Slušné a neslušné země

8. 10. 2024

čas čtení < 1 minuta

Rychlý přehled prohlášení evropských vlád k dnešnímu výročí 7. října ukazuje, kdo měl tolik slušnosti, aby kromě odsouzení útoků Hamásu a uctění památky izraelských obětí zmínil také palestinské (a v některých případech i libanonské) oběti na životech za poslední rok.

Quick scan of European government statements on today's 7 Oct anniversary shows who had the basic decency, in addition to condemning Hamas attacks and commemorating Israeli victims, to also mention the Palestinian (and in some cases Lebanese) lives lost over the past year. pic.twitter.com/UOcmg6BLfM