Kreml připravuje zákon o povinné "vlastenecké" výchově dětí

11. 10. 2024

Prezidentská administrativa připravuje zákon o "vlasteneckém" vzdělávání, který bude mít "propagandistický rámec", sdělily zdroje blízké Kremlu. Prezidentská administrativa připravuje zákon o "vlasteneckém" vzdělávání, který bude mít "propagandistický rámec", sdělily zdroje blízké Kremlu.

Podle nich zákonodárná iniciativa určí, co by mělo být chápáno pod pojmem "vlastenecká" výchova v Rusku. V dokumentu bude také uveden potřebný koncepční aparát a úkoly, které před úřady v této oblasti stojí. Předpokládá se, že návrh zákona bude předložen Státní dumě na začátku roku 2025.

Pro realizaci nového národního projektu "Mládež a děti" byl zapotřebí samostatný zákon o vzdělávání. Po jeho přijetí nezůstane téma politiky mládeže jen v "Rosmolodeži" a ministerstvo sportu, ministerstvo školství, Nadace obránců vlasti a Junarmija "budou mít standard, podle kterého je třeba žít," říká zdroj Vědomostí.

Předseda výboru Státní dumy pro mládežnickou politiku, poslanec za Jednotné Rusko Arťom Metelev, řekl, že ve společnosti existuje požadavek "přehodnotit téma vlastenecké výchovy" a "rozbalit významy tradičních hodnot do konkrétních forem interakce, modelů chování a poskytnout nezbytný regulační rámec".

Připomněl, že problematika "vlastenecké" výchovy se objevuje v současných zákonech, včetně školského zákona.

Ruské regiony zároveň od roku 2020 přijímají vlastní zákony o "vlastenecké" výchově. Podobné legislativní akty existují v Nižním Novgorodu, Leningradské oblasti, Sverdlovsku, Vologdě, Penze, Rostově, Irkutsku, Samaře, Moskevské oblasti, Krasnojarském kraji a dalších regionech.

Kreml se po začátku války na Ukrajině postaral o "vlasteneckou" výchovu mladé generace. Pokud bylo v roce 2022 vyčleněno 5 miliard rublů na realizaci odpovídajícího federálního projektu, pak v roce 2024 hodlají úřady na tyto účely utratit 45,85 miliardy rublů, v roce 2025 se plánuje utratit 66,63 miliardy rublů na "vlastenecké" programy pro děti a dospívající.

V posledních dvou letech se v ruských školách objevily propagandistické hodiny "Rozhovory o důležitém". Z iniciativy Kremlu byl také spuštěn nový Pionýr, Hnutí prvních. Žáci mateřských škol, studenti škol a středních škol jsou nuceni se do organizace zapojit. Do konce roku 2024 se ruské úřady chystají pokrýt 72 % dětí a mladých lidí ve věku 5 až 19 let "vlasteneckou" výchovou.

