Kamala Harrisová se musí vykašlat na genocidu a přijmout politiku podporující dělnickou třídu

10. 10. 2024

Pro Kamalu Harrisovou, Tima Walze a další demokratické kandidáty by mělo být vítězství hračkou. Co se vlastně děje?

Do listopadových voleb zbývá něco málo přes čtyři týdny a průzkumy veřejného mínění ukazují, že souboj mezi Trumpem a Harrisovou je „příliš těsný na to, aby se dal odhadnout“. Vítězství by přitom mělo být pro Harrisovou a další demokratické kandidáty hračkou, míní bývalý kandidát na úřad amerického prezidenta Ralph Nader.