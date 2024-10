Mírové jednotky OSN v Libanonu svědčí, že Izrael střílel na jejich základny záměrně

10. 10. 2024

čas čtení 7 minut

Foto: Základna UNIFIL (jednotek OSN) v jižním Libanonu



Unifil konstatují, že dva příslušníci mírových sil byli zraněni poté, co izraelský tank střílel na jedno pozorovací stanoviště a izraelští vojáci stříleli na druhé





Mírová mise OSN v Libanonu ve čtvrtek uvedla, že izraelské síly úmyslně střílely na její pozice, přičemž zranily dva příslušníky mírových sil. Jednotky OSN vznesly proti Izraeli nová obvinění z porušování mezinárodního práva.



Izrael ve válce s Hizballáhem opakovaně podniká pozemní vpády přes hranice do Libanonu, konflikt, který začal před rokem v Gaze, se nadále šíří po celém regionu.



Izraelské útoky na jednotky OSN přinesly vyjádření rozhořčení členských států OSN, které přispívají vojáky do Prozatímních sil OSN v Libanonu (Unifil), a to v době, kdy je Izrael již na mnoha frontách prověřován kvůli válečným zločinům a zločinům proti lidskosti. Mírová mise OSN v Libanonu ve čtvrtek uvedla, že izraelské síly úmyslně střílely na její pozice, přičemž zranily dva příslušníky mírových sil. Jednotky OSN vznesly proti Izraeli nová obvinění z porušování mezinárodního práva.Izrael ve válce s Hizballáhem opakovaně podniká pozemní vpády přes hranice do Libanonu, konflikt, který začal před rokem v Gaze, se nadále šíří po celém regionu.Izraelské útoky na jednotky OSN přinesly vyjádření rozhořčení členských států OSN, které přispívají vojáky do Prozatímních sil OSN v Libanonu (Unifil), a to v době, kdy je Izrael již na mnoha frontách prověřován kvůli válečným zločinům a zločinům proti lidskosti.





Zpráva OSN zveřejněná ve čtvrtek obvinila Izrael z toho, že během války v pásmu Gazy vedl koordinovanou politiku ničení zdravotnického systému, a uvedla, že to představuje válečné zločiny a vyhlazování jako zločin proti lidskosti.



Zprávu vypracovala skupina odborníků pověřená OSN pod vedením bývalé vysoké komisařky OSN pro lidská práva Navi Pillayové.



Před předložením celé zprávy Valnému shromáždění OSN 30. října vydala Pillayová prohlášení, v němž předestřela její závěry a uvedla, že Izrael v průběhu války, kterou vyvolal útok Hamásu na jižní Izrael 7. října loňského roku, prováděl „neúnavné a záměrné útoky na zdravotnický personál a zařízení“.



„Zejména děti nesly hlavní tíhu těchto útoků a přímo i nepřímo trpěly zhroucením zdravotnického systému,“ uvedla Pillayová.



Izrael, který OSN soustavně obviňuje z institucionální podjatosti vůči své osobě, bezprostředně nereagoval.



Mezinárodní soudní dvůr zvažuje tvrzení vedené Jihoafrickou republikou, že se Izrael v Gaze dopustil genocidy, a mezinárodní trestní soud zvažuje výzvy k vydání zatykače za válečné zločiny na Benjamina Netanjahua, jeho ministra obrany Joava Gallanta a vůdce Hamásu Jahjá Sinvara.



Podle nemocnice mučedníků al-Aksá, kam byla těla přivezena, zabil ve čtvrtek izraelský úder na školu ukrývající vysídlené osoby v centrálním městě Gazy Deir al-Balah 27 lidí, včetně jednoho dítěte a sedmi žen.



Izraelská armáda uvedla, že provedla přesný úder, jehož cílem bylo velitelské a kontrolní středisko militantů uvnitř školy. Odhaduje se, že od začátku války bylo v Gaze izraelskými silami zabito více než 42 000 Palestinců, převážně civilistů.



Ve čtvrtek pozdě večer se izraelské nálety zaměřily na centrum Bejrútu a zasáhly čtvrť Basta v libanonském hlavním městě, dělnickou oblast, která hostila mnoho vysídlených lidí.



Unifil uvedl, že izraelský tank ostřeloval pozorovací věž na velitelství sil v Naqouře severně od libanonských hranic a způsobil, že z ní spadli dva indonéští mírotvorci.



„Zranění naštěstí tentokrát nejsou vážná, ale zůstávají v nemocnici,“ uvádí se v prohlášení Unifilu a dodává, že úmyslné útoky na mírové jednotky OSN jsou ‚vážným porušením‘ mezinárodního práva.



Unifil uvedl, že vojáci Izraelských obranných sil (IDF) rovněž stříleli na pozorovací stanoviště OSN v Labbouneh, které se nachází několik set metrů od hranic, „zasáhli vchod do bunkru, kde se mírové jednotky ukrývaly, a poškodili vozidla a komunikační systém“.



Z prohlášení Unifilu jasně vyplynulo, že mírové síly se domnívají, že útoky na jejich pozice nebyly náhodné, což naznačuje, že šlo o promyšlenou akci.



„Byl pozorován dron IDF, který proletěl uvnitř pozice OSN až ke vchodu do bunkru,“ uvádí se v něm. „Včera vojáci IDF úmyslně stříleli na kamery monitorující obvod pozice a vyřadili je z provozu.“



Unifil rovněž uvedl, že izraelské síly „úmyslně střílely“ na objekt OSN na hraničním bodě na pobřeží, kde mírové jednotky před vypuknutím současného konfliktu pořádaly třístranná setkání s izraelskými a libanonskými důstojníky.



Unifil uvedl, že jakýkoli úmyslný útok na příslušníky mírových sil je „závažným porušením mezinárodního humanitárního práva“ a rezoluce Rady bezpečnosti č. 1701.



Irská vláda, která má v Unifilu kontingent vojáků, uvedla, že žádný z jejích příslušníků mírových sil nebyl zraněn, ale taoiseach Simon Harris prohlásil, že útoky na příslušníky mírových sil „nelze nikdy tolerovat ani akceptovat“.



Vojáky do jednotek Unifil dodávají také Francie, Itálie, Indonésie, Malajsie a Ghana.



Italský ministr obrany Guido Crosetto prohlásil, že střelba na základny Unifilu je „naprosto nepřijatelná“ a jasně porušuje mezinárodní právo.



Francouzské ministerstvo zahraničí útok odsoudilo a uvedlo, že očekává vysvětlení ze strany Izraele.



Na žádost o komentář k incidentům s Unifily IDF bezprostředně neodpověděly.



Útoky na pozice Unifilu přišly dva dny po střetu mezi izraelskými silami a 30 irskými mírovými silami na pozorovatelském stanovišti OSN na hranici poté, co IDF minulou sobotu zaparkovaly kolem stanoviště více než dvě desítky tanků a dalších obrněných vozidel.





Izraelské síly se nakonec v úterý stáhly, ale až po vlně telefonátů irského premiéra a irského ministra zahraničí vedoucím představitelům OSN a Joe Bidenovi.



Irský ministr zahraničí Micheál Martin prohlásil, že čtvrteční incidenty ostřelování pozic OSN jsou „nepřijatelné“.



„Udržování míru je to nejušlechtilejší, co může kdokoli dělat,“ dodal Martin. „Vojáci mírových sil OSN jsou zde proto, aby udržovali mír na pozvání obou stran tohoto konfliktu, a Izrael má povinnost zajistit, aby se žádný příslušník mírových sil OSN nedostal do nebezpečí.“



Netanjahuova pravicová koalice zaujímá stále agresivnější přístup k OSN, a zejména k Unrwa, agentuře této organizace pro pomoc palestinským uprchlíkům, kterou Izrael údajně infiltroval Hamás. Vnitřní vyšetřování OSN v srpnu oznámilo, že devět zaměstnanců Unrwy mohlo být zapojeno do útoku Hamásu na Izrael ze 7. října, při němž bylo zabito 1 200 Izraelců, většinou civilistů, a 250 jich bylo vzato jako rukojmí.



Izraelský parlamentní výbor tento týden schválil dvojici návrhů zákonů, které by zakázaly společnosti Unrwa působit na izraelském území. Šéf agentury Philippe Lazzarini řekl, že pokud by návrhy zákonů schválil celý kneset, znamenalo by to porušení závazků Izraele vyplývajících z charty OSN a mezinárodního práva a mohlo by to vést k rozpadu Unrwa.





Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon prohlásil, že infiltrace Unrwy je „tak zakořeněná, tak institucionální, že tuto organizaci prostě nelze opravit“.







Zdroj v angličtině ZDE

1