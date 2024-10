Studie nových personalizovaných terapií rakoviny by mohla „změnit“ způsob léčby této nemoci

6. 10. 2024

Rozsáhlý klinický projekt by mohl poskytnout přehled o tom, jak dobře léčba funguje, v reálném čase a vést k včasnější diagnostice



Vědci zahajují rozsáhlou klinickou studii nové personalizované léčby rakoviny, která by mohla lékařům poskytnout přehled o tom, jak dobře léčba funguje, v reálném čase.



Partnerství v hodnotě 9 milionů liber mezi Institutem Francise Cricka, pěti fondy britského zdravotnictví, charitativními organizacemi a biotechnologickými společnostmi bude čtyři roky zkoumat účinnost nové imunoterapeutické léčby a zkoumat nové způsoby detekce rakoviny.

Tento program je jedním z několika nových výzkumných projektů, kterým dalo britské ministerstvo pro vědu, inovace a technologie zelenou v rámci balíčku v hodnotě 118 milionů liber, který vytvoří pět nových center po celé Velké Británii pro vývoj nových zdravotnických technologií, včetně levnějších skenerů, diagnostiky rakoviny pomocí umělé inteligence a rychlejšího testování nových léků pomocí mikrodávek.



Projekt Manifest, který vede Crickův institut, bude zkoumat nádory a vzorky krve od 3 000 pacientů, kteří prodělali rakovinu, ve snaze zjistit, které biomarkery - jako jsou geny, bílkoviny nebo molekuly - by mohly naznačit, zda má někdo nezjištěnou rakovinu nebo zda se nemoc může vrátit.



To by mohlo zefektivnit novou vlnu imunoterapeutické léčby rakoviny. Imunoterapie je považována za slibnou formu léčby rakoviny, protože stimuluje imunitní systém pacienta k ničení nádorů namísto chirurgických zákroků, radioterapie a chemoterapie, které se používají ve stylu „řezat, pálit, trávit“.



Prof. Samra Turajlic, vedoucí klinické skupiny v Crickově institutu a konzultant lékařské onkologie v nemocnici Royal Marsden, se již téměř 20 let zabývá léčbou melanomu, rakoviny kůže.



„Když jsem začínala, lidé umírali na pokročilý melanom, obvykle do šesti měsíců,“ řekla. Nyní více než polovina lidí s pokročilým melanomem, kteří dostávají imunoterapii, přežívá nejméně 10 let.



Problém je v tom, říká Turajlicová: „Nevíme, kdo bude mít z léčby prospěch a kdo bude mít jen vedlejší účinky.“ A zatím bylo zjištěno, že imunoterapie působí jen na některé typy rakoviny. Projekt Manifest se zaměří na čtyři: melanom, rakovinu ledvin, rakovinu močového měchýře a trojitě negativní rakovinu prsu.



Ve světě došlo k rozmachu imunoterapeutické léčby, ale studie jsou často prováděny v tak malém měřítku, že pro lékaře může být obtížné zjistit, která bude účinná pro konkrétní pacienty. Biomarkery nabízejí potenciální řešení.



„To, k čemu chceme biomarkery využít, je říci, zda léčba bude fungovat, nebo ne,“ řekl Turajlic. „Domníváme se, že žádný jednotlivý biomarker nám skutečně nedá odpověď, protože interakce mezi rakovinou a imunitním systémem je velmi složitá.



„Takže se chystáme odebrat velmi velké množství měření od pacientů: vzorky nádoru, krev pacientů, z mikrobiomu, a spojit to do testu, abychom pochopili, který má největší prediktivní sílu. To je něco, co ještě nebylo provedeno ve velkém měřítku.“



V rámci partnerství s Royal Marsden a Barts Cancer Institute v Londýně, Christie v Manchesteru, NHS Lothian v Edinburghu a univerzitními nemocnicemi v Cambridgi budou nabírat dalších 3 000 pacientů. Mezi další partnery patří Cancer Research UK Biomarker Centre v Manchesteru a IMU Biosciences.



Mezi další programy v pěti centrech, které vytváří UK Research and Innovation, patří přenosné zobrazovací nástroje, které pomáhají chirurgům identifikovat rakovinu a odstraňovat nádory, a nová digitální patologická datová síť napříč NHS, která bude sdružovat data pro přístup výzkumných týmů.



„Rakovina je zničující nemoc, která zasáhla každou rodinu ve Spojeném království, včetně mé vlastní,“ řekl Peter Kyle, ministr pro vědu a technologie.



Tyto „úžasné inovace ... by mohly změnit způsob, jakým léčíme tuto hroznou nemoc, a dát naději těm, kteří jí čelí“, dodal.



„Mohly by otevřít kapacitu našeho zdravotnictví a zmírnit tlak, který všichni zcela jasně vidíme. Britské společnosti by se díky nim mohly dostat do čela lukrativních rozvíjejících se odvětví. Mají potenciál k růstu ekonomiky - využívají náš zdravotnický systém a výzkumný sektor jako motor růstu - a následně uvolňují finanční prostředky, které potřebujeme k tomu, abychom ještě více podpořili naše inovátory a investovali do našich veřejných služeb.“





Wes Streeting, ministr zdravotnictví a sociální péče, řekl: „Jako člověk, který přežil rakovinu, vím, jak zásadní je včasná diagnóza rakoviny a nejnovější léčba. Tato investice nejenže zachrání životy, ale také zajistí Británii status velmoci v oblasti věd o živé přírodě a lékařských technologií.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

