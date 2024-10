"Internet bude dříve nebo později rozbit." Kreml se rozhodl utratit téměř 10 miliard rublů za izolaci Runetu

4. 10. 2024

čas čtení 2 minuty

Do návrhu rozpočtu na období 2025-2027 byl zařazen článek o "zajištění suverenity sítě". Náklady na to budou činit 10 miliard rublů ročně, upozornil telegramový kanál "Můžeme to vysvětlit". Dříve byly výdaje na přípravu ruského internetu na izolaci vloženy do projektu informační bezpečnosti programu Digitální ekonomika Ruské federace. V průměru činily asi 7 miliard rublů ročně, řekl senátor a spoluautor zákona o suverénnín Runetu Andrej Klišas.