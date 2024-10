Rusko: Šéf FSB pohrozil válkou Moldavsku a pobaltským zemím

9. 10. 2024

Pobaltské země a Moldavsko mohou být "zataženy" do války s Ruskem, řekl v pátek ředitel ruské FSB Alexandr Bortnikov.

Podle něj jsou údajně tlačeni k účasti v konfliktu s Moskvou Spojenými státy a jejich spojenci, stejně jako akcemi ukrajinské armády.

"Mluvíme o "záměrné eskalaci... s perspektivou přímého zapojení vojenských kontingentů zemí NATO do ní a rozšíření bojové zóny do Moldavska a Běloruska," řekl Bortnikov na zasedání Rady šéfů bezpečnostních agentur a speciálních služeb členských států SNS.

Podle Bortnikova tento vývoj událostí dokládá "soustředění ukrajinských sil u hranic republiky, četné incidenty s ukrajinskými drony v jejím vzdušném prostoru" a "zintenzivnění sabotážních prací ukrajinských speciálních služeb" proti Bělorusku.

Podle šéfa FSB navíc západní země údajně zvyšují tlak na Moldavsko, aby donutily Kišiněv k otevřené konfrontaci s Ruskem. "Evropská unie a NATO spojují další finanční pomoc a vyhlídky na evropskou integraci země se začleněním jejího území do logistiky vojenských dodávek na Ukrajinu a konečným řešením podněsterské otázky," citovala agentura TASS Bortnikova.

Podle šéfa FSB Spojené státy a Velká Británie také údajně podkopávají systém mezinárodního práva a diplomacie, aby oslabily a odstrašily konkurenty, a také podněcují propagandu zaměřenou na "dehumanizaci obyvatelstva" nežádoucích států.

"Anglosasové stále agresivněji používají nástroje takzvaných 'zástupných válek' a tajných operací, pokračují v kurzu expanze NATO, militarizace regionů předsunuté přítomnosti ozbrojených sil bloku nebo jeho vedoucích členů a dávají dohromady nové vojenské aliance s americko-britskou účastí," řekl Bortnikov.

Záminkou pro ruskou agresi proti pobaltským státům by mohla být "ochrana" Kaliningradské oblasti, napsali v září experti z Amerického institutu pro studium války. Podle jejich názoru ruské úřady již mohly začít připravovat veřejné mínění na takový vývoj událostí - svědčí o tom prohlášení prezidenta Vladimira Putina na setkání s hlavami regionů, upozornil ISW.

V rozhovoru prostřednictvím videospojení s úřadujícím gubernátorem Kaliningradské oblasti Alexejem Besprozvannyčem, který byl uznán jako vítěz zářijových voleb ústřední volební komisí s výsledkem 76,94 % hlasů, Putin řekl, že v regionu, kde žije více než milion lidí, existují "problémy".

"Podle něj se (Kaliningradská oblast – pozn. red.) stala enklávou Ruské federace, kde vyvstala řada problémů, které samozřejmě mohou a musí být vyřešeny," řekl Putin.

"Musíme usilovat o to, aby to nebyla jen naše základna a pevnost na západních hranicích vlasti, ale aby Kaliningradská oblast byla organicky zapsána do života celé země, aby se cítila jako součást velkého státu," zdůraznil prezident. Dodal také, že "by neměly existovat žádné překážky pro pohyb lidí" a samotný region by měl být "organickou součástí Ruské federace".

