Jde jim o přehradu, ne o lidi

5. 10. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta

Ještě jsem musel přemýšlet nad argumenty pana ministra Výborného ve prospěch výstavby přehrady Nové Heřmínovy jako ochrany lidí na Krnovsku před povodněmi. A bylo mi na zvracení. Představte si matku, která tvrdí, že chce ochránit své nahé dítě před mrazem venku na sněhu. Matka chce kožich, ten ale z nějakého důvodu není k dispozici. Prostě ho nemá, nedosáhne na něj. Ale okolo sebe má různé hadříky, které by mohla použít, leč nechá raději dítě zmrznout. Budete takové matce věřit, že jí šlo o dítě? Ne, šlo jí o kožich.





A tak je to i se státem a přehradou Nové Heřmínovy. Stát by bylo možné brát vážně, kdyby udělal všechna možná opatření, a pak tvrdil: více jsem kvůli zlým ekologům udělat nemohl. Ani pak by to neznamenalo, že ekologové nemají pravdu, nicméně slova státu by nebyla výsměch obětem. Udělali jsem všechno, co jsme mohli, více nešlo.

Jenže stát neudělal pro ochranu lidí v Krnově a okolních obcích před povodněmi prakticky nic a dnes pan ministr Výborný nemluví na prvním místě o tom, co lze udělat hned a levně, aby lidi byli ochráněni (a nejen ti na řece Opavě), ale zase a zase tlačí přehradu a ukazuje na zlé ekology. Dokonce k tomu zneužívá aktuální, živé tragédie mnoha lidí na Krnovsku a Opavsku.

Kdo mu má proboha věřit? Kdo má věřit těm jeho studiím a odborníkům? Proč ti odborníci neřekli státu, že je třeba udělat maximum možného bez ohledu na přehradu? Proč stát nic neudělal? Protože jim o lidi nejde. Oč mu vlastně jde? O přehradu.

