protože země vidí, že porušování mezinárodního práva nemá žádné skutečné důsledky. Výsledkem je globální džungle, kde moc dělá právo a pravidla určená k ochraně zranitelných jsou ignorována.

Z dlouhodobého hlediska může tato nestabilita přispět ke globálním krizím, jako je vzestup extremismu, rozpad států a nárůst chudoby a utrpení. Když lidé přestanou věřit, že je mezinárodní právo může ochránit, mohou se obrátit k jiným, často násilnějším formám odporu nebo podporovat autoritářské režimy, které slibují stabilitu místo spravedlnosti. Vzniká tak začarovaný kruh, v němž mezinárodní organizace ztrácejí schopnost smysluplně zasahovat, což dále podkopává důvěru a prohlubuje globální nestabilitu.

Kromě nepopiratelného selhání institucí, soudů a mezinárodního práva tato situace vysílá světu jasný signál: kdyby se nám stalo to, co se děje v Gaze a Libanonu, neexistoval by žádný mechanismus ani instituce, které by nás ochránily. Možná je to zamýšlený výsledek - vyvolat v nás pocit naprostého zoufalství, zlomit našeho ducha a přinutit nás, abychom se sklonili před mocí. Ale právě proto budeme i nadále vzdorovat, bojovat a bránit lidská práva se stejným odhodláním jako obyvatelé Gazy.





