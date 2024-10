Šéf súdánských RSF obvinil Egypt z účasti na leteckých útocích proti jednotkám skupiny

11. 10. 2024

čas čtení 2 minuty

Vůdce súdánských polovojenských Sil rychlé podpory (RSF) Muhammad Hamdan Dagalo, známý jako Hemedti, ve středečním nahraném projevu obvinil Egypt z účasti na leteckých útocích na jednotky této skupiny. Vůdce súdánských polovojenských Sil rychlé podpory (RSF) Muhammad Hamdan Dagalo, známý jako Hemedti, ve středečním nahraném projevu obvinil Egypt z účasti na leteckých útocích na jednotky této skupiny.

Obvinil také Káhiru z výcviku a poskytování bezpilotních letounů armádě země, která nedávno získala převahu v konfliktu, který zemi pustoší již téměř 18 měsíců.

Egyptské ministerstvo zahraničí později vydalo prohlášení, ve kterém odmítlo Hemedtiho obvinění týkající se účasti egyptského letectva v probíhající válce v Súdánu.

"Zatímco Egypt tato tvrzení popírá, vyzývá mezinárodní společenství, aby zjistilo důkazy, které dokazují pravdivost toho, co vůdce milicí RSF řekl," dodalo ministerstvo zahraničí.

Zatímco Egypt byl vnímán jako blízký súdánské armádě a jejímu šéfovi Abd al-Fattáhovi al-Burhánovi, země se připojila k úsilí USA a Saúdské Arábie o zprostředkování konfliktu.

Káhira také hostila rozhovory mezi soupeřícími politickými frakcemi na začátku tohoto roku.

Ve svém nahraném videovzkazu Hemedti řekl, že Egypt použil při svých útocích americké bomby.

"Pokud by Američané nesouhlasili, tyto bomby by se do Súdánu nedostaly," dodal.

Zmínil se také o přítomnosti tigrajských, eritrejských, ázerbájdžánských a ukrajinských žoldáků v zemi a zopakoval obvinění, že se Íránci účastnili války po boku armády.

Armáda nedávno postoupila v súdánském hlavním městě Chartúmu a jihovýchodním státě Sennar, kde Hemedti naznačil, že údajné egyptské nálety proti jeho jednotkám je vytlačily ze strategické oblasti Džebel Moja.

V tom, co se zdálo být změnou tónu oproti předchozím prohlášením podporujícím mírové úsilí, šéf RSF řekl: "Tato válka neskončí za jeden nebo dva, tři, čtyři roky. Někteří mluví o jednom milionu vojáků a brzy se dostaneme k jednomu milionu."

Válka v Súdánu, která vypukla v dubnu 2023, vyhnala téměř 10 milionů lidí z jejich domovů, vyvolala rozsáhlý hladomor a zaznamenala vlny etnicky motivovaného násilí, z nichž jsou z velké části obviňovány RSF.

Zdroj v angličtině: ZDE

0