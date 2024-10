Přehrada Nové Heřmínovy je naprostý nesmysl a podvod na veřejnosti

4. 10. 2024 / Boris Cvek

Se zaujetím jsem ve čtvrtek ve Dvaceti minutách Radiožurnálu poslouchal koordinátora Hnutí Duha pro Jeseníky Ivo Dokoupila. Vyjadřoval se samozřejmě k problému, jak ochránit Krnov a další obce před povodněmi. Když pominu trivialitu, že kdyby stát skutečně fungoval, nemůže ho žádný bezdůvodný protest nějakých potížistů ve stavbě nové přehrady zastavit, přičemž se ukazuje, že stát nedokázal vypořádat námitky v zákonní lhůtě 60 dnů, ale trvalo mu to roky, pro budoucnost je třeba zdůraznit několik podle mě zcela neoddiskutovatelných bodů.

Zaprvé opatření je udělat co nejdříve, do pěti let nejpozději. A to opatření účinná. Za druhé peněz k tomu určených je třeba využít řádně a rozumně, tedy cena versus efekt. Zatřetí je třeba udělat taková opatření, aby byly chráněny všechny obce, které postihla povodeň, nikoli jen obce na toku řeky Opavy. Považuji za evidentní, že ani jedno nemůže být dosaženo stavbou přehrady Nové Heřmínovy. Tím pádem je zcela bezpředmětné tuto variantu vůbec zvažovat. Jedná se o ztrátu času, odvádění pozornosti a podvádění veřejnosti.

Je neuvěřitelné, kolik času, energie, peněz se vyplýtvalo na tuto slepou uličku místo toho, aby dávno byla na místě ekology navrhovaná opatření, která by ochránila Krnov a další obce, včetně těch, které nejsou na toku řeky Opavy. Tohle je ten stát, ta vláda, která klade důraz na to, že veřejnými penězi se nemá plýtvat a že je třeba vynakládat je efektivně? Neuvěřitelné. Jestli by se měli na někoho občané postižených obcí opravdu tvrdě zlobit, je to stát a celá ta šaráda s novou přehradou.

Tak jednoduché to je. Bude stát do pěti let? Nebude. Jde o efektivní využití peněz? Ne. Jde o systémové řešené ochrany všech ohrožených obyvatel? Ne. Udělalo Povodí Odry něco, co by Krnov ochránilo? Ne. Tragédie je ve skutečnosti horší než v roce 1997. Není o čem diskutovat. Byli jsme vydáni na pospas betonářské lobby. Tohle je Česká republika.

