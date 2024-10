Channel 4 News: Zaútočí-li Izrael na ropná centra v Íránu, povede to k světové ropné krizi?

4. 10. 2024

Moderátor z Bejrútu, Channel 4 News, čtvtek 3. října 2024, 19 hodin: Izraelská letadla zaútočila na Bejrút a jižní Libanon, zatímco svět čeká, jak a kdy Izrael zaútočí na Írán. Dobrý večer z Bejrútu. Toto město dnes zasáhlo několik izraelských náletů, včetně jednoho v obytné čtvrti v centru Bejrútu, poblíž parlamentu a několika v uplynulé hodině. Mnoho vesnicím na jihu bylo také nařízeno evakuovat, zatímco Izrael pronásleduje bojovníky Hizballáhu.

Poprvé byla libanonská armáda vtažena do odvetné palby na Izraelce a dva její vojáci byli izraelem usmrceni. Vzniká také humanitární krize, kdy je na útěku před násilím vysídleno více než milion lidí.

A nad touto válkou visí stín další krize. Slova prezidenta Bidena o možnosti, že Izrael zasáhne íránskou ropnou infrastrukturu, způsobila prudký nárůst cen na trhu s ropou.





Letecké údery pokračovaly v bombardování Bejrútu i dnes, jeden z nich zřejmě zasáhl mediální oddělení Hizballáhu na jihu Bejrútu. Po většinu dne jsme také nad hlavami slyšeli zvuk izraelských bezpilotních letounů. Írán mezitím varoval, že každá země, která by napomáhala rozsáhlému izraelskému útoku, by byla považována za legitimní cíl.





Stalo se tak poté, co prezident Biden prohlásil, že USA jednají o možných izraelských úderech na íránská ropná zařízení, což vyvolalo prudký nárůst cen ropy. Dnes večer jsme živě v Jeruzalémě a v Tyra v jižním Libanonu. A za prvé, tady je náš hlavní zpravodaj Alex Thompson, který je v Jeruzalémě a přináší nejnovější informace.





Alex Thiompson: Opakuje se strategie z Gazy? Izrael varoval lidi, aby v zájmu své bezpečnosti opustili jižní Libanon a vydali se na sever. Ale Bejrút je na severu. Tyto nálety na město proběhly dnes pozdě dopoledne. Přicházejí další přesuny, dnes pozdě odpoledne se objevily náhlé známky toho, že takzvaný omezený vpád Izraele je ve skutečnosti rozšiřující se invazí.





Tady v Jeruzalémě IDF, izraelská armáda náhle oznámila, že Libanonci teď musí opustit dalších 25 měst a vesnic. Ve zprávě zaslané přímo na váš telefon tvrdí, že IDF vám nehodlá ublížit. V zájmu vlastní bezpečnosti tedy musíte okamžitě opustit své domovy a vydat se na sever. Buďte opatrní, nesmíte jít Ssuth. Zachraňte si své životy.





Stejně jako předtím v Gaze Izrael zakazuje nezávislým médiím informovat o své invazi a místo toho zveřejňuje vlastní cenzurované video. Nezávislé zpravodajství z libanonské strany je také všechno, jen ne možné, protože Izrael tvrdí, že každé pohybující se vozidlo tam bude považovat za potenciální cíl.





Na východě pokračuje rozšiřující se válka. Noční izraelské nálety poškodily ruskou leteckou základnu v Sýrii. Reakce Moskvy? Její velvyslanec v Izraeli dnes odpoledne doporučil všem Rusům, aby zvážili odchod ze země.





Dnes bylo potvrzeno, že USA a Izrael jednají o bombardování íránské ropy.





Biden: „Diskutujeme o tom, že si myslím, že - “





Reportér: Díky tomuto výroku vzrostly světové ceny ropy o téměř 4 %. Zpět v Izraeli satelitní snímky letecké základny NEVER Team ukazují škody způsobené íránskou raketovou palbou. V úterý večer Izrael zásahy potvrdil, ale uvedl, že neměly žádný významný účinek. Co je však zřejměji potvrzeno, jsou tyto zbytky íránské balistické rakety, které stále leží v místě, kde dopadla do jižní izraelské pouště.





Moderátor: Alex se k nám připojuje živě z Jeruzaléma a přináší nejnovější informace.





Reportér: Ano, co z toho dnes večer vyplývá pro Izrael? Podivná souhra kroků současně, samozřejmě. Navenek je dnes židovský nový rok, čas, kdy se rodiny scházejí, podniky jsou uzavřeny. Vše je velmi tlumené a klidné. Samozřejmě je tu teď kvůli válce a celkové bezpečnostní situaci velmi málo turistů. Ale kromě toho se pod tím možná hlouběji skrývá pocit předtuchy, že se nacházíme v tlakovém hrnci, kde se tlak neustále zvyšuje.





Jak jsem právě nastínil v dnešní reportáži, můžete vidět, proč se to děje, pokud jde o globální problémy, které se dnes vystupňovaly tím, co řekl prezident Biden o otevřeném jednání s Izraelem o možnosti úderu na ropná zařízení v Íránu a o pocitu, že je samozřejmě otázkou, kdy, nikoli zda Izrael odpoví na těch 181 raket, které Írán před několika dny vypálil na Izrael. A samozřejmě, co pak Írán může udělat v reakci, pokud se tak stane.





Moderátor v Bejrútu: To byl Alex Thompson. V noci bylo zabito devět lidí, když izraelský úder zasáhl zdravotnické středisko provozované skupinou napojenou na Hizballáh v centru města. Jak Alex právě informoval, nedaleko jsou budovy parlamentu a západních ambasád, Izrael to dnes označil za přesný útok. Byl jsem na místě tohoto útoku.





Většina izraelských náletů v Bejrútu se soustřeďuje kolem jižní oblasti zvané Dahir, kterou obývá Hizballáh a kde byl minulý týden zabit Hasan Nasralláh.





Tento výbuch v centru Bejrútu se však nacházel v blízkosti bohatého centra města, které se v posledních letech stalo blízkovýchodním hřištěm.





Nikdo zde nečekal, že se ocitne v blízkosti leteckého útoku. V tétoběžné obytné čtvrti jsou lidé šokováni a rozrušeni tím, že nejen odklízejí trosky, ale také zjišťují, kdo byl zabit a co se stalo se zraněnými. Čtyři jsou stále v nemocnici, deset jich bylo propuštěno. Toto není oblast Hizballáhu.





Dominantní skupinou je zde jiná šíitská organizace Amal a tato budova byla jakýmsi velitelstvím civilní obrany se zdravotním střediskem v těchto patrech, která byla terčem útoku kolem 2:15 uprostřed noci.





Místní obyvatelé zde říkají, že v době náletu v ní bylo deset nebo více lidí a mnoho z nich skončilo mrtvých. Jak válka pokračuje, Amal se nyní fakticky spojil s Hizballáhem.





„Izraelci tvrdí, že se zaměřili na teroristy. Byli ti lidé teroristé?“





„Každé jejich slovo je lež. Lež, lež, lež.“





Všude tady jsou také vysídlení lidé z jižního Libanonu. A podobně jako Marii byla nařízena evakuace části Bejrútu. Tak co budete dělat?





„Nemůžeme jít jinam. Takže teď čekáme, jestli zemřeme, nebo přežijeme. Byli jsme v Maison Jabba na jihu a přišli jsme do Bejrútu do našeho domu a v Dahir, když došlo k úderům v Dahir. Přišli jsme do školy, protože nemáme dům, kam bychom mohli jít.“





V Bejrútu žije téměř polovina obyvatel Libanonu, ale statisíce lidí už musely opustit své domovy a většina si myslí, že zítra bude jen hůř. No a Izrael varoval obyvatele dalších vesnic a měst na jihu Libanonu, aby se evakuovali do oblastí vzdálených přes 50 kilometrů severně od hranice. Většina území v blízkosti hranic je však již vylidněná a statisíce lidí opouštějí své domovy v obavách, že by se izraelská pozemní invaze mohla rozšířit. Náš zahraniční zpravodaj Secunder Kermani je v jižním městě Tyre, kde jsou ulice prakticky prázdné. Secundere?





Reportér: No, Krishnane, po celý den jsme slyšeli přicházející i odcházející palbu. Nemůžeme se přiblížit k hranici, částečně proto, že nám Hizballáh řekl, že to nesmíme udělat, částečně také proto, že izraelská armáda varovala, že všechna auta jedoucí ze severu na jih v regionu by mohla být terčem útoku.





Je tedy těžké vytvořit si nezávislý obrázek o tom, co se děje, pokud jde o pozemní vpád Izraele do jižního Libanonu a boj Hizballáhu proti němu.





Víme, že poblíž hranic byl dnes izraelským úderem zasažen konvoj Červeného kříže, že byli zraněni 4 zdravotníci a že byl zabit jeden voják libanonské vládní armády.





Světová zdravotnická organizace dnes rovněž uvedla, že za posledních 24 hodin bylo zabito 28 zdravotníků ve službě. To vše podle mého názoru jen podtrhuje, jak je situace nebezpečná.





Po celém jižním Libanonu se ozývají zvuky války a počet zabitých a zraněných izraelskými údery stoupá.





Hizballáh utrpěl zničující údery, ale stále je zde dominantní a kontroluje to, co můžeme natočit.*** Hussain Jashi je jedním z poslanců této skupiny. Mnoho lidí zde v Libanonu je velmi rozzlobeno tím, co Izrael dělá, ale mnozí jsou také naštvaní na Hizballáh, protože podle nich zatáhl zemi do války, kterou nechtěl. Jak byste na to reagoval?

„Každý má právo vyjádřit svůj názor. Respektujeme to, ale my jsme oddáni své povinnosti, své vlasti, nade vše ostatní."





Existuje něco jiného než příměří v Gaze, co by vedlo Hizballáh k tomu, aby přestal ostřelovat severní Izrael? Kvůli Hizballáhu za to celá tato země platí velmi vysokou cenu?





„Sionistický režim je tím, kdo Libanon do této války zatáhl. Požádali jsme sionisty, aby zastavili své masakry na nás a na obyvatelích Gazy.“ A jak to dopadlo?"





Jsme ve městě Tyr na místě dalšího leteckého útoku. Když se rozhlédnete po rozsahu zdejší destrukce, získáte představu, jak silné musely být ty výbuchy Tohle byly dvě budovy, z nichž se nyní stala jen tato obrovská hromada trosek. Mezi troskami jsou poházeny osobní věci lidí, dětské hračky. Izrael obviňuje Hizballáh, že ukrývá své bojovníky a zbraně mezi obyvatelstvem. Mezi mrtvými byla i Husajnova manželka a dcera.





„Nebyly tu žádné výbušniny ani rakety,“ říká. „Ale my jsme na to zvyklí. Naše krev, naše těla, naše děti jsou oběti,“ řekl Hasan s odkazem na zabitého vůdce Hizballáhu.





Hizballáh je pevně vpleten do všech aspektů zdejšího života a řídí stát ve státě. Má dokonce vlastní tým civilní obrany. V Bejrútu bylo přes noc zabito sedm jeho členů.





„Domníváte se, že vaše týmy jsou záměrně cílem útoků?“





„Úmyslně se zaměřují na nás. Viděl jsem to na vlastní oči. Možná nás jednou zasáhli omylem, ale za poslední týden nám zabili třicet kolegů. Nemohlo jít ve všech případech o omyl.“





Do tohoto konfliktu nahlížíme jen zběžně, ale i uprostřed konkurenčních vyprávění celkem zhruba 70 měst a vesnic, dostaly rozkazy k evakuaci, a co je podstatné, ty, které byly vydány dnes jsou na sever od místa, kde se právě nacházíme, na sever od řeky Litani. Takže to je hlouběji do Libanonu než oblast, ze které Izrael dříve mluvil o vytlačení Hizballáhu. A to jen posílí obavy z možného případného rozsahu izraelské ofenzívy zde.





Moderátor, Bejrút: Dnes je samozřejmě Roš hašana, jeden z největších židovských svátků v roce. Takže v Izraeli je jen málo lidí, kteří poskytují televizní rozhovory, ale odtud z Libanonu se ke mně nyní připojuje ministr hospodářství. *** Tedy, Salame, moc vám děkuji, že jste se k nám dnes večer připojil. Tato ekonomika už byla v takových problémech. Jaký je dopad této války?





Dobrý večer. Rozhodně děkuji za pozvání. Dopad války na ekonomiku je zničující. Každý dobře ví, že už před začátkem této války se Libanon potýkal s problémy téměř tři roky. Se zhroucením ekonomiky, ztrátou hodnoty libanonské, národní měny. Nezaměstnanost, sociální problémy. Chci říct, že země se potýkala s problémy už nějakou dobu, dávno před válkou, válka přišla a Libanonu přidala další vrstvu problémů.





Nyní hovoříme o více než milionu vysídlených lidí, nemluvě o milionu a půl syrských uprchlíků, kteří jsou stále v Libanonu. To vše se skutečně nahromadilo, takže se tento národ dostal do krizového režimu. HDP je dnes v hrozném stavu, protože statisíce lidí přišly v uplynulém roce o práci. Většina z nich jsou mladí lidé pracující na jihu a v zemědělském sektoru a v hlavních průmyslových odvětvích v údolí Bekaa na jihu. A to ještě nemluvíme o úplné ztrátě turistické sezóny, která byla v posledních třech letech velmi významnou ekonomickou podporou Libanonu, vzhledem k tomu, že byla jedním z mála zbývajících odvětví, která do ekonomiky pumpovala peníze.





Nyní již tedy nehovoříme o růstu. Nemluvíme o tom, že by se HDP zlepšil. Mluvíme o velkých mimořádných nákladech na Libanon, které budou trvat a jejichž konec zatím nevidíme.





Moderátor: Tolik lidí, jak říkáte, je vysídleno. Nemají práci. Nemají žádný příjem. V jakém okamžiku začnou lidem docházet peníze na jídlo?





No, dobré je, že vláda měla vzhledem k tomu, že jsme fungovali v nouzovém režimu už mnoho let před začátkem války. Takže díky bohu jsme dobří na úrovni potravinového zabezpečení, na úrovni lékařské pomoci, díky tomu teď lidé přežívají. Ale největší výzvou teď je, že pokud nedosáhneme okamžitého, a já říkám okamžitého příměří se seriózními rozhovory o míru, tato válka, která má tendenci se prodlužovat nebo dále rozšiřovat, dostane Libanon do velmi kritické situace. Dostane ekonomiku do bodu, z něhož nebude návratu. Tam začnou lidé skutečně čelit vážným problémům. Nemajíce žádný příjem, budou pravděpodobně v příštích několika měsících utrácet vše, co mají, pokud budou žít na ulici a nebudou mít žádnou práci.





Moderátor: Ale když mluvíte o příměří, libanonská armáda byla dnes vtažena do války a opětovala palbu proti izraelským jednotkám na jihu. A vy už jste v té válce ztratili vojáky. Chci říct, že jste do ní vtaženi, že?





No, před několika dny jsem řekl, že je to plnohodnotná válka proti Libanonu. Izraelská strana říká, že se zaměřujeme na Hizballáh. My se nezaměřujeme na Libanon. Nebojujeme proti Libanoncům, zatímco oni bombardují město. Teď s vámi mluvím z místa vzdáleného necelý kilometr od místa výbuchů, ke kterým došlo včera v noci, a to je dokonce o dva kilometry méně než vláda, takže vtažení libanonské armády do konfliktu je velmi nebezpečné, je velmi kritické. Její rozšíření by nás mohlo zavést někam, kam jako národ nechceme.





Moderátor: Ale když mluvíte o příměří, není to tak, že Hizballáh řekl, že není připraven na příměří bez příměří v Gaze?





No, dnešní poselství vlád bylo velmi jasné od našeho premiéra, ministra zahraničních věcí, že celá vláda se všemi svými politickými stranami, včetně Hizballáhu, je pro příměří, ale izraelská strana tomu nepomáhá, protože izraelská strana neprojevuje žádný úmysl příměří, žádnou flexibilitu. Je to jen neustálý útok na Libanon a libanonský lid.













Moderátorka, Londýn: Ceny ropy dnes prudce vzrostly kvůli spekulacím, že Izrael může na íránský raketový útok odpovědět úderem na ropnou infrastrukturu země, je tu náš ekonomický reportér Neil MacDonald. Neile, přibližte nám příčinu těchto spekulací.





Ekonomický reportér: Stačila tři slova prezidenta Bidena, aby ropa vzrostla na nejvyšší úroveň za poslední měsíc. Jeden z reportérů se ho zeptal, zda USA a Izrael zvažují úder na íránská ropná zařízení, a on odpověděl, že o tom právě jednáme. Poté však dodal. Myslím, že by to bylo trochu - ale pak se odmlčel. Takže to není pevné potvrzení, ale zjevně je to na stole, nebo alespoň tuto myšlenku šíří a mohu vám ukázat, že ropné trhy na ta slova reagovaly. V podstatě hned cena vystřelila nahoru na téměř 74 dolarů za barel a můžete vidět, jak vlastně během týdne ceny ropy stejně mířily nahoru, po íránském útoku na Izrael.





Moderátorka, Londýn: Wow. No, jak vážné to je pro světovou ekonomiku?





Ekonomický reportér: No, podívejte se, Írán produkuje asi 3 miliony barelů ropy denně. To jsou asi 3 % celkové světové produkce a ve skutečnosti z ní sám spotřebuje poměrně hodně. Takže jen asi polovina, asi 1,7 milionu barelů, se vyváží, takže úder na jejich ropná zařízení nepochybně zasáhne Íránce. Dopad na širší světovou ekonomiku je méně jasný. Velkou otázkou by samozřejmě bylo, jak by Írán na tento útok reagoval. A je otázkou, že 20 až 30 % veškeré světové produkce ropy prochází Hormuzským průlivem. Mohl by se Írán nebo jeho zmocněnci a příznivci pokusit zaútočit na tyto tankery?





Moderátorka, Londýn: Jak moc je to zlé? Jak špatné by to mohlo být?





Ekonomický reportér: Myslím, že se velmi snadno vrátíme přímo do ropné krize z roku 1973, kdy Sýrie a Egypt zaútočily na Izrael, a během tohoto konfliktu Saúdská Arábie uvalila na Spojené státy ropné embargo. Ceny ropy vzrostly na čtyřnásobek, světovou ekonomiku zachvátila inflace. Nyní si myslím, že tam nejsme, a mám pro to několik důkazů, které vám chci ukázat.





Takže zde máme graf za poslední týden. Pokud si ho zvětšíme a podíváme se na něj za poslední rok, ukáže vám zcela jiný obrázek. Můžete vidět, jak navzdory všem násilnostem na Blízkém východě, navzdory obavám z rozšíření konfliktu, je ve skutečnosti cena ropy v současné době nižší.





Dva velké důvody: poptávka ze strany Číny, která spotřebovává velké množství ropy, na jejich poměry velmi pomalá. Kvůli této slabé poptávce vytváří volné kapacity řada dalších producentů ropy. Kriticky důležitá je Saúdská Arábie, která má možná až 5 milionů barelů denně volné kapacity, a pokud bude chtít, může je využít k tomu, aby ceny ropy nestrhla.





Pane Salame, ministře hospodářství, opravdu vám velmi děkuji, že jste se k nám připojil.