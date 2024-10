Sky News: Investigace o vyvraždění jedné rodiny izraelem v Gaze

10. 10. 2024

čas čtení 6 minut

Proč nejsou takovéto reportáže v České televizi?





Reportér Sky News: Velká část Gazy leží v troskách. Pozornost se odtud sice prozatím přesunula, ale konflikt pokračuje. Mnozí zpochybňují údajné cílení a nedbalé zabíjení civilistů ze strany Izraele v konfliktu s Hamásem. V těchto troskách jsou pohřbeny zapomenuté oběti této války, s nimiž jsou často pohřbeny i příběhy o tom, jak byly vlastně zabity.

Některé incidenty jsou známější než jiné. Toto je příběh smrti jedné malé holčičky. Jmenovala se Hind Rajab a bylo jí pět let. 29. ledna se spolu se svým strýcem, tetou a čtyřmi bratranci nacpala do auta, aby unikla bojům ve čtvrti Tell Al Hawa ve městě Gaza.

Během několika minut byli napadeni. Jejich těla a zničené auto byly nalezeny 350 metrů od výchozího bodu. Na těchto snímcích, které pořídili novináři Sky News v Gaze, je vidět zničené auto. Černý vůz Kia Picanto je pokrytý dírami po kulkách. Na pravé straně vozu jsou vidět desítky vstupních otvorů. Po prvním útoku zůstali naživu dva lidé. Hind a její patnáctiletá sestřenice Leanne, která se obrátila na palestinský Červený půlměsíc s prosbou o pomoc.









„Dobrý den.“





„Střílejí na nás. Haló. Střílejí na nás. Vedle mě je tank. “





„Schováváš se?"





"Ano. V autě. Jsme vedle tanku."





"Jste uvnitř auta?“





"Haló? Haló?"





Telefonní linka byla hluchá, Červený půlměsíc se ozval zpět. Zvedla to Hind. Nyní byla v autě sama. Ostatní členové rodiny byli zabiti. Čtyři děti a dva dospělí. Přes tři hodiny v několika hovorech s ní dispečerka zůstávala v kontaktu a snažila se ji utěšit, vyděšenou a osamělou.





„Přijeďte si pro mě. Přijedete a vezmete mě?"





"Chceš, abych si tě vzala?"





"Jsem tak vyděšená. Prosím, přijeďte.“





„Ano."





"Ach, drahoušku, přijdu a vezmu si tě."





"Jsi vystavena střelbě?"





"Ano. Odvezte mě."





Po několika hodinách čekání na povolení od izraelských úřadů Červený půlměsíc toto povolení k vyslání pomoci dostal. IDF tvrdí, že vzhledem k nedostatku sil v oblasti nebylo třeba individuální koordinace trasy sanitek.









Toto je ta zničená sanitka. Oba záchranáři byli zabiti. A toto je jejich rádiová komunikace s Červeným půlměsícem. V jejich posledních chvílích.





„Zůstaňte se mnou. Vidíte to auto? Máte zapnutá světla a sirénu?"





"Žádná siréna. světla jsou zapnutá. Ohh, tady je.“





Hind zůstal umírat bez pomoci. Odborníci na zbraně sdělili Sky News, že poškození ukazují, že sanitka byla zasažena zbraní velké ráže, jaké nemá Hamás. S otvorem pro výstup střely viditelným v zadní části vozidla.





"Jakákoli oblast, je vyhlášena jako vojenská zóna. Přístup do ní je nám zcela odepřen, proto musíme hledat koordinaci bez koordinace, abychom zajistili bezpečnost našich týmů. Nemohli jsme poslat sanitku."





Sky News prozkoumala satelitní snímky pořízené v den útoku. Je na něm vidět nejméně 15 vojenských vozidel ve čtvrti Al Hawa, kde bylo nalezeno auto rodiny. Nejbližší vojenské vozidlo je vzdáleno pouhých 300 metrů. Tento satelitní snímek byl pořízen v 16:31, tedy jen něco málo přes hodinu předtím, než Červený půlměsíc uvedl, že dostal souhlas s vysláním sanitky.





Satelitní snímky pořízené ve dnech následujících po útoku ukazují, jak silná vojenská přítomnost zůstala v tento den nejméně 13 vojenských vozidel. O den později je v oblasti poblíž Islámské univerzity ve městě Gaza vidět nejméně devět vojenských vozidel.





Izraelská armáda uvedla, že v den incidentu v oblasti nebyla. Jejich přítomnost v oblasti však zveřejnila. Dvanáct dní po útoku zveřejnily IDF tiskovou zprávu. V ní uvedly, že v posledních dvou týdnech prováděly nálety na teroristické cíle se silami operujícími ve čtvrtích Šatí a Talahena v Gaze.





Jsme uvnitř pod centrálním velitelstvím v pásmu Gazy...





Sky News geolokalizovala záběry IDF zveřejněné 10. února, které ukazují 3 jednotky 401. brigády, Šajet 13 a 52. praporu, operující necelých 650 metrů od auta, v němž byl Hind nalezen. I když není jasné, kdy přesně byly záběry ve zveřejněné zprávě natočeny, přítomnost IDF v oblasti je nepopiratelná.









Matka Hind v autě nebyla. Nebylo tam místo. Utíkala s jejím malým bratrem pěšky. Chce, aby někdo vysvětlil, proč byla její dcera zabita.





„Vyzývám celý svět, aby se v případě Hind postavil na naši stranu, aby ti, kdo tento brutální zločin spáchali, byli pohnáni k odpovědnosti. Potřebuji spravedlnost pro svou dceru.“





0

293

!Prosím, zavolejte někoho, aby si pro mě přijel.""Dobrovolníci z Červeného půlměsíce koordinují lidi, abychom si pro vás mohli přijít."Rona Barkeyová jepracovnice Červeného půlměsíce, která mluvila s Hindem. Setkali jsme se v jejich kanceláři na Západním břehu Jordánu. Na ten den tady nikdo nemůže zapomenout.„Za celou dobu mé práce jsem nikdy neplakala tolik jako ten den, vím, že Hind není jediný příběh. Vím, že je mnoho strastiplnějších příběhů než tento, ale bylo to těžké, protože jsem to řešila já.“Sanitka vyjela z nemocnice Al Hali v 17:40. Asi o 20 minut později byla napadena několik metrů od rodinného vozu.Později byla tato tisková zpráva z internetových stránek IDF odstraněna. Není jasné proč. Sky News požádala IDF o komentář. Dále v tiskové zprávě vložily IDF videa, která ukazují jejich pohyb v oblasti.V reakci na tuto zprávu IDF sdělila Sky News, že se zdá, že její jednotky nebyly přítomny v blízkosti vozidla ani v dostřelu popsaného vozidla. Že incident byl předán samostatnému vyšetřovacímu orgánu.Válka v Gaze je v mnoha ohledech jedinečná, protože se odehrává v uzavřeném prostoru, odkud není úniku, a o tom, co se děje, co se stalo a jaká tajemství leží pod troskami, se možná nikdy nedozvíme Žádné nezávislé vyšetřování není možné na místě. Stuart Ramsey, Sky News.