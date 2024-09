Japonsko má nového lídra, který chce přetvořit vojenskou alianci s USA

30. 9. 2024

Příštím japonským lídrem bude bývalý ministr obrany, který chce přetvořit to, co považuje za nerovné spojenectví s USA, což je předzvěstí možného napětí ve vztazích s Washingtonem. Příštím japonským lídrem bude bývalý ministr obrany, který chce přetvořit to, co považuje za nerovné spojenectví s USA, což je předzvěstí možného napětí ve vztazích s Washingtonem.

Sedmašedesátiletý Šigeru Išiba v pátek těsně zvítězil ve volbách ve vládnoucí Liberálně demokratické straně a stal se předsedou strany - a parlament ovládaný LDP se sejde v úterý, aby ho zvolil premiérem.

Ishiba prohrál čtyři předchozí souboje o vedení a řekl, že toto bude jeho poslední pokus. V přelidněné soutěži s devíti kandidáty se tento nekonvenční zákonodárce dostal na vrchol se sliby, že napraví image vládnoucí strany po finančních skandálech. Porazil ministryni ekonomické bezpečnosti Sanae Takaičiovou (63), která by se stala první japonskou premiérkou.

Vstupuje do úřadu v době, kdy Japonsko čelí bezprecedentním bezpečnostním výzvám, včetně rychle rostoucí čínské armády, severokorejských raketových testů a agresivního Ruska, které nedávno vyslalo letadlo do japonského vzdušného prostoru.

"Budu chránit Japonsko," řekl Išiba na tiskové konferenci během své kampaně. "Nyní je čas využít zkušenosti, které jsem nashromáždil v průběhu let, k dosažení tohoto cíle."

Japonský jen po Išibově vítězství posílil, protože politik naznačil, že má pochopení pro krok japonské centrální banky zvýšit úrokové sazby. Termínové obchody s akciemi prudce klesly a analytici předpovídají, že výsledek voleb, který přijde po pátečním uzavření trhů, stlačí ceny akcií v pondělí dolů.

Zatímco jeho soupeř v závěrečném hlasování podporoval agresivní výdaje na podporu ekonomiky, Išiba je více jestřábí v rozpočtových záležitostech a řekl, že se bude zabývat zvýšením daní pro společnosti a finanční byznys.

Išiba představuje jinou větev LDP než zesnulý premiér Šinzó Abe a současný lídr Fumio Kišida, který oznámil svůj odchod v srpnu. Abe a Kišida zvýšili výdaje na obranu a usilovali o prohloubení japonského spojenectví s USA, aniž by změnili jeho základní strukturu.

Naproti tomu Išiba se rozčiluje nad asymetrickými aspekty aliance. Japonsko hostí na svém území asi 55 000 amerických vojáků, zatímco nese 75 % provozních nákladů na americké základny. Smlouva zavazuje USA přijít Japonsku na pomoc, pokud bude Japonsko napadeno, ale nevyžaduje, aby Japonsko udělalo totéž.

"Nemyslím si, že Japonsko je ještě skutečně nezávislým národem," řekl Išiba v knize vydané v srpnu.

Během kampaně Išiba přišel s řadou nápadů na přetvoření aliance. V debatě kandidátů na Okinawě, jižním ostrově, který hostí většinu amerických vojáků v Japonsku, navrhl, že americké základny by mohly být přeměněny na společné americko-japonské operace.

Protestoval proti smluvním omezením omezujícím přístup Japonska na americké základny a vybavení, například když se v Japonsku zřítí americké vojenské letadlo.

Ve své knize navrhl trvalé rozmístění japonských jednotek na americké půdě, možná na tichomořském ostrově Guam, aby se aliance stala rovnoprávnější. Obhajoval také asijskou verzi Severoatlantické aliance, která by posílila odstrašování proti agresorům.

V rozhovoru pro The Wall Street Journal v roce 2018, když byl prezidentem Donald Trump, Išiba řekl, že Japonsko by bylo ignorováno, pokud by jednoduše slíbilo naprostou věrnost Washingtonu.

"Nemusíte hrát golf s prezidentem Trumpem nebo chodit do Trump Tower. Je důležité, aby si mysleli, že Japonsko je impozantní a my potřebujeme mít karty, abychom mohli hrát o dohodu," řekl.

Išibův otec byl guvernérem venkovské prefektury Tottori a později poslancem parlamentu. Jeho matka, učitelka, byla křesťanka, což je v Japonsku poměrně neobvyklé, a Išiba byl pokřtěn, když mu bylo 18 let.

Do politiky vstoupil pod vlivem bývalého premiéra Kakueie Tanaky, přítele jeho otce, který mladého Išibu naučil vést kampaň. Jedna z Tanakových lekcí podle Išiby: Získáte pouze tolik hlasů, kolikrát si podáte ruku s voliči.

V roce 1986, ve věku 29 let, byl Išiba poprvé zvolen do parlamentu, kde zastupoval část Tottori, a od té doby tam poslancuje. Zastával několik vládních postů, včetně ministra obrany a ministra zemědělství.

Išibova kancelář je naplněna asi 500 knihami o vojenských tématech, hospodářské politice a historii, spolu s modely válečných letadel.

V kampani Išiba obhajoval transparentnost v důsledku skandálu, který se týkal neschopnosti mnoha zákonodárců LDP řádně informovat o politických fondech. V pátek řekl zákonodárcům: "LDP musí být stranou, která dodržuje pravidla."

