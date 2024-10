Channel 4 News: K čemu povede izraelská invaze do Libanonu a íránský útok na Izrael? Ke kolapsu trhu ropy a příchodu milionů uprchlíků do Evropy?

2. 10. 2024

čas čtení 51 minut

Moderátor z Bejrútu, Channel 4 News, úterý 1. října 2024, 19 hodin: Poté, co Izrael zahájí invazi do jižního Libanonu, Írán zaútočil stovkami raket na izraelská města. Dobrý večer.

Z Bejrútu, zatímco Izrael napadá Libanon a Írán útočí na Izrael, každá z těchto zemí je nyní ve válce s desítkami milionů lidí, kteří se dnes večer připravují na to, co bude následovat, a masivní útok balistických raket zaměřený na města v Izraeli. Pomsta, kterou ajatolláh v Íránu vyhrožoval poté, co Izrael zabil vůdce Hizballáhu Hasana Nasralláha. Přišla ve chvíli, kdy izraelské síly překročily hranici s Libanonem a vyzvaly lidi na jihu země, aby se evakuovali. Zatím nedošlo k žádným bojům mezi izraelskými silami a Hizballáhem, ale na střední a jižní Izrael byly vypáleny dvě vlny íránských raket. Není známo, kolik jich zasáhlo cíle. Mezitím izraelské letectvo po celý den zasahovalo na území Libanonu, včetně Bejrútu. A dnes v noci došlo k podezření na teroristický útok v Tel Avivu, hlášeno je nejméně šest mrtvých a devět zraněných.



<br>

Dnes došlo také k útokům v Gaze, Sýrii a u Rudého moře. Boje, které vypukly téměř před rokem, jsou na pokraji toho, aby se staly plnohodnotnou regionální válkou. Dnes večer jsme živě v severním Izraeli, jižním Libanonu a ve Washingtonu DC, stejně jako zde v Bejrútu,





Nejdříve do Izraele, kde se na velké části země ozvaly výbuchy, když Írán vypálil vlny raket. Byl zaznamenán nejméně jeden přímý zásah. V Tel Avivu nařídily IDF všem občanům, aby zůstali v ochranných krytech, zatímco Írán prohlásil, že útoky jsou odvetou za zabití vůdců Hizballáhu a Hamásu, a pohrozil, že pokud Izrael odpoví, vypálí další. V posledních minutách izraelská armáda varovala, že to bude mít následky. Náš hlavní zpravodaj Alex Thompson se k nám připojuje z Haify v severním Izraeli. Alexi.





Alex Tompson: O tom není pochyb. Až se bude psát historie této války, dnešní den se zapíše jako den velké eskalace. Začalo to samozřejmě přes noc, kdy Izraelci uskutečnili svůj dlouho avizovaný záměr podniknout nějakou invazi, vpád do jižního Libanonu, jak tomu říkají. A to se samozřejmě stalo přes noc. A pak také reakce Íránu, nejen ta, ale všechny nedávné události, které se odehrály, pokud jde o útoky Izraele na pozice Hizballáhu v Libanonu, které přišly dnes večer. Salvy raket vypálených z Íránu na různá místa v Izraeli. Přinejmenším víme, že jedna restaurace byla přímo zasažena v důsledku těchto útoků v Tel Avivu, desítky vypálených raket, jak jsem řekl, ale mnoho z nich samozřejmě zachytil izraelský protiraketový systém Iron Dome. Jak Američané, tak Izraelci dnes večer varují, že to bude pravděpodobně první z několika takových salv, a ne nutně pouze z Íránu. Říkají, že povstalci Húsíové, samozřejmě v Jemenu, kteří také sympatizují s íránským postojem v tomto konfliktu, se mohou připojit a vypálit rakety také. Celkově lze říci, že dnes večer došlo v Tel Avivu k výrazné eskalaci této války, Izrael tvrdí, že dnes večer bylo z Íránu na Haifu vypáleno již více než 100 raket, izraelská protiraketová obrana Iron Dome se pokusila zachytit první salvu přilétajících íránských raket. Střely byly odpáleny v Íránu v reakci na to, co Izrael nazývá novou fází války. Přes noc začala čtvrtá izraelská invaze do Libanonu za posledních 50 let.





Mluvčí izraelské armády: "Před krátkou dobou nás naši partneři v USA informovali, že zjistili přípravy Íránu na to, aby v blízké budoucnosti vypálil rakety na Stát Izrael.“





Reportér: Izrael dnes prozradil, že v uplynulém roce provedl více než 70 náletů uvnitř Libanonu, a to až do vzdálenosti 10 kilometrů uvnitř země. Izraelská armáda dnes uvedla, že od 7. října bylo na Izrael vypáleno více než 9500 raket Hizballáhu. Izrael tvrdí, že to stačí. Plán je tedy následující:





Netanjahu: "Žádám vás o dvě věci: za prvé, abyste se striktně řídili směrnicemi velení domácí fronty. Zachraňuje to životy a za druhé, abychom v nadcházejících dnech zkoušek stáli pevně při sobě. Společně budeme stát při sobě. Budeme bojovat a společně zvítězíme."





Reportér: Izraelské vojenské PR prodává válečné video s tvrzením, které nelze ověřit, že jeho jednotky lokalizovaly tunely a sklady zbraní Hizballáhu pod obytnými oblastmi v jižním Libanonu a ničily je po celé měsíce. Izrael tvrdí, že jeho vysídlení lidé se mohou vrátit domů, ale jak říká staré přísloví, žádný plán nepřežije kontakt s nepřítelem.





V dnešní době nepotřebujete dopravní značky, abyste věděli, že se blíží hranice. Kirjat Šimona. Už několik měsíců je z 90 % opuštěná. Úřady evakuovaly lidi kvůli hrozbě raket Hizballáhu.





Mezi zavřenými obchody, opuštěnými kavárnami roste plevel. Nástěnné malby hovoří o šťastnějších časech, ale ve skutečnosti je toto místo napadáno s přestávkami už půl století. Izrael trvá na tom, že to, co nazývá novou fází války, je především o tom, aby se vysídlené obyvatelstvo vrátilo do měst a vesnic, jako je Kirjat Šimona, blízko hranic, a to je blízko hranic Golanských výšin, právě tam, kde vybíhají do Sýrie. Ty kopce se tam rozprostírají kolem a za mnou a přes kopec. Právě tady jste v Libanonu a místy je hranice vzdálená jen něco přes kilometr. Před kanceláří Rady stojí toto auto jako podivné válečné zátiší. Revolver na palubní desce. Přijeli jsme za někdejším ředitelem školy, nyní plně vybaveným bezpečnostním úředníkem, strážci duchů.





„No, devadesát procent bylo evakuováno v době evakuace, kdy vláda rozhodla, že bychom měli udělat tohle."





"Mimochodem, co je to ta střelba?"





"To je naše střelba, naše dělostřelectvo."





Ariel chce zpátky město, lidi, školu, aby se zase učilo, říká, že chce mír.





„Chápeme, že Hizballáhu jde o náboženskou válku a náboženskou válku nelze vyhrát vojensky. Je třeba ji vyhrát sjednocením světa, který řekne: už žádné náboženské války.“





V Kirjat Šimonu není těžké najít raketové údery. Tento dům zasáhla raketa v lednu. Po celou dobu jsou v blízkosti dělostřelecké náboje z Libanonu. Odcházející kouřové stopy izraelského protiraketového systému Iron Dome proti raketám Kaťuša Hizballáhu.





„Takže tady je Iron Dome a tamhle Kaťuša od Hizballáhu? Ano?“





Cestujeme na sever blíž k hranicím, ale ne o moc blíž. Kontrolní stanoviště označuje vojenskou hraniční zónu s vyloučením vstupu. Dost možná tam ještě nějakou dobu bude.





No, ještě jedna věc, která má význam pro dnešní události, které se tu odehrály, a která upřímně řečeno nepřekvapí, myslím, vůbec nikoho, a to, že političtí představitelé Izraele dnes večer jasně říkají, že na íránské rakety odpoví na místě a v čase, který si sám zvolí, nicméně navzdory širšímu významu toho, co se stalo z hlediska Íránu a Izraele, jsou to události, které způsobily mnohem větší bezprostřední ztráty na lidských životech.





Za současného stavu věcí a podle informací, které máme v tuto chvíli k dispozici, dnes pozdě odpoledne v Jaffně, což je Jaffa, což je předměstí Tel Avivu, údajně řádili dva ozbrojenci na stanici příměstské tramvaje. Podle zpráv policie, potvrzených policií v Jaffě, bylo při tomto útoku zabito nejméně 10 lidí. Označují to za teroristický útok.





Moderátor, Bejrút: To byl Alex Thompson v Haifě na severu Izraele. Izraelské úřady uvedly, že věří, že útoky z Íránu prozatím skončily, ale nyní se ke mně z Tel Avivu připojuje generál Jakov Amidror, bývalý poradce premiéra Benjamina Netanjahua pro národní bezpečnost. Podle izraelských zdrojů bude následovat odpověď. Co to podle vás znamená?





Jakov Amidror: Znamená to, že po druhém útoku Íránců nejde o útok zprostředkovatelů, proxies. Po odpálení raket z Íránu na Izrael, když to udělali v dubnu, jsme jim jen naznačili, že můžeme dosáhnout Íránu. Ale my jsme nereagovali. Nyní se musíme rozhodnout a pravděpodobně přijde odveta.





Moderátor: Jsou Izrael a Írán dnes večer ve válce?





Jakov Amidror: Nazvěte si to, jak chcete. Pokud Íránci vypálí na Izrael více než 100 raket. Jak to chcete nazvat? Nazvěte to, jak chcete. Měli bychom provést odvetu, pokud je to válka, nebo to nazvěte jinak.







Moderátor: Proběhlo varování, Írán říká, že to sdělil Rusku a dal to vědět Spojeným státům prostřednictvím kanálů několik hodin předem. . Myslíte si, že v tom byl nějaký prvek, který byl na oko? Protože to dalo Izraelcům čas, aby se schovali do krytů, a naštěstí to zatím vypadá, že nedošlo k hromadným obětem na životech.





Jakov Amidror: Já si to nemyslím. Nemyslím si, že to bylo na oko. Více než 100 raket. Je to velmi britský, skromný způsob, jak říct něco o tom, co udělali. Je to útok na Izrael, přímý útok na Izrael, a to, že to oznámili Američanům a Rusům, nic nemění na tom, že Izrael byl napaden jinou zemí, členem OSN, který se tváří jako civilizované místo. A Izrael by měl v tomto případě provést odvetu. V dubnu jsme to neudělali. Možná to byla velká chyba. Měli bychom to udělat nyní.





Moderátor: Dobře, no a to přišlo samozřejmě v den, kdy Izrael napadl jinou zemi jako suverénní zemi, Libanon, a izraelská vojska vstoupila do Libanonu.





Jakov Amidror: Velmi zajímavá, velmi zajímavá poznámka. Osmého října loňského roku na nás z Libanonu zaútočil Hizballáh, aniž by Izrael provedl jakoukoli provokaci. Co tedy děláme nyní v Libanonu poté, co jsme dostali více než 10 útoků během jedné minuty? Proč? Ne, ne, ne. Necháte mě domluvit poté, co jsme dostali více než 10 000 útoků.





Moderátor: No, nechceme se vracet do historie, protože tenhle rozhovor už jsme vedli.





Jakov Amidror: Rakety a střely z Libanonu na Izrael. Myslím, že je to tak. Při vší úctě, způsob, jak říci něco o právu Izraele na obranu.





Moderátor: Ne, pane generále, jak víte, v posledních měsících směřovalo mnohem více raket z Izraele do Libanonu opačným směrem. Ale to dnes nechme stranou. Izraelské síly dnes vstoupily do Libanonu.





Jakov Amidror: Ne, ne. Před 8. říjnem. Izrael nevystřelil do Libanonu ani jednu raketu. Byl to útok, který provedl Hizballáh. To bylo iniciativou Hizballáhu, bez jakékoli akce Izraele 8. října loňského roku. Od té doby bylo odpáleno tisíc 10 000 raket. To bylo iniciováno Hizballáhem z Libanonu, nikoliv nějakým problémem ze strany Izraele.





Moderátor: Tento bod jste objasnil. Dobře, ale mluvme o tom, co se děje nyní. Pojďme mluvit o tom, co se stane teď, o vašem deklarovaném cíli. Vaším deklarovaným cílem je vrátit lidi do jejich domovů v severním Izraeli a otázkou je, kdy k tomu dospějete? Jak poznáte, kdy přestat? Budete muset obsadit těch prvních pár kilometrů jižního Libanonu na neurčito, aby se Hizballáh nevrátil a znovu na vás nezaútočil?





Jakov Amidror: Pokud to bude jediné řešení, může to být řešení. Jaká je pro Izrael alternativa nechat Hizballáh, aby znovu a znovu a znovu útočil na Izrael, a jen říkat, že okupujeme suverénní část Libanonu, zatímco Libanonci nedělají nic. Kde je libanonská armáda? Proč se nepostaví Hizballáhu? A rozebrat ji podle rozhodnutí OSN č. 1701, které říká, že Hizballáh nemá být na jihu, libanonská armáda má být na jihu. Kde to libanonská armáda dělá? Dělají to oni, nebo to musíme udělat my, pokud to musíme udělat, musíme tam být. Nechceme tam být .





Moderátor: Nyní je v Bejrútu íránský akademik Mohammed Morandi, který obvykle sídlí v Teheránu a má blízko k íránskému režimu. Jaký byl smysl dnešního útoku? Je to začátek širšího útoku a delší války, nebo je to vše? Pointa je na místě. Je to konec?





Mohammed Morandi: Nejprve bych vám chtěl položit otázku. Říkal jste o osobě z Izraele, že je blízká izraelskému režimu? Jsem to jen já, kdo zastupuje režim? Jsem blízký režimu. Co je to režim? Je to Íránská islámská republika.





Moderátor: Pokud to znamená, že můžeme pokračovat v rozhovoru, rád řeknu vlády, nikoliv režim, nezůstávejme u toho. Vždyť víte, že se dnes v noci střílí raketami.





Mohammed Morandi: Je to Íránská islámská republika. Tak projevte úctu k mé zemi.





Moderátor: Opět vás velmi rád představím jako někoho, kdo má blízko spíše k íránské vládě než k režimu.







Mohammed Morandi: Jsem hrdý na to, že jsem spojován s Íránskou republikou, ale není to režim, je to Íránská islámská republika.





Moderátor: Myslíte si, že je to začátek, nebo konec?





Mohammed Morandi: Jak jsem vám řekl včera večer, je to obrana palestinského lidu, kde vaše zločinecká vláda vraždí, pomáhá izraelskému režimu vraždit a zabíjet ženy a děti po celý rok. Takže nepoužívejme, nepoužívejme takovouto terminologii.





Moderátor: Ano, pane profesore, snažím se dělat totéž se svými dnešními hosty, tedy soustředit se na budoucnost už teď, protože dnešní den je pro mnoho lidí na celém světě děsivý. Vzhledem k tomu, že Írán odpálil rakety na Izrael, chceme vědět, zda je to začátek něčeho mnohem většího, nebo je to vše? Je to to, co Írán udělal, a čeká, co Izrael udělá.





Mohammed Morandi: Východiskem je ukončení holocaustu v Gaze. Východiskem je, aby izraelský režim přestal vraždit děti. Východiskem je, aby britský režim zastavil izraelský režim v provádění těchto masakrů. To je cesta ven. Východiskem je, když izraelský režim bombarduje íránské ambasády, aby to odsoudila, místo aby britská vláda podporovala izraelský režim, britský režim podporuje izraelský režim. Měli to odsoudit a zatáhnout Netanjahua za vodítko. To se mělo stát.





Pokud izraelský režim udeří na Írán, bude zadupán do země. Írán má mnohem, mnohem více raket, statisíce raket a bezpilotních letounů, které jim mohou přijít do cesty. A vojenské schopnosti Hizballáhu, jak jsem vám řekl včera večer, jsou nedotčené.





A mimochodem, všechny ty skvělé možnosti shromažďování zpravodajských informací, proč nevěděli, že se Írán chystá udeřit? Proč nic nevěděli?







Moderátor: Věděli, protože jste jim to řekli. Chci říct, že jde o tohle a teď, Netanjahu řekl v OSN a pak znovu včera v televizi, že kdyby Írán něco udělal, tak, víte, nikde není bezpečno před izraelskými zbraněmi. A vše nasvědčuje tomu, že nějaká reakce bude. Takže chci říct, zeptám se vás, váš názor na stejnou otázku, kterou jsem položil já.





Mohammed Morandi: Oni to nevěděli, že se úder blíží.





Moderátor: Myslíte si, že Írán a Izrael jsou dnes večer ve válce?





Mohammed Morandi: Írán, pokud izraelský režim udeří na Írán, Írán ho utluče. Udeří na něj, aby se podřídil. Takže by si měl dávat pozor, bylo toho dost. Genocida musí skončit. Holokaust musí přestat.





Ať obyvatelé Spojeného království vědí, že pokud do toho vstoupí Američané, znamená to konec trhu s ropou a plynem v Perském zálivu. V tomto regionu se cena ropy vyšplhá do stovek dolarů. Světová ekonomika se zhroutí.





Miliony lidí se dají do pohybu a mnoho z nich se vydá vaším směrem. Lidé ve Velké Británii a západních zemích by proto měli vyvinout tlak na své vlády, aby tento holocaust ukončily. Je to velmi snadné. Zastavte holocaust, zastavte genocidu. Není to příliš složité. Není to žádná raketová věda.





Moderátor: No, a to je ten klíč. Říkáte všichni, že to všechno záleží na Gaze a že když Izrael v Gaze přestane, všechno se vrátí do normálu?





Mohammed Morandi: To přece slibovala americká vláda. Slibovali příměří a lhali. Drze lhali. Věděli, že lžou. Dávali izraelskému režimu čas, aby mohl pokračovat v masakru. Všichni to víme, stejně jako to, že řešení dvou států bylo vždy lží. Bylo to tak, aby všichni mlčeli a mohli pokračovat v zabírání půdy. Izraelský režim dnes dostal lekci. Ale to nemusí stačit. Íránci jsou ochotni jít až do konce.





Moderátor: Jakou lekci myslíte?





Mohammed Morandi: Aby se režim choval slušně. Nemohou bombardovat naše velvyslanectví, aby jim to prošlo. Nemohou. To je to, co udělali. Nemohou zavraždit vysoké přední hosty, kteří přijeli do Íránu na prezidentovu inauguraci, aby jim to prošlo. Za to je zodpovědná vaše vláda, vaše vláda.





Západ dovoluje Izraelcům, aby bombardovali Sýrii, aby bombardoval okupovaný Západní břeh Jordánu, aby bombardovali a vyvražďovali Gazu, a vy to neustále ospravedlňujete. Neustále se vaše vláda neustále snaží, aby to vypadalo, že izraelský režim má na to právo. Je to pokrytectví větší než než kterékoli jiné impérium v minulosti. Nacisté, když vraždili lidi, tak je alespoň prostě vraždili. Když Saddám Husajn vraždil Íránce, prostě je zavraždil a šel dál. Vaše vlády předstírají, že jste civilizovanější než my ostatní, a přitom pomáháte izraelskému režimu používat bunkrové bomby, aby ve dne v noci vraždil lidi. To jsem právě viděl v posledních dnech tady v Bejrútu. Nevěřím tedy, že vaše vláda je v jakékoli podobě neškodná. Vaše vláda není neškodná, a vaše vláda to může zastavit a váš lid by měl vydat svědectví, že pokud to bude pokračovat, vaše vláda je za to zodpovědná.





Moderátor: Pane profesore Morandi, děkuji vám za váš čas. Nyní přejděme k naší washingtonské zpravodajce Siobhan Kennedyové. Siobhan.





Reportérka: Zatím žádná oficiální odpověď ze strany USA. Očekáváme tiskové konference z Bílého domu a ministerstva zahraničí, o něco později z Pentagonu, ale rozhodně to není situace, ve které by se Joe Biden chtěl ocitnout. Včera znovu vyzval k příměří, ale to bylo ignorováno. A každopádně to, co tady chce nebo čemu věří americký prezident, je teď sporné. K útoku ze strany Íránu došlo. O něco dříve nám bylo řečeno, že prezident je uvnitř. Právě teď, stále uvnitř, měla bych říct, že situaci hodnotí se svou viceprezidentkou a že tato dvojice je neustále informována svým národním bezpečnostním týmem o těchto rychle se vyvíjejících událostech, Bílý dům řekl, že prezident byl na místě, když došlo k útokům, že nařídil americké armádě, aby pomohla obraně Izraele, prý proti útokům Íránu a sestřelila rakety, stejně jako to udělala v dubnu, když došlo k prvnímu íránskému útoku. Krátká rekapitulace americké palebné síly v regionu. tam měli USS. Abraham Lincoln, údernou skupinu letadlových lodí a k dispozici tam bylo asi 40 000 amerických vojáků. Pak si vzpomeňte, že včera Pentagon uvedl, že přidal dalších několik tisíc vojáků a několik letek stíhaček a bojových letounů A10. Víme také z Pentagonu, že ministr obrany Lloyd Austin dnes ráno hovořil se svým protějškem ministrem Gallantem v Izraeli a varoval ho před hrozícími útoky a oba diskutovali o tom, jaké by podle nich byly vážné důsledky, kdyby Írán skutečně pokračoval a provedl je. Zatímco jak víme, že se to nyní stalo, velkou otázkou je, co USA a Izrael udělají nyní, vzhledem k tomu, že varovaly před těmito vážnými důsledky, když Írán udeřil naposledy v dubnu, došlo k omezeným škodám. Většina těch raket byla zachycena a prezident Biden poradil premiérovi. Netanjahuovi, aby nereagovali, aby si vzali vítězství, řekl. Joe Biden možná tentokrát poradí totéž. Na to je pravděpodobně příliš brzy, ale není jasné, zda premiér Netanjahu poslechne, či nikoli.





Moderátor: To byla Siobhan Kennedyová. Zatímco izraelská armáda působí na jihu této země a po dnešní noční palbě íránských raket útočících na Izrael, kam tato válka směřuje, si teď nikdo není jistý. Ale po téměř roce bojů v Gaze je zuřivý a narůstá. Dnes v poledne izraelský vojenský mluvčí vyzval obyvatele asi 30 pohraničních vesnic v jižním Libanonu, aby se evakuovaly, a řekl jim, aby se vydaly na sever od řeky Awali, která je asi 35 kilometrů od hranic, protože Izrael provedl podle svých slov omezené nálety na Libanon. Informovala o tom libanonská média. Jeden nálet zasáhl budovu v palestinském uprchlickém táboře v jižním městě Sidon, kde zahynulo několik lidí, libanonské hlavní město Bejrút bylo v noci zasaženo několika nálety a nejméně dva nálety zasáhly dnes odpoledne předměstí Daya, náš zpravodaj pro zahraniční zpravodajství Secunder Kermani je v jižním městě Tyra, kterému nebyla nařízena evakuace, a má toto.





Secunder Kermani: V Libanonu dochází k ničení a smrti shora. Takto to dnes ráno vypadalo v Dahíru, baště Hizballáhu v jižním Bejrútu. Smutek a bolest způsobené izraelským krvavým útokem však pociťují i obyčejné libanonské rodiny. Toto je hromadný pohřeb jen některých obětí jednoho z víkendových úderů, který srovnal se zemí obytný blok.





„Je to divoký a krutý nepřítel. Je mi tak líto, že jsem tě nemohl ochránit, Julie,“ vzlyká její otec. Jeho dcera Julia Ramadanová, byla zabita spolu s jeho ženou. A desítkami dalších lidí ve vesnici Enel Delp.





„V jediné vteřině Izrael, který jste vytvořili v Británii, změnil celou sílu mého života,“ říká. „Ztratil jsem ženu, dceru, dům, který jsem stavěl dvacet let.“





"Juliin úsměv. Její smích je duší našeho domu.“





Nejedná se o příznivce Hizballáhu, ale o příslušníky libanonského sunnitského muslimského obyvatelstva. Jejich hněv je však nyní namířen proti Izraeli a západním zemím, které ho podporují. Na hřbitov vynášejí jednu rakev za druhou. Dnes je zde pohřbíváno 13 lidí a krveprolití nejeví známky konce. Rozsah a krutost izraelského útoku vyvolává kolektivní pocit strachu.





„Bojím se, že přijdu o rodinu, o bratra, o sestru, o tátu, o mámu. Mimochodem, já tady nežiju, jsem ve Francii, dělám magisterské studium, ale nemůžu jen proto, že nechci slyšet špatnou zprávu nebo že se něco stalo mé rodině a já tady nejsem. Jestli jsou mrtví, tak mrtví. Chci umřít s nimi.“





Cestovali jsme na jih do města Týru. Dálnici stále lemují vlajky Hizballáhu, ale většina vysokého vedení této skupiny byla zabita. Týr se nyní zdá být z velké části opuštěný, ačkoli je zde Hizballáh stále přítomen. Po dnešních úderech na Izrael se celý Libanon připravuje na další ničivé útoky. Příznivci Hizballáhu jistě jásali nad obrovskou palbou raket, kterou jsme před chvílí viděli na obloze nad námi zde v jižním Libanonu. Jejich klíčová podpora Íránu konečně vystoupila na jejich obranu poté, co jim Izrael v uplynulých dvou týdnech zasadil tak ničivou sérii úderů.





Bude však tato palba raket skutečně stačit k tomu, aby Izrael přiměla k omezení ofenzívy, která je zaměřena na Hizballáh jak ze vzduchu, tak nyní i ze země? Nebo, jak se domnívám, bude Izrael dnes spíše pokračovat. Izraelská armáda varovala více než dvě desítky vesnic na jihu Izraele v jižním Libanonu, aby se evakuovaly, když oznámila zahájení pozemní invaze.





Izraelští představitelé trvají na tom, že jejich cíle jsou omezeny na oblasti přímo u hranic, odkud podle nich Hizballáh plánoval proniknout do severního Izraele, ale mnozí zde v Libanonu se obávají, že to, co izraelská armáda označuje za omezené pozemní nájezdy, by nakonec mohlo skončit něčím mnohem podobnějším plnému rozsahu. Invaze, a jakmile je tady v Libanonu značný počet lidí, kteří jsou kritiky Hizballáhu, kterým vadí politika této skupiny a obávají se, že možná Hizballáh zatahuje zemi do války, stejně jako je tady značný počet lidí, kteří Hizballáh velmi podporují, všichni tady v Libanonu se, myslím, právě teď cítí ohroženi.





Moderátor: To byl Secunder Kermani v Tyru. Nyní se ke mně připojuje z jiné části tohoto města, z Bejrútu, libanonský ministr zdravotnictví, doktor Firas Abiad. Děkuji, že jste se k nám připojil. K invazi došlo. Co s tím udělá libanonská vláda?





Firas Abiad: No, postoj libanonské vlády je od prvního dne velmi jasný. Nechceme válku, a to také náš premiér a ministr pro zahraniční věci zdůrazňovali na jednáních na vysoké úrovni v OSN, když přišel návrh, s nímž přišly USA, Velká Británie, G7. Saúdská Arábie, Emiráty, Katar a další, kteří se zasazovaly o příměří. Všichni to přijali, kromě druhé strany, Izraele, který zahájil své eskalované útoky, a nyní jsme svědky pozemní invaze. Myslím si tedy, že otázka není na Libanonce.





Moderátor: Takže se nebudete bránit.





Firas Abiad: Libanonci by se samozřejmě bránili jakékoli invazi na jejich území. To je, víte, to jsou základy. Ale ta otázka není směřována jenom na Libanon. Ta otázka směřuje k mezinárodnímu společenství. Tato eskalace, která zjevně nepřináší jenom Libanonu, ale jak jsme právě viděli, přináší eskalaci celému regionu a hrozí, že se to změní v širší regionální konflikt, je to to, co mezinárodní společenství chce? Neexistuje žádná snaha, žádný tlak, který by byl vyvíjen na Izrael, aby zastavil toto masové zabíjení? Ty nevybíravé útokyna civilisty, kterých jsme svědky v Libanonu?





Moderátor: No, záleží na tom, co myslíte tím mezinárodním společenstvím, že? Když se objevily zprávy o íránských raketových úderech na Izrael, viděli jsme, jak lidé v tomto městě střílejí ze zbraní do vzduchu a oslavují. Oslavujete ty nálety, nebo je považujete za strašnou chybu?





Firas Abiad: Neoslavujeme. Tyto útoky neoslavujeme, ale musíte pochopit, že po této válce, kterou Izrael vede v Libanonu, válce, v níž doposud zahynulo více než téměř 2000 lidí včetně dětí. Více než 150 dětí, více než 250 žen. Ve válce, která si doposud vyžádala kolem 9000 zraněných. Víte, pocity lidí jsou velmi silné a toho se bojíme. Proto libanonská vláda od začátku varovala mezinárodní společenství, že pokud Izrael nebude zkrocen, přeroste to ve velkou válku, které jsme svědky. Proto byl postoj libanonské vlády od prvního dne velmi jasný. Víte, musíme tuto válku zastavit. Přijali jsme návrh Američanů, největšího spojence Izraele. Ale Izrael to bohužel neudělal.





Moderátor: Ale také chci říct, že není jasné, jestli vaše vláda mluví za tuto zemi, víte, že tato země je těžce rozdělená, nemá prezidenta, víte, že parlament se nemůže shodnout na tom, kdo skutečně vládne této zemi. Dnes došlo k leteckým útokům v Bejrútu a jeden z nich byl velmi blízko jedné z nemocnic. Obáváte se, že pokud se tato válka mezi Íránem a Izraelem vyostří, bude to pro Libanon ještě mnohem horší?





Firas Abiad: Samozřejmě. A to je naše největší obava, mimochodem ta nemocnice je jen asi necelého půl kilometru od mé kanceláře a ministerstvo zdravotnictví, když došlo k tomuto útoku, máme velké obavy o bezpečnost našich občanů. Draze jsme za to zaplatili. Naše komunita je za to draze zaplatila. Proto naše úsilí směřuje k nalezení diplomatického řešení tohoto konfliktu. Myslím, že k tomuto poznání dospěli všichni, včetně Spojeného království, Francie, USA a dalších zemí. Poslechněte si projevy mezinárodního společenství v OSN, uvědomuje si, že všichni nyní volají po příměří a diplomatickém řešení, a to je postoj naší vlády.





Moderátor: Pane doktore Abiade, pane ministře, děkuji vám, že jste se k nám dnes večer připojil.





No, v průběhu dne Izrael pokračoval v útocích na několik cílů v celém regionu. Při střetech na okupovaném Západním břehu Jordánu byl hlášen jeden mrtvý Palestinec a čtyři izraelští vojáci byli zraněni. Izrael pokračoval v bombardování pásma Gazy, přičemž při úderech bylo údajně zabito 17 lidí. Izrael také zahájil útoky na Sýrii nálety na hlavní město Damašek, při nichž zahynuli tři lidé, a objevily se zprávy o útoku bezpilotního letounu na dvě radarové stanice západně od města Švéda. Nyní se ke mně připojuje Richard Haass, veterán americké diplomacie. Který je nyní emeritním prezidentem Rady pro zahraniční vztahy a vrchním radou společnosti Centerview Partners. Děkujeme, že jste se k nám připojil. Co dělají Spojené státy v době, kdy se tato válka zintenzivňuje a rozrůstá?





Richard Haass: Řekl bych, že Spojené státy jsou poněkud v pasti. Na jedné straně je zřejmá podpora jejich blízkého spojence a zároveň partnera Izraele. Znepokojuje možnost, že to, co už se děje, se bude stupňovat. Takže administrativa se snaží být zároveň oporou partnerovi. Snaží se odradit od eskalace, což se snáze popisuje, než aby se to podařilo ve skutečnosti.





Moderátor: Chci říct, že v tomto regionu se o tom mluví jako o velmi slabé americké administrativě a prezidentovi, který je možná nejvíc podporující Izrael v historii. Víte, mají Spojené státy možnost něco ovlivnit, když jsou teď ve vleku a zjevně se konflikt rozrůstá?





Richard Haass: No, je tu několik věcí. Zaprvé, víte, je to obtížné. Je zřejmé, že se jedná o administrativu, která se blíží ke konci svého politického života. Izrael jedná zcela nezávisle a americké administrativě se většinou nepodařilo, řekněme si to na rovinu, za posledních 11-12 měsíců usměrnit chování Izraele v Gaze. A právě v tom se s Izraelem neshodla. Teď si myslím, že je mnohem více sympatií pro Izrael a pro to, co dělá na severu a co Izrael možná zvažuje ohledně Íránu, pro vládu, jako je Izrael, je nepřijatelné, aby zemi, jako je Izrael, ohrožovali zpoza hranic její sousedé. Libanon není schopen dostát svým závazkům jako suverénní stát, Hizballáh znemožnil 60 nebo 70 000 Izraelcům žít ve svých domovech v severní části země. Nechápu tedy, jak mohou Spojené státy říkat Izraeli, aby nehleděl na své legitimní zájmy. Pokud tedy Írán střílí balistické rakety na Izrael, zdá se mi, že Izrael má přinejmenším právo reagovat proti Íránu, a to jak za to, tak za jeho podporu různých zástupných sil. Jak bych tuto situaci postavil tam, kde si myslím, že administrativa je? Naštěstí více podporuje Izrael, než tomu bylo v souvislosti s tím, co se dělo v Gaze, i když si opět myslím, že se stále obává možnosti rozšíření a eskalace války.





Moderátor: Ale chci říct, že lidem by jistě mohlo být odpuštěno, že se jim dostalo smíšených zpráv od administrativy, která velmi nedávno vyzývala k příměří, aby se přestalo zabíjet. Vyzývala k zabránění širší válce, ale pak také podepisuje nové dohody o zbraních s Izraelem a říká, že má právo se bránit, což vede k dnešnímu večeru.





Richard Haass: Podívejte, nebudu s vámi nesouhlasit. Lidé mohou poukázat na to, že americká administrativa vysílá smíšené signály, když nedávno tleskala Nasralláhově smrti, vzhledem k tomu, že měl na rukou krev několika stovek Američanů. Zároveň vyzývala k příměří. Vlastně jsem nechápal, proč jsme v tu chvíli vyzývali k příměří. Ale podívejte se, myslím, že to, o čem mluvíte, je politika, která se ocitla v různých křížových proudech. Ale myslím si, že je chybou brát politiku americké administrativy vůči situaci v Gaze, Hamásu a rozšiřovat ji nyní na Hizballáh nebo Írán, myslím si, že toto je velmi odlišná situace. Myslím si, že za stejných okolností než moje administrativa je v tuto chvíli správně více nakloněna Izraeli, než tomu bylo po většinu minulého roku.





Moderátor: Právě jsme tu měli člena libanonské vlády, který vyzval mezinárodní společenství, aby se pokusilo udělat něco pro to, aby se to nezvrhlo v plnohodnotnou válku. Chci říct, dá se teď něco dělat, nebo je to jen v rukou regionálních hráčů?





Richard Haass: Podívejte se na tvrdou pravdu, mezinárodního společenství moc neexistuje. Omlouvám se, že jsem tak přímý, a neviděl jsem, víte, že by mezinárodní společenství, cituji, nebo OSN nebo kdokoli jiný omezil íránskou podporu jeho zástupců. Takže ne, nemyslím si, že by to vnější svět dokázal omezit. Podívejte se, tohle je svět, ve kterém roste počet států, ale i dalších skupin, jako je Hizballáh, Hamás, které mají autonomii, mají kapacity. To je jeden z důvodů, proč je tento svět stále nebezpečnější a stále obtížněji zvládnutelný. A to je prostě, znovu opakuji, to je chladný fakt života na Blízkém východě je pravděpodobně ta část světa, kde se tato realita projevuje v tak ostré míře.





Moderátor: Richarde Haassi, opravdu vám moc děkuji, že jste se k nám dnes večer připojil. No, pojďme se teď podívat na nejnovější reakce z Tel Avivu od izraelské politoložky Dahlie Scheindlinové, která je také blízko toho, co se dnes večer v Tel Avivu označuje za teroristický útok, při kterém bylo zastřeleno několik lidí a mnoho lidí bylo zabito. Děkujeme, že jste se k nám připojila. Dnešní noc je očividně velmi děsivá. Jak podle vás působí kombinace tohoto raketového a teroristického útoku na Izraelce? Na podporu války?





Dahlia Scheindlinová: Které války? No, probíhá několik válek. Izraelci je vnímají jako různé války, což souvisí s tím, co říkal Richard Haass, že americká vláda je vnímá jako dvě různé války. Problém je v tom, že jsou v podstatě propojené. Hizballáh to dal jasně najevo. Od 8. října, kdy se Hizbollah připojil k boji Hamasu tím, že začal útočit na Izrael přes hranice, a víte, Izrael toto propojení válek nepřijímá, ale jsou zásadně propojené, ať se to Izraeli líbí nebo ne.





A faktem je, že když už jsme se dostali do této fáze vážné eskalace, nedá se s tím už moc dělat. Vím, že trochu reaguji na váš předchozí rozhovor, ale kdyby došlo k příměří, k deeskalaci s Gazou dříve, tak bychom možná nebyli úplně na této úrovni, která je teď na hraně z hlediska toho, co si Izraelci myslí, Izraelci už začínali být velmi znepokojeni válkou v Gaze v tom smyslu, že ji na začátku podporovali. Ospravedlňovali ji. Ale byli frustrováni tím, že nedošlo k dohodě o rukojmích, byli frustrováni tím, že chybí jasný koncový bod a že chybí jasně definované cíle.





Nyní ve vztahu k Libanonu musím říci, že v případě Hizballáhu mají Izraelci mnohem větší pocit sjednocení a sjednocení proti něčemu, co se jeví jako vnější nepřítel. Je to velmi jednoznačný útok na Izrael, který byl z regionálního hlediska pro Izraelce celým tímto zločinem, ale pokud jde o to, jak na tento den reagovat, jsou Izraelci dost rozděleni v tom, co dělat.





Dneska jsme měli průzkum, který vyšel z Izraelského demokratického institutu, který ukázal, že Izraelci jsou hluboce rozděleni v tom, jestli by měla být například pozemní operace. Ale samozřejmě, když máte teroristický útok v Jaffě, při kterém, pokud víme právě teď, bylo zabito osm lidí, civilistů, pokud víme. Chci říct, že není sporu o tom, že je to teroristický útok, protože byl namířen proti civilistům, a to všechny činí mnohem bojovnějšími. A v tu chvíli začnou Izraelci spojovat všechny fronty dohromady.





Moderátor: Promiňte, omlouvám se, že vám skáču do řeči, ale to, co jsme viděli v posledních týdnech, jak víte, je vlastně, jak jste říkala, docela velká podpora toho, co se děje s Libanonem, a nárůst, zdá se, v průzkumech veřejného mínění v podpoře Benjamina Netanjahua a nových lidí, kteří přicházejí do jeho koalice. Chci říct, když slibuje v OSN. a v televizi, že udeří na Írán, pokud se pokusí ublížit Izraeli, což udělali dnes v noci. To je ta hlavní otázka, že? Bude Izrael nyní podporovat větší válku s Íránem?





Dahlia Scheindlinová: To by klidně mohlo být. Myslím tím, že v tuto chvíli nemohu předpovědět, jaká bude izraelská reakce, ale mohu vám říci, že se ozývají velmi významné politické hlasy, které volají po totálním úderu na Írán, včetně bývalého ministra obrany, který v současné době není členem vlády, ale během dneška řekl, že by iniciativu měl převzít Izrael, bombardovat Írán, vrátit ho o sto let zpátky a určitě není sám, co se týče hlasů v rámci vládní koalice teď, to se opravdu uvidí, myslím si, že i za tohoto stavu mají Írán i Izrael schopnost si navzájem naznačit, že je ještě ve hře nějaká zdrženlivost.





To je můj odhad, ale to nikdo neví. Chci říct, že Izrael se opravdu může rozhodnout, že bude reagovat co nejtvrdším způsobem. A pak jsme v úplně jiné situaci.





Dost možná jsme svědky začátku, víte, nejhorší fáze velké války na celém Blízkém východě. Podporuje to izraelská veřejnost? Opět si myslím, že izraelská veřejnost je velmi znepokojená a nervózní, a není to tak, že by v posledním týdnu nebo tak nějak byla nějaká velká radost.





Izraelci možná pocítili úlevu, protože si mysleli, že vláda podniká proti Hizballáhu takovou razantní akci, která by ho konečně mohla skutečně vytlačit zpod řeky Litani a umožnit lidem na severu vrátit se domů.





Civilisté byli evakuováni, ale euforii v ulicích nevidím. Vidím lidi, kteří jsou velmi znepokojeni a přemýšlejí, jak blízko jsou nejbližšímu útoku, hromadí si baterie a obávají se, že přijdou o elektřinu a vodu.





Takže všichni jsou znepokojeni situací a ta se může velmi snadno vymknout kontrole. Zdá se mi bezmocné říkat, že to nemělo dojít do této fáze. Ale teď, když už jsme v tom, tak si pořád myslím, že obě strany by mohly projevit, mohly by si naznačit zdrženlivost, kdyby chtěly, Izrael bude reagovat. Ale stejně jako v dubnu může provést kalibrovanou reakci a velmi záleží na tom, co signalizují USA. V tuto chvíli Spojené státy nadále signalizují, upřímně řečeno, přístup k Izraeli, pokud jde o to, co dělá v regionu.





Moderátor: Minulý týden Ben Gevier pohrozil, že odstoupí z vlády, pokud Benjamin Netanjahu přestane útočit na Libanon. Do jaké míry si jeho koaliční partneři diktují podmínky?





Dahlia Scheindlinová: Nemyslím si, že mohou diktovat podmínky, pokud jim to Netanjahu není ochoten dovolit. Dobře, je pravda, že pokud tito lidé, pokud tyto strany opustí vládní koalici, může se vláda rozpadnout. Ale existuje řada způsobů, jak Netanjahu může vládu alespoň ochránit, alespoň za účelem prosazování určitých politik. Kdyby například chtěl podepsat dohodu o příměří v Gaze o propuštění rukojmích, už dlouho víme, že opoziční strany by vládu v tomto směru podpořily. Problém je v tom, že Netanjahu buď lpí na moci natolik, že je ochoten dělat to, co po něm chtějí ty ultranacionalistické extremistické, víte, nábožensky fanatické strany, nebo, a to je nakonec moje čtení, on a strana Likud, kterou v posledních mnoha letech formoval, se ideologicky stávají neodlišitelnými od ultranacionalistických stran reprezentovaných Benem Gevierem, ministrem národní bezpečnosti a Smotrichem, ministrem financí, je vlastně velmi těžké postřehnout rozdíl v tom, co členové Netanjahuova Likudu a těchto stran prosazují a říkají a jakým stylem to dělají. Takže já si myslím, že opravdu musíme vzít v úvahu, že on a jeho partneři se od jeho strany zase tak moc neliší.





Moderátor: Dahlio Scheindlinová, opravdu moc děkuji za váš čas. No, po dnešním íránském raketovém útoku šéf OSN Antonio Guterres odsoudil to, co označil za rozšíření blízkovýchodního konfliktu. Prohlásil, že to musí přestat. Není to samozřejmě poprvé, co izraelské jednotky vstoupily do Libanonu. Předchozí invaze však žádný dlouhodobý mír nepřinesly. Bude tomu tentokrát jinak? Naše mezinárodní redaktoka Lindsey Hilsumová přináší tuto reportáž:













Reportérka: Téměř půl století se izraelské invaze do Libanonu odehrávaly podle určitého schématu. Vraždění a útoky získávají židovskému státu čas, ale nepřinášejí dlouhodobý mír s jeho nepřáteli. V roce 1978 vtrhla izraelská vojska do Libanonu. Po útoku Organizace pro osvobození Palestiny (OOP) na autobus v Izraeli se OOP tehdy usídlila v Libanonu.





Podařilo se jim vytlačit OOP spolu s asi 200 000 civilisty, a to ve scénách ne nepodobných těm dnešním. Na hranici vstoupily síly OSN, UNIFIL, aby ji střežily. Jsou tam stále, ale dělají jen velmi málo. O čtyři roky později byl Izrael zpět. Zpočátku byla OOP plná chvástání.





„Jsou velmi hloupí. Jsme teď silnější. Silnější než v kterémkoli předchozím období.“





Ale izraelský tlak donutil libanonskou vládu vyhostit OOP do Tunisu. Libanonské sektářské milice, které Izrael podporoval, provedly v táborech Sabra a Šatíla strašlivý masakr, především palestinských civilistů. Izraelské vyšetřování shledalo nepřímou odpovědnost izraelského ministra obrany Ariela Šarona. Izraelské síly zůstaly v jižním Libanonu. Na odpor proti izraelské okupaci vznikl Hizballáh. V roce 1992 Izrael zavraždil prvního vůdce Hizballáhu Abbáse al-Musávího, kterého nahradil Hasan Nasralláh.





Pokračující izraelská okupace spolu s íránskou a syrskou podporou pomohla Nasralláhovi získat větší moc a vliv. Hizballáh se stal populárním, protože slabá a roztříštěná libanonská vláda nedokázala donutit Izrael, aby se stáhl.







Harírí, libanonský politik: „Řešením je vystoupit z tohoto začarovaného kruhu teroru a zabíjení a útoků a akcí a reakcí. To nikdy neskončí. Ne proto, že bychom ho nechtěli ukončit, ale proto, že to nemůžeme udělat, nemůžeme ho ukončit.“





O deset let později byl Harírí zavražděn agentem Hizballáhu. Teprve v roce 2000 se izraelské jednotky stáhly, Libanonci slavili a Hizballáh považoval odchod Izraelců za své vítězství. Boží strana zvítězila, i když to trvalo téměř dvě desetiletí. O šest let později došlo po vpádu Hizballáhu do Izraele k další pohraniční válce. Vojenská převaha Izraele přinesla vítězství a více než 1000 mrtvých, většinou na libanonské straně. Porážka však Hizballáh, který je díky Íránu lépe vyzbrojen než kdy dříve a získává stále větší kontrolu nad libanonským státem, nerozdrtila. Litujte národ, napsal velký libanonský básník Chalíl Gibrán. Litujte národ, který nezvedne hlas, jen když jde na pohřeb.





Moderátor: To byla Lindsey Hilsumová.





Připomínka hlavních zpráv dnešního večera. Írán vypálil na Izrael asi 180 raket. Izrael uvedl, že většina letectva ve spolupráci s Centrálním velitelstvím vzdušných sil USA sice několik zásahů identifikovala a škody se stále vyhodnocují, IDF však varovaly, že to bude mít následky, a uvedly, že jejich údery na celém Blízkém východě budou pokračovat. Írán varoval, že by mohl zahájit ničivější druhou vlnu útoků.





V Londýně je nyní Matthew Saville, který je ředitelem vojenských věd v Royal United Services Institutu. Kam si myslíte, že to všechno směřuje?





Matthew Saville: Dobrý večer. No, nejsem si jistý, jestli vám mohu dodat mnoho optimismu nebo důvěry. V tuto chvíli si myslím, že strašně moc záleží na škodách a ztrátách na místě, a to se samozřejmě stále vyhodnocuje. Vzhledem k útoku takového rozsahu je nemyslitelné, že by nedošlo k nějaké izraelské reakci. Ale pokud se ukáže, že většina těch raket byla zachycena. Nebo dopadly do otevřeného terénu, nebo v podstatě jen zasáhly budovy, mohli byste vidět něco, co by bylo ukázkou konvenční převahy Izraele, jako jsme viděli na začátku roku. Pokud však dojde k významným ztrátám, po pravdě řečeno, všechny sázky padají, protože si myslím. Izraelci se v tuto chvíli cítí docela jistí svými schopnostmi a pravdou je, že mají značnou převahu nad íránskou konvenční armádou.





Moderátor: A je Izrael schopen vojensky vést válku v Gaze, Libanonu, Íránu, Sýrii a u Rudého moře a s Húsíi současně?





Matthew Saville: To je férová otázka a samozřejmě to měla být odstrašující hodnota, kterou nabízela takzvaná osa odporu, tedy že zabránila nebo alespoň předešla přímému izraelskému útoku na Írán, protože by byl příliš zaneprázdněn řešením nebo alespoň obavami z hrozeb blíže k domovu, Hamás byl téměř vojensky poražen. Zdá se, že Hizballáh je v tuto chvíli bez vedení a nekoordinovaný, a myslím, že je pozoruhodné, že se nezdá, že by z něj bylo v rámci tohoto útoku vypáleno mnoho bezpilotních letounů nebo raket, a tak se v izraelském systému mohou objevit hlasy, které tvrdí, že nyní je příležitost k významnému úderu na íránské vojenské, průmyslové nebo infrastrukturní cíle, a to na celý jaderný program.





Moderátor: A na rovinu, záleží v tomto případě na Británii, nebo je vnímána jen jako doplněk Spojených států?





Matthew Saville: Pravdou je, že Velká Británie má v regionu své zájmy, ale co se týče vlivu? Ne, ani ne. Samozřejmě má v regionu určité vojenské kapacity. Do jaké míry byly ovlivněny nebo byly zapojeny, ale pokud se díváte na situaci, kdy Izrael zásadně řeší něco, co považuje za existenční problém, a dokonce i Spojené státy mají v tuto chvíli potíže nebo nejsou nakloněny tomu, aby využily svého vlivu, je těžké si představit, jak by Spojené království mohlo skutečně něco změnit.





Moderátor: Matthew Saville, děkuji vám, že jste se k nám dnes večer připojil. Když se blížíme ke konci pořadu, Izrael zvažuje svou odpověď na raketovou palbu z Íránu. Írán zvažuje, co udělá na oplátku, a lidé zde v Libanonu se připravují na to, co se mezitím může stát. Vrátíme se zítra v sedm hodin večer. Do té doby od nás všech tady v Libanonu a našich týmů na Blízkém východě, to byly Channel 4 News. Dobrý večer.









0