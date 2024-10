Další měsíce budeme sledovat, jak digitalizace padá vládě na hlavu

6. 10. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty



Kdybych koncipoval Otázky V. Moravce tuto neděli, začal bych informací, že podle Indexu prosperity jsme se jako Česká republika propadli o šest místo kamsi úplně na konec žebříčku v oblasti digitalizace. Místo toho většina první hodiny byla věnována zcela zbytečným tématům: 1. zda vláda požádá o důvěru ve Sněmovně, 2. zda Lipavský je dobrý, samostatný ministr. Digitalizace dostala jen poslední čtvrthodinu a pak další prostor v druhé hodině.

Pokud jde o důvěru, naprosto souhlasím s ministrem Kupkou, který byl ve studiu s ministrem Rakušanem, senátorkou Mračkovou a poslancem Fialou (SPD), že vláda ověřuje svou většinu každým hlasováním, zejména blížícím se hlasováním o rozpočtu. Tím je téma vyřešeno.

Pokud jde o Lipavského, nedozvěděli jsme se, za koho je ministrem, ale Kupka i Rakušan jej velmi chválili. Prý dokázal sjednotit českou zahraniční politiku. Když je místo Zemana na Hradě Pavel, když máme složení Senátu a Sněmovny, jaké máme, jde to samozřejmě samo. To by zvládla i loutka Tomáše Pojara, což je podle moderátora podezření, pokud jde o pozici ministra zahraničí, které je hodno otevírat v jeho pořadu. Moderátor vytáhl i téma hlasování ČR, které blokovalo jednotný postoj Unie k Izraeli. Tady má ale vláda pohodlnou pozici, protože nemá v parlamentu faktické protivníky, což potvrdila i Mračková nebo Fiala.

Nejdůležitější téma bylo ovšem digitalizace stavebního řízení. Bohužel moderátor netlačil výsledky Indexu prosperity, aby se k nim politici vyjádřili. Na druhou stranu mě potěšilo, že se moderátor snažil pochopit, jak to vlastně s digitalizací je. Podstatné jsou dvě zprávy. Ta první je ta, že horkou fázi problémů s digitalizací stavebního řízení má na starost ministr Kupka, studenou fázi ministr Jurečka. Moderátor prý chápe, co to znamená. Já ne.

Do toho přijde nový ministr pro místní rozvoj za STAN Kulhánek, který má mít hlavní odpovědnost. Druhá se týká pana Trpkoše, který byl náměstek u Jurečky na ministerstvu práce (MPSV), ale nyní je politickým náměstkem na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR). Není prý jasné, jaký bude jeho osud. Moderátor jen žasl nad tím, že Trpkoš nejprve veřejně sdělil, že na MSPV má moc práce, a pak najednou odešel na MRR.

Pozoruhodné bylo, jak Kupka i Rakušan mlží obecnými, chaotickými výlevy o tom, co vlastně bude s digitalizací. Kupka se jí zároveň do konce října zbaví, ale zároveň se jí nezbaví nikdy. Prý perfektně funguje příprava změny legislativy, protože, to je objev!, digitalizace musí být v souladu s legislativou. Fakticky to znamená návrat do starého systému. Trpkoš by podle Rakušana měl zůstat na MRR, ale nový ministr je prý suverén a odpovědnost jde za ním.

Samozřejmě je hezké pořád opakovat, jaké plody digitalizace přinese, a dokonce už přináší. Jen jedno je ovšem jisté, totiž to, že 16. října bude analýza. Tak uvidíme, zda výsledek analýzy nebude závěr, že bude nová analýza. Vždyť jsem měli nedávno novou analýzu, zničila Bartoše. Koho položí další analýzy? Taky se zdá už nyní jisté, abych nezapomněl na zprávy z médií, že systém by mohl začít fungovat někdy za dva roky. Vláda si tedy do voleb užije.





K Indexu prosperity:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-b2b-platit-prevodem-nestaci-digitalizace-ceske-ekonomiky-je-zalostne-pomala-261752

https://www.businessinfo.cz/clanky/index-prosperity-v-digitalizaci-a-infrastrukture-cesko-pokulhava/







