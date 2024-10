Izrael v úterý v Libanonu vyvraždil 36 lidí a 150 jich zranil

9. 10. 2024

Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že při izraelských útocích bylo za posledních 24 hodin zabito 36 lidí.



Dalších 150 lidí bylo v Libanonu zraněno, uvedlo.



Nejnovější údaj zvyšuje celkový počet lidí zabitých v Libanonu od října 2023 na 2 119, většina z nich v posledních dvou týdnech, uvedlo ministerstvo.







Nové izraelské nálety hlášeny v jižním Bejrútu



Izraelská armáda podle zpráv zahájila nové letecké útoky na jižní předměstí Bejrútu.



Libanonská národní tisková agentura (NNA) oznámila, že série izraelských úderů na jih Bejrútu způsobila v úterý „masivní destrukci“ a srovnala se zemí čtyři budovy

Jižní předměstí libanonského hlavního města „jsou stále vystavena sérii úderů, z nichž poslední zasáhl hlavní silnici v Al-Kafaatu a způsobil masivní destrukci“ v několika čtvrtích jižního Bejrútu, citovala agentura AFP NNA.



Libanonská agentura uvedla, že „v oblasti Burj al-Barajneh se po nedávném izraelském úderu zřítily čtyři přilehlé obytné budovy“.



Lékaři bez hranic varovali, že nejnovější izraelské příkazy k evakuaci částí severní Gazy, mezi něž patří i tři hlavní nemocnice v oblasti, zhoršují humanitární katastrofu na palestinském území



V úterý Izrael poslal tanky hlouběji do Džabálie v severním pásmu Gazy a vydal příkaz k evakuaci obyvatel Džabálie a nedalekých měst Bejt Hanún a Bejt Lahia.



Desetitisíce Palestinců dostaly pokyn, aby zamířily do humanitární zóny určené v Al-Mawasi na jihu přeplněného pobřežního území.



Tyto nucené hromadné evakuace domů a bombardování čtvrtí izraelskými silami mění sever Gazy v „neobyvatelnou pustinu“, uvedli v úterý Lékaři bez hranic/Médecins Sans Frontières (MSF).



Zdravotnická organizace vyzvala izraelské síly, aby „urychleně zastavily příkazy k evakuaci, zajistily ochranu civilistů a umožnily vstup zoufale potřebných humanitárních dodávek na sever“.



Uvedla, že takzvaná humanitární zóna, kam bylo lidem nařízeno se přestěhovat, „zůstává pro civilisty a humanitární pracovníky nebezpečná, protože izraelské síly pokračují v opakovaných úderech na tuto oblast“.



Uvedla, že tři hlavní nemocnice na severu Gazy - Indonéská, Kamal Adwan a Al-Awda - „musí být chráněny za každou cenu“, a dodala, že „pokaždé, když je zdravotnické zařízení evakuováno nebo napadeno, lidé ztrácejí přístup k životně důležité lékařské péči.“





Organizace ActionAid uvedla, že je „vážně znepokojena“ zprávami z ministerstva zdravotnictví Gazy, že izraelská armáda nařídila úplnou evakuaci nemocnic Al-Awda, Indonéská a Kamal Adwan v severní Gaze



Hussam Abu Safiya, ředitel nemocnice Kamal Adwan, která leží mezi Beit Lahia a Jabalia, řekl v úterý CNN:



Armáda se mnou mluvila přímo výhružně, že zítra budou všichni pacienti nuceni opustit nemocnici Kamal Adwan ... jinak se vystavíme nebezpečí života.



Řekl, že nemocnice je jedinou fungující nemocnicí v severní Gaze a že bude nadále poskytovat lékařské služby. Dodal, že: „Azylová nemocnice v Agháně je stále v provozu:



Vyřazení nemocnice z provozu by bylo velkou katastrofou pro lidi, kteří ji potřebují... V nemocnici je stále mnoho pacientů a na novorozeneckém oddělení je mnoho kojenců a dětí, takže je obtížné ji evakuovat.



Podle ministerstva zdravotnictví Gazy, které uvedlo, že komplex je obléhán, izraelské síly střílely na administrativní budovu nemocnice Kamal Adwan.



Podobné příkazy k evakuaci byly vydány i v indonéské nemocnici a nemocnici Al-Awda, uvedlo.



Organizace ActionAid uvedla, že nemocnice Al-Awda je „životně důležitým zdravotnickým zařízením sloužícím těm nejzranitelnějším v Gaze“, a prohlásila, že vynucení její evakuace „je nejen bezohledné, ale také porušením mezinárodního humanitárního práva“.





Izraelský ministr obrany Yoav Gallant zrušil svou návštěvu Washingtonu poté, co se objevily zprávy, že ji zablokoval jeho premiér Benjamin Netanjahu



Gallant se měl ve středu setkat s americkým ministrem obrany Lloydem Austinem, aby s ním projednal koordinaci s USA ohledně způsobu, jakým Izrael odpoví na íránský raketový útok z minulého týdne.



V úterý večer však Netanjahu Gallantovi oznámil, že jeho cesta nebude schválena, dokud premiér neobdrží telefonát s Joem Bidenem a dokud izraelský bezpečnostní kabinet neschválí odpověď na íránský raketový útok, uvedl Axios s odvoláním na izraelské představitele.



Od íránského útoku na Izrael minulý týden se Netanjahu snaží koordinovat telefonát s Bidenem, ale stále k němu nedošlo, uvedly zdroje.



Podle jednoho ze zdrojů probíhají snahy o naplánování telefonátu mezi izraelským a americkým představitelem, přičemž hovor by se měl uskutečnit v nejbližších dnech.





Libanonský ministr dopravy Ali Hamieh uvedl, že jeho země obdržela „ujištění“, že se Izrael nezaměří na její mezinárodní letiště, ale že tato ujištění nejsou dostatečnými zárukami.



Bejrút „usiluje o zachování funkčnosti svých veřejných letišť, námořních přístavů a pozemních přechodů - mezi nimi především mezinárodního letiště Rafíka Harírího“, řekl v úterý agentuře AFP.



Hamieh dodal, že „probíhající mezinárodní výzvy nám poskytly jakousi záruku“, že letiště bude ušetřeno izraelských úderů, nicméně „mezi zárukami a ujištěními je velký rozdíl“.



V pondělí USA varovaly Izrael, aby neútočil na bejrútské letiště ani na silnice vedoucí k němu, poté co Izrael opakovaně zasáhl v blízkosti tohoto zařízení.



Hamieh odmítl izraelská obvinění, že Hizballáh využívá letiště a hraniční přechody k pašování zbraní. Letiště „podléhá libanonským zákonům a kontrole různých příslušných útvarů a bezpečnostních agentur“, řekl.



Hizballáh dnes varoval, že zintenzivní útoky na Izrael, včetně severního přístavního města Haifa, pokud bude pokračovat v úderech na Libanon.



Zintenzivnění úderů izraelského nepřítele“ znamená, že ‚Haifa a další místa budou terčem našich raket stejně jako Kirjat Šmona, Metula a další‘, uvedla skupina s odkazem na místa přímo na linii s Libanonem na severu Izraele, informuje agentura France-Presse (AFP).





Izraelská armáda dříve oznámila, že z Libanonu bylo na severní Izrael, včetně Haify, vypáleno 85 projektilů.







