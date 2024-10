Francouzský prezident Macron v sobotu vyzval k zastavení dodávek zbraní Izraeli

5. 10. 2024

čas čtení 10 minut



Francouzský prezident Emmanuel Macron v sobotu vyzval k zastavení dodávek zbraní Izraeli, který je kritizován za průběh odvetné operace v Gaze



„Myslím, že dnes je prioritou, abychom se vrátili k politickému řešení, abychom přestali dodávat zbraně pro boj v Gaze,“ řekl Macron televizní stanici France Inter a dodal, že Francie žádné zbraně do Izraele neposílá.



IDF naznačují, že s blížícím se výročím 7. října vrátí Íránu úder



Izraelská armáda naznačila, že v souvislosti s pondělním výročím útoků ze 7. října rozšíří své operace na více frontách, včetně „významné a vážné“ odvety vůči Íránu za rozsáhlý útok balistickými raketami na Izrael z minulého týdne.



„IDF [izraelská armáda] připravuje odpověď na bezprecedentní a nezákonný íránský útok na izraelské civilisty a Izrael,“ uvedl vojenský představitel pod podmínkou anonymity, protože nebyl oprávněn o této záležitosti veřejně hovořit.



V době, kdy Izrael uvedl, že plánuje odpověď na úterní íránské raketové údery, které zasáhly řadu klíčových izraelských základen nebo dopadly v jejich blízkosti, americký prezident Joe Biden varoval před údery na íránská ropná zařízení, a to den poté, co uvedl, že Washington o takové akci „diskutuje“.

Během uplynulého roku zničila izraelská vojenská operace v pásmu Gazy většinu palestinské infrastruktury



Ve své nejnovější analýze zveřejněné na konci září odhadlo středisko satelitních snímků OSN, že v Gaze bylo poškozeno nejméně 66 % budov - celkem 163 778 - z nichž 52 564 budov bylo zcela zničeno.

„Myslím, že dnes je prioritou, abychom se vrátili k politickému řešení, abychom přestali dodávat zbraně pro boj v Gaze,“ řekl Macron televizní stanici France Inter a dodal, že Francie žádné zbraně do Izraele neposílá.Izraelská armáda naznačila, že v souvislosti s pondělním výročím útoků ze 7. října rozšíří své operace na více frontách, včetně „významné a vážné“ odvety vůči Íránu za rozsáhlý útok balistickými raketami na Izrael z minulého týdne.„IDF [izraelská armáda] připravuje odpověď na bezprecedentní a nezákonný íránský útok na izraelské civilisty a Izrael,“ uvedl vojenský představitel pod podmínkou anonymity, protože nebyl oprávněn o této záležitosti veřejně hovořit.

Desetitisíce propalestinských demonstrantů se v sobotu sešly na pochodu v centru Londýna, aby si připomněly rok od útoků v Izraeli ze 7. října.



Další akce se očekává později v Edinburghu a v neděli se má v Hyde Parku konat vzpomínková akce, kterou pořádá Rada zástupců britských židů, Rada židovského vedení a další skupiny.Aktivisté se v sobotu ráno sešli na Bedford Square za silné policejní přítomnosti. Podle organizátorů se plánovali „zaměřit“ na společnosti a instituce, které se podle nich „podílejí na zločinech Izraele“, včetně banky Barclays a Britského muzea



Izrael v noci zahájil nové nálety na Bejrút, přičemž v sobotu v časných ranních hodinách byla na jihu hlavního města hlášena série hlasitých výbuchů a obrovských oblaků kouře. Izraelská armáda již dříve požadovala evakuaci částí jižních předměstí Bejrútu.





Podle údajů libanonské vlády bylo v Libanonu za téměř rok bojů mezi Izraelem a Hizballáhem zabito více než 2 000 lidí. Většina z nich byla zabita v posledních dvou týdnech.







Zdroj v angličtině ZDE

0

157

Dubajská letecká společnost Emirates Airlines zakázala cestujícím na svých letech přepravovat pagery a vysílačky v návaznosti na útoky libanonské skupiny Hizballáh z minulého měsíce, při nichž došlo k výbuchu komunikačních zařízení, uvedla agentura Reuters.„Všichni cestující, kteří cestují do Dubaje, z Dubaje nebo přes Dubaj, mají zakázáno přepravovat pagery a vysílačky v odbavených nebo kabinových zavazadlech,“ uvedla letecká společnost v pátek v prohlášení na svých internetových stránkách. Dodala, že všechny nalezené zakázané předměty budou zabaveny dubajskou policií v rámci zvýšených bezpečnostních opatření.Při smrtících zářijových útocích explodovaly tisíce nastražených pagerů Hizballáhu a stovky vysílaček - z těchto útoků byl obviněn Izrael, který se k nim však nepřihlásil.Největší letecká společnost na Blízkém východě rovněž oznámila, že lety do Iráku a Íránu zůstanou pozastaveny až do úterý, zatímco lety do Jordánska budou obnoveny v neděli.Lety do Libanonu zůstanou pozastaveny do 15. října kvůli stupňujícím se izraelským útokům proti Íránem podporovanému Hizballáhu, včetně úderů v blízkosti bejrútského letiště.V souvislosti se zvýšeným napětím pozastavilo lety do Bejrútu a na další regionální letiště také několik dalších leteckých společností.Tak doufala izraelská vláda, že si připomene rok od překvapivých a krvavých útoků Hamásu, které se odehrály 7. října loňského roku. Ale jen máloco šlo podle plánu.Mnoho rodin lidí, kteří byli v ten den zabiti nebo vzati jako rukojmí, se důrazně postavilo proti státem sponzorované akci s tím, že slavnostní akce může počkat, až vláda zajistí dohodu o rukojmích a bude čelit nezávislému vyšetřování svých vlastních selhání před útokem po útoku a v ten den. Někteří rodiče zakázali vládě Benjamina Netanjahua používat jména a podobizny jejich dětí.Několik kibuců, které utrpěly největší ztráty, prohlásilo, že budou bojkotovat. Místo toho se ve svých komunitách sejdou, aby společně truchlili za své blízké a vzpomínali na své rukojmí při „intimních a citlivých“ rituálech. V reakci na to ministr zodpovědný za obřad zrušil živé publikum, přičemž se zdá, že námitky rodin odmítá jako „hluk v pozadí“. To vedlo k ještě ostřejším odsudkům na sociálních sítích, kde některé z předních izraelských celebrit přislíbily podporu konkurenčnímu pietnímu aktu.Pro vládu je „všechno show“, řekl Danny Rahamim, člen kibucu Nahal Oz.To je možné, ale zdá se jisté, že 7. října bude oficiální show pokračovat. Je totiž téměř nemožné představit si svět, v němž by Netanjahuova vláda - a dědičné židovské organizace, které opakují její poselství po celém světě - odolala příležitosti využít silné datum jako megafon k vysílání stejného příběhu o útocích, který jsme všichni slyšeli už mnohokrát., uvedl ministerský zpravodajský web Shana.Paknejadovy komentáře zazněly během návštěvy Assaluyeh, hlavního energetického města Íránu.Nad jižními předměstími Bejrútu se v sobotu brzy ráno ozvala série výbuchů poté, co izraelská armáda požadovala evakuaci některých oblastí, zatímco Hizballáh uvedl, že se zapojil do pokračujících střetů s izraelskými jednotkami v libanonské pohraniční oblasti. Izrael v pátek uvedl, že se zaměřil na zpravodajské ústředí Hizballáhu v Bejrútu a vyhodnocuje škody po sérii úderů na vysoké představitele militantní skupiny, které íránský nejvyšší vůdce odsoudil jako kontraproduktivní.Útoky, které jsou součástí širšího útoku, jenž vyhnal z domovů více než 1,2 milionu Libanonců, následovaly po intenzivním bombardování v noci na čtvrtek, jehož cílem byl údajně Hashem Safieddine, nejpravděpodobnější kandidát na místo vůdce Hizballáhu po Hassanu Nasralláhovi. Jeho osud zůstává nejasný., uvedl v sobotu mluvčí íránského ministerstva zahraničí.Stalo se tak poté, co íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí v pátek v Teheránu pronesl mimořádné veřejné kázání, v němž tvrdil, že Hizballáh v Libanonu a Hamás v Gaze znovu silně povstanou s novými vůdci, a obhajoval „legální a legitimní“ útok balistickými raketami na Izrael z tohoto týdne.- v oblasti, která nebyla dříve zasažena současným konfliktem. Hamás uvedl, že Saíd Atalláh Alí, jeho žena Šajma Azzámová a jejich dvě dcery, Zajnáb a Fátima, byli zabiti při „sionistickém bombardování jeho domu v táboře Beddawi“ nedaleko severního města Tripolis. Dcery byly popsány jako děti.Mírové síly OSN v Libanonu v sobotu uvedly, že pozice neopustí. „Dne 30. září oznámily IDF (izraelské ozbrojené síly) Unifilu svůj záměr podniknout omezený pozemní vpád do Libanonu. Zároveň nás požádali o přemístění z některých našich pozic,“ uvedly prozatímní síly OSN v Libanonu (Unifil).. Libanonský premiér Nadžíb Mikátí vyzval mezinárodní společenství, aby vyvinulo tlak na Izrael, „aby umožnil záchranným a pomocným týmům dostat se na bombardovaná místa a umožnil jim přesun“ obětí.Izrael obvinil Hizballáh, že využívá hraniční přechody se Sýrií k dovozu zbraní. Podle libanonské vlády přešlo za posledních 10 dní z Libanonu do Sýrie více než 300 000 lidí - z velké většiny Syřanů -, aby unikli před stupňujícím se izraelským bombardováním.