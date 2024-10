84 procent Britů zastává názor, že Netanjahu by měl být zatčen jako válečný zločinec

4. 10. 2024

čas čtení 6 minut

Moderátor, pořad Today, BBC Radio 4, čtvrtek 3. října 2024, 7.30 ráno: Britský premiér nemohl jasněji říci, na čí straně stojí britská vláda. Toto je jeho projev z Downing Street:

Keir Starmer: "Mým dnešním poselstvím je zcela jasně odsoudit tento útok ze strany Íránu. Jasně uznat právo Izraele na bezpečnost a obranu, a to říkám naprosto jasně. Samozřejmě si myslím, že všechny strany mají zájem na tom, aby se to nezvrhlo v mnohem větší konflikt, ale pokud jde o zásadu práva Izraele na sebeobranu, vyjádřil jsem se velmi, velmi jasně."

Proč, jak se někteří divili, stejně jasně neodsoudil izraelské akce v Gaze? Náš pořad hovořil s mnoha labouristickými poslanci, kteří myslím, že to měl udělat. Jeden z nich hovořil o tom, co označili za premiérovo pokrytectví, a ptal se, proč neoznačil Izrael za viníka. Další z oslovených poslanců obvinil Keira Starmera, že v konfliktu zaujímá zaujatý postoj. Třetí uvedl, že jeho slova masivně povzbudila Izrael. Mluvili jsme s 1,2,3,4,5, nepočítaně, nyní se šesti poslanci, kteří byli k premiérovi velmi kritičtí, ale žádný z nich nechtěl přijít do našeho pořadu, protože řekl, cituji, jeden z poslanců, které jsme kontaktovali, že by nás to stálo naše zaměstnání. No, Zarah Sultana, která je v této otázce své straně už dlouho trnem v oku, byla ochotna veřejně vystoupit. Byla zvolena labouristickou poslankyní, ale nyní zasedá jako nezávislá poslankyně, protože byla vyloučena z labouristické parlamentní strany za hlasování proti Starmerově politickému programu. Přeji vám dobré ráno.

Zarah Sultana: Dobré ráno, Nicku. Dobré ráno, Nicku.





Moderátor: Chybuje premiér, když stojí na straně Izraele a brání hi proti íránským útokům?









Moderátor: Položil jsem vám však konkrétní otázku. Jste známa jako dlouhodobý kritik Izraele, a dala jste to tedy jasně najevo. Mýlí se Starmer, když říká, že Izrael má právo na sebeobranu, když se na tu zemi sypou íránské rakety?





Moderátor: Ale odpusťte mi, je to velmi důležitý bod, ale je to jiný bod a stačí odpovědět na mou otázku a pak přejdeme k těmto širším otázkám.





Zarah Sultana: Všechny univerzity v Gaze, polovina domů v Gaze a více než 80 % komerčních nemovitostí v Gaze bylo poškozeno a zničeno. To není právo země na obranu. Tohle by mnozí z nás označili za genocidní útok.





Moderátor: Omlouvám se, jen se na chvíli zastavte, protože jste dostala příležitost říci, jak silný máte vztah k Izraeli a kritizovat Izrael, a je správné, že k tomu dostanete příležitost. V pořadu máme izraelského mluvčího. Lidi, kteří Izrael hájí. My jsme vás ale požádali, abyste hovořila o postoji premiéra Starmera a vlády k této věci a promiňte, mohla byste odpovědět na tu otázku? Má pravdu, když říká, že Izrael má právo se bránit?





Zarah Sultana: Na tuto otázku jsem odpověděla, Nicku, když jsem řekla, že právo na obranu není právo na genocidu a také, že jsmei svědky násilí v Gaze a v Libanonu





Moderátor: Takže má Starmer pravdu, ale myslíte si, že je pokrytecké zdůrazňovat jedno právo Izraele, ale nekritizovat, je to váš hlavní argument?

Zarah Sultana: To, co jsme viděli v Gaze, kde zemřelo přes 41 000 lidí, invazi do Libanonu a raketové údery z Íránu, každý tento okamžik, kterého jsme byli svědky, byl tragickým selháním západní diplomacie, a Spojené království je spoluviníkem, protože poskytlo Izraeli diplomatické krytí v institucích, jako je OSN, ale také pokračovalo v prodeji zbraní, i když už přiznalo, že existuje riziko, že tyto zbraně vyrobené ve Spojeném království se podílejí na válečných zločinech a porušování mezinárodního práva.

Moderátor: Je zřejmé, že to cítíte neuvěřitelně vášnivě, a mnoho lidí to cítí také vášnivě, ale tvrdíte, že kdybychom v Británii zakázali veškerý prodej zbraní a kdybychom mu přestali poskytovat to, čemu říkáte diplomatické krytí v OSN, mělo by to sebemenší vliv na to, co se izraelský premiér Benjamin Netanjahu rozhodne udělat příště?





Zarah Sultana: Rozhodně. Spojené království zajišťuje prodej zbraní, který zahrnuje izraelské stíhačky F35. Ty rozpoutávají naprosté peklo v Gaze a nyní také v Libanonu. A pokud britská vláda připouští, že britské zbraně se mohou podílet na porušování mezinárodního práva, nechápu, jak může ospravedlnit zbývajících 320 zbrojních licencí -







Moderátor: Teď už nemáme čas , ale řekněte mi jednou větou jednu věc, a to kolik labouristických poslanců, protože je znáte, smýšlí stejně jako vy?





Zarah Sultana: Mnozí ano, protože jsme svědky smrti 41 000 Palestinců v Gaze. Jsme svědky smrtí v Libanonu a víme, že vláda Spojeného království by se mohla vydat jinou cestou, kdy by upřednostnila životy, zacházela se všemi stejně a ukončila veškerý prodej zbraní. A myslím, že je hluboce znepokojující, že lidé nejsou ochotni o tom veřejně mluvit, protože se bojí o svá místa.







Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

0

209

Myslím, že slyšíme premiéra, který nereflektuje britské veřejné mínění. 67 % britské veřejnosti zastává názor, že Izrael spáchal válečné zločiny, 56 % podporuje zablokování veškerého prodeje zbraní Izraeli a 84 % se domnívá, že Benjamin Netanjahu by měl být zatčen, pokud přijede do Spojeného království. Britská veřejnost je jednoznačně na správné straně dějin. Je škoda, že naši političtí představitelé nejsou.Myslím, že je obrovský rozdíl mezi právem na vlastní sebeobranu a genocidou, kterou jsme viděli v Gaze, kde bylo zabito přes 41 000 lidí, většinou žen a dětí.Vysocí členové izraelské vlády a armády vyjádřili otevřeně genocidní úmysly, izraelští vojáci pořizují videozáznamy sami sebe, jak úmyslně vypalují, ničí a rabují civilní majetek.Ano.To je velmi jasné, Sáro Sultanoano, opravdu vám moc děkuji. Jak víte, včera jsme v pořadu vedli rozhovor s izraelskou velvyslankyní v Británii. Takže jsme slyšeli velmi odlišné názory.