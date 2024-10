Izraelská armáda záměrně usmrtila devatenáctiletého palestinského novináře

7. 10. 2024

čas čtení 19 minut



Devatenáctiletý palestinský novinář, který pracoval pro televizi Al-Džazíra, byl zabit při izraelském útoku, oznámila katarská televize

I promise you guys I’m still carrying the torch , rest in peace my beloved Ismail and Hasan . pic.twitter.com/y71GNpEWZ1 — حسام شبات (@HossamShabat) October 6, 2024

Hassan Hamad, novinář na volné noze, který žil v uprchlickém táboře Džabalíja na severu Gazy, obdržel výhrůžky od izraelského důstojníka prostřednictvím aplikace WhatsApp. Izraelská armáda byla obviněna z úmyslného cílení na novináře, což popírá.



V nedělním příspěvku na Hamadově účtu, který zřejmě napsal jeho kolega, se uvádí:



Hassan Hamad, novinář, který se nedožil 20 let, se po celý rok bránil po svém. Odolával tím, že se držel dál od své rodiny, aby se nestala terčem útoku. Odolával, když se snažil najít internetový signál, seděl hodinu nebo dvě na střeše, jen aby mohl poslat videa, která se k vám dostanou během několika sekund.

Ve zprávě se dále píše:



Včera od 22 hodin se pohyboval mezi bombardovanými místy a pak se vracel hledat internetový signál, aby se vrátil a natočil místa s roztroušenými ostatky zabitých lidí. Snášel bolest ze zranění nohy, přesto pokračoval v natáčení.



V šest hodin ráno mi zavolal, aby mi poslal své poslední video. Po hovoru, který netrval déle než několik vteřin, řekl: „Tady jsou, tady jsou, je to hotové,“ a zavěsil. J



Al-Džazíra uvedla, že má ověřené záběry Hamadova těla, které bylo nalezeno rozsekané na kusy a muselo být uloženo do plastových pytlů a krabic od bot.



Hamadovi kolegové v Gaze mu na sociálních sítích vzdali hold. Výbor na ochranu novinářů uvádí, že od začátku konfliktu 7. října Izrael v Gaze zabil nejméně 128 novinářů.



Jedenáct civilistů bylo v neděli večer zraněno při izraelských útocích, jejichž terčem byli vysídlenci v uprchlickém táboře Nuseirat v centrální části Gazy a v táboře Džabalíja na severu Gazy, informuje palestinská tisková agentura Wafa.



Izrael válečná letadla údajně bombardovala stan, ve kterém se ukrývali uprchlíci. západně od tábora Nuseirat, přičemž bylo zraněno sedm civilistů. Čtyři civilisté ve středisku v táboře Džabalíja byli zraněni izraelskými zbraněmi. podle zprávy agentury Wafa.



Izraelské jednotky síly pravidelně útočí na Džabalíju a vyhánějí většinu obyvatel. V neděli izraelská armáda uvedla, že její jednotky obklíčily tábor. oblast Džabalíja na severu Gazy kvůli přítomnosti „teroristů“ a jejich „infrastruktury“.

Hassan Hamad, novinář na volné noze, který žil v uprchlickém táboře Džabalíja na severu Gazy, obdržel výhrůžky od izraelského důstojníka prostřednictvím aplikace WhatsApp. Izraelská armáda byla obviněna z úmyslného cílení na novináře, což popírá.V nedělním příspěvku na Hamadově účtu, který zřejmě napsal jeho kolega, se uvádí:Ve zprávě se dále píše:Včera od 22 hodin se pohyboval mezi bombardovanými místy a pak se vracel hledat internetový signál, aby se vrátil a natočil místa s roztroušenými ostatky zabitých lidí. Snášel bolest ze zranění nohy, přesto pokračoval v natáčení.V šest hodin ráno mi zavolal, aby mi poslal své poslední video. Po hovoru, který netrval déle než několik vteřin, řekl: „Tady jsou, tady jsou, je to hotové,“ a zavěsil. JAl-Džazíra uvedla, že má ověřené záběry Hamadova těla, které bylo nalezeno rozsekané na kusy a muselo být uloženo do plastových pytlů a krabic od bot.

Raketa Hizballáhu zasáhla Haifu poté, co IDF bombardovaly Bejrút; Izrael si připomíná výročí 7. října



Očekává se, že se Izraelci sjedou na obřady, hřbitovy a pamětní místa po celé zemi; údery na hlavní město Libanonu pokračují



Izrael je na 7. října v nejvyšší pohotovosti, vyostřuje konflikty v Gaze a Libanonu



Izraelci pořádají vigilie a obřady u příležitosti ročního výročí útoku Hamásu



Očekává se, že Izraelci se dnes sjedou na obřady, hřbitovy a pamětní místa po celé zemi, aby si připomněli stovky obětí, desítky rukojmích, kteří jsou stále v zajetí, a vojáky, kteří byli zraněni nebo zabiti při pokusu o jejich záchranu. Informuje o tom Associate Press:





V 6.30 ráno - přesně v hodinu, kdy Hamás zahájil útok - se rodiny zabitých na hudebním festivalu Nova shromáždily na místě, kde bylo zastřeleno téměř 400 účastníků a odkud bylo mnoho dalších zajato jako rukojmí.





Vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi uvedl, že Libanon zažívá „velkou krizi vysídlování“ v důsledku stupňujících se izraelských leteckých útoků, z nichž některé porušují mezinárodní právo.





Přibližně 40 % z 1,25 milionu libanonských školáků bylo vysídleno v důsledku pokračujících izraelských útoků, uvedl libanonský generální ředitel pro vzdělávání Imad Achkar. Libanonská vláda uvedla, že školy odloží začátek školního roku kvůli sílícím izraelským leteckým útokům. Izraelské údery vyhnaly z domovů 1,2 milionu lidí, tedy téměř čtvrtinu libanonské populace, uvádějí oficiální místa. Agentura OSN pro palestinské uprchlíky (Unrwa) uvedla, že v důsledku izraelských náletů na tábory v Libanonu bylo nuceně vysídleno 20 000 palestinských uprchlíků.

Tisíce protestujících vyšly v neděli již druhým dnem do ulic velkých měst po celém světě, aby požadovaly ukončení krveprolití v Gaze a na Blízkém východě v době, kdy se blíží první výročí zahájení izraelské války na palestinském území. Centrem Londýna pochodovalo asi 40 000 propalestinských demonstrantů, tisíce se jich sešly v Paříži, Římě, Manile, Kapském Městě, New Yorku, Sydney a Melbourne.





Podrobnosti v angličtině ZDE



0

530

Ve stejnou dobu se před jeruzalémskou rezidencí premiéra Benjamina Netanjahua shromáždily rodiny rukojmích, kteří jsou stále drženi v Gaze - asi 100, z nichž třetina je údajně mrtvá - a během dvouminutového houkání sirény se postavily do pozoru, což kopíruje zvyk z nejslavnostnějších dnů izraelského kalendáře, Dne památky obětí holocaustu a vzpomínky na oběti.Oficiální státní ceremoniál zaměřený na činy statečnosti a naděje má být odvysílán v pondělí večer. Obřad byl předem natočen bez diváků - zřejmě proto, aby se předešlo případnému narušení - ve městě Ofakim na jihu země, kde zahynuly více než dvě desítky Izraelců.Hněv nad tím, že vláda nedokázala útoku zabránit, a trvající frustrace z toho, že nevrátila zbývající rukojmí, však přiměly rodiny zabitých a zajatých k uspořádání samostatné akce v Tel Avivu.Této akce se měly zúčastnit desítky tisíc lidí, ale byla drasticky omezena kvůli zákazu velkých shromáždění kvůli hrozbě raketových útoků ze strany Íránu a Hizballáhu.„Bolest zůstává, je stejně živá jako před rokem. Bolest izraelského lidu. Naše. Bolest zraněného lidstva,“ uvedl v příspěvku na Twitteru.„Nezapomínáme na oběti, rukojmí ani na rodiny se zlomenými srdci z nepřítomnosti či čekání. Posílám jim naše bratrské myšlenky.“Macron v sobotu vyzval k zastavení dodávek zbraní do Izraele pro použití v Gaze, což vyvolalo rozzlobenou reakci izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.Al-Džazíra uvedla, že při útoku, jehož terčem byly stany vysídlených osob ukrývajících se v areálu nemocnice,Obě zprávy nebylo možné ověřit, protože Izrael zahraniční novináře do Gazy nepouští.Nemocnice, která je jedinou fungující nemocnicí v centrální části Gazy, byla již několikrát terčem smrtících izraelských útoků, mimo jiné koncem minulého měsíce a v srpnu, kdy izraelský útok zabil nejméně pět lidí a zapálil stany vysídlených osob.Brigády Ezzedine al-Qassam ve svém prohlášení uvedly, že jejich bojovníci vypálili projektily na „nepřátelská shromaždiště“ u přechodu Rafah, přechodu Kerem Shalom a kibucu Holit poblíž hranic s Gazou.Izraelská armáda mezitím prohlásila, že „zmařila bezprostřední hrozbu“ ze strany Hamásu tím, že zaútočila na „odpalovací pozice a podzemní trasu [Hamásu]“ v celém pásmu Gazy.Dále o tom informuje agentura Reuters:Při sčítání vojáků, jejichž jména dostala povolení zveřejnit, izraelská armáda uvedla, že od 7. října 2023 bylo zabito 726 izraelských vojáků. Z nich 380 zemřelo při útocích ze 7. října a 346 v bojích v Gaze počínaje 27. říjnem 2023.Zraněných vojáků bylo od tohoto data 4 576. Padesát šest vojáků zemřelo v důsledku operačních nehod, které armáda nedefinovala.V údajích k výročí 7. října izraelská armáda uvedla, že od začátku války narukovalo 300 000 záložníků - 82 % mužů a 18 % žen a téměř polovina z nich ve věku 20 až 29 let.Od začátku války bylo na Izrael z Gazy vypáleno 13 200 raket. Dalších 12 400 bylo vypáleno z Libanonu, 60 jich přišlo ze Sýrie, 180 z Jemenu a 400 z Íránu, uvedla armáda.Uvedla, že zabila více než 800 „teroristů“ v Libanonu, kde bylo ze vzduchu zasaženo 4 900 cílů spolu s přibližně 6 000 pozemními cíli. Za poslední rok Izrael zatkl na Západním břehu a v údolí Jordánu více než 5 000 podezřelých osob.Armáda uvedla, že v uplynulém roce zabila osm velitelů militantních brigád v Gaze, asi 30 velitelů praporů a 165 velitelů rot.Izrael pokračoval v bombardování Bejrútu až v noci, přičemž Zeina Khodr z Al Džazíry uvedla, že k poslednímu útoku došlo před několika minutami.Z jižního předměstí Bejrútu Dahíja, které je považováno za baštu Hizballáhu, byly vidět stoupat obrovské ohnivé koule a dým. Izraelská armáda prohlásila, že se zaměřila na velitelství a sklady zbraní Hizballáhu, aniž by pro toto tvrzení poskytla jakékoli důkazy.Nebylo bezprostředně jasné, zda v oblasti, která se kvůli izraelským úderům stala obtížně přístupnou, došlo ke ztrátám na životech.Při samostatném izraelském úderu dříve v neděli ve městě Qamatiyeh jihovýchodně od Bejrútu zahynulo šest lidí, včetně tří dětí, uvedlo podle agentury Associated Press libanonské ministerstvo zdravotnictví.Další dva vojáci z jeho jednotky byli při stejném incidentu vážně zraněni, uvedla.nu. V prohlášení IDF uvedly, že je „přísně zakázáno“ vstupovat do obcí Manara, Yiftach a Malkia. Mluvčí izraelské armády v arabštině nařídil obyvatelům asi 25 oblastí v jižním Libanonu, aby se okamžitě vydali na sever od řeky Awali.. Libanonský bezpečnostní představitel sdělil agentuře Reuters, že při sobotním úderu na palestinský uprchlický tábor v Tripolisu zahynul člen Hamásu, jeho manželka a dvě děti. Média spojená s palestinskou skupinou uvedla, že při úderu byl zabit vůdce jejího ozbrojeného křídla, a jmenovala ho jako Saída Atalláha.. Mluvčí íránské organizace pro civilní letectví uvedl, že lety jsou opět v provozu od nedělních 23:00.u. Unifil v neděli uvedl, že aktivity Izraelských obranných sil (IDF) představují „mimořádně nebezpečný vývoj“, neboť „naléhavě“ připomněl všem aktérům „jejich povinnosti chránit personál a majetek OSN“. Irský prezident Michael D. Higgins prohlásil, že je „pobuřující“, že IDF „vyhrožují“ organizaci Unifil.V neděli ministerstvo uvedlo, že v sobotu bylo zabito 23 lidí.Libanonský bezpečnostní zdroj v sobotu uvedl, že Safieddine je od pátku nekontaktní po izraelském náletu poblíž mezinárodního letiště ve městě, který byl údajně zaměřen na něj. Izraelské údery v celém regionu v uplynulém roce, které se v posledních týdnech prudce zrychlily, rozvrátily vedení Hizballáhu. V neděli izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že jeho letectvo zabilo velitele Hizballáhu Hadera Aliho Taweela.Další tisíce lidí jsou s největší pravděpodobností ztraceny v sutinách území.„Jsme v nové fázi války,“ uvedla izraelská armáda v letácích shazovaných nad oblastí. „Tyto oblasti jsou považovány za nebezpečné bojové zóny.“ Odhaduje se, že po dřívějších izraelských varováních, která poslala na útěk na jih asi milion lidí, zůstalo na těžce zničeném severu až 300 000 lidí, lidé tvrdí, že není kam bezpečně jít.a. Agentura civilní obrany Gazy uvedla, že při izraelském leteckém útoku na mešitu v centru Gazy bylo v neděli časně ránodí a desítky byly zraněny. Podle svědků se počet obětí mohl zvýšit, protože mešita poblíž nemocnice Al-Aksá v Deir al-Balah sloužila k ubytování vysídlených osob. Izraelská armáda uvedla, že byla využívána jako velitelské centrum Hamásu.. Mawasi, které se stalo terčem smrtících izraelských náletů, je značně přelidněné a humanitární organizace se snaží poskytovat i ty nejzákladnější služby. V květnu jeden z humanitárních pracovníků popsal deníku Guardian „strašlivé a nelidské“ podmínky s omezeným množstvím potravin, špinavou a nedostatkovou vodou, přeplněnými zdravotnickými zařízeními a téměř nulovou hygienou.Při nedělním podezřelém teroristickém útoku na centrálním autobusovém nádraží v Be'er Ševě, městě v Negevské poušti na jihu Izraele, byla zabita jedna žena a 10 lidí bylo zraněno, přičemž se jednalo o druhý útok za poslední týden. Izraelská armáda údajně uvedla, že očekává možnou raketovou palbu dlouhého doletu z pásma Gazy.„Izraelské údery“ se zaměřily na ‚skladiště zbraní jižně od Homsu a skladiště raket na východním venkově Hamá‘, řekl agentuře AFP Rami Abdel Rahman, vedoucí Syrské observatoře pro sledování války lidských práv se sídlem ve Velké Británii.. Přestože USA daly jasně najevo, že jsou proti úderu na íránská jaderná zařízení, Gallant v neděli pro CNN uvedl, že „vše je na stole“. Gallant by měl tento týden navštívit USA, kde se má setkat s americkým ministrem obrany Lloydem Austinem. V nedělním prohlášení Gallant varoval Írán, že pokud se pokusí poškodit Izrael, může dopadnout jako Gaza nebo Bejrút.Harrisová byla v rozhovoru pro pořad „60 minut“ dotázána, zda mají USA v Netanjahuovi „skutečně blízkého spojence“, na což odpověděla: „Lepší otázkou je, zda máme důležité spojenectví mezi americkým a izraelským lidem? Odpověď na tuto otázku zní ano.“Americká viceprezidentka Kamala Harrisová uvedla, že Washington během probíhajícího diplomatického úsilí nepřestane vyvíjet tlak na izraelské a arabské představitele.Peter Kyle, ministr britské vlády, nevyloučil možnost, že by britská armáda pomohla Izraeli zaútočit na Írán, ale poznamenal, že jakékoli „operativní rozhodnutí, které by bylo přijato“, by bylo založeno na „delikátních jednáních“.. „Zatímco Izrael bojuje proti barbarským silám vedeným Íránem, všechny civilizované země by měly stát pevně na straně Izraele,“ uvedl Netanjahu v prohlášení. Dvojice spolu hovořila v neděli v telefonátu, který Elysejský palác označil za „upřímný“.