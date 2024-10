Írán hrozí „drtivým útokem“, pokud Izrael podnikne odvetný úder poté, co Netanjahu prohlásil, že „Írán udělal velkou chybu"

2. 10. 2024

čas čtení 11 minut



Izraelský premiér řekl, že Írán „zaplatí“ za údery; Joe Biden a Kamala Harrisová prohlásili, že USA „plně podporují“ Izrael



Íránská armáda pohrozila „drtivým útokem“, pokud Izrael odpoví na útok



Íránské revoluční gardy v úterý pohrozily Izraeli „drtivým útokem“, pokud odpoví na íránský raketový útok.



Pokud sionistický režim zareaguje na íránské operace, bude čelit drtivým útokům,“ uvedly podle agentury AFP Islámské revoluční gardy (IRGC) v prohlášení, které přinesla tisková agentura Fars.



IRGC uvedla, že íránský raketový útok na Izrael, který se uskutečnil dříve během dne, byl „v souladu s Chartou OSN“.



Uvedla, že raketový útok přišel „po období zdrženlivosti“ po „útoku na svrchovanost“ Íránu - odkaz na zabití vůdce Hamásu Ismaila Haníji v Teheránu koncem července.



IRGC uvedla, že raketové útoky byly zaměřeny na „tři vojenské základny“ v okolí Tel Avivu, jakož i na letecké a radarové základny, a dodala, že „90 procent“ raket „zasáhlo své cíle“.



O plném dopadu toho, že Írán dříve vypustil na Izrael téměř 200 raket, z nichž většina byla podle všeho zachycena, existuje jen málo externě ověřených údajů, přičemž Izrael hlásí „žádná zranění“.



Izrael přislíbil odvetu poté, co Írán provedl bezprecedentní raketový útok

Íránské revoluční gardy v úterý pohrozily Izraeli „drtivým útokem“, pokud odpoví na íránský raketový útok.Pokud sionistický režim zareaguje na íránské operace, bude čelit drtivým útokům,“ uvedly podle agentury AFP Islámské revoluční gardy (IRGC) v prohlášení, které přinesla tisková agentura Fars.IRGC uvedla, že íránský raketový útok na Izrael, který se uskutečnil dříve během dne, byl „v souladu s Chartou OSN“.Uvedla, že raketový útok přišel „po období zdrženlivosti“ po „útoku na svrchovanost“ Íránu - odkaz na zabití vůdce Hamásu Ismaila Haníji v Teheránu koncem července.IRGC uvedla, že raketové útoky byly zaměřeny na „tři vojenské základny“ v okolí Tel Avivu, jakož i na letecké a radarové základny, a dodala, že „90 procent“ raket „zasáhlo své cíle“.O plném dopadu toho, že Írán dříve vypustil na Izrael téměř 200 raket, z nichž většina byla podle všeho zachycena, existuje jen málo externě ověřených údajů, přičemž Izrael hlásí „žádná zranění“.Izrael přislíbil odvetu poté, co Írán provedl bezprecedentní raketový útok





„Naše akce je ukončena“ - íránský ministr zahraničí



Seyed Abbas Araghchi, íránský ministr zahraničí, vydal na Twitteru prohlášení, že poslední vojenská akce země proti Izraeli, příval raket vypálených na tento stát, je u konce.



„Naše akce je ukončena, pokud se izraelský režim nerozhodne vyzvat k další odvetě. V takovém případě bude naše odpověď silnější a mocnější,“ napsal.



Zdálo se, že jde o pokus udělat tlustou čáru za dnešní vojenskou ofenzivou, která byla podle Íránu odvetou za nedávné útoky Izraele na jeho proxy subjekty v okolí Izraele, Hamás a Hizballáh, při nichž byli zabiti vůdci obou organizací.



Zazněla také výzva spojencům Izraele, aby na židovský stát vyvíjeli tlak na deeskalaci situace v regionu.



„Podporovatelé Izraele mají nyní zvýšenou zodpovědnost za to, aby omezili válečné štváče v Tel Avivu, místo aby se zapojili do jejich bláznovství,“ napsal.



Írán udělal raketovým útokem „velkou chybu“ - Netanjahu



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se nyní vyjádřil k raketovému útoku Íránu na Izrael, který se odehrál o něco dříve než v úterý.



Írán dnes večer udělal velkou chybu a zaplatí za ni. Kdo zaútočí na nás, my zaútočíme na něj,“ řekl, když v úterý pozdě večer svolal svůj bezpečnostní kabinet k jednání.



Izraelská armáda uvedla, že neobdržela žádné zprávy o zraněních v důsledku íránského raketového útoku.



Mluvčí armády, kontradmirál Daniel Hagari, uvedl, že protivzdušná obrana země zachytila mnoho přilétajících raket, i když některé dopadly do středního a jižního Izraele.



Tento úder bude mít následky,“ řekl.



Vyzval veřejnost, aby i nadále naslouchala pokynům armády týkajícím se veřejné bezpečnosti.





Izrael zmírňuje omezení shromažďování ve velké části země



Izraelské velení pro vnitřní frontu uvedlo, že zmírnilo omezení pro velká shromáždění ve velké části Izraele, včetně Tel Avivu a Jeruzaléma.



Dříve úřady vydaly směrnice omezující shromáždění na 30 osob na otevřeném prostranství a až 300 osob v uzavřených prostorách.





IDF vyzývají k evakuaci z budov na jihu Bejrútu



Mluvčí IDF Avichay Adraee vyzval obyvatele budov na jižním předměstí Bejrútu, „konkrétně ve čtvrti Haret Hreik“, aby se evakuovali.



Naléhavé varování obyvatelům jižního předměstí, konkrétně ve čtvrti Haret Hreik, v budovách uvedených na dvou mapách a v budovách k nim přilehlých. Nacházíte se v blízkosti nebezpečných zařízení Hizballáhu, proti nimž IDF v blízké budoucnosti rázně zakročí.“





Harrisová zopakovala Bidenovu podporu americké pomoci Izraeli



Kamala Harrisová, americká viceprezidentka a demokratická kandidátka na prezidentku v letošních listopadových volbách, se poněkud nečekaně objevila ve Washingtonu ařekla, že „plně podporuje“ dřívější rozkaz Joea Bidena americké armádě, aby se podílela na sestřelení íránského raketového útoku na Izrael.



Harrisová k tomu řekla:



Stále ještě vyhodnocujeme dopady, ale první náznaky ukazují, že Izrael byl s naší pomocí schopen tento útok [Íránu] porazit. Vždy budu dbát na to, aby se Izrael dokázal proti Íránu bránit.“



Harrisová byla v úterý v Bílém domě v situační místnosti s americkým prezidentem, když byli informováni o dění v Izraeli, na který Írán vypálil příval raket, z nichž naprostá většina byla podle zpráv z Izraele zachycena na obloze nad zemí a nikoho na zemi nezranila.



Harrisová dodala, že:







„Nikdy nebudeme váhat podniknout jakoukoli akci, která bude nezbytná k obraně našich zájmů proti Íránu.“

Islámská politická a vojenská skupina Hamás kontroluje obléhané palestinské území Gazy.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0

258

Joe Biden v úterý prohlásil, že USA „plně podporují“ Izrael po útocích íránskými balistickými raketami, a útok Teheránu označil za „poražený a neúčinný“.Americký prezident uvedl, že nyní bude jednat s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem o tom, jak reagovat na Írán, ale že se teprve uvidí, jakou podobu tato reakce bude mít.Zdá se, že útok byl poražen a neúčinný, což svědčí o schopnostech izraelské armády a armády USA. Nenechte se mýlit, Spojené státy plně, plně, plně podporují Izrael,“ řekl Biden novinářům v Bílém domě.Na otázku novinářů, jaká bude reakce vůči Íránu, Biden odpověděl:O tom se nyní aktivně diskutuje. To se teprve uvidí.“Systém protivzdušné obrany Iron Dome od svého uvedení do provozu v roce 2011 zachytil tisíce raket a poskytuje zemi klíčové krytí v době konfliktu, píše agentura.V probíhající válce mezi Izraelem a Hamásem se na něj ve velké míře spoléhá při ochraně vojenských a civilních objektů před častými nálety raket vypálených z Gazy a Libanonu.Izraelská protivzdušná obrana byla v provozu v úterý večer, kdy Írán vypálil na Izrael rakety, což označil za reakci na zabití izraelských vůdců ozbrojenců podporovaných Teheránem.Herzi Halevi, velitel izraelské armády, v úterý uvedl, že íránská palba byla částečně otupena „velmi silným systémem protivzdušné obrany“.Izrael původně vyvinul systém Iron Dome sám po válce v Libanonu v roce 2006 a později se k němu připojily Spojené státy, které poskytly finanční prostředky a know-how.Agentura Associated Press uvedla, že někteří provolávali hesla:Bůh je veliký! Smrt Americe. Smrt Izraeli.“Íránská podpora regionálních milicí v zahraničí však byla během protestů předmětem hněvu na domácí půdě, protože země trpí pod mezinárodními sankcemi.Americké ministerstvo zahraničí označilo útok za nestoudný a nepřijatelný.Matthew Miller, mluvčí ministerstva zahraničí, hovořil o něco dříve. O tomto prohlášení rychle a nadšeně informovala izraelská média.Zdá se, že izraelská obrana, které pomáhaly Spojené státy, dnešní rakety z velké části zachytila dříve, než mohly způsobit významné škody nebo zranit někoho na zemi, protože Izraelci se ukrývali za kvílení leteckých sirén.Tisková agentura Tasnim, která je spojena s íránskými Islámskými revolučními gardami, o něco dříve zveřejnila zprávy o tom, že Írán dnes při útoku na Izrael použil rakety Fattah.Americké ministerstvo obrany uvedlo, že podle jeho hodnocení Írán zamýšlel svým dnešním raketovým útokem zasáhnout Izrael a že příval raket byl asi „dvojnásobného rozsahu“ než útok islámské republiky na židovský stát z dubna letošního roku.Izraelské obranné síly (IDF) spočítaly, že dnes bylo z Íránu na Izrael vypáleno asi 180 balistických raket.Ještě 14. dubna Írán v noci ze soboty na neděli vypustil na Izrael více než 300 bezpilotních letounů a raket při svém vůbec prvním přímém útoku na izraelský stát. Zdá se však, že díky zbraním, které Írán vypálil dnes, byla celková palba výrazně silnější než při jarním útoku.V dubnu Teherán uvedl, že reagoval na útok na íránskou diplomatickou budovu v syrském hlavním městě Damašku z 1. dubna, při kterém zahynul vysoký představitel íránských Islámských revolučních gard a osm dalších důstojníků.Mluvčí Pentagonu generálmajor Patrick Ryder novinářům řekl, že k sestřelení raket, které byly všechny vypáleny z vnitřku Íránu, nebyly použity žádné další americké vojenské prostředky, informuje agentura Reuters.Nejmenovaný americký představitel již dříve uvedl, že USA podpoří Izrael v jeho obranných schopnostech proti případným přilétajícím raketám, a to těsně předtím, než Írán odpálil rakety proti židovskému státu.Pentagon rovněž uvedl, že si není vědom žádného varování ze strany Íránu před dřívějším raketovým útokem, což možná signalizuje, že předchozí zjevné poznatky o „hrozícím útoku“ pocházejí od amerických/spojeneckých zpravodajských služeb.Útok Íránu na Izrael označil za „významný“.Americký bezpečnostní poradce řekl, že Bidenova administrativa sleduje „proměnlivou“ situaciPoradce Spojených států pro národní bezpečnost Jake Sullivan v úterý prohlásil, že útok Íránu na Izrael se zdá být poražen.Sullivan uvedl, že administrativa sleduje údajnou smrt palestinského civilisty na Západním břehu Jordánu, píše agentura Reuters.Hamás pochválil íránské raketové údery na Izrael, které byly podle Íránu provedeny jako pomsta za smrt vůdce Hamásu Ismaila Haníji, vůdce Hizballáhu Sajjida Hasana Nasralláha a íránského brigádního generála Abbáse Nilforoushana.Blahopřejeme k hrdinskému odpálení raket, které provedl íránský Sbor islámských revolučních gard na rozsáhlá území našich okupovaných území v reakci na pokračující zločiny okupace proti národům regionu a jako odplatu za krev hrdinných mučedníků našeho národa,“ uvádí se v prohlášení Hamásu, informovala agentura Reuters.