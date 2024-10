Při izraelském útoku na sever Gazy zahynulo devět členů jedné rodiny, Izrael dále zesílil útoky

9. 10. 2024

Devět členů jedné rodiny bylo zabito při izraelském útoku na obytnou budovu ve čtvrti Shejaia ve městě Gaza, informuje podle agentury Reuters palestinská tisková agentura Wafa v souvislosti s tím, jak Izrael stupňuje své útoky na tuto oblast.



Palestinská tisková agentura Wafa přináší zprávy z uprchlického tábora Nuseirat v centrální části Gazy, který je častým terčem izraelských útoků.



Podle informací z lékařských zdrojů byli tam dnes tři Palestinci zabiti a další zraněni, když izraelská armáda bombardovala stan, v němž byli ubytováni vysídlenci na severozápadě tábora.



Při izraelském náletu v Damašku zahynulo nejméně sedm civilistů, uvedlo syrské ministerstvo obrany



Syrské ministerstvo obrany uvedlo, že při úterním izraelském náletu na obytnou budovu v hlavním městě Damašku bylo zabito sedm lidí, včetně žen a dětí.



Nejméně 11 dalších osob bylo při útoku zraněno, uvedlo ministerstvo a dodalo, že se jedná pouze o předběžné údaje, neboť záchranáři stále hledají přeživší pod troskami.



Syrská observatoř pro lidská práva se sídlem ve Spojeném království uvedla, že při náletu bylo zabito devět lidí, včetně pěti civilistů.



Úder zničil první tři patra budovy ve čtvrti Mezzeh východně od Damašku, uvedl novinář agentury AP, který byl na místě činu. Ve zprávě agentury AP se píše: „Děje se tak v důsledku válečných událostí:



Trosky zasypaly okolí a rozdrtily několik aut. Na místo přijely sanitky a bagry, aby zachránily přeživší a odklidily trosky.



Jednašedesátiletý elektrikář Adel Habib, který bydlí v zasažené budově, řekl agentuře AFP, že zásah byl jako „soudný den“.



Byl jsem na cestě domů, když došlo k výbuchu a komunikace a elektřina byly přerušeny, takže jsem se již nemohl spojit s rodinou.



Bylo to nejdelších pět minut mého života, než jsem uslyšel hlasy své ženy, dětí a vnoučat.



Podle libanonského ministerstva zdravotnictví bylo při úterních izraelských útocích zabito 36 lidí a 150 jich bylo zraněno.



Libanonské ministerstvo zdravotnictví v úterý pozdě večer uvedlo, že při izraelských útocích bylo za posledních 24 hodin zabito 36 lidí. Dalších 150 lidí bylo podle něj v Libanonu zraněno.



Nejnovější údaj zvyšuje celkový počet lidí zabitých v Libanonu od října 2023 na 2 119, většina z nich v posledních dvou týdnech, uvedlo ministerstvo.



Jižní předměstí Bejrútu jsou již několik dní po sobě terčem intenzivních izraelských úderů. Libanonská státní média informovala o masivních destrukcích způsobených úterními údery, včetně zřícení čtyř přilehlých obytných budov v oblasti Burj al-Barajneh v Dahiyeh, jižním předměstí Bejrútu, kde byl před týdnem a půl zabit dlouholetý vůdce Hizballáhu Hassan Nasrallah.



„Jižní předměstí Bejrútu je stále vystaveno sérii úderů, z nichž poslední zasáhl hlavní silnici v Al-Kafaat a způsobil masivní destrukci“ v několika čtvrtích jižního Bejrútu, uvedla libanonská Národní tisková agentura.

Šéf Unrwa varuje, že 400 000 lidí je „uvězněno“ v severní Gaze



Generální komisař agentury OSN pro palestinské uprchlíky (Unrwa) Philippe Lazzarini varoval, že nejméně 400 000 lidí je v podstatě „uvězněno“ na severu Gazy, kde „peklo nemá konce“, protože na tomto území není nikde bezpečno, kam by mohli uprchnout.



Řekl, že mnoho lidí v severní Gaze, zejména v uprchlickém táboře Džabalíja, největším z osmi historických městských uprchlických táborů v pásmu Gazy, nyní odmítá uposlechnout izraelský příkaz k evakuaci, který jim nařizuje odejít na jih.



Izraelská armáda od neděle obklíčila Džabálii i další blízké čtvrti a nařídila obyvatelům, aby utíkali směrem k takzvané „humanitární zóně“ al-Mawasi, přestože se stala terčem smrtících izraelských náletů a je značně přelidněná.



Letecký pohled na zničený uprchlický tábor Džabalíja po izraelských útocích. Foto: MZV ČR: Anadolu/Getty Images



Izraelská armáda tvrdí, že její síly jsou v Džabalíji proto, aby bojovaly proti bojovníkům Hamásu, likvidovaly vojenskou infrastrukturu a zabránily Hamásu v přeskupení.



Lazzarini ve svém příspěvku na X dodal:



Úkryty Unrwa + služby jsou nuceny zavřít. Některé poprvé od začátku války. Téměř žádné základní zásoby nejsou k dispozici, hlad se opět šíří & prohlubuje.



Tato nedávná vojenská operace také ohrožuje realizaci druhé fáze očkovací kampaně proti dětské obrně. Děti jsou jako vždy první a nejvíce trpí. Zaslouží si mnohem víc, zaslouží si okamžité příměří, zaslouží si budoucnost.



Zdroj v angličtině ZDE

Joe Biden by měl ve středu uskutečnit telefonický rozhovor s Benjaminem Netanjahuem o případných plánech na úder proti Íránu, informoval v úterý pozdě večer Axios s odvoláním na tři nejmenované americké představitele.Tento telefonát by byl první mezi Bidenem a Netanjahuem od srpna a přichází v době, kdy Izrael zvažuje velké útoky, které by mohly výrazně eskalovat jeho regionální válku.„Chceme tento telefonát využít k tomu, abychom se pokusili formovat omezení izraelské odvety,“ citoval Axios jednoho z amerických představitelů.Úředník uvedl, že USA chtějí zajistit, aby Izrael útočil na významné cíle v Íránu, aniž by to bylo nepřiměřené.Samostatné potvrzení, že se hovor uskuteční, má s odvoláním na nejmenovaný zdroj také agentura Reuters, podle níž by oba lídři měli jednat také o konfliktech s Hamásem v Gaze a s Hizballáhem v Libanonu.Biden koncem minulého měsíce uvedl, že bude s Netanjahuem hovořit ve snaze odvrátit totální válku na Blízkém východě. Tento rozhovor se však ihned neuskutečnil a Biden minulý týden na dotaz uvedl, že to bylo proto, že „právě teď se žádná akce nekoná“.Pentagon v úterý oznámil, že izraelský ministr obrany Yoav Gallant nepřijede do Washingtonu.v jižním Libanonu.Hizballáh rovněž uvedl, že jeho bojovníci ve 4:55 hodin ráno zaútočili na izraelské vojáky „dělostřeleckými a raketovými zbraněmi“, když se snažili postoupit směrem k pohraniční oblasti Labouneh. Tato tvrzení zatím deník Guardian nezávisle neověřil.Libanonská militantní skupina tvrdí, že od 30. září, kdy izraelská armáda zahájila pozemní invazi do Libanonu, která vyvolala humanitární a uprchlickou krizi, zabránila řadě takových pokusů o průnik.Hizballáh v posledních dvou dnech vypálil na izraelský přístav Haifa raketové salvy. Haifa je největším izraelským přístavem a nachází se v ní petrochemické závody a ropné rafinerie, což z ní činí cíl, na který se Hizballáh může pokusit zaútočit.Libanonské ministerstvo zdravotnictví v úterý pozdě večer uvedlo, že při izraelských útocích bylo za posledních 24 hodin zabito 36 lidí. Dalších 150 lidí bylo podle něj v Libanonu zraněno.Nejnovější údaj zvyšuje celkový počet lidí zabitých v Libanonu od října 2023 na 2 119, většina z nich v posledních dvou týdnech, uvedlo ministerstvo.Jižní předměstí Bejrútu jsou již několik dní po sobě terčem intenzivních izraelských úderů. Libanonská státní média informovala o masivních destrukcích způsobených úterními údery, včetně zřícení čtyř přilehlých obytných budov v oblasti Burj al-Barajneh v Dahiyeh, jižním předměstí Bejrútu, kde byl před týdnem a půl zabit dlouholetý vůdce Hizballáhu Hassan Nasrallah.„Jižní předměstí Bejrútu je stále vystaveno sérii úderů, z nichž poslední zasáhl hlavní silnici v Al-Kafaat a způsobil masivní destrukci“ v několika čtvrtích jižního Bejrútu, uvedla libanonská Národní tisková agentura.Libanonský ministr dopravy Ali Hamieh uvedl, že jeho země obdržela „ujištění“, že se Izrael nezaměří na její mezinárodní letiště, ale že tato ujištění nejsou dostatečnými zárukami.řekl v úterý agentuře AFP.Hamieh dodal, že „probíhající mezinárodní výzvy nám poskytly jakousi záruku“, že letiště bude ušetřeno izraelských úderů, nicméně „mezi zárukami a ujištěními je velký rozdíl“.V pondělí USA varovaly Izrael, aby neútočil na bejrútské letiště ani na silnice vedoucí k němu, poté co Izrael opakovaně zasáhl v blízkosti tohoto zařízení.Hamieh odmítl izraelská obvinění, že Hizballáh využívá letiště a hraniční přechody k pašování zbraní. Letiště „podléhá libanonským zákonům a kontrole různých příslušných útvarů a bezpečnostních agentur“, řeklPo opakovaných izraelských úderech v blízkosti bejrútského mezinárodního letiště libanonský ministr dopravy Ali Hamieh uvedl, že jeho země obdržela „ujištění“, že Izrael nebude cílit na bejrútské letiště, ale že tato ujištění nesplňují záruky.Libanonské státní sdělovací prostředky informovaly o rozsáhlých destrukcích, včetně zřícení čtyř přilehlých obytných budov v oblasti Burj al-Barajneh v Dahiyeh, jižním předměstí Bejrútu, kde byl před týdnem a půl zabit dlouholetý vůdce Hizballáhu Hassan Nasrallah.Stalo se tak v době, kdy izraelská armáda oznámila, že rozšiřuje svou pozemní operaci o nasazení čtvrté divize.Nejméně sedm lidí, včetně žen a dětí, bylo mezitím zabito při úterním izraelském náletu na obytnou budovu v Damašku, uvedlo syrské ministerstvo obrany.Podle agentury AP úder zničil první tři patra budovy ve čtvrti Mezzeh východně od Damašku. Izrael se k útoku bezprostředně nevyjádřil.„Máte příležitost zachránit Libanon dříve, než spadne do propasti dlouhé války, která povede ke zkáze a utrpení, jaké vidíme v Gaze,“ řekl izraelský premiér ve videoposelství adresovaném libanonskému lidu.Izraelský ministr měl ve středu navštívit Washington a setkat se se svým americkým protějškem Lloydem Austinem. Oznámení přišlo po zprávách, že Benjamin Netanjahu nařídil Gallantovi, aby necestoval do Pentagonu na jednání o Íránu, dokud izraelský premiér neobdrží telefonát s Joem Bidenem a dokud izraelský bezpečnostní kabinet neschválí reakci na íránský raketový útok.Počet izraelských vojáků na zemi nyní pravděpodobně dosáhne 15 000. Rychlé nasazení čtyř divizí operujících na jihu Libanonu spolu s příkazy k evakuaci libanonských vesnic na pobřeží vzdálených až 20 mil od modré linie a intenzivním bombardováním jihu a východu země a hlavního města naznačuje, že se Izrael připravuje na širší postup na sever proti libanonským milicím.Nejméně 15 lidí, včetně dvou žen a čtyř dětí, bylo v úterý zabito v pozemních bojích ve čtvrti Džabalíja ve městě Gaza, uvedla nedaleká nemocnice Kamal Adwan poté, co byl v pondělí vydán nový izraelský příkaz k evakuaci města.- nemocnic Al-Awda, Indonéská a Kamal Adwan, uvedlo ministerstvo zdravotnictví tohoto území. Podle ministerstva zdravotnictví Gazy, které uvedlo, že komplex je obléhán, izraelské síly střílely na administrativní budovu nemocnice Kamal Adwan.Izraelský premiér rovněž varoval obyvatele Libanonu, že by mohli čelit „zkáze a utrpení“ stejně jako Palestinci v Gaze.Ve svém úterním vzdorovitém projevu Qassem uvedl, že vojenské schopnosti skupiny jsou stále funkční navzdory dvěma týdnům těžkých izraelských náletů.u. V pondělí večer íránská tisková agentura Tasnim oznámila, že teheránská armáda připravila nejméně deset scénářů připravujících se na očekávaný izraelský útok.pokračovat v útoku na Libanon, zintenzivní útoky na Izrael, včetně severního přístavního města Haifa. IDF uvedly, že Hizballáh vypálil přes hranice více než 170 raket.Hizballáh uvedl, že vypálil rakety směrem na oblast Haify a Krayotu v severním Izraeli, přičemž vypustil „velkou salvu raket“. Podle zpráv bylo při útoku zraněno asi sedm lidí.. Hizballáh uvedl, že útok přinutil izraelské vojáky stáhnout se za hranici.Harris uvedl, že poté, co je IDF požádaly, aby opustili své pozice a uvolnili místo pro válku s Hizballáhem, hovořil s generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem o svých hlubokých obavách o jejich bezpečnost.Guterres v úterním rozhovoru s novináři uvedl, že Blízký východ „je sudem střelného prachu, v němž mnoho stran drží zápalku“, a že konflikt se „každou hodinou zhoršuje“. Uvedl, že napsal Netanjahuovi dopis, v němž ho varoval, že návrh izraelské legislativy, která má zabránit agentuře OSN pro palestinské uprchlíky (Unrwa) pracovat na okupovaném palestinském území, by znamenal „katastrofu“.. „Pokud jde o zemědělství a produkci potravin, (panují) mimořádné obavy o schopnost Libanonu se nadále uživit,“ řekl v úterý novinářům Matthew Hollingworth., uvedla agentura Reuters.