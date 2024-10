Ukrajina: Nová děsivá válečná zbraň, která bude zřejmě brzy zakázána

7. 10. 2024

čas čtení 4 minuty

Profesor Michael Clarke na Sky News:



Ukrajinská armáda zveřejnila záběry z takzvaného dronu Dragon a tyto záběry jsou něčím zcela novým. Ty jsou k vidění teprve od začátku září. Tak se nad tím zamysleme. O tom, co jsou zač. Takže tady je dron, který letí nad zalesněnou oblastí a shazuje tuto tekutou palbu, pravděpodobně na zákopy na vojáky pod nimi. Teď se tomu tekutému ohni říká termit a dron je schopen shodit tuto kovovou zápalnou látku na ně. Teplota 2500 stupňů Celsia.



Takže je to něco jako tekutý oheň a spálí cokoliv. . A na druhém videu tady můžete docela jasně vidět, jak dron Dragon sleduje linii zákopu. Letí jakýmsi nepravidelným směrem nad stromy a je vidět, že si myslí, že ví, kam míří.















Takže se pohybuje doleva a pak doprava a pak se vrací zpět. Hledá vojáky nebo sleduje nějakou linii. A pokud jste pod ní. I když šířka toho pádu není velká, je to asi metr nebo tak, možná pár metrů, ale pokud jste někde poblíž těch pár metrů, tak to zápalné zařízení, ta kovová zápalná kapalina.





To, co padá, je děsivá věc, a pokud se dotkne nějakého člověka, těžce ho zraní, nebo téměř jistě zabije, pokud ho to chytne naplno.





Chci říct, že takové zbraně už nějakou dobu existují, například napalm. Ale napalm je jedno obrovské zápalné pole. S tím termitem, který shazují z dronu Dragon, je to tak, že může sledovat vojáky. Může sledovat klikatou čáru zákopu, přesnost dronu jenom možná padesát metrů nad vámi musí být děsivá pro vojáky pod ním, a pokud, jak se zdá zcela pravděpodobné z jiných kousků filmu. Že to může zničit i tanky, protože kovová zápalná látka, pokud se dostane do nějaké trhliny, pokud se dostane do palivové nádrže, motorového prostoru, do nějaké munice, tak tank prostě vyletí do povětří.

Pro vojáky, kteří budou ležet pod tímhle materiálem v zákopech, budou mít ještě větší strach z dronů, které se jim budou přibližovat nad hlavou, v případě, že to bude dron Dragon, budou tam věci, které by mohli udělat. Mohou se pokusit krýt své zákopy. Mohou se pokusit zabránit tomu, aby cokoli, co na ně spadne, skutečně proniklo směrem ke kůži nebo k čemukoli, co má nějakou hodnotu. Ale samozřejmě, že zakrytí zákopů vlnitým plechemnebo čímkoli jiným je jenom znehodnotí. Ztěžuje to práci v zákopech.





Takže i když proti každé zbrani můžete vždycky něco udělat, to, co musíte udělat, vás činí méně efektivními jako bojovou sílu, a takové věci. Proboha, ještě to zvyšuje faktor strachu, který to vytváří. Chyba pro pozemní síly, a to je, tuším, součástí logiky snahy o nasazení, aby se lidé báli, aby se nevyspali. A teď. Ukrajinci to vyvinuli. Nasadili ho teprve v posledním měsíci. Rusové si pospíšili se svou verzí, takže ji budou mít také.



Předpokládám, že v příštím roce toho na bojišti uvidíme mnohem víc. A vsadil bych se, že do roka nebo dvou to bude zakázáno jako nehumánní zbraň. Jiné použití takových věcí, jako je bílý fosfor, který existuje na bojišti jako osvětlovací prostředek nebo jako způsob výroby kouře, jsou nicméně zbraně, které je nezákonné používat v roli pěchoty. Je nezákonné je používat na úrovni terénu.





Je nezákonné je používat kdekoli, kde jsou civilisté, a tato zbraň se chová velmi podobně jako bílý fosfor a byl bych překvapen, kdyby nebyla do stejné kategorie zařazena poměrně brzy. Kdykoli se na bojišti objeví nová zbraň, všichni si kladou otázku, zda to změní pravidla hry?





V reálném světě je ve skutečnosti jen velmi málo těch, které mění pravidla hry. Tohle není game changer, ale je to nová forma pěchotní války boje jedné skupiny pěchoty na jinou skupinu pěchoty, a to přidává na nebezpečnosti bojiště. A. Jedním z aspektů této války, který je velmi nový, je všudypřítomnost dronů.





Drony jsou tu už dlouho, ale nikdy jsme neviděli, že by se používaly tak efektivně a účinně jako na obou stranách v ukrajinské válce, a vytvoření takového dronu Dragon, který je obávanou zbraní, jen dodává prvku dronů další rozměr. Této války, která nás provází už několik let.

0