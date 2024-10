Dejte už pokoj s první dámou

8. 10. 2024 / Jan Jirásko

Ne ne, nemám vůbec v úmyslu dotýkat se Evy Pavlové v souvislosti s návrhem zákona o odměnách protějšků hlavy státu. Vlna výsměšných i obranných reakcí ve velkém rozstříkla do médií slovní spojení první dáma. Zdaleka nejsem sám, komu se ta dvě slůvka nezamlouvají. Neznám nikoho, kdo by je běžně používal, jsou to slova odjinud, nasvěcovaná v oslavné vitríně, kolem níž plebejští Češi většinou chodí bez povšimnutí nebo s ironickým úsměvem.