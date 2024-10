Trump tajně předal Putinovi testovací stroje na COVID, píše se v knize Boba Woodwarda

9. 10. 2024

'Prosím, nikomu to neříkejte,' radil ruský prezident Trumpovi podle nové knihy veterána reportáže Watergate



Donald Trump tajně poslal Vladimíru Putinovi přístroje na testování COVIDu-19 v počátečních fázích pandemie, kdy byl takových prostředků nedostatek, odhaluje v netrpělivě očekávané nové knize veterán reportér Bob Woodward.



Podle Woodwarda Trump „tajně poslal Putinovi několik testovacích přístrojů Covid Point of Care od společnosti Abbott pro jeho osobní potřebu“.



V reakci na to ruský prezident svému americkému protějšku sdělil: „Nechci, abyste to někomu říkal, protože by se n vás lidé zlobili.“



Tato odhalení patřila k mnoha, která americká média v úterý zveřejnila, mimo jiné dramatické scény, v nichž Joe Biden varuje Putina, aby nepoužíval jaderné zbraně na Ukrajině, a nové zprávy o tom, jak byl Biden letos v létě přesvědčován, aby odstoupil z pozice demokratického kandidáta na prezidenta a uvolnil tak cestu viceprezidentce Kamale Harrisové, aby se v listopadu sama postavila Trumpovi.



Woodward, kterému je nyní 81 let, tedy stejně starý jako Biden, je washingtonskou institucí již od 70. let, kdy jeho práce s Carlem Bernsteinem na skandálu Watergate vedla k rezignaci Richarda Nixona na prezidentský úřad. Po třech senzačních knihách o Trumpově prezidentství - Strach, Vztek a Nebezpečí, z nichž poslední napsal společně s Robertem Costou - se Woodwardova nová kniha Válka zabývá klíčovými událostmi za Bidenovy vlády, včetně ruské války na Ukrajině, izraelské války proti Hamásu a politických bojů doma. Vyjde příští týden.



Úryvky z ní zveřejnili oba Woodwardovi zaměstnavatelé, Washington Post a CNN.



Ačkoli si USA a Rusko v počátečních fázích pandemie vyměňovaly lékařské vybavení, jako jsou ventilátory, Trumpovo rozhodnutí poslat Putinovi přístroje na testování covidu by se pravděpodobně ukázalo jako nesmírně kontroverzní, kdyby bylo známo.



Putin si to zřejmě uvědomoval a Trumpovi údajně řekl: „Prosím, nikomu neříkejte, že jste mi je poslal.“



Trump odpověděl: „Mně je to jedno. Fajn.“



Putin prý odpověděl: „Ne, ne. Nechci, abyste to někomu říkal, protože by se lidé naštvali na vás, ne na mě. Na mně jim nezáleží.“



Trump později v roce 2020 o Bílý dům přišel, ale pozoruhodné je, že podle Woodwarda hovory mezi oběma muži pokračovaly. Začátkem letošního roku, píše Woodward, Trump nařídil svému poradci, aby opustil jeho kancelář v Mar-a-Lago na Floridě, aby mohl uskutečnit soukromý hovor s Putinem.



Obavy z Putinova vlivu na Trumpa přetrvávají. Robert Mueller, bývalý ředitel FBI, který vyšetřoval vazby mezi Trumpem a Moskvou kolem voleb v roce 2016 a dospěl k závěru, že Putin se snažil pomoci Trumpovi porazit Hillary Clintonovou, nedávno uvedl, že Rusko bude letos zasahovat znovu.



Woodward podle Postu uvádí, že Jason Miller, blízký Trumpův poradce, na otázku ohledně pokračujících hovorů Trumpa a Putina odpověděl váhavě.



„Ehm, ehm, ne, že by, ehm, ne, že bych si toho byl vědom,“ řekl Miller a dodal: „Neslyšel jsem, že by spolu hovořili, takže bych to nechal být.“



Woodward dodává, že Avril Hainesová, Bidenova ředitelka národního zpravodajství, se „opatrně ohradila“ a řekla: „Nechtěla bych tvrdit, že znám všechny Trumpovy kontakty s Putinem. Nepředpokládala bych, že se budu vyjadřovat k tomu, co prezident Trump mohl nebo nemusel udělat.“



V úterý se vyjádřil Steven Cheung, Trumpův ředitel pro komunikaci: „Žádný z těchto vymyšlených příběhů Boba Woodwarda není pravdivý a je dílem skutečně dementního a vyšinutého člověka... zjevně rozrušeného, protože prezident Trump ho úspěšně žaluje kvůli neoprávněnému zveřejnění nahrávek, které pořídil.“



Tato žaloba se týká nahrávek hovorů, které Woodward zveřejnil v roce 2022 a kvůli nimž Trump následující rok podal žalobu. Woodward usiloval o zamítnutí žaloby.



Drama kolem Woodwardovy nové knihy přichází necelý měsíc před prezidentskými volbami 5. listopadu, kdy by se Trump mohl vrátit do úřadu. Podle agentury Axios, která se odvolává na zdroje, jež Woodwardovu knihu viděly, Woodward popisuje oběd v Bílém domě ze 4. července, na němž Antony Blinken, Bidenův ministr zahraničí, s prezidentem diskutoval o tom, zda by neměl odstoupit vzhledem k obavám o jeho věk a způsobilost.



O tři týdny později Biden odstoupil, což bylo historické rozhodnutí, které upoutalo pozornost na Trumpův věk, 78 let a duševní stav. Podle Woodwardova soudu, jak píše Post, „byl Trump nejzbrklejším a nejimpulzivnějším prezidentem v americké historii a stejnou povahu prokazuje i jako kandidát na prezidenta v roce 2024“.



A přesto Trump a Harrisová zůstávají v těsném souboji, nehledě na Trumpovy dva impeachmenty, jeden z nich za podněcování smrtícího útoku na Kongres z 6. ledna, jeho odsouzení za 34 trestných činů týkajících se plateb za mlčení prostitutky, jeho další probíhající trestní kauzy, týkající se podvracení voleb a uchovávání tajných informací, mnohamilionové občanskoprávní sankce v případech včetně žaloby za pomluvu vyplývající z tvrzení o znásilnění, které soudce označil za „v podstatě pravdivé“, a množící se další skandály.



Jinde Woodwardova kniha údajně zachycuje Bidenovy upřímné odpovědi na zahraničněpolitické výzvy.



Prezident je údajně vylíčen, jak nazývá Benjamina Netanjahua, pravicového izraelského premiéra, který se brání pokusům USA zajistit příměří s Hamásem, „tím zkurvysynem“ a „zkurveným zloduchem“.



„Ten zasranej Putin,“ řekl údajně Biden o ruském prezidentovi. „Putin je zlý. Máme co do činění se ztělesněním zla.“



Ruská agrese proti Ukrajině začala v době, kdy byl prezidentem USA Barack Obama. Podle Woodwarda se Biden domnívá, že muž, pod nímž byl v letech 2009-2017 viceprezidentem, „nikdy nebral Putina vážně“ - což je názor známý ze zpráv o napětí mezi oběma muži.



„Posrali to v roce 2014“, když Rusko napadlo Krym, řekl Biden podle Woodwarda svému příteli. „Proto jsme tady. My jsme to posrali. Barack nikdy nebral Putina vážně. Neudělali jsme nic. Dali jsme Putinovi povolení pokračovat! Tak já mu tuojeho zasrané povolení odebírám!“ řekl.



Podle CNN Woodward uvádí, že v říjnu 2021 americké zpravodajské služby včetně materiálů od vzácného lidského zdroje uvnitř Kremlu „přesvědčivě“ ukázaly, že Putin plánuje invazi na Ukrajinu. Biden to údajně řekl Billu Burnsovi, řediteli CIA: Burnsovi: „Ježíši Kriste! Teď mám řešit, že Rusko pohltí Ukrajinu?“.



Podle Woodwarda se Biden v prosinci toho roku s Putinem střetl dvakrát, a to na videokonferenci a poté v „horkém padesátiminutovém hovoru“, v němž Putin „hrozivě nadnesl riziko jaderné války“ a Biden mu řekl, že „je nemožné vyhrát“ takový konflikt.



Woodward rovněž uvádí rozhovor z října 2022 mezi Lloydem Austinem, americkým ministrem obrany, a jeho ruským protějškem Sergejem Šojguem o možném použití jaderných zbraní.



„Pokud byste to udělal, všechny zábrany, které jsme na Ukrajině uplatňovali, by byly přehodnoceny,“ řekl údajně Austin. „Rusko by se tím na světové scéně dostalo do izolace, kterou vy, Rusové, nedokážete plně docenit.“



Šojgu se ohradil: „Nenechám si vyhrožovat.“



Austin řekl: „Pane ministře, jsem velitelem nejmocnější armády v dějinách světa. Já nevyhrožuji.“



V dalším telefonátu o dva dny později Šojgu podle Woodwarda prohlásil, že Ukrajina plánuje použít „špinavou bombu“, což USA považovaly za nepravdivé tvrzení, které však mělo ospravedlnit ruský jaderný úder.



„Nevěříme vám,“ řekl údajně Austin. „Nevidíme žádné náznaky a svět to prokoukne. Nedělejte to.“



„Rozumím,“ odpověděl Šojgu.



Colin Kahl, vysoký úředník Pentagonu, Woodwardovi řekl: „Byl to pravděpodobně ten nejnebezpečnější okamžik celé války.“



Woodward také uvádí, že USA se snažily přesvědčit ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že Rusko skutečně provede invazi. Na Mnichovské bezpečnostní konferenci v únoru 2022 Harrisová údajně řekla Zelenskému, aby „začal přemýšlet o věcech, jako je plán nástupnictví ... pokud budete zajat, zabit nebo nebudete moci vládnout“, a pak odjela z Německa s tím, že Zelenského už možná neuvidí.





Ten měsíc Rusko provedlo invazi. O dva a půl roku později se válka vleče, Zelenskyj vzdoruje v Kyjevě. Demokraté však varují, že vzhledem k Trumpovým blízkým vazbám na Putina by druhé Trumpovo prezidentství mělo pro Ukrajinu a její spojence neblahé důsledky.







